شاعر فلسطيني ينتظر الإعدام في السعودية بسبب قصيدة
لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة سعودية حكماً مفاجئاً يوم الثلاثاء الماضي السابع عشر من تشرين ثاني/نوفمبر الحالي يقضي بإعدام الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني أشرف فياض بسبب قصيدة شعرية اعتبرت المحكمة السعودية أنها تتضمن «تشكيكاً في الذات الإلهية».
وكان الشاعر فياض أصدر ديوانه في العام 2008 تحت عنوان «التعليمات بالداخل» وفي بداية العام 2014 احتجزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) في السعودية الشاعر في مدينة أبها جنوبي غرب المملكة واتهمته بأنه «يشكك في الذات الإلهية في قصائده» فيما يقول الشاعر إنها «تأويلات خاطئة لقصائده».
وأصدرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» بيانا أدانت فيه الحكم الصادر على الشاعر أشرف فياض، والذي بات الآن يواجه الموت بسبب قصائد شعر.
وقالت في البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه: «لأننا نرفض محاكم التفتيش في الضمائر، ونرفض محاكمة الإنسان على مدى تدينه، فنحن نرفض وندين حكم الإعدام بحق الشاعر والفنان التشكيلي أشرف فياض، فقد أمست حياة الإنسان غير ذات قيمة بين يدي السلطات القائمة على الحكم في المملكة، والتكفير أقرب التهم ومحاكم التفتيش وهيئة الأمر بالمعروف أنجع السبل للتخويف من التفكير والإبداع». وطالبت السلطات السعودية بإسقاط التهمة الموجهة إلى الشاعر أشرف فياض والإفراج عنه والتوقف عن ملاحقة المفكرين والمبدعين.
وكان فياض قد سبق أن تم اعتقاله في منتصف عام 2013، بناء على شكوى تقدم بها مواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء فيها أن فياض «يحمل أفكارا ضالة مضللة»، بيد أنه أخلي سبيله بعد يوم واحد لعدم توافر الأدلة، لتعود الهيئة لاعتقاله مجددا في مطلع كانون الثاني/يناير 2014، وتم فرض الحظر على زيارته كما منع من توكيل محامي.
وقال والد الشاعر أشرف فياض في تصريح تلفزيوني: «كان أشرف وأحد أصحابه يشاهدون إحدى مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم، وبعد مشادة كلامية، تطاول صاحبه عليه وهدده بالترحيل من السعودية إلى غزة في فلسطين وقام بتخويفه بالحبس، مؤكداً أن له علاقات مع أفراد من الهيئة، وهو ما حدث بالفعل حيث قام رجال من هيئة الأمر بالمعروف في الساعة التاسعة من الليلة ذاتها باعتقاله من المقهى الذي كان يجلس فيه».
ووقع أكثر من 100 مفكر ومفكرة عريضة تضامنوا فيها مع أشرف فياض وطالبوا فيها بإطلاق سراحه من السجن في السعودية.
يشار إلى أن فياض شاعر وفنان تشكيلي، وهو ابن عائلة فلسطينية تعيش في السعودية منذ 50 عاماً، وسبق أن كان ممثلاً للمملكة العربية السعودية في مناسبات ثقافية دولية، وله نشاطات فنية منها معرض تشكيلي في المملكة افتتح بمشاركة جهات رسمية.
الشاب ليس سعوديا
ان تقتلوه من اجل قصيدة ؟؟؟ ستقوم الدنيا ولن تقعد امام عملكم هذا غير الحضاري وسيحمل الاسلام كمضمون وهدف عبىء تصرفكم باسم الاسلام وكانكم احتكرتموه لشخصكم .وهذا الموقف لا يختلف عن مواقف القاعدة اذا تلفظ احدهم امامهم واعتبروها تجذيفا فانهم يقتلونه ونال تبعة ذلك صفة الارهابين بنظر الراي العام العالمي .فمن الحكمة ان تعيدوه الى بلاده بعد ان نال عقابه
طرفا الاسلام . المتطرف والمعتدل يلتقيان في تتطرفهما في تحجير وتحنيط النظرة الى الذات الالاهية .والتي كانت تمس ادبيا بالشعر والادب والفلسفة في صدر الاسلام .وكانت تلقى تسامحا ولم يصاب الاسلام بسؤ او تحريف كما يقوم به غلاة التطرف في الاسلام حاليا .
