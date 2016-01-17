هل انتصرت إيران وانهزم العرب؟
رأي القدس
يعلن تطبيق اتفاق إيران مع الدول الكبرى مرحلة سياسية جديدة بين إيران والعالم عموماً، ينزاح فيها ثقل الملفّ النووي الذي كانت طهران تضغط به على المنظومة الدولية إلى حين (10 سنوات)، مما يمهّد الطريق إلى تطبيع علاقات «الجمهورية الإسلامية» مع الغرب بعد توتّر دام خمسة وثلاثين عاماً.
يراهن الغرب أيضاً على تعاون إيرانيّ يتجاوز الموضوع النووي ويتفاعل مع حوض الأزمات الإسلامي الكبير، من أفغانستان حتى سوريا، والذي تملك طهران نفوذاً واسعاً فيه.
وإضافة إلى التأثير السياسي النافذ لإيران ضمن منطقة متأججة بالأزمات، فهناك سوقها الاستثماريّ الكبير، ومخزونها النفطيّ، وهما عاملان شديدا الأهمّية، بالنسبة للشركات الغربية الكبرى، وبالنسبة لسوق الطاقة العالميّ الذي يتعرّض، بدوره، لضغوط هائلة، دفعت بأسعار النفط لهبوط تاريخي غير مسبوق.
الاتفاق، منظوراً إليه من عواصم العالم الكبرى التي أنجزته، هو أفضل ما يمكن الوصول إليه في اللحظة الحالية لإبطاء المشروع النووي الإيراني، وفتح اقتصاد «الجمهورية الإسلامية» للشركات والاستثمارات الغربية الطامحة للعمل في تحديث البنية التحتية وقطاعات الطاقة والمواصلات وغيرها، مع مراهنة غربية أن تؤتي هذه الأمور أكلها على مستوى السياسات الداخلية لإيران، بحيث تخرج هذه الأمّة العريقة من عباءة «ولاية الفقيه» الثورية إلى عباب السياسة والاقتصاد العالميين، فينعكس ذلك انفتاحاً سياسياً أكبر وانحساراً لخط تصدير الثورة الإسلامية وما أدّى إليه من تأجيج للأزمات في منطقة جغرافية واسعة، وما مثله من تحد للنظم والقوانين الأممية.
الرئيس الإيراني حسن روحاني، ركّز، لأسباب لا تخفى، على التداعيات الاقتصادية الممكنة للاتفاق، وأعلن عن حاجة بلاده لاستثمارات أجنبية بحدود 50 مليار دولار سنوياً لتحقيق نموّ جيد، فسعر النفط تدنى بنسبة 75٪ من سعره قبل عام، ولن تؤدي زيادة نصف مليون برميل المقررة إلى المطلوب منها مع استمرار التراجع في أسعار النفط، كما أن الأموال المحجوزة المفرج عنها من المتوقع أن تخصص لسد عجوزات متوقعة في الميزانية التي وضعت على أساس سعر 40 دولاراً للبرميل وفي حل استعصاءات اقتصادية كبيرة تم تأجيل حلّها لسنوات بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران.
الاتفاق، منظوراً إليه من وجهة نظر العرب، يعني أن الدول الغربية الكبرى (إضافة إلى روسيا)، حلّت (إلى حين) إشكالية المشروع النووي الإيراني، وأخذت في تطبيع العلاقات مع طهران، على حساب إشكالية العرب الكبيرة مع «الجمهورية الإسلامية»، رغم مساهمة الغرب (باحتلاله أفغانستان والعراق) إلى حدّ كبير في تأسيس هذه الوضعية، المتمثلة حالياً بسيطرة طهران على دولة عربية كبرى (العراق)، وتدخلها العسكري المباشر في سوريا ولبنان واليمن، وتحريكها للأقليات الشيعية في البحرين والسعودية والكويت وغيرها، وهو ما جعل المنطقة العربية بأكملها منخرطة في صراع ذي طابع سنّي – ِشيعيّ، ساهم في دفع تيّارات التطرّف الديني لصعود لا مثيل له، عبر «الدولة الإسلامية» وشقيقاتها، ولعودة مظفّرة لجيوش الاحتلال الغربي، ولكنّ، هذه المرّة، رفقة الاحتلال الروسيّ لسوريا.
