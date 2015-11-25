موقع أميركي: الجيش المغربي من أقوى الجيوش العربية والأفريقية
الرباط ـ «القدس العربي»: كشف موقع أميركي متخصص في الشؤون العسكرية، بعض مميزات الجيش المغربي من حيث رجاله وعتاده، معتبرا إياه من بين أقوى الجيوش العربية والأفريقية.
وأكد الموقع أن الجيش المغربي يتوفر على مؤهلات بشرية ضخمة، ويمزج بين المعدات التقليدية والحديثة، بحيث يمتلك أحدث الأسلحة الأميركية والفرنسية، كما يتوفر على تقنيات متطورة، مشيرا إلى أن الجنود الأميركيين الذين تدربوا معه في المناورات العسكرية قد اعترفوا بالقدرات القتالية الهائلة التي يتميز بها أفراد الجيش المغربي.
وقال الموقع الأميركي بالنسبة للمعدات العسكرية فإن المغرب يمتلك أكثر من 428 طائرة عسكرية مقاتلة و 133 هليكوبتر، إضافة إلى قوة بحرية مؤلفة من 6 فرقاطات و70 قاربا عسكريا وطرادة عسكرية واحدة.
وتتوزع الأسلحة البرية، حسب الموقع نفسه الذي نشرت صحف مغربية تقريره، بين 1348 دبابة وأكثر من 2120 مدرعة للقتال وأكثر من 192 قطعة مدفعية متحركة و72 جهازا لكشف الصورايخ.
وأبرم الجيش المغربي مؤخرا مجموعة من الصفقات العسكرية مع شركة «رايثون» الأميركية، من أجل تزويده بمعدات حربية متطورة، تتألف أساسا من صواريخ وراجمات، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى.
وصنفت مجموعة من المواقع الأميركية المتخصصة المغرب في العام 2015 في المرتبة 49 عالميا ضمن قائمة أقوى جيوش العالم، محتلا المرتبة الخامسة عربيا، والمرتبة الثالثة في شمال أفريقيا بعد مصر والجزائر.
ويعتزم المغرب دخول مجال التصنيع الحربي من أوسع أبوابه معولا في ذلك على التمويلات الخليجية في هذا المجال، ومستعينا بالخبرة الإسبانية.
وخصصت الحكومة المغربية في قانون المالية (الميزانية) للسنة الجارية حوالي 31 مليار درهم (حوالي 3 مليار دولار) للمؤسسة العسكرية، قبل أن تلجأ في مشروع مالية 2016 إلى رفع هذا الرقم، في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه المملكة على المستوى المحلي والإقليمي.
Hahaha
هذا الخبر يشعرنا بالبهجة والفخر والسرور والاعتزاز
شارك المغرب في حرب اكتوبر سنة 1973 بلواء مدرع (وهو اللواء الوحيد المدرع الذى امتلكته المغرب فى ذلك الوقت) على الجبهة السورية ووصل قبل بداية الحرب باسابيع قليله.
كما شاركت بلواء مشاة على الجبهة المصرية ووصل الى مصر بعد بداية الحرب
وكان من المقرر ارسال سرب اف 5 قبل بداية الحرب ولكنه وصل الى مصر بعد وقف اطلاق النار وسبب تأخر وصول السرب هو محاولة الانقلاب الفاشلة فى المغرب فى تلك الفترة وخضوع الكثير من الطيارين المغاربه للمحاكمات.
المصدر مذكرات الفريق الشاذلى
ليكن هذا الجيش لتحرير باقي أراضي المغرب وباقي أراضي المشرق
وأقصد بالطبع فلسطين الحبيبة الغالية على الجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
وما الفائدة من هذا الجيش القوي و كل الجيوش العربية الاخرى و مقدسات المسلمين تنتهك حرمتها نهارا جهارا و على مرأى العالم !؟ ما المغزى من هكذا عتاد و قوة و المسجد الأقصى يرزح تحت وطأة الاحتلال الغاشم.
الصفقات العسكرية بالمليارات …..من المستفيد ؟
والله مأساة تدمي القلب……..
الله المستعان !