الشعر ليس كالعلوم الدقيقه قهو حمال اوحه لذلك من المعيب اصلا ان يحاكم شاعر ا و رسام او اي فنان لتترك الابداعات لشانها كي تتطور البلاد وتهنا العباد .
ان التلصص على الناس ليس من شان السلطات التي تنوي خدمة الاوطان وبناء الحضارات ،وفي كل المقاييس فان القاضي الذي حكم على الشاعر بالاعدام ليس له ضمير حي ومن ينفذ الاعدام او يامر بالتنفيذ فانه قام بفعل شنيع نتمنى ان يطلق سراحه او يخفض الى عقوبة اقل .
محاكم لها عنوان واحد فقط : الإعدام .
كأننا في عصر محاكم التفتيش سيئة الذكر في تاريخ اسبانيا .
يبدو أن هناك وشاية مغرضة وأن الحكم بالإعدام كان جاهزاً مسبقاً وهذا ما يشكك في نزاهة العدالة السعودية إن كانت هناك عدالة أصلاً سواءً في السعودية أو غيرها من بلدان العرب.
حتى لو شكك في الذات الالهية فهل جزاء ذلك الاعدام الفوري؟ اين هي حرية الفكر؟ اذا كان الشخص ملحدا ومن حقه ان يكون كذلك اقنعوه بما انتم مقتنعون به بدل ان تعدموه. فعلا مجتمعات ودول داعشية .. والغريب انهم ينتقدون داعش وهم ينافسونها
حقيقة أنه أعتقل عام 2013 وأفرج عنه لعدم وجود أدلة، وإعتقاله بسبب وشاية شخص له علاقة مع أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد خلاف حول لعبة فطبول توضح موضوع فساد القضاء والعدالة والسلطة للأسف وتالحق العار بحكومة المملكة. في رأيي على السلطات أن تحارب ظاهرة الفساد هذه، وأن تعتقل وتعاقب الواشي ومنفذ أمر الإعتقال والقاضي الذي أصدر هذا الأمر.
أنتم دائما تنتفضون أذا رسم فرنسي كاريكتور للرسول لماذ هذه المره ما عندكم مانع ؟؟اذا سب الذات ألالهيه فيستاهل –
بما أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، فإن أي ظلم وإستبداد هو أيضاً في رأيي مخالفة وإنتهاك للذات الإلهية يجب أن يحاسب القانون عليها الحكام وأولي الأمر. ولكن كما يقول المثل العربي إن كان غريمك القاضي مين تقاضي؟
لقد كانو كفار في عهد النبي ولم يتم اعدامهم بل كان يدعو لهم بالهداية
داعش – النسخة الاصلية
سنرى ماذا ستفعل السعودية في الامير المحتجز في لبنان بتهمة المتاجرة في المخدرات
50 سنة في السعودية
فعلا بلاد الأمن والأمان
لو عاشهم في أي بلد من البلدان التي تعرف الله حق معرفته لأصبح وزيرا
في ذمتي واعتقادي اننا نعيش في زمن محاكم التفتيش سيئة الصيت بل اكاد اجزم اننا في زمن محاكم العصور الوسطى في اوروبا حيث حوكمت الحيوانات الداجنه اثر اتهامها بالكفر ..ما الذي يحدث مع رعاة الجمال ؟؟ الله اعلم..
ويسألونك لماذا ومن اوجد الارهاب … هذا هو الارهاب الفكري والاقصائي الذي نعيش في كنفه ونصفق له … هناك الملايين تنكر وجود الله والله قادر على اعدامهم ولكن مشيئة الله انه خلقنا امم مختلفة .. اليس الظلم اسوأ من الكفر والله تعالى يؤكد ذلك في آياته – وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم – صدق الله العظيم .