يبدو الوضع ببساطة حلفاً جديداً يتقاسم فيه الأعداء السابقون: الأمريكيون والروس والإيرانيون والإسرائيليون، المنطقة، ويتمّ التعامل مع العرب كفريسة للاقتسام موضوعة على طاولة، وتلوح فوق رؤوس كل من لا ينخرط في هذا الحلف الغريب التهمة التي لا تقبل الدحض: الإرهاب!
يتناظر هذا الحلف العجيب مع ضعف عربيّ واضح، فقد أدّى خوف آليات الاستبداد والطغيان في المنظومة العربية من التغيير إلى كبح الأسئلة التي فتحتها الثورات العربية، عبر تمويل الثورة المضادة في مصر وليبيا وتونس وغيرها، وكبح آفاق الثورتين السورية واليمنية، وبذلك فقدت هذه المنظومة المتآكلة القدرة على التعاطي الخلاق مع العالم الجديد الذي ينبثق.
مع ذلك، وبسبب طبيعة «الحلف» المعقدة وصعوبة الجمع بين أطرافه، والحركيّة الجديدة التي خلقها التدخل العربيّ في اليمن، وردود الفعل غير المتوقعة في واقع عربيّ شديد التغيّر يومياً، لا يمكننا التسليم بأن ما حصل انتصار لإيران وهزيمة للعرب.
رأي القدس
لا لم تنتصر إيران
إيران خسرت عشرات المليارات على قنبلتها الذرية بلا أي فائدة
إيران خسرت عشرات المليارات من تصدير النفط وغيره من السلع
إيران خسرت عشرات المليارات على ميليشياتها الطائفية التي تقهقرت
إيران خسرت عشرات المليارات من تبادلاتها التجارية مع العرب لغطرستها
الربيع الإيراني قادم لا محالة وستنقسم إيران إلى خمسة دول
عربستان – كردستان – أذربيجان – بلوشستان – فارس
إيران توحدها الحروب والأزمات فقط
ولا حول ولا قوة الا بالله
الف الف مبروك لجمهورية ايران الاسلاميه حقيقة انهم اثبتوا للعالم انهم شعب عظيم
العنوان ربما ” هل إنتصرت إيران وانهزم العرب السنة ؟ ” لأن العرب الشيعة من مؤيدي إيران, ثم لاأحد إنتخب النظام السعودي ممثلا له, مسألة التمثيل السياسي تحتاج لكافاءات ملموسة وثقة تمنح لمن يمتلك, أشياء غير موجودة في هذه الحالة.
وهل انتصر العرب يوما؟؟؟؟؟
هذا ما عملته أيادي الحكام بشعوبهم وأوطانهم ،المشكلة انهم ما زالو مصرين على نفس الفعل ،والدليل تحريض قام به احد هولاء الحكام على الاسلام وعلى الدين بدعوته كل الديانات لمحاربه التطرّف الاسلامي ،ان هولاء الحكام هم السبب في ما آلت اليه الأمور من عنف ويجب على هولاء ان يرحلوا عن المشهد وسيرحلون عاجلا ام اجلا .
