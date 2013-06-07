داعية سعودي: خلوة الرجل مع الشاب الوسيم حرام شرعا
Jun 07, 2013
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الرياض ـ قال الداعية الاسلامي والكاتب السعودي عبد الله الداوود إن خلوة الرجل مع الشاب الوسيم حرام شرعا، مشيرا إلى أنه قرأ ذلك في كتب ابن كثير، كما أن هناك العديد من الفتاوى التي تحرم ذلك.
الداوود أضاف “بالنسبة للمراهق الوسيم، لا بد أن نعرف أن للعلماء فتاوى في تحريم الخلوة بالشاب الوسيم، والطفل الأمرد اللي فيه لمسة فتنة، أتذكر قرأتها لابن كثير وموجود فتاوى”.
وتابع إن السجون مليئة بالمدانين في قضايا شذوذ، مشيرا إلى ضرورة وقاية المجتمع من ذلك، ثم قام بنشر مقطع فيديو -على حسابه الخاص على موقع “تويتر” يشير فيه إلى أنه تم منع برنامج الأطفال “افتح يا سمسم” لأن الدمي فيه ترمز للشواذ، وتستخدم لرفع شعارات المطالبة بزواج المثليين.
الجدير بالذكر ان الداوود اثار الجدل منذ اسابيع حين نشر على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” رسالة قصيرة بالعربية (هاشتاغ) كتب فيها “تحرشوا بالكاشيرات”. ودعا الداوود إلى التحرش وسيلة لتثبيط عزيمة النساء عن العمل.
وكانت السعودية قد سمحت مؤخرا للنساء بالعمل في المحال التجارية، وأثار هذا القرار ردود فعل شديدة من جانب المحافظين.
وقد هاجم مئات السعوديين ومستخدمو تويتر من العرب الآخرين الداوود، وتساءل بعضهم بأي سلطة يدعو هو لوقف النساء عن العمل، واتهمه آخرون بإثارة الناس مما قد يفضي إلى وقوع اعتداءات على النساء.
ودافع آخرون عنه قائلين إن رسالته كانت تهدف إلى الحفاظ على هوية البلاد الإسلامية المحافظة.
ومن بين الحجج التي ساقها الداوود أن عمل النساء قد يبلغ حد الاتجار بالبشر، إذ إنهن يستغللن في الترويج للمحال وجذب الزبائن. لكن عددا من النسوة رددن عليه في تغريدات تناقض رأيه.
حلال … حرام … حلال …. حرام ….
أسأل الله الذي لا اله غيره أن أسمع فتوى صادرة عن سلفي تحض الشباب على عمل شيء مفيد للبشرية …. سأعطيكم أمثلة:
إجتهدوا في تعلم كيف يعمل محرك السيارات التي يجيد معظم الشباب السعودي التفحيط بها.
تعلموا ميكانيكية عمل مكيفات الهواء التي تقضون معظم أوقات لهوكم في جوها.
فتوى واحدة لوجه الله تعالى تطلب منهم عمل شيء مفيد ومحدد!!!!
دعكم من السحر والشعوذة والشهوة البهيمية التي جعلتم أنفسكم أضحوكة بعدد إصداراتها اللا محدودة. أتساءل متى سيدرك السلفيون أن عقلية “غزوة أحد” تبدلت إلى منظومات الكترونية تستهدف من تشاء عن بعد!!!
الأولى أن تعالج من لديهم نوايا شاذة بدل من تجريم الضحية.. فتوى و آراء تدل على الأمراض و العقد النفسية المزمنة و التي لم و لن يعالجها لا تدين ولا تعلم و لا أي شيئ.. أسأل الله أن يرحمكم برحمته
هههههههههه والله مهزلة
فتوى خاصه بقومه————- والعاقل يفهم
وين التفكير وصل – طيب اذا الشاب الوسيم ملتزم ومحترم وعلى خلق وسمع بهذه الفتوى ماذا سيكون شعوره – وكيف سيواجه اخوانه واصدقائه وزملائه – وما اثر هذه الفتوى على نفسيه الشاب الوسيم المحترم – وماذا سيكون رد الفعل – ستكون نتائج هذه الفتوى ضياعه – عدم الثقه بالنفس وسلوك طريق الشذوذ وتحطيم اسرته – وسبحان من قال ( ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكها وقد خاب من دسها ) واتقي الله ياشيخ –
يا إخواني الناس وصلت للقمر بل يحاولون الآن الذهاب للشمس وأخوانا بالسعودية يطلعون علينا بفتاوي إن دلت فإنها تدل علي المرض النفسي المتفشي بالسعودية
عفواََ لكن العلم تقدَّمَ كثيراََ، لكن لا لدرجة الذهاب إلى الشمس….يمكن قصدك المرّيخ؟
مع العلم بأنّ NASA وغيرها من وكالات البحث والعلم الفضائي، أرسلت وأوصلت مراكب إلى المرّيخ و Pluto مروراََ بكلّ الكواكب الأخرى من Venus إلى Pluto.