الترتيب الصحيح المغرب الجزاءر َََََ َ َ َ َ ََ َ مصر
المغرب لدية الرجال وليس لدية المال بعكس دول الخليج لديهم المال ولا يوجد لديهم الرجال بدليل أن الإمارات استعانت بمرتزقة من كولمبيا لحرب اليمن وكذلك السعودية استعانت بقوات من السودان
بالتوفيق للجار
تعيش خو. بارك الله فيك. وشكرا على الروح الرياضية
كم نفقاته من الميزانيه العامه؟ و ما هي تحدياته ،هذا الجيش لا يتحرك الا تحت القياده الأمريكيه و بمهمات قمع شعبه او ضرب بلد عربي ،فكيف يكون اقوى الجيوش العربيه؟ و ماهي مهماته التي نفذها
استسمحك، الجيش المغربي لا يشارك في مهمات قمع الشعب المغربي
اه لو توحدت القلوب ….لما وصلنا الى هذه المهانة
الجزاءرالإولى عربيا وافريقبا بعد مصرمحمد مرسي
يريدون تدميره فامريكيا لاتنشر مثل هذه التقارير والا نوت ودبرت شيئا ما..
what about
123 viva lalgerie
اين الكروي.النرويج
حياك الله عزيزي محمد وحيا الله الجميع
وهل ظننت أنى لن أعلق فرحا بعلو ورفعة العرب والمسلمين ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
الجيش في الدول المتقدمة يكون خادما لشعبه حارسا أمينا لحدوده اما في الدول الديكتاتورية يكون اداة تنكيل وآلية خراب للوطن
الاول عربيا او حتى عالميا ثم ماذا.ماذا قدم لقضايا الامة
تقارير مغلوطة وكيدية لتسريع وزيادة السباق نحو التسلح بينها وبين الجزائر -الإخوة الأعداء- والمستفيد دوما شركات السلاح العالمية -الأمريكية خاصة، ولنفرض جدلا وسلمنا بذلك، ماذا يفيذ المغرب والشعب المغربي الشقيق لازال يرزخ تحت نير الإحتلال الإسباني -سبتة ومليلة-؟؟؟ فعلا هزلت…ب
وزين العابدين تونس . كان لديه 500 الف عنصر شرطة . وقتها كان الاول عربيا وافريقيا. *امنيا* وكان يسمع صوت الذبابة..!! لكن عندما شاء الله ان يتهاوى نظام حكمه الديكتاتوري تهاوى مثل احجار الدومينو.. فلم ينفعه لا جيش ولا شرطة..
أنا تخوفني هاي التقارير خاصة لما تصدر من الأمريكان… هل يعني ملخص القول أن الدور جاي على الجيش المغربي؟
الجيش المغربي لم يواجه الشعب كما يقول البعض و انما لمواجهة اعداء الوطن الخارجيين و اعداء الوحدة الترابية.
اتمنى ما تقول.. وماذا عن الاراضي المسلوبة وجزيرة ليلة تبعد 100 متر على الساحل المغربي!! بعض تقارير الامريكية خبيثة هو لدفع سباق شراء السلاح التى تستحوذ عليه الشركات الامريكية 43% عالميا، على كل حال مبروك و بتوفيق
لا نريد اقوى جيش.نريد اقوى ديموقراطية واقوى مؤسسات.ونريد جارا ليس همه تقسيم بلدنا.عندها سيكون جيش الجزاىر هو جيشنا وجيش المغرب هو جيش الجزائر .ففي الاصل نحن املزيغ احتضنوا عربا وجعلوهم في نفس مكانة اصحاب الارض.ولا نريد لا دولة عربية ولا دولة امازيغية .نريد دولة تجمع الكل.
وسبتة ومليلية تحت الاحتلال ؟
هناك جزائريين لم يستسيغو هذا الخبر لانهم كانو يتوهمون غير دالك لكن الحقيقة تكون مؤلمة على العموم الله يحفظ المغرب و الامة الاسلامية جمعاء و انشاء الله سيكون تحرير فلسطين على يدي المغاربة الله اكبر
اصبحت لا افهم و لا افقه شيئ سبتة و مليلة ارض من? دلوني من فضلكم يا اقوى جيش في العالم العربي و في افريقيا????