بسم الله الرحمن الرحيم.رأي القدس اليوم عنوانه(هل انتصرت إيران وانهزم العرب؟ ) الارهاب هو البقرة الحلوب التي جعلت من الاضداد (ظاهرا )حلفا غير مقدس لضرب العرب والمسلمين في مقاتلهم وذلك بتزيين السبات العميق لزعمائهم مع ارخاء العنان لهذا الحلف(الروسي الامريكي الايراني الاسرائيلي) المجرم لتقاسم المنطقة ( ويتمّ التعامل مع العرب كفريسة للاقتسام موضوعة على طاولة، وتلوح فوق رؤوس كل من لا ينخرط في هذا الحلف الغريب التهمة التي لا تقبل الدحض: الإرهاب!) وهذا الحلف العجيب الغريب يتماها(مع ضعف عربيّ واضح، فقد أدّى خوف آليات الاستبداد والطغيان في المنظومة العربية من التغيير إلى كبح الأسئلة التي فتحتها الثورات العربية، عبر تمويل الثورة المضادة في مصر وليبيا وتونس وغيرها، وكبح آفاق الثورتين السورية واليمنية، وبذلك فقدت هذه المنظومة المتآكلة القدرة على التعاطي الخلاق مع العالم الجديد الذي ينبثق.) واستمرأت هذه المنظومة العربية الاستمرار في سباتها القاتل بانتظار الادوار التي تسند لها من حلف الاضداد اعلاه
وحلف الضرار هذا قيادته صهيوصليبية صرفة رضيت ايران ان تكون فيه معولا هداما في البنية العربية الاسلامية السنية لثارات طائفية تاريخية مغلوطة وموغلة في انحرافها عن الاسلام الحنيف
واما انتصار ايران فهو في الحصة التي يقررها لها التحالف الجديد؛واما انهزامية معظم الزعماء العرب بسماتهم المميزة (الغباء والجهل والتبعية) والتي يراد لريح هذا التحالف العاتية ان تهوي بهم وبشعوبهم الى هاوية سحيقة، لا ينقذهم منها الا نفض الغبار الذي اعتراهم وران عليهم من اركان الثورة المضادة لحراك الربيع العربي.
لم تنتصر ايران اليوم بل يوم تآمر العرب على بلد اسمه العراق ، ، فهنيئا لإيران .
.. ولا بدّ من دعم الأصوات الشيعية المخلصة لأمتها ودينها وعروبتها والتي ترفض التعاون مع العدو الإيراني ومشروع الولي الفقيه ، كـالشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله ووالشيخ علي الأمين في لبنان
ادعم اولا السنة العرب من بطش داعش و السعودية
اولا نبارك لقادة ايران الاسلامية الحكيمة و شعبها الصامد و المقاوم الذي قاوم 34 عاما من الحصار الظالم و المفروض عليه من قبل الاستكبار العالمي بقيادة امريكا عدوة الشعوب الحرة ! إيران ستصبح قوة كبيرة في المنطقة بما تحمله الكلمة من معنى رغما عن أنف من لا يريد ذلك، إيران صمدت وهي ترزح تحت الحصار لسنوات عديدة، وطورت فلاحتها، صناعتها، تجارتها وكل خدماتها، فما بالنا الآن عندما تم رفعه وستصدر مزيدا من نفطها وغازها ويتم ٱسترداد أموالها المجمدة؟ بعد رفع العقوبات عن ايران اتوقع موت بعض الحكام العرب في السكتة القلبية او الجلطة الدماغية .الاحتفالات عمت ايران، والكآبة سادت بعض دول العربيه، والقلق كان باديا على وجه بنيامين نتنياهو.هنيئا لدولة ايران هذا الانجاز، الذي هو ثمرة الثبات على المواقف و المثابرة، هنيئا لشعبها المقاوم، دولة جديرة بالاحترام صمدتم و قد حان وقت حصاد ثمرات صبركم، لا عزاء لعربان النفط، فليلطموا و يتوشحوا بالسواد، فالذل و التآمر لا يجني صاحبه الا الخسران.الإستكبار رذيلة مذمومة، وصاحبها سيهوي على رأسه لامحالة.
شكرًا للقدس على هذا المقال.
انا اعتقد ان علينا النظر الى مشاكل الشيعة في دولنا وبكل شفافية وحزم.
اذا كانت هناك مشاكل ( ؟؟؟ ) فعلينا اولا تشخيصها وثانيا وضع برنامج متكامل لعلاجها وتفويت الفرصة على ايران من الدخول من هذا الباب .. اقترح ندوات امام الناس وفي التلفزيونات للنقاش وطرح الاسباب والعلاج علنا وبدون خوف لاننا سنفوت الفرصة على اعداء الامة في التشكيك. الشيعة والأقليات الاخرى هم مواطنون مثل غيرهم ولا يجب عزلهم وانما استقطابهم ليكونوا جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وقوته بتلاحم الجميع … وان كانت هناك قلة ضالة فالقانون يأخذ دوره…
هذه ان وجدت فهي ثغرات في توحد الشعب تؤدي لدخول وتدخل الأجنبي
في شؤوننا.
