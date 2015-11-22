﻿شاعر فلسطيني ينتظر الإعدام في السعودية بسبب قصيدة

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة سعودية حكماً مفاجئاً يوم الثلاثاء الماضي السابع عشر من تشرين ثاني/نوفمبر الحالي يقضي بإعدام الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني أشرف فياض بسبب قصيدة شعرية اعتبرت المحكمة السعودية أنها تتضمن «تشكيكاً في الذات الإلهية».

وكان الشاعر فياض أصدر ديوانه في العام 2008 تحت عنوان «التعليمات بالداخل» وفي بداية العام 2014 احتجزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) في السعودية الشاعر في مدينة أبها جنوبي غرب المملكة واتهمته بأنه «يشكك في الذات الإلهية في قصائده» فيما يقول الشاعر إنها «تأويلات خاطئة لقصائده».

وأصدرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» بيانا أدانت فيه الحكم الصادر على الشاعر أشرف فياض، والذي بات الآن يواجه الموت بسبب قصائد شعر.

وقالت في البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه: «لأننا نرفض محاكم التفتيش في الضمائر، ونرفض محاكمة الإنسان على مدى تدينه، فنحن نرفض وندين حكم الإعدام بحق الشاعر والفنان التشكيلي أشرف فياض، فقد أمست حياة الإنسان غير ذات قيمة بين يدي السلطات القائمة على الحكم في المملكة، والتكفير أقرب التهم ومحاكم التفتيش وهيئة الأمر بالمعروف أنجع السبل للتخويف من التفكير والإبداع». وطالبت السلطات السعودية بإسقاط التهمة الموجهة إلى الشاعر أشرف فياض والإفراج عنه والتوقف عن ملاحقة المفكرين والمبدعين.

وكان فياض قد سبق أن تم اعتقاله في منتصف عام 2013، بناء على شكوى تقدم بها مواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء فيها أن فياض «يحمل أفكارا ضالة مضللة»، بيد أنه أخلي سبيله بعد يوم واحد لعدم توافر الأدلة، لتعود الهيئة لاعتقاله مجددا في مطلع كانون الثاني/يناير 2014، وتم فرض الحظر على زيارته كما منع من توكيل محامي.

وقال والد الشاعر أشرف فياض في تصريح تلفزيوني: «كان أشرف وأحد أصحابه يشاهدون إحدى مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم، وبعد مشادة كلامية، تطاول صاحبه عليه وهدده بالترحيل من السعودية إلى غزة في فلسطين وقام بتخويفه بالحبس، مؤكداً أن له علاقات مع أفراد من الهيئة، وهو ما حدث بالفعل حيث قام رجال من هيئة الأمر بالمعروف في الساعة التاسعة من الليلة ذاتها باعتقاله من المقهى الذي كان يجلس فيه».

ووقع أكثر من 100 مفكر ومفكرة عريضة تضامنوا فيها مع أشرف فياض وطالبوا فيها بإطلاق سراحه من السجن في السعودية.

يشار إلى أن فياض شاعر وفنان تشكيلي، وهو ابن عائلة فلسطينية تعيش في السعودية منذ 50 عاماً، وسبق أن كان ممثلاً للمملكة العربية السعودية في مناسبات ثقافية دولية، وله نشاطات فنية منها معرض تشكيلي في المملكة افتتح بمشاركة جهات رسمية.