ان الله هو الذي اعطانا الروح وهو صاحب الحق فقط في اخذها .الى هؤلاء الذين ينافسون داعش في وحشيتها .هناك اكثر مئة مليون ملحد في العالم ” اي شيوعي ” واضعافهم علمانيون لا يعترفوا الا بالله الواحد الاحد وليس عن طريق اي دين فهل تريدون سحب ارواحهم منهم جميعا ؟؟؟ .واذا كنتم انتم الذين تحاسبون عباد الله فما الذي تركتموه لله ؟ اخذتم دوره وربما لا يغيب عن ذهنكم اخذ مكانه .
لا يهمنا الذين في العالم يهمنا الذي بلدنا السعوديه يجري عليه أحكام السعوديه
… (أين قصائد الشاعر؟ تلك التي قادت خطاه إلى السجن؟).
لو شتم رئيساً او وزيرا في دولكم لتم إعدامه اما يسب الذات الإلهية فيجب تكريمه. مالكم كيف تحكمون. عموما لن يتم إعدامه وسيأخذ حكم سجن مخفف.
داعش. النسخه الاصليه. انا اؤيد طاهر
محاكم التفتيش كانت ترحلهم لبلاد الاسلام و أنا اطلب من السعودية الشقيقة ان ترحله لبلد آخر ,, بكل بساطة لأنه ليس بسعودي ،، إتقوا الله و لا تكفروا الناس
هل لكم أن تخبرونا ماذا قال الشاعر. كيف لنا أن ندافع عنه أو ندينه قبل أن نعرف حيثيات تهمته؟
ان داعش امام هؤلاء لازالت في الحضانة
نطالب الاخوه في المملكة العربية السعودية. ..بالنظر بعين المسؤولية والحكمه في التعامل مع الأستاذ فياض ..ومراعاة دور المملكة في الحفاظ على الموروث الثقافي العربي خصوصا وهي رائدة الإبداع الشعري والأدبي في الوطن العربي ككل ..ونناشد جلالة الملك سلمان حفظه الله ورعاه أن يكون الأب الكبير للامه العربية. ..ويطلق سراح هذا الشاعر
نوافق تماما على حرفية هذا النداء الى المسوؤلين السعودين وبحقهم في ما تبعه لهم من اوصاف في الشيم والاخلاق العربية في التسامح .
يعني أيها المعلقيين ألا تخافون الله واحد يشتم ويسب الله وتبررون الأعذار له أتجاملون في حق الله
انت مبدع من أجل أنت الحياة و زهرات الوطن انت شاعر انت مبدع من أجل الحياة انت ترسل مشروع التقافة و الحب و الحياة و الحرية وهم اعداء الثقافة الحياة هم ثقافتهم ثقافة القتل الدم و القتل
أنا لا أعرف القصيدة التى كانت سببا فى الحكم عليه بالإعدام…ولا أدافع عنه إن ثبت عليه ذلك قطعياً وبشرط الإصرار بعد الإستتابة….ولكن أريد ان أقول :_ ماذا عن تركى الحمد وسعاد الشمرى وحصة آل الشيخ ومحمد آل الشيخ الذين مازالوا (يرتعون) بحرية …علما بأن الأول صدر فيه الحكم بالردة وثابت عليه ومن أقواله ( الله والشيطان وجهان لعملة واحدة)- تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا- …أما الثانية فرفضت أحكاما قطعية فى الشريعة الإسلامية متعلقة بالمرأة …والثالثة نشرت تغريدة تقول فيها ( عندما تستمع إلى محمد عبده يغنى كأنك تستمع إلى الله يغنى)!!!!! – تعالى الملك سبحانه وتعالى_….والرابع معروف بعدائه الشديدومحابته المتواصلة للإسلام وعلماء الإسلام….؟؟؟