ليس من حقنا ان نفرض التسنن عليهم وبحجة انهم يفرضون التشيع في دولتهم ….( غلطتين لا تصبح صحيحتين بعد جمعهما ) .
الحرب العراقية الإيرانية اثبتت ان الشيعة العراقيين لم يكن ولائهم الى ايران والدليل ان ثلثي شهداء الجيش العراقي الذي قاتل ايران كانوا من الشيعة العرب العراقيين. زيارة الى مقابر الشيعة قبل وبعد الحرب يتحدث عنها العراقيون .
اما ان هناك منهم من خدم ولا زال يخدم العجم فهذه نسبة صغيرة جدا وفي اي مجتمع تجد الصالح والطالح .. وهذه ظاهرة مرضية موجودة حتى في
دول العالم الحر.
وشكرا للقدس الجميلة
الذي يقول ان الشيعة العرب في العراق كانوا هم اكثر الشهداء فليعلم ان النظام كان يزج بهم ف المقدمة حتى عند احتلال الكويت ,,, وبالنسبة لصفوية ايران وحقدها على العرب فذلك دورها الذي سمح باقامة الثورة فانه قد ذكر في التوراة انه طوبى لمن يكسر راْس الكلدانيين بالصخرة ,,, وبالنسبة للتحالف روسي امريكي اسرائيلي فهو لزلزلة العرب ولعلمك حتى ولو تشيعوا بل حتى لو قربت شيعة مرجعتيهم ليست لولاية الفقيه في ايران فالخطط جاهزة الدول الضعيفة تموت واولها ما يقصد موته دول الطوق والاحتلال اللاقتصادي لها هو اسرائيل الكبرى وفقط نفذ الاوامر فانت عبد مسخر لخدمة ال صهيون
انا ايراني ..شكرا الاسلام لاجل نصرها..ان المسلمين متحدين ضد ارهاب و صهاينه..عرب و عجم عندالله مساوي..ايران مسلم و عرب مسلم لافرق بينهم و لا اختلاف..الا من غرب
ردا على سؤال القدس العربي بنعم او لا حول هل انتصرت ايران وانهزم العرب ،،،الجواب هو (نعم )انتصرت ايران بحكم السياسة الناجعه والصبر والثبات على الموقف والاعتزاز بالنفس والثقة بالمستقبل ،اما العرب حالهم يرثى لهم وحالهم تجلب لهم الشفقه ،(اذا لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب )حكمة صينية.؟
هذه نتيجة طبيعية لسياسات غير مدروسة ولقرارات دول يحكمها افراد لا مؤسسات وتبنى قرارتها على مصلحة الحاكم الفرد المستبد لا على مصلحة الامة والدولة. ما يسمى بالدول العربية ان كان يصح ان نسميها دولا، في موقف صعب جدا. لقد تخلى الغرب عن اصدقائه العرب المزعومين لان السياسة لا تعرف الا المصالح ولان الغرب بطبيعته لا يعترف الا بالاقوياء. ما دامت الدول العربية تنفذ الاوامر فلماذا سيحسب لها الغرب حساب. لقد اخطأت السعودية خطيئة كبرى بوقوفها ضد الثورات العربية بل ودعمها الثورة المضادة في مصر. هناك احتمالان لقلب المعادلة، الاول ان تقوم الشعوب العربية بثورة عربية كبرى ضد هذا الاستبداد والذل والهوان. الاحتمال الاخر ان تقوم انظمة حكم عربية واخص هنا السعودية باعادة تقييم الوضع ورفع الدعم عن الانقلاب الذي حصل في مصر وانشاء حلف عربي تركي واسع قوي في مواجهة هذا الحلف المتناقض الذي وصفه رأي القدس بالحلف العجيب وهو فعلا كذلك. شكرا للقدس العربي
تحية للإخوة الأشقاء في الجمهورية السلامية في إيران على هذه الإنجاز التاريخي العظيم، متمنين لكم مزيدا من التقدم والازدهار في جميع مجالات العلم والمعرفة وإلى الأمام دوما.
هنيئا للحوار و العقل علي حساب ثقافة الحقد والكره التي لا تبني شيئا
الغرب الوحيد الذي يعرف قيمة الاتفاق و الأطراف التي وقعته و قيمتها
وادا كنت تريد معرفة صوابية هذا القرار لاحظ رد فعل إسرائيل .
