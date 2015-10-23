مقال للمفكر المغربي عبد الإله بلقزيز يثير حساسيات في موريتانيا
عبدالله مولود
نواكشوط ـ «القدس العربي»: أثارت إشارات بأن موريتانيا أرض مقتطعة من المغرب وردت في مقال نشره المفكر المغربي عبدالإله بلقزيز الأربعاء الماضي في صحيفة «الخليج» الإماراتية تحت عنوان «في تجزئة سايكس بيكو ومفاعيله «، حساسيات مدونين موريتانيين.
فقد تحدث عبدالإله بلقزيز في مقاله عن فعل التفكيك الخارجي الذي أجرته السياسات الاستعمارية على قسم كبير من البلاد العربية، عقب الحرب العالمية الأولى مؤكدا «أن الباحث المدقق لا يمكنه أن يتجاهل حقيقة الأمر الحاسم لذلك الفعل الخارجي في إنجاز التقسيم والتجزئة».
وقال «إن المشرق العربي لم يتأذ وحده من هذه الجراحة الكولونيالية التقسيمية، بل نزلت أحكامها على المغرب (الأقصى) أيضا؛ إذ بعد تقاسم أراضيه بين احتلالين: فرنسي (في الوسط والغرب والجنوب وإقليم شنقيط) وإسباني (في الشمال وفي مناطق الصحراء الجنوبية الغربية)، جلت قوات الاحتلال – في منتصف الخمسينيات – من الأراضي المغربية التي قامت عليها دولة الاستقلال، لكنها ظلت جاثمة على بلاد شنقيط (موريتانيا) وعلى الصحراء المغربية (إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب)».
«غير أن الأسوأ من استمرار احتلال هذه المناطق، يضيف الكاتب، السعي في تهيؤ شروط انفصالها عن الوطن تحت ذريعة استقلال مناطق لم تكن خاضعة لسيادة المخزن (الدولة المركزية) قبل احتلالها».
ووصل الكاتب للمقطع الذي أثار حفيظة المدونين الموريتانيين وهو قوله «نجح المخطط التقسيمي الفرنسي بقيام دولة موريتانيا، في بداية الستينيات، لكن مخطط الجنرال فرانكو في منح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير فشل بصمود المغاربة دولة وشعبا، وهذا، من أسف شديد، فصل من فصول التجزئة والوحدة، تماما كما يتجاهلون مقدمات فصل السودان عن مصر في السياسة الاستعمارية البريطانية».
فقد انبرى الكاتب الصحافي حبيب الله ولد أحمد وهو من أبرز المدونين الموريتانيين ليهاجم بلقزيز بعنف معبرا عن مدى حساسية موضوع مطالبة المغرب بموريتانيا التي استمرت إلى عام 1969 تاريخ اعتراف المملكة المغربية رسميا بدولة موريتانيا، لكن هذه المطالبة بقيت ثابتة في خطاب حزب الاستقلال ولدى العديد من الساسة المغاربة.
«لا أعرف تحديدا عمر الكاتب المغربي عبد الإله بلقزيز، يقول حبيب الله ولد أحمد في تدوينته، لكن عندما قرأت مقالا نشره في صحيفة الخليج الإماراتية خمنت بأنه بلغ أرذل العمر وتراجع فكريا أسفل سافلين؛ فالمقال مجرد هذيان لتسعيني خرف به مرض نفسي مزمن».
وأضاف المدون الموريتاني قائلا «حاول بلقزيز أن «يتكاتب» و«يتفاكر» و«يتآرخ» متحدثا عن نظرية «سايسبيكوية» يعتقد أنه يحلل «مفاعيلها» عبر عنوان هزيل لمقال غث لا يتوقع شكلا ومضمونا من أضعف المثقفين وأقل الكتاب شهرة».
