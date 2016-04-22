﻿الشاب الليبي تميم الديب: ابتكاري سيحدث فرقاً في عالم التطبيقات عالمياً

باريس – صهيب أيوب : لم يتوقع الشاب الليبي تميم الديب، أن يصبح تحت الأضواء بهذه السرعة. ففي أقل من 3 أشهر تلقى عروضاً ثمينة لاحتضان مشروعه، الذي يعدّ الأول عالمياً، في خدمة الأخبار. لكن هذه الخدمة التي انتشرت في معظم الهواتف الذكية وعلى الشاشات المسطحة، تعامل تميم معها بشكل مختلف، فحصل ابتكاره لتطبيق حديث، على مراتب أولى في أكثر من جائزة دولية، وعلى رأسها مسابقة Commitment Challenge ، التي ترعاها مؤسسة بيل كلينتون العالمية لدعم المبادرات الأكثر ابتكاراً وتأثيراً. وبذلك يكون اول عربي يحصل على هذه المرتبة منذ تأسيس الجائزة، التي تعبر بصاحبها إلى عالم المال والاستثمار، وتدمجه في عالم الابتكار التقني والعلمي وسوقه.

يقول تميم ان فوزه بالمسابقة، جاء «وفق معايير معينة تتضمن أكثر الأفكار الهاماً وريادة وقدرة على إحداث فرق إيجابي لمستقبل البشرية وما يواجهها من تحديات سواء في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا»، موضحاً ان «الفوز بهذه المسابقة فتح له الباب امام مستثمرين أجانب وعرب، ومن جنسيات مختلفة، لإطلاق هذا التطبيق عالمياً». لكن ما يهم الشاب الثلاثيني، أن يكون المستثمر عربياً، فهو يودّ ان يكون احتضان هذا المشروع عربيا بامتياز، لا سيما ان دولاً مثل الإمارات وقطر، اصبحتا من أكثر الدول عالمياً استقطاباً لمشاريع شابة متعلقة بالتكنولوجيا وشبكة المعلومات، وتعدّ دبي سوقاً عالمية لاستثمار التقنية. يقول تميم، وصلني إلى اليوم 10 عروض، من بينها عرضان من اليابان والصين، وعرضان من دولتين عربيتين، لًكني لا زلت ابحث فيها لأني أتوقع، وبناء على آراء خبراء، ان يكون مشروعي ريادياً وسيحقق الكثير من الأرباح والفائدة ايضاً في مجال التكنولوجيا وسيحدث فرقا في عالم التطبيقات»، مشيراً إلى أن هدفه أن يشارك هذه الفكرة مع ممول رؤيوي وليس مستثمراً تجارياً، لا يفقه معنى استثمار الابتكار».

والتطبيق الذي عمد تميم إلى تطويره، ضمن شركته في الولايات المتحدة الأمريكية، «فيوتشر بوكس»، يسهل على المستخدمين الوصول إلى مصادر الأخبار وفق اهتماماتهم، بحيث يوفر 8 ميزات، ومن أهمها، أنه يرسل للمستخدم، حيث مكان تواجده كل ما يحصل من أحداث أو فعاليات أو كوارث ما، ويكون المتلقي الأول لها، من باب الإشارة والتحسب. يقول تميم، «يمكن أن ينقذ هذا التطبيق، إلى جانب خدمته الإخبارية والمعلوماتية، المستخدمين من اي خطر. حيث يرسل له التطبيق انذارات في حال حدوث اي طارىء ما في مكان تواجده، أو ينبهه إلى معلومات وردت تخصه، ويمكنها أن توفر له الوقت لإنقاذ نفسه أو العمل على خطة بديلة وما هنالك وفق الظرف المتاحة ونوع الحدث».

ويؤكد تميم، ان تتويجه بالمركز الأول تم بعد وصوله للمراحل النهائية كممثل لجامعة «ديبول»، حيث نال منحة من وزارة الخارجية الأمريكية، وغادر ليبيا للعيش في شيكاغو. وحققت فكرته نجاحاً ضمن أفضل المشاريع بعد منافسة مع ممثلين من جامعات عالمية، مثل «ستانفورد» و»هارفارد» و جامعة «كالفورنيا ببيركلي»، التي كانت منظمة ومستضيفة لهذا الحدث السنوي، «ممتع جداً أن تشعر أنك استطعت أن تنتزع كعربي وليبي، هذه المرتبة وتنافس طلاباً تلقوا افضل برامج التعليم والاكاديميا وخاضوا تجارب علمية وتقنية لم تكن متوفرة لنا»، وفق ما يقول.

ويعدّ المشروع مميزاً، كونه يبحث عن الأخبار قبل حدوثها، بحيث يقوم المستخدم باختيار المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة له، ككلمات بحث ثم يختار مصادره المفضلة من بين عشرات المصادر المشهورة عالمياً وبلغته المفضلة من بين لغات العالم، ويسمح له التطبيق بالوصول إلى كل ما هو مستجد. وسيكون التطبيق الجديد، وفق تميم، «ملائماً لجميع الأعمار في شتى أنحاء العالم»، موضحاً ان كل ما على المستخدم فعله، كتابة الكلمات المتعلقة بموضوع البحث الذي يهمه».

يشار إلى ان تميم، أول من أدخل خدمة الـ»إس أم إس» إلى ليبيا، وتعاون مع مؤسسات عالمية، ومن بينها الجزيرة و»أم بي سي»، ثم خاض تجربة خاصة في شبكة المعلوماتية، واسس اول مجلة للتكنولوجيا في العاصمة طرابلس، وتأثر الشاب بتربيته المنزلية، فهو حفيد رئيس مجلس النواب التشريعي السابق علي الديب، وابن القاضي الأول عزام الديب، الذي رأس فريق المفاوضات في قضية «لوكربي». يقول تميم، «بالطبع كان للبيت تأثير واضح عليّ. حيث وفرت لنا الأجواء للدراسة والتعلم والبحث. وكان والدي يحثني دوماً على التعامل مع قدراتي بشيء من الحماس والدقة»، مؤكداً، أنه يتمنى أن يؤثر هذا المشروع على صورة ليبيا في العالم، وشبابها ايضاً، «كل هدفي أن أكوّن نموذجاً ايجابياً للشاب الليبي في الخارج، فنحن لسنا كما يروج عنا في الإعلام، هناك فئات شابة متعلمة وثائرة وطموحة وتريد أن تحدث فرقاً».

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