أما مسالة الانتصار والانهزام فلا تعني شيئا أمام مسارعة الأطراف إلي تطبيق الاتفاق
اعتقد..بأن هذا الكرم الإمريكي..الغير محدود..برد 150 مليار دولار..والإفراج عن ستة مسجنونين فى ايران…مقابل 4 أمريكانززوكذلك الفلم القصير التى استعرصته ايران زاكريكا.زبحجز الثارب أو الزورق الإمريكي..وكل هذا السناريو..وائه مخطط امريكي أيران ضد دول المنطقة..(الخليج)..فمهمت تركيا أنتهت..والأن مهمة.ايران…للمرحلة الأخيرة لتغير وجه خارطة الخليج العربي..كلياً.زخاصة السعودية..!!
لانريد ان نكذب على انفسنا كما فعلنا في الماضي عندما كنا نتغي بالحضارة العربية اللتي كانت تشع على الغرب قبل 1400 عام والسبب اننا اليوم نعتبر من اكثر الدول المتخلفة حضارياً واقتصادياً وعسكرياً وتربوياً وثقافياً الى درجة ان كيان جديد مستحدث لايزيد عدد سكانه عن 5مليون يتحكم في مصيرنا ويذلنا كل يوم طبعاً بدعم من الغرب وامريكا وكل دول العالم اللتي تحارب الإسلام والمسلمين بدون ان نستطيع ان نرد له الإهانة واذا خرج منا شريف لكي يحارب اعداء الأمة نرفع حناجرنا مزمرين مطبلين مرددين مع اعداء الأمة بوصمه بصفة الإرهاب اليوم انتصرت ايران على الغرب بعد ان اجبرتهم على الإعتراف بها كقوة اقليمية نحن هنا لانريد ان نركز على توقف المشروع النووي الإيراني لأنه ومنذ البداية كان اكذوبة الهدف منها الضغط على الغرب من اجل فك الحصار عن الإقتصاد الإيراني فقد علمتنا التجارب منذ قصف المفاعل النووي العرافي وهو قيد الإنشاء وكذالك الضغط على القذافي لمنعه من التصنيع النووي ان الغرب عندما يحس بخطر نهوض العرب مهما كان فإنه يتصرف بسرعة للقضاء على هذا الخطر وكبح تقدم الأمة العربية فإما يكون المشروع النووي الإيراني كذبة اخترعها الملالي من اجل فك الحصار او ان الغرب كان يعرف بان ايران غير قادرة على تصنيع القنبلة ولكنه استغل هذه الكذبة من اجل كسب الرأي العام الغربي لتبرير التعاون العسكري الغربي مع ايران في حربها على الأمة العربية في العراق والشام واليمن فحسب تصريح احد المسؤولين الألمان ان الخطر الوحيد اللذي يهدد الغرب هو الإسلام السني وليس الشيعي وان على المخابرات الألمانية ان تقف الى جانب الحكومة العراقية وان تتعاون مع النظام العلوي في سورية من اجل مكافحة هذا الإرهاب السني المتمثل بتنظيم الدولة اليوم تدرب المانيا جماعة البي كا كا الإنفصالية اللتي كانت تصفها في الماضي إرهابية في شمال سورية وتمدهم بالسلاح وكذالك تفعل امريكا وباقي دول الحلف الأطلسي فهل نعتبر ايران خاسرة ام ان العرب هم الضحية في النتيجة وخاصة بعد ان تبين لنا الدعم الأمريكي الخفي للغزو الروسي لسورية وكذالك الدعم الأمريكي الغربي للهجمة الطائفية اللتي تتعرض لها مناطق السنة في العراق ؟؟؟
لااعتقد ان شعوب كان واخواتها ستنتصر يوما ما
ايران لم تكن يوماً محاصره وهذه الكذبة مثل كذبة ودعوى الاستكبار العالمي والشيطان الاكبرى.
انتصار ايران اكيد ولا شكوك حوله وانهزام العرب واقع ملموس لا لبس فيه.