«ما يهم، يضيف المدون الموريتاني، من المقال المبعثر لغة وأفكارا وخلفيات، والمتهالك تأصيلا هو الفقرة المتعلقة بقول بلقزيز أن شنقيط اقتطعت من أرض المغرب الأقصى لتصبح بلدا اسمه موريتانيا، وطبعا يقصد بالمغرب الأقصى المملكة المغربية».
وتابع المدون الموريتاني رده على بلقزيز قائلا «تحمل هذه الفقرة تناقضا: فشنقيط تسمية تاريخية جغرافية لم ترتبط يوما بالمملكة المغربية، فقد كانت حاضرة إسلامية مثل القيروان وفاس ومراكش، وشكلت كتلة ثقافية واجتماعية تاريخية مستقلة بذاتها حتى عن الإطار الجغرافي اللصيق بها، فكيف تكون تابعة للإطار الجغرافي الأبعد منها درجة؟، فلا يمكن إلحاقها بالعرش العلوي وأهلها تاريخيا ليسوا أهل بيعة، ولم يقيموا إمارة ولا مملكة ولم يدخلوا في تحالفات أو ولاءات مع أي من ممالك الصحراء المنتشرة من حولهم».
وواصل المدون ردوده ليضيف «.. يقول بلقزيز إن اقتطاع موريتانيا من المغرب هو نفسه اقتطاع الصحراء الغربية منه، ويحاجج بأن المغاربة رفضوا بشجاعة اقتطاع الصحراء الغربية من أراضيهم ووقفوا في وجه مشروع اقتطاعها حتى اليوم.. أليس في الأمر بعض العجب العجاب؟ فموريتانيا أكثر سكانا وأغنى أرضا وأكبر شواطئ ومعادن وخيرات من الصحراء الغربية، فلماذا لم يرفض المغاربة اقتطاعها، بينما رفضوا اقتطاع الصحراء الغربية التي لا تقارن بموريتانيا سكانا وشواطئ وثروات وأهمية استيراتيجية؟».
«الحقيقة التي قفز عليها بلقزيز بطريقة مقززة، يضيف المدون، هي أن موريتانيا تملك كل مقومات الدولة المستقلة تاريخيا وجغرافيا وبشريا، ولا قرينة من أي نوع يمكن الركون اليها للقول بأنها جزء من المغرب باستثناء تخاريف بعض من قيادات حزب الاستقلال المغربي وتعاويذ وهمية أسطورية لدى جيوب قبلية صغيرة ومعزولة تتحدث عن بيعة بين الملوك المغاربة وبعض من ساكنة البلاد وهي أساطير لا تصمد أمام ابسط حقائق التاريخ».
وخلص المدون في نقده اللاذع لمقال المفكر بلقزيز قائلا «إذا بلغ الإنسان من العمر أرذله يصبح في وضعية لا يميز فيها شيئا ويتم محو بطاقة ذاكرته تماما، فيعيش على ذاكرة اللاشعور كما يعيش الهاتف على ذاكرته الضعيفة بعد فقدان بطاقة ذاكرته الأصلية، وهذا بالضبط هو ما حدث لبلقزيز وهو ما يفسر هذيانه في تاريخ لا يفقه منه شيئا».
قوبلت هذه التدوينة التي رد بها الكاتب الصحافي الموريتاني حبيب الله ولد أحمد على المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز باهتمام كبير من المدونين الموريتانيين الذين ألصقوا بها مئات الإعجابات وحبروا حولها عشرات التعليقات، وهو ما يشير لحساسية الموريتانيين البالغة من مطالبة المغرب بأراضيهم.
علق المدون هاشم بن الإمام على التدوينة قائلا «المغاربة كلما حمي الوطيس في الصحراء عسكريا أو سياسيا يتذكرون موريتانيا من باب «اطلب الكبيرة تحصل الصغيرة».
أما المختار محمد محمود السالم فكتب معلقا «هذا الكاتب عداؤه للشعب الموريتاني قديم وليس جديدا نقول له قل موتوا بغيظكم».