وماهي العقيدة العسكرية التي يعتمدها الجيش المغربي والتي تؤسس استراتيجيها على اساس نوع التهديد وطبيعة العدو الطبيعي والمحتمل خاصة اذا ماعلمنا ان التهديد الوحيد للمغرب هو الشقيقة الجزائر فلو سخر الاشقاء الاعداء نفقات جيوشهم الجرارة هذه لتنمية وترفيه بلدانهم كان افضل لهم بكثير ولاحترمتهم شعوبهم اكثر ومن عشرات السنين والنزاع مع الجزائر لاينتهي ولاحل له بينما هم من أمة عربية واحدة اصلا .
الى نبيل العراقي:
أخي قبل أن تطلق الإتهامات يجب عليك أولاً أن تتحرى الحقيقة، فالجيش المغربي لم يقمع شعبه ولم يطلق عليه ولو رصاصة واحدة، ولم يضرب أي جيش عربي آخر اللهم إذا كنت تنكر حق الدفاع عن النفس وتحمل الجيش المغربي مسئولية حرب 1963 المعروفة بحرب الرمال. إذا كان هذا هو قصدك ياأخي، فرجاءً عد للتاريخ وصحح معلوماتك لأن المعتدي في هذه الحرب هو الجيش الجزائري المدعوم آنذاك بعناصر من الجيش المصري.
أما قولك بأن الجيش المغربي لا يتحرك إلا تحت القيادة الأمريكية فهذا أتهام مجاني فالجيش المغربي هو ملك للشعب المغربي العظيم، هذا الشعب الذي لم يبخل أبداً في الدفاع عن مصالح الأمة وخدمة ألدين الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية، وما عليك إلا أن تسأل حارة المغاربة وباب المغاربة بالقدس، وتتصفح تاريخ حرب أكتوبر 1973 ضد العدو الصهيوني. بالمقابل لم نلقى نحن في المغرب أي دعم من المشرق في حروبنا ضد الإسبان والبرتغال والفرنسيين، بل حتى في الأندلس لم يلقى أجدادنا أي دعم من المشارقة للحفاض عليها، تركوا وحدهم يحاربون الصليبيين بقيادة البابا 200 عام.
تحياتي
تكوين الجيش الجزائري هو سنة 1972 ، تقول حرب سنة 1963 ؟ يعنى بعد استقلال الجزائر ببضعة شهور، على كل حال الحدود بقيت كما هي .. مساعدات مصر وسنغال للجزائر كانت لضباط تقنيين لا اكثر ولا اقل
المغرب لا يستطيع ان يقوم جيش الصحراء الغربية و افرد من جيشه كنوا اسري
في تندوف اين هي ا لقدرات القتالية الهائلة التي يتميز بها أفراد الجيش المغربي.
تقارير مغلوطة لسباق نحو التسلح بينها وبين الجزائر والمستفيد دوما شركات السلاح العالمية -الأمريكية خاصة
لكن الجيش المغربي من يحكم الصحراء المغربية و هزم الاعداء الصحراء و اخرجهم من الصحراء الى فيافي تندوف الخبر مؤلم لك لم تعد تعي ما تقول انا اعذرك و الجيش الجزائري 30 عاما و هو يحارب بعض الجماعات الاسلامية و لم يستطع هزيمتها
المغرب خسر كل المعارك التي اخذها ضد الجيش الصحراوي الشجاع رغم اختلاف الإمكانيات وهذا بشهادة ضباط مغاربة لاجين في فرنسا والأرقام تتكلم في عدد الأسري المغاربة لدي البولساريو وفي العتاد المغنون من الجيش المغربي
من هم الموقع الامريكى المتخصص…كل التقارير( وكالة الاستخبارات الامريكية- معهد ستوكهلم للسلام- جلوبال فاير باور- الاتحاد الاروبى..)..تشير الى تفوق ساحق عدة وعتادا..هل يمكن مقارنة بين ميزانية 3 مليارات مع 13مليار دولار..اتمنى من الاخوة زيارة المنتديات العسكرية الجزائرية..وما خفى كان اعظم..
والله أخبار تدمي القلوب سباق للتسلح بمليارات الدولارات والشعب الجزائري والمغربي يعاني الفقر والحرمان إنها ألاعيب ارباب السلاح أفيقو ياأعراب فوالله لا أجد فرقا بأن تكون الصحراء الغربية مغربية أو تكون مستقلة وبعد ذالك يكون الإتحاد وتزول الحدود بين كل دول المغرب العربي وكل الدول الإسلامية وتزول النعرات والفرقة فوالله المستفيد من كل هذا هم طبعا شركات السلاح الكبرى فهي التي تقوم بأيجاد نزاعات لبيع سلاحها وطبعا تجد الأرض الخصبة عند الأعراب المتعصبين لرأيهم.تبا للأنظمة العربية التي تسعى التفريق بين شعوبها (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً)
هذا التقرير هو مفتاح باب الشر على المغرب يعني هذا التقرير يجب إضعاف الجيش المغربي والنسخه السريه منه سلمت الى اسرائيل بأن هناك دوله عربيه جيشها يتطور فعليكم بها واصبح كل شي واضح نرى ما حدث بالجيش السوري عندما كان يصنف كأقوى الجيوش العربيه والجيش المصري التي لا تزال الحاولات قائمه لإضعافه
هذا الجيش الذي يتكلمون عنه، إسئلو التاريخ ما فعلت بيه البوليساريو؟ ابحثوا في اليوتوب عت “هزائم الجيش المغربي”.
لعلم القرّاء ان البوليساريو اسرأت اكثر من أربعة الآف جندي مغربي في 16 سنة من الحرب. إسئلوا دولة قطر فلقد تدخلت سنة 2002-2003 وطلبت من جبهة البوليساريو إطلاق سراح ما تبقى من الأسرى. والله على ما أقول شهيد.
اهم عامل في الحرب هو العامل النفسي! انظروا للامريكان ماذا فعلت بيهم المقاومة العراقية والافغانية! أليست أمريكيا هي “الاقوى” عالمياً وعي نفسها التي تنشر هذه التقارير؟
الله المُستعان وما ضاع حق ورائه مُطالب….
انتظر النشر.
النظامان “الجزائري” و”المغربي” كالنظامين “الأفغاني” و”الباكستاني”، لا يتوفران على مشروع حضاري أو ثقافي أو سياسي وطني، هدفهما الوحيد هو البقاء في السلطة والعمل على حمايتها ولو بقانون الغاب، قانون السيطرة والعنف، بالإضافة إلى الولاء المطلق للقوى الأجنبية ولمصالحها الاستعمارية الجديدة والقديمة.
الجزائر ..تستعد.. لما هو اخطر بكثير من المغرب..الايام المقبلة صعبة جدا على المنطقة..يجب على الجميع تحمل مسؤولياته..
قيل عن الجيش العراقي الاقوى فى المنطقة. .وتم تدميرة..والان الدور على مين
من يفتخر بالماضي الاسلامي المجيد في الاندلس اخر من يجوز له التشفي باحتلال سبتة ومليلية لانهما سقطتا في سياق سقوط الاندلس، فالمغرب حينها كان يحمي البوابة الغربية للامة الاسلامية ،ووقف بصلابة ابنائه في وجه الحملات الصليبية واعتى الامبراطوريات البرتغالية والاسبانية والبريطانية والفرنسيةوالعثمانية ولم يتلق الدعم والسند من احد
والذي نفسي بيده إني لافتخر واجدالعزة في أن يكون لإخواننا بالمغرب جيشا قويا يذود عن حمى الوطن
الى من يقولون ان الجيش المغربي خسر معاركه ضد البوليساريو ، حسنا ، من الذي يتجول اليوم في العيون وقريبا الداخلة دون حراسة وعلم وطنه يرفرف فوق مبانيها محمد السادس ام عبد العزيز المراكشي ؟ من المنتصر الذي يدب في الارض منتصب القامة ومن الضيف الثقيل على الشعب الجزائري الذي ينتظر المساعدات في أكواخ تندوف ؟
I think that egypt. He’s a more. Powerfull Army in all arab country’s You can find Them. for sale or rent to Wateover bay more but to be fair. Think about how they used to be look in and befor. 1973. And how they look now so I always sing That kind said Song Don’t. cry for me Argentina
المغرب ابرم اكبر صفقة تسلح في تاريخ العرب