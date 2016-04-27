الغرب غير قلق من استئناف الحرب في الصحراء الغربية بين المغرب و«البوليساريو»
مدريد ـ «القدس العربي»: تلوّح جبهة البوليساريو بالعودة إلى الحرب في ملف نزاع الصحراء الغربية، ويؤكد المغرب استعداده لمواجهة أي طارئ عسكري من هذا القبيل، وحذّرت الأمم المتحدة من هذا الاحتمال.
وفي المقابل، لا تبدي الدول الغربية قلقاً ملحوظاً لأن الحرب لن تؤثر كثيراً على الاستقرار ولن تخلف موجات جديدة من الهجرة باستثناء في حالة اسبانيا نظراً لقربها الجغرافي جزر الكناري.
وعادت جبهة البوليساريو إلى مناورات حربية جديدة خلال الأيام الأخيرة، كما عادت إلى التهديد باستئناف الحرب في تصريحات مسؤوليها علاوة على استدعاء مهاجريها في الدول الأوروبية تحسباً للحرب.
ويقوم المغرب بتعزيزات عسكرية ضخمة في الجنوب الشرقي من حدوده، أي الشمال الشرقي للصحراء الغربية.
ويسود الاعتقاد بأنه في حالة استئناف الحرب، ستكون أراضي الصحراء الواقعة في الجانب الآخر من السور الأمني من المنطقة المذكورة هي ساحة المواجهة. وهذا لا يعني استبعاد فرضية مواجهات على طول الشريط باستثناء تلك الفاصلة مع موريتانيا.
وحصلت «القدس العربي» على معطيات من أطراف غربية رفيعة المستوى تفيد بأنه، باستثناء اسبانيا، لا يوجد وجود قلق كبير وسط الدول الكبرى وخاصة الغربية منها.
لعودة الحرب في الصحراء الغربية، حيث لن تتضرر مصالحها نهائيا.
وتؤكد هذه المصادر أن اندلاع الحرب سوف لن يكون بالأمر الجديد، فقد اندلعت الحرب ما بين 1975 إلى 1991، وإذا وقعت الآن ستفاقم من غياب الاستقرار في العالم العربي وخاصة في شمال إفريقيا، حيث ستصبح المنطقة الممتدة ما بين المحيط إلى الخليج كلها بؤر توتر واستقطاب إثني وسياسي وإقليمي.
وتندلع هذه الحرب في أماكن لا تعتبر مصدراً للطاقة بل صحراء قاحلة بدون إنتاج مهم يذكر باستثناء جزء من الفوسفات.
ولن يترتب على استئناف الحرب موجات لاجئين نحو أوروبا، لأن اللاجئين يقلقون الغرب في ظل ارتفاعهم بسبب ملفات سوريا واليمن والعراق وليبيا.
وفي حالة حدوث موجات نزوح بسبب الصحراء، فستكون ضعيفة للغاية لأن الأمر سيتعلق بمغادرة الصحراويين الرحل الذين لن يتجاوز عددهم الألفين مناطق المواجهات نحو مناطق آمنة نحو العمق المغربي أو الموريتاني أو الجزائري.
وتعتبر اسبانيا الدولة الوحيدة التي قد تتضرر نسبياً من اندلاع الحرب بسبب التأثيرات على جزر الكناري القريبة من الصحراء الغربية خاصة فيما يتعلق بالسياحة.
وعسكرياً، ستكون هذه الحرب في حالة اندلاعها استهلاكاً للدخيرة الحية وكأنها مناورات مع سقوط بعض القتلى واحتمال وقوع أسرى، بينما يبقى تقدم كل طرف محارب نحو منطقة الآخر بالأمر المستحيل.
ولا تتوفر البوليساريو على القوة النارية الكافية لإحداث ثغرات في صفوف الدفاع المغربية، وسيتجنب المغرب ملاحقة قوات البوليساريو جواً إذا عادت إلى مخيمات تندوف تفادياً لمواجهة مع الجزائر. وستحمل الحرب بعض الأضرار الاقتصادية على السياحة المغربية لأنه سيقع تراجع السياح خاصة في الأسابيع الثلاثة الأولى بسبب الغموض الإعلامي وغياب فهم لمنطقة الصراع الحربي، وستحمل ضغوطاً سياسية على المغرب خاصة في أوروبا والأمم المتحدة.