وكتبت المدونة منى أحمد «يمكن لصاحب المقال أن يكتب ما يطيب له، فهو من جيل سابق ما زال يتذكر كل الانتصارات الموريتانية على حساب المغرب من الاستقلال.. إلى اﻹزدهار».
وتدخل المدون سيدي محمد المعزوز ليكتب في اتجاه آخر «لا اعتقد أن المقال يستحق كل السب والشتم فالكل يعلم أن دولة المرابطين كانت تشمل كل أقطار المغرب العربي باستثناء ليبيا أما كون الكاتب عبر عن اقتطاع شنقيط من المغرب الأقصى فهذا صحيح، فقد اقتطع منه أيضا كل من تونس والجزائر».
ورفع المدون محمد الأمين الهادي قبعته للكاتب الصحافي حبيب الله قبل أن يعلق قائلا «أنا أخالفك الرأي في هذه؛ ياليتنا كنا إقليما مغربيا، يا أخي، فنحن أرض بلا شعب نحن قوم مسخت حضارتنا وثقافتنا ولم نعد شعبا، نحن لا نصلح لأن نوصف بقطعان حيوانات أليفة».
عبدالله مولود
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
عبد الإله بلقزيز كاتب مغربي معاصر حاصل على شهادة دكتوراة الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرباط. ويشغل منصب أمين عام المنتدى المغربي العربي في الرباط، وهو أيضاً مدير الدراسات في “مركز دراسات الوحدة العربية” في بيروت سابقاً. نشر مئات المقالات في صحف عربية عدة منها: الخليج والحياة والسفير والنهار. كما صدر له واحد وثلاثون كتاباً.هو حاليا أستاذ في كلية الاداب و العلوم الإنسانية ابن مسيك
كما يقال لايمكن تصحيح التاريخ كما لا يمكن ايضا اختراعه، ما تناوله المفكر المغربي المرموق عبد الله بلقزيز هو عين الصواب ومن المسلمات التاريخية المفروغ من امرها وهو ما لازالت تدرسه كبريات الاكاديميات الاوروبية والتركية والعالمية عموما ،وبات حقيقة مكرسة في المراجع التاريخية ذات المصداقية العلمية، ولازالت متاحف العالم تعرض خرائط لتلك المرحلة شاهدة بحقائقها،المشارط الاستعمارية عملت عملها في جسد هذه الامة، استنبتت كيانات وتعهدتها برعاية اقتضتها لعبة الامم ومصالحها ،كما لقيت في المقابل تلك الكيانات تجاوبا من زعامات محلية طارئة استهواها الجاه والصولجان والسلطان، فصل لبنان عن سوريا ولواء الاسكندون ايضا،فصل الكويت عن العراق وفصل موريطانيا عن المغرب وفصل السودان الخ، ومشارط الفصل والتفصيل استجمعت قواها الان بهمة ونشاط في مشرق الامة متوعدة بخرائط جديدة ،لاستنفاذ ادوار الحالية، ،، لا احد ينفي الاشعاع الحضاري لشنقيط لكنها سياسا كانت ضمن التراب المغربي الذي استعصى على الاستعمار الامبراطوري العثماني،اتفهم جيدا ان الكبرياء الوطني يعمي عن القراءة المتجردة ،يختلق سرديات مغايرة توافق متطلبات الشعور الوطني المعاصر وتهندسها رغائب اللحظة متوسلة ادوات الاسقاط وديناميات باثر رجعي، لكن لا احد يبكي على اللبن المسكوب والتاريخ لايصحح
التاريخ الدى يناسب هوانا..لا مصداقية له..لمادا لا نعود الى نوميديا ( عاصمتها سيرتا- قسنطينة حاليا-)..حيث وحدت شمال افريقيا تحت قيادة ماسينيسا..كفى من الاستعلاء..خاصة ان لا مبرر لدلك..