وشكراََ
يا إخوان : لماذا أنتم مستغربون من هيك فتاوي …؟؟؟
ع رأي المثل العربي ( كل إناء بما فيه ينضح ) …؟؟؟
*الداعية الذي همه ( الجنس ) …أكيد رايح يطلع فتاوي ( جنسية ) …؟؟؟
* الداعية الذي همه ( السياسة ) …أكيد رايح يطلع فتاوي ( سياسية ) …؟؟؟
* الداعية الذي همه ( البورصة ) …أكيد رايح يطلع فتاوي ( بورصية ) …؟؟؟
* الداعية الذي همه ( العقارات ) …أكيد رايح يطلع فتاوي ( عقارية ) …؟؟؟
* الداعية الذي همه ( الثقافة ) …أكيد رايح يطلع فتاوي ( ثقافية ) …؟؟؟
وهكذا …دواليك …وكل إناء بما فيه ينضح …؟؟؟
شكرا .
صدفت يا سامح … بالضبط كما قلت!
وأين هؤلاء الدعاء من الجهاد في تحرير المسجد الأقصى كما كان ومازال أيران 1979 أفغانستان 1983والكويت1991 والعراق 2003 وسوريا2011 ! هذه الدعوة تجمعهم جميعا مما ذكرته في تعليقك يا سامح. ولكن لا يفعلون لأن اسيادهم لا يوافقوا على ذلك. فهم عندهم خبرة عملية في الجهاد .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…يا رب نور بصيرتنا
حيوانات جنسية مكبوتة عطلت العقل و الفكر ك
يا اخ سامح ليش تبعدها , هذا الشيء معروف في علم النفس حيث ان السلوك الاذا لم يفلح بالخصول على المطلوب فانه يظهر بشكل عكسي فمثلا اذا لم يستطع الشاب مصاحبة فتاة فانه يبدأ باتهامها بأشياء بذيئة. اخشى ان يكون هؤلاء لديهم انحرافات جنسية
الاناء بما فيه ينضح
ياجماعة الوسيم الله خلقه وسيم هل يعني ذلك تشهيره من قبل داعية الظاهر متعقد من شكله كلنا من آدم وآدم من تراب لماذا تفكير بعضهم ينصب على مثل هذه الأمور؟ الجواب ماعندهم شغل غير أكل المندي الذي يصل للمساجد من كل صوب والجلوس والتفكر في الأمور التافهة الله يهديك يا الداعية !!! عجبي من المسؤلين الذين قاموا بتعيين هذه الفئة التي لاتعرف غير الفتوى في أمور يخجل الإنسان السوي من ذكرها
يا شيخ عندي سؤال أنا ساكن من زوجتي في نفس البيت هل هذا حرام أم حلال ،،،،، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله حلوه منك يا مقيم النمسا ..
والله الراجل عيب عليه يعقّد الشباب فى بلده بهذه الطريقة و يشكك الناس فى نفسها و ماذا يعنى رأيه هذا خوفى الفتوة القادمة أن يأمر الرجال بالحجاب .
اللي على راسه بطحة
الفتوى القادمة لأخوانا السلفيين هي (التصريح بالحلال حرام)
هذا الرجل يبحث عن الشهرة بإصدار فتاوى صادمة للناس و قد تحقق هدفه وهو شهير الأن.
للأخ ( محمد/ النمسا ) : تسمحلي …أفتيك فتوى ( آخر مديل ) …؟؟؟
أنا الآن أتقمص شيخ من شيوخ آخر الزمان العجيب …؟؟؟
شوف يا إبني : سؤالك جيد ومهم وهو سؤال مرّكب وذو محورين :
المحور الأول : اذا كنت تعيش مع زوجتك وكل واحد في غرفة منفصلة ( حلال ) .
أماّ اذا كنت تعيش معها في نفس الغرفة بدون ( محرم ) …حرام يا إبني :
واستغفر الله واطلب من زوجتك تحضر محرم تعيش معاكم …؟؟؟
المحور الثاني : اذا نويت تعمل أي حاجة مع زوجتك حتى لو مجرد ( قُبلة )
يجب أن تأخذ رأي ( أبوها ) …اذا وافق ( حلال ) …خلاص بوس زوجتك ؟؟
أماّ اذا …إعترض …( البوسة حرام …حرام ) …فاهم يا إبني …؟؟؟
شكرا .
سامح الأمارات … ملعوبة منّك !!!!
سبحان الله … ثلاثة أرباع شباب الغرب أكثر وسامة من كل علماء الدين في بلداننا
هؤلاء هم الوهابيين ماذا تتوقعون منهم؟
بصراحه انا مسلم و لست بحاجه ال دين جديد اسمه الدين الوهابي كي يحدد مسار حياتي
لمادا نزلتم بالاسلام من عليائه الي هدا المستوي …رأي الخاص مجرد فتح هكدا مواضيع …يزيد من عقدة التخلف والمهانة …يظهر أن العرب متخلفون بالوراثة …وكروموزومات التخلف تركب كل كريات الدم الحمراء والبيضاء …هاتوا فتاوي تنتشلكم من التخلف وتجري بكم في مسار التقدم والتحرر ورفع الغبن عن 95في المائة منكم …يا أشباه ربات الحجال …هل هناك شيء أجمل من الوسامة والوجه البشوش ؟…أتفضلون القبح في كل شيء …أتعترضون علي الناقش أم المنقوش …و لله في خلقه شؤون …شكرا .
أنا خليجي مقيم مؤقتا في بريطانيا لفترة وجيزة أول ما أفتح كمبيوتري أقرأ الإمارات اليوم على السريع حتى ألحق أقرأ القدس العربي التي هي مفضلتي على الإطلاق وأتابع مقابلات الأستاذ عبدالباري في كل القنوات لأنه المفضل لدي على الجميع من رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين , ولي كلمات قليلة للقدس العربي إنها روعة المجلات فهي تأتي بجميع أنواع الأخبار وبالصور ولاتستثني أي خبرمثلا هذا الخبر بحثت عنه في كثير من الصحف وغيرها من الأخبار التي تغير مزاج القارئ من الكدر إلى الضحك والسرور عندما يقرأ التعليقات , والشئ الذي يعجبني أنها تنشر الخبر وتجعله لأيام حتى يصل الخبر للجميع ولاتفرق من معلق لآخر فتنشر معظم التعليقات بغض النظر عن سياسة المجلة فهي لاتنحاز لأي جهة أو دولة,أحي كل القائمين على القدس العربي وعلى رأسهم الأستاذ عبدالباري عطوان وإلى الأمام دائما .
فتوى جديدة ما انزل الله بها من سلطان اللهم استر يا ستار
الأخوة القراء الأعزاء
انا سعودي وافتخر أيما افتخار بان يكون بلدي هو الوحيد في العالم الذي يطبق الإسلام وتعاليمه في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية ومن أراد ان يعرف مدى تطبيق الإسلام في السعودية فليذهب هناك ويرتكب مخالفة دينية ليعلم فقط كيف يطبق الدين هناك هذا أولا
الفتوى وأنا لا اسميها فتوى إنما رأي شخصي من شخص لا نعتبره في السعودية من هل الحل والعقد بل هو مواطن عادي ركب موجة الإعلام ويريد الشهرة مثله مثل كثيرا من العرب والمسلمين الذين يظهرون لنا بين فينة وأخرى بما يدعوا للدهشة والاستغراب
انا الان مقيم في امريكا للدراسة واعلم مدى النعمة التي يعيشها أبناء الإسلام وبالأخص في السعودية
أبشركم ان أبناؤنا السعوديون الموجودون هنا في امريكا وهم شباب اغلبهم لم يصل الى الخامسة والعشرون من عمره يجبرون الجامعات ومعاهد اللغة لعمل غرف ومصليات لهم لأداء الفرائض ويقفون حجر عثرة مع أي توجه يتعارض مع أوقات صلاتهم هؤلاء الشباب نتاج مناهج علمية ودينية سعودية للأسف الشديد صارت مثار للجدل وهناك دعاة لتغييرها ممن هم على شاكلة صاحب الرأي أنف الذكر
القراء الكرام امل ان لا يعمم هذا الرأي على السعودية كبلد يعاني الأمرين في الاستمرار في تطبيق تعاليم الإسلام في هذا الزمن ونحن نعلم كسعوديين كم يعاني المسىىولين هنا أمام المنظمات التي تسمى حقوقية في العالم واغلب هذه المنظمات للأسف الشديد تتبع لهيىة الامم واغلب قراراتها وتوجهاتها تخالف كثيرا من مبادئ الإسلام والسعودية تعاني الأمرين في تمرير وفي رفض توجهات هذه المنظمات والتي صارت مثل السيف المسلط على رقاب الدول اسأل لبلدنا وأهله والمخلصين من أبناء الأمة الإسلامية السلامة منها
تحياتي للجميع
هاي اخريتها يا شيخ الله يسامحك
يا أمة ضحكت من جهلها الامم … ما هذا الهوس بالجنس ؟
لقد اختزلتم الحياه و قيدتم العمل و التفكير و العلم في فتاوييكم في
حلال و حرام فقط … , الرجاء الارتقاء في التفكير (لا التكفير) في ما فوق السرة و الكتفين , الاخلاق ليس الجنس فقط !!! الاخلاق هي منهاج حياة متكامل
اوله الصدق و اخره الصدق .