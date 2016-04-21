في نقد مفهوم الخلافة
د. عبد العلي حامي الدين
ردود فعل عنيفة تلك التي تعرض لها الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، بعد تصريحات دافع فيها عن مشروعية إقامة الخلافة الإسلامية مستشهدا بإحدى أقوال عمر بن الخطاب الداعية إلى ضرب عنق من خالف الإمام بعد ثلاثة أيام من ولايته الشرعية، وصلت إلى درجة تشبيه هذه الدعوة بأفكار داعش والجماعات الجهادية المتطرفة!!!
والحقيقة أن جماعة الشيخ عبد السلام ياسين هي جماعة إسلامية بمسحة صوفية وبخط سياسي معارض يصل إلى نوع من الراديكالية في بعض الأحيان..
شخصيا لم أستوعب ما السبب وراء ردود الفعل العنيفة التي ووجهت بها تصريحات محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، فالرجل لم يزد على ما سبق أن أسس له المرحوم عبد السلام ياسين.
ما صرح به العبادي يمثل عقيدة سياسية راسخة، ولذلك فإن النقد ينبغي أن يتوجه إلى المنطلقات الفكرية والسياسية الأصلية وليس إلى شخص الأمين العام الذي عبر بصدق وأمانة عن تصور الجماعة لمشروعها السياسي.
لقد كان المرحوم عبد السلام ياسين يعتبر «الخلافة على منهاج النبوة» هي الهدف الاستراتيجي الرابع والأخير بعد إقامة الجماعة القطرية وإقامة الدولة الإسلامية القطرية وتوحيد الأقطار الإسلامية، ويعتمد في التبشير بهذا الهدف
على حديث نبوي شريف، يكرره في معظم كتبه، والذي يخبر فيه الرسول عليه السلام بمراحل تطور أشكال الحكم، حين يقول :»تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، ثم سكت)، ومازال نفس التصور قائما لدى الجماعة إلى إشعار آخر.. الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني يعلق على هذا الحديث قائلا: «هذا الحديث، لا يخلو من هشاشة في ثبوته وصحته، وأقصى ما يقوله فيه أهل الاختصاص هو أنه «حَسَنُ الإسناد». ومثل هذا لا يبنى عليه شيء من الأحكام الغليظة والأمور الجسيمة، وقصارى ما يصلح له هو التبشير وبث الأمل، أما إذا جد الجد وعظمت الأمور، فلا بد من أدلة صحيحة متينة، وإلا فلا.
أهل الاختصاص يرون بأن هناك حديثا آخر في الموضوع، وهو في مثل درجة هذا أو أعلى منه، وهو حديث سفينة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي اللهُ مُلكه من يشاء». فهذا الحديث لم يذكر خلافة ثانية تأتي وتكون على منهاج النبوة بعد الخلافة الأولى.
والخلاصة أن كلا الحديثين ليس فيهما أمر ولا نهي، أي ليس فيهما تكليف بشيء. فمن ادعى أنه بإعلانه الخلافة وتبعاتها الخطيرة قد قام بما أوجب الله عليه، فليخبرنا أين كلفه الله بهذا؟ ومن أين له هذا الوجوب؟ وإلا فسيكون من الذين يفعلون ما لا يُؤمرون.
في الواقع، لا نعثر على تعريف دقيق لمفهوم الخلافة في كتابات عبد السلام ياسين بالرغم من حضور هذا المفهوم بشكل مركزي في تصوراته السياسية، غير أن السياقات التي يستعمل فيها هذا المفهوم، تحيل إلى النموذج السياسي الذي نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده الخلفاء الأربعة والذي لم يعمر أزيد من ثلاثين سنة..
الظاهر أن بعض الجماعات لازالت متمسكة بالمفهوم الظاهري لهذا النموذج، ومعرضة عن جميع التحولات العميقة التي حصلت داخل المجتمعات المعاصرة، واختلاف واقع المؤسسات السياسية الحالية التي لم يعد يشكل فيها موقع الفرد إلا جزءا من النظام السياسي الحاكم.
لكن ما شكل هذه الخلافة التي يحلم بها بعض الإسلاميين ؟ وما هي خصائصها؟ وما الذي يميزها عن أنظمة الحكم المعاصر؟
لا يكلف المدافعون عن أطروحة الخلافة أنفسهم عناء الخوض في التفاصيل ولكنهم يكتفون بإعلان التمايز الحاصل بين مفهوم الخلافة وبين الدولة الوطنية الحديثة!!
وإذا كان عبد السلام ياسين قد حسم حدود الخلافة من الناحية الجغرافية أي تجاوز الدولة القطرية، وباندماج الأقطار الإسلامية على أساس وحدة الدين، فإن بيت القصيد ظل غامضا ومبهما، وهو المرتبط بشكل التنظيم السياسي الذي يميز «دولة» الخلافة عن مؤسسات الحكم المعاصرة وليدة نموذج الدولة الحديثة، ولا يوضح طرق تنظيم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، وكيفية تنزيل مبدأ الشورى أو نظام البيعة وهي مبادئ وردت بشكل عام في القرآن الكريم دون أن يلزمنا الشارع الحكيم بصيغة تطبيقية موحدة وجامدة، وذلك رحمة بالأمة غير نسيان..
إن من شأن عدم الخوض في التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمفهوم الخلافة، أن يفرغه من أي محتوى عملي، ويشحنه بحمولة عاطفية يصبح بها مجرد شعار سياسي لدغدغة عواطف الشباب المتحمس، وجلب تعاطفهم مع مبدأ «إسلامي» تاريخي يغني عن الاشتباك مع تعقيدات الواقع وإشكالاته اليومية …
أما الراسخون في العلم فيعتقدون بأن العبرة بالمقاصد والكليات وليست في الأشكال والمسميات..
٭ كاتب من المغرب
د. عبد العلي حامي الدين
لا يوجد بالصحيحين حديث عن الخلافة
ولا حول ولا قوة الا بالله
المشكل عند السياسي الديني هو مزجه بين عمله السياسي القابل للجدال والنقاش وربما الإقناع إلى المرشد الديني المحصن ـ بحكم الإمتيازات ـ من النقذ ولوتعلق الأمربشؤون السياسة وبشكل من أشكال الحكم السياسي ( تسيير أو حكم دولة وبأي نظام ) من أي جانب سيتعامل مع الأمر هذا؟ أمن السياسي أم من الديني؟ معضلة, ,حين يتخد السياسي والصحفي قرارا باتكائه على مصدر ما قبل أن يرفع هاتفه ويتصل ويسأل ويتأكد من الخبر وصحته فهو لاينشره لكن في أشياء أخرى يفعل, لاضير إن لم يبن على الأمر مواقفه السياسية, هنا يحصل الإلتباس.
هناك أقوال بأن شأن الخلافة لم يحسم إطلاقا بعد موت النبي ومنه كانت الصراعات حول من يخلفه والتاريخ مليء بهذه الأحداث وأن النبي لم يحسم في أمر الخلافة في حياته.
ثم عن أية خلافة يتحدثون؟ لماذا لايرجعوا لتاريخ عهد الخلافات السابقة , البعض يسميها ( الإختلافات ) ويدرسوها جيدا , للإحتياط أقول فقط من بداية الخلافة الأموية إلى العثمانية, بعيدا عن النوستالجيا الدينية. أزمان الخلافة قد ولت , مرحبا في القرن والواحد والعشرين.
الوحدة العربية قد تحدث بشرط اعتماد نظام ديمقراطي عصري حقيقي يمثل الأساس لها . أما أحلام اليقظة في خلافة إسلامية تقمع فيها حقوق المرأة والأقليات والعودة للقرن الأول الهجري وضياع كل ما أنجزته البشرية طوال هذه الفترة الزمنية والبدء مع عد التاريخ من نقطة الصفر, فسنضيفها للمستحيلات السبع فتصبح هي ثامنهم ولن يحدث والتجربة عند الدواعش وأحلام خلافتهم.
ناسف لعدم النشر بسبب طول التعليق
فليسمح لي الكاتب أن أعلق حول عدة مواضيع أوردها أو أشار لها في مقاله
أولاً: إن اسقاطه لأقوال الأمين العام لجماعة العدل والإحسان على أحكام شرعية ثابتة من عدة طرق لا يعني ان الكاتب قد استطاع ان يصل إلى الحكم الشرعي الواجب في هذه المسألة بمجرد أنه أورد حديثا نبويا شريفا و اتى بأقوال بعض أهل العلم حوله
إذن أخي كاتب المقال ، المسألة في أصلها ليست تصريحات الشيخ الأمين العام لجماعة العدل والإحسان
بل هي حكم شرعي كان على الكاتب أن يتساءل : هل هو فعلا حكم شرعي أم مجرد أحلام و توهمات وتنظيرات لا واقع لها في عصرنا هذا ..؟؟
أخي الكاتب الفاضل تعال بنا فلننظر في أصل البحث وهو اللأدلة الشرعية المتعلقة بالموضوع من القرآن و السنة وإجماع الصحابة ولا اظنك تكره أن يكون الحكم الشرعي هو الحَكَم بيننا .. ما رايك ؟؟
أما المسألة الثانية فهي بخصوص جماعة العدل والإحسان وهي ليست الهدف من تعليقي لكنها جماعة أعلنت صراحة أنها تدعو للديمقراطية تحت ظل الانظمة الوضعية وهذا ثابت بعدة طرق أيضا ومنها ( تصريحاتهم على يوتيوب ) كمثال فدعوة الخلافة بالنسبة لها تنظير مشاعري فقط لا غير لجذب الاتباع
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والمسالة الثالثة التي اود التعليق عليها أن الكاتب الفاضل تحدث عن موضوع الخلافة الراشدة وأغفل عمدا أو من غير عمد الجهة الوحيدة والاهم على مستوى الكرة الارضية التي تدعوا وتعمل جادة لهذا الهدف وهو إقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة وهي ( حزب التحرير )
حزب التحرير تأسس منذ عام 1953 على يد الشيخ الجليل تقي الدين النبهاني
وما أقوله هنا حول تأسيس حزب التحرير ليس من باب إثبات السبق في الدعوة إلى الخلافة بقدر ما هو تنويه للأخ الكاتب حول دراسة العاملين على إقامة هذه الدولة على حقيقتها … وليس هذا فقط
بل – لعلم الاخ الكاتب – فإن حزب التحرير قد وضع تصوراته التفصيلية في كتبه التي يتبناها حول طريقة إدارة تلك الدولة على الحقيقة لا المجاز
فأسس النظام الاقتصادي الذي ستسير وفقه
والنظام الاجتماعي
والقضاء
وتداول الحكم
والبيعة
ومجلس الأمة
والسلام
وهذه أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة تثبت ما ذهبنا إليه في التعليق السابق
فاسمع رعاك الله
- أما (( الكتاب )) فإن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره له بشكل جازم، قال تعالى مخاطباً الرسول عليه السلام:{فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ}[048:005]
وقال: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ َ}[048:005].
وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، وهنا لم يرد دليل فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم. ولا يعني إقامة الخليفة إلاّ إقامة الحكم والسلطان. على أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ}[059:004]
ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له. فدل على أن إيجاد ولي الأمر واجب. فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنّه يكون قد أمر بإيجاده. فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم الشرعي، فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة، وهي تضييع الحكم الشرعي.
- وأما (( السنّة )) فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير.
- وأما (( إجماع الصحابة )) فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه.
ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير.
عبد الله بن عمر لم يبايع عليا كرم الله وجهه طيلة خلافته التي امتدت أكثر من أربع سنوات .. عبيد الله بن عمر كان قائدا لجيوش معاوية ـ الذي كان عاملا بالشام و عزله الإمام علي و كان عليه أن يمتثل للخليفة وهو بعصيانه يستحق القتل حسب عمر ابن الخطاب ـ هاذين نموذجين من أبناء عمر الخطاب الذي استشهد به حامي الدين في بداية مقاله عن وجوب قتل قتل من يخالف الإمام فهل كانا يستوجبان القتل ؟؟؟؟ جماعة العدل و ألإحسان تماما كجماعة العدالة و التنمية لهما خطابان متوازيان لا يلتقيان إلا بمشيئة الله و إذا التقيا و العياذ بالله .. للمريدين و أصحاب التعليم الجد متدني يتحدثون عن دولة الخلافة التي سيكثر فيها الخير العميم و العزة و الكرامة و النصر و العدالة و اعتبار ألأخرين مجرد ذمّيين..و لجمهور المثقفين أصحاب المستوى الجامعي يتحدثون عن الديموقراطية و حقوق الإنسان و القبول بألآخر … خطاب ملتبس متناقض يروم تحقيق مكاسب انتخابية و لا يؤسس لتجربة ديموقراطية تسودها المؤسسات ..بل العلاقات و الزبونية و تقديس الأشخاص ..
الخلافة هي الطراز الخاص للمسلمين في الحكم يقول ابن خلدون في ذلك :(( والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها،إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)). ومن أدلة وجوب إقامة الخلافة وفرضيتها لا بل هي تاج الفروض:
من الكتاب: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ}[048:005] وقال: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ َ}
أما أدلة السنة، فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية» فالنبي ﷺ فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتةً جاهلية. والبيعة في هذا الحديث لا تكون إلا للإمام أو الخليفة ليس غير، وروى مسلم كذلك عن أبي هريرة عن النبي قال: «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتَقى به»، وروى أيضاً عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي ﷺ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». فهذه الأحاديث دلالة واضحة على وحدة الخلافة، ووحدة الدولة، ووحدة المسلمين في دولة الخلافة.
أما إجماع الصحابة، فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله ﷺ بعد موته، فكان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد ظهر تأكيد هذا الإجماع على إقامة الخليفة من خلال تأخير دفن الرسول عقب وفاته، واشتغالهم بتنصيب خليفة للمسلمين، وفي هذا دليل صريح وقوي على وجوب نصب الخليفة.
ومن هنا فإن الخلافة بحسب ما ورد من أدلة شرعية تعني: رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم
الخلافة ليست من مقاصد الشريعة لأنها وسيلة و ليست غاية
والمقاصد هي غايات وليست وسائل من يجعل الخلافة مقصد شرعي فهو كمن يحول الوسيلة الى غاية فيلبس على الناس دعوتهم و يشتت هدفهم و بجعل الدعوة مرهونة و مقصورة على شكل سياسي اجتهادي و مثالي يجوز معه القبول و الرفض الشرعي بناء على مدى التزامه بالكتاب و الهدي النبوي و مقاصد الشريعة فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الخلافة من أركان الاسلام وما لا يكمل الدين إلا به