التاريخ يعلو بحقائقه ووقائعه ولا يعلى عليه،وبالتالي لامكان للاستعلاء هنا، شخصيا افتخر بالانتساب الى كل الحضارات التي اثرت الشمال الافريقي وجابهت الدخلاء بكل ندية -الرومان بالخصوص -مملكة نوميديا ومملكة ماسيليا ومملكة موريطانيا ومملكة ماسيسيليا كلها روافد من ارثي التاريخي والحضاري و لازالت الوهاد تردد جمله ماسينيسا الاثيرة التي حفرت مكانها ومكانتها في وجداننا الجمعي ،الشعار هو أفريقيا للأفارقة ،انما فقط سياق التقرير الصحفي موضع التعقيب هنا اقتضى الاقتصار على مشارط الاستعمار المعاصر وملابسات فصل دول واجتراح كيانات جيدة والحبل على الجرار ،وليس العودة الى تاريخ غابر يعود الى 202 قبل الميلاد، ياليتنا نستلهم قيمه الوحدوية على اية حال ،
المرجو الرجوع الى خرائط المغرب سنة 1830 تاريخ احتلال ولاية الجزائر التابعة للدولة التمانية انداك و سترون حدود المغرب بدون استعلاء.
المرجو الرجوع لخرائط الدولة النوميدية..المغرب ليس بقوة لكى يستعلى على احد..
من لم يع التاريخ في صدره
لم يعرف حلو العيش من مره
ومن وعى أخبار ما قد مضى
أضاف أعمارا إلى عمره
أما الحديث عن ماسينسا فهو مجرد تنفيس عن النفس لأن المقال يتحدث عن فترة تاريخية قريبة وليست بعيدة بعد الأميرة طنجيست التي سميت مدينة طنجة باسمها ومن لايعرف طنجيست فهي أم الملك الأمازيغي المغربي سوفاكس
فلنتحدث عن تاريخ المغرب منذ تأسيس الدولة /الأمة المغربية العربية الإسلامية خلال القرن 8 الميلادي إلى اليوم مرورا بالدولة المرابطية والموحدية والمرينية والوطاسية والسعدية والعلوية التي لازالت تحكم البلاد منذ القرن 17 عشر وبمعنى آخر فإن المغرب الأقصى وحده ضمن 22دولة عربية لم يخضع لسيطرة الدولة العثمانية حلل وناقش يا أخي مروان فالتاريخ عنيد
من اعطى الحق لاحتكارالدولة المرابطية والموحدية..يا اخى ابتعد عن ما تقراه فى الكتب الدراسية..
الدول بالعواصم وعواصم الموحدين والمرابطين مغربية نقطة الى السطر
نقول للكاتب المورتاني ان التاريخ ليس وليد اليوم فالامس القريب يعرف المويتاني وامثاله التوسعيون ما فعله بهم الصحراويون 1978 اما المغربي فلن ولم يكن اقليم الساقية الحمراء و وادي الذهب يوما تحت الوصاية المغربية فهو محجة الثوار و قبلة الابطال
الدكتور عبد الإله بلقزيز قامة فكرية عربية عظيمة، محاضراته أعياد فكرية، ومقالاته أنوار تضيء دروبنا المعتمة؛ عبد الإله بلقزيز ليس فردا يشعر بانتمائه المراكشي الفاسي، فقط، أو انتمائه المغربي، فقط، أو انتمائه شمال الإفريقي، فقط، وإنما هو رجل يسكنه الانتماء إلى العالم العربي الكبير، من المحيط إلى الخليج، ومن الخليج إلى المحيط، هو رجل تسكنه العربية، والعروبة. وحين تحدث في مقاله عن المشارط الاستعمارية كان، كعادته، يترافع عن وطنه الكبير، ضد من خطط ويخطط لتجزيئه وإضعافه، ولم يكن يهمه ما ذهب إليه هذا الصحفي بخياله، عموما، نصيحتي لك، أيها الصحفي المغمور، أن تختار في المرة القادمة نِدّاً يناسبك حجما، لا جبلا تبدو أمامه كفأر يترنح بشكل يثير الشفقة والسخرية.