لاستاذه المحترمه :- إحسنت ، عظيم التقدير، لك مني .
الف الف الف مبروك لاخواننا الايرانيين
هل إنتصار إيران هو هزيمة للعرب بالضرورة..؟؟
هل يعتقد العرب أن نصرهم هو في إنكسار إيران..!!
يقول مثل إغريقي قديم :”إن السفينة التي لا تعرف وجهتها لا تستفيد أبدا من الرياح المواتية”..
واضح أن لا أهداف لنا أصلا نُعَير بها النصر والهزيمة..
“مع ذلك، وبسبب طبيعة «الحلف» المعقدة وصعوبة الجمع بين أطرافه، والحركيّة الجديدة التي خلقها التدخل العربيّ في اليمن، وردود الفعل غير المتوقعة في واقع عربيّ شديد التغيّر يومياً، لا يمكننا التسليم بأن ما حصل انتصار لإيران وهزيمة للعرب.” من متن الخبر .
هل يقصد الكاتب بأنه لا يمكننا ( إلا ) التسليم بأن ما حصل انتصار لإيران وهزيمة للعرب , و سقطت أداة إلا سهواً ؟
* ( ابران ) ما دام نظرتها وسياستها ( عدائية ) نحو العرب فهي ( الخاسرة ) .
* ايران لوحدها أشبه ببيت العنكبوت ولكن ( الدعاية ) الجوفاء الرعناء
ضخمت قوة ايران وجعلت منها دولة عظمى بس ع الورق .
سلام
رأيي ان الغرب يعرف تماما ان العر ب هم جذوة الدين الاسلامي ويعرف مزاجهم وعنفوانهم وابائهم. لذك يقصد اذلال العرب ليل نهار حتى يعترف العرب بعجزهم. للاسف الشديد نرى ان الخيانه والطعن في الظهرهو من داخل العرب انفسهم.
معظم المعقبين يعقبون بطابع الجد ويستثمرون جُلَ ذهنهم في الاستنتاج المنطقي ,ولكن انا في هذه المرة سابدي رأيي بحكي قرايا كما قال سلام الراسي واترك لبقية القراء حكي السرايا.
الجمهورية الاسلامية سوف تعيد مجدها الغابر , وهي تسعى منذ رحيل الشاه بالعمل لتحقيق هذا الحلم , لاستعادة عزها كما كان بعهد كورش طيب الذكر , ان ما تبين ان الفارسي يتميز بذكاء خارق , وبقدرة فائقة على الحوار وبصبر لا يفوقه ايُ صبر من الشعوب الاخرى , حنكةٌ ومراوغة وتمسك بما يريده .
هذه هي السياسة السليمة فطوبى للايرانيين بهذا الانجاز التاريخي , ولوي يد الغرب والعرب والصهاينة !!!
بالنسبة للعرب , لم ينهزم العرب , لان العرب مهزومون اصلاً , ان ذروة انجازاتهم هي بشراء اسلحة وترسانة بمئات ملياردات الدولارات لخزنها والتباهي بامتلاكها ليس الا !!! والمنافسة العقيمة ببناء ناطحات سحاب على حساب العلم والتكنلوجيا المفقودة عندهم.
اوافق الاخ عماد الوردي حيث قال لا اعتقد ان شعوب كان واخواتها ستنتصر يوما , واضيف انه لربما اذا لم تستطع الشعوب العربية خلق قائدٍ بمواصفات صلاح الدين الايوبي , فالتستعين بايجاد قائد ككورش الفارسي مثل ما عملوا الفارسيين والسلام.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و يركاته وشكراً لرأي القدس على المفال
الموضوع برمته لم ولن يكون عن ربح أو خسارة وانما كان وما يزال عن
” المصالح ” الاقليمية والدولية…ومن هذه الزاوية فان مصالح أيران قد تفوقت على مصالح العرب ” مجتمعين ” فقد حصلت على الاعتراف الدولي لصناعتها النووية وتم مؤخراُ رفع جميع العقوبات الاقتصادية … والسبب هو أن أيران خميني / خامنئي معززة بحرس خميني قد أحسنت أدارة أزماتها خصوصاً مع
” الشيطان الاكبر” عبر ال 11 عام المنصرمة !!!