لانه يعرف ان الحرب مع البوليزاريو لوحدها و اكد لوحدها قد حسمت تقنيا بجدار رملي و منطقة عازلة. و منذ ١٩٩١.
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لا قدر حرب اخرى مع طرف اخر. هذا سيوجع الغرب فعلا. لا قدر الله.
لم يذكر التقرير المنافع الجمة لأسواق السلاح بالشرق والغرب
وسيموت خلق كثير من دين واحد وحتى من مذهب واحد
و ستترمل نساء و ستزداد أعداد الثكالى و الأيتام !
فالأرض أصبحت أقدس من النفس المسلمة
تباً لكل من وقف حجر عثرة بالصلح
سؤال شرعي لأمير المؤمنين :
برقبة من ستسفك الدماء ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
أمير المؤمنين يؤدي دوره الدستوري في حماية حدود البلاد.
اللوم على من يبدء القتال. و ليس للمغرب ما يخسر.
اليس من احكام الاسلام انه الخارج عن الجماعة يحارب…قباىل من الصحراء وافقت على مغربية الصحراء والبعض لم يوافق ولايقبل بالبوليزاريو كممثل له…والبعض مع البولزاريو ويسعى الى الانفصلل… المغرب يعرض الية للمفاوضات في ايطار الحكم الداتي….والصحراويون عليهم ان يحصلو على اعلى سقف من الحقوق في هذا الايطار….وكلنا سندعمهم ان يحكمو نهسهم بنفسهم. المغرب لم ينزل من السماء وقال الصحراء مغربية ليكون كل هذا الاصطفاف ضده….المغرب داىما موجود في صحراىه رغم بعد الفترات التي كان يتقهقر فيها الحكم المركزي ومع ذالك كان العديد من القباىل الصحراوية تبايع السلطان….
في 23 سبتمبر 1974 تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإسبانيا لإحالة ملف الصحرا ء الغربية إلى نحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري يعزز موقفه ما سماه حقوقا تاريخية على إقليم الصحراء .
في 16 أكتوبر 1975 أكدنت المحكمة بأن بأن الصحراء الغربية غداة استعمارها لم تكن أرض بلا سيد، كونها كانت مأهولة بسكان منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، و المملكة المغلربية أو المجموعة الموريتانية
الاخ سليم ارجو ان تطلع على النص الكامل للمحكمة الدولية التي كذالك اقرت بوجود قباىل صحراوية قبل الاستعمار الاسباني كانت تباسع السلطان ان ذاك
امير المومنين يا سيد داود صرح بان مشكل الصحراء ليس بمشكل القصر الملكي انه مشكل كل المغاربة من طنجة الى الكويرة حياك الله.
حيا الله جميع المدافعين عن أمير المؤمنين وحيا الله الجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
اضحكتني عبارة استدعاء البوليزاريو لمهاجويها في الدول الاوربية هل يعقل ان مهاجوا في اوربا يعود لبلده للدفاع عن حاكم عربي في الوقت الحالي حتى لو كان المعتدي هي اسرائيل يارجل البوليزاريو انتهت عندما ضعفت السياسة الخارجية للجزائر وهذا التهديد ماهو الا للتغطية عن العجز لوكانوا قادرين على الحرب لقاموا بها دون تهديد ولكن المثل يقول حجر الجبان كبير
فعلا السياسة الخارجية الجزائرية ضعفة و أرفع لك القبعة على هذا الاعتراف ، لكن الشيطان الاكبر قبيله ( امريكا و الغرب خاصة بريطانيا ) لن يقبل بتفوق المغرب على الجزائر أو العكس ، فهما ينعشا السياسة الخارجية للجزائر الان بالمحافل الدولية حتى يتسمر النزاع أطول مدة ممكنة تسمح لهم بترتيب أوضاع و ظروف الحرب الضروس التي ستقوم بين المغرب و الجزائر مستقبلا.
اللهم أفق حكام الجزائر من سباتهم أما المغرب فقد أدرك الحقيقة الان و التي كان يعرفها و يخفيها لعله يكون مخطأ . لان الدور عليهم قادم لا محالة.
سليم من الجزائر؟! الحرب ليست سهلة كما يتصور البعض، او كما قال الاخ الكروي داود من النرويج ، و ستترمل نساء و ستزداد أعداد الثكالى و الأيتام ! اتذكر السجناء المغاربة من الضباط والجنود كانوا اكثر من 5 الاف اسير فى السجون البوليزاريو و الجزائر اغلبهم اطلاق سراحهم بعد تدخلت اجنبية و قطرية ولكن بعد 20 سنة او اكثر.. الحكمة مطلوبة الان الله يلطف
ليسوا قلقين بشأن اندلاع الحرب ﻷنهم هم من يغذون حطبها ليزداد اشتعالا
والهدف هو كما جاء في المقال أعلاه أن المنطقة كلها من المحيط الى الخليج يتصبح عبارة عن بؤر نزاع مشتعلة
ألا فاتقوا تلله فينا يا دعاة الانفصال والفتن
اللهم لا فاتنين ولا مفتونين
خسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان سببا قولا أو فعلا في اشعال هذه المنطقة من العالم العربي بالفتن والنزاعات
وأنا شخصيا غير قلق في نشوب هذه الحرب بسبب قوة الجيش الملكي الباسل الذي تعود على حرب أشرس منها خلال الحرب الباردة،وسيتحرر المغرب من أولائك الذين يستفزونه بما يسمى حقوق الإنسان حتى الحقوق الشادة كالمثلية.
عودة الحرب إلى الصحراء الغربية تكون بمثابة احسن هدية يقدمها البوليساريو إلى المملكة المغربية بعد 40 سنة من الصراع .
أنت تتحدث برأيك الشخصي, لكن ليكن في علمك أن الشعب الصحراوي سبق وأن فرض على المغرب الإستفتاء بعد هزائم شنيعة راح ضحيتها عشرات الألوف من الجيش المغربي ومليارات الدولارات من الخسائر المادية.
والجدار الرملي الذي بناه المغرب ليس بالجديد, فقد تم بنائه سنة 1984 وكانت أكبر خسائره فيه, بحكم أن الجنود يتجمعون في دوائر تبعد كل دائرة عن الأخرى حوالي كيلومتر, وتكون هدفا سهلا بحكم أن البوليساريو تمتلك عدد كبير من راجمات BM-21 و أجهزة التشويش, والصواريخ الإعتراضية من نوع سام بجميع أنواعها بالإضافة الى الأنفاق التي تشكل شبكة تحت الجدار, ويوجد منها عدة أنواع الهجومية والملغمة والإسناد.
يكفي أن البوليساريو سيطرت طوال 17 سنة من الحرب على 95 في المئة من أراضي الصحراء الغربية, وكان تواجد المغرب محصورا فقط في المدن, والمعارك وصلت حينها الى العمق المغربي, وهذا كله موثق من قنوات وجرائد أجنبية رافقت المقاتل الصحراوي طوال الحرب, وكانت تقام الندوات الصحفية في جميع أنحاء الصحراء الغربية.
بلله عليك؟ اي هزائم؟ لكم المخيمات و للمغرب الارض و لا تقدرون أن تدخلوا. خمس عشر عاما من الحرب مختبئين في الجزائر و ما استطعتم شيئا …
كان فعل ماض اولا.
غير صحيح ما تقوله تانيا.
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350.000 جندي مغربي محترف (ليس احتياط) ستقولون كم من فرقة ضعيفة غلبت فرقة قوية….
صحيح فقط ان كانت هذه الفرقة على حق، و انتم على باطل
بل صحيح وله الحق في دلك، إرجع إلى الأرشيف
للعلم فقط الصحراويون يوجدون في الداخلة والعيون وبوجدزر داخل الصحراء كما يوجدون أيضا في طنطان وكليميم وطرفاية وآسا في مدن صحراوية يسمونها “مناطق جنوبية”, واذا اندلعت الحرب فستكون هذه المرة داخل المغرب اكثر منها داخل الصحراء في المنطقة الفاصلة بينه وبين البوليساريو.
بدلا من الصحراء الغربية كان على المغرب أن يثلم النصف الغربي للجزائر حتى إذا قامت الحرب تكون على قاعدة صحيحة خير من مقاتلة الذين تحاصرهم الجزائر في تندوف. قد تتحول حرب المغرب على البوليزاريو إلى حرب استنزاف تسقط على إثرها مدن جزائرية لصالح المغرب.فتكون وهران تابعة للمغرب وربما إخضاع العاصمة الجزائرية إلى المغرب في غياب الحكمة والعقل الجزائري.
أحلام يقظة
السيد حسن على فكرة تونسي وليس مغربيا !
اللهم لا فاتنين ولا مفتونين
إلى سي حسان، أقول
1- انا لا أتعاطف مع البوليساريو ولا مع المغرب في النزاع حول الصحراء المغربي، واعتبر أن وحدة المغرب العربي قي ظل نظم ديمقراطية على تمط الاتحاد الأوروبي هي الحل السحري لكل مشكلات ” الشعب المغاربيس″.
2- الشعب المغربي شعب شقيق وهو أفرب الشعوب إلى الشعب الجزائري، ولا ناقة ولا جمل للشعبين فيما يحدث من ” هرج ومرج ” بين نظامين لا يمثلان إرادة الشعبين الشفيفين.
3- أطرح سؤالا على سي حسان: إذا كانت الصحراء الغربية أرضا مغربية حقا فلماذا قبل النظام الملكي تدخل الأمم المتحدة منذ 03 عقود إلى الآن، لماذا قبل بمبدأ تقرير المصير، لماذا أرسل من يفاوض البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة؟ لماذا يعتبر الاتحاد الإفريقي القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار؟
4- إذا كان المغرب غيورا على الوحدة الترابية، لماذا لم يسترجع سبتة ومليلة وجزيرة أبي ليلى، وهي أقدم المستعمرات في العالم، يكفي أن سبتة سقطت في قبضة الاسبان منذ 1414 أي قبل سقوط الأندلس ب78 سنة.
5- أما حديثك عن احتلال المغرب لوهران أو الجزائر، فهو حديث يثير الضحك، لن يستطيع الإنس والجان اقتطاع شبر من أرضنا المسقية بدماء ملايين الشهداء الأبرار إلا إذا انقرض الشعب الجزائري برمته ” وأصبح من الغابرين” أذكرك يا صديقي بقول النبي -ص- ” الفتنة نائمة لعن الله من أيثظها” مع تحياتي للشعب المغربي الحبيب
دَاوُدَ الكروي لماذا تكره المغاربة وكل يتعلق بِنَا ماذا فعل لك المغاربة؟؟؟
المغاربة على رأسي ويشهد الله أني أحبهم لكني أكره الظلم يا عزيزي هشام
مع تحياتي ومحبتي وإحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
اشكرك يا عزيزي الكروي . .
أنصحك بزيارة المغرب من طنجة إلى الكويرة وتمكث بضع أيام وإني على يقين أنك ستغير الكثير من الرؤى والأفكار الخاطئة. لأنك تجهل الكثير من الأشياء. ليس لدينا بترول ولا غاز ولكن لدينا تاريخ و حضارة وشهادة. ومرحبا بك في المغرب واعد اني ساتكلف بمقامك وتذكر ة ذهابا وإيابا. فبجلوسك في بيتك وقراءة الأخبار الجاهزة في النت ليست هي دائما كل الحقيقة. منذ ثلاثين سنة وانا أعيش في بلجيكا تربينا بأن صحراونا وارضنا مقدسة وعلمنا أولادنا في المهجر على حب بلدنا. وأبناءي رغم جنسيتهم البلجيكية والإيطالية والمغربية فإنهم مستعدون للتضحية من أجل وطنهم المغرب. حب لا يقاس بثمن. فنحن ننتظر فقط مجرد إشارة من ملكنا وسوف ترى الجزائر وصنيعتها ودميتها العجب. وجمعة مباركة.
الله الوطن الملك. أحبك يا وطني المغرب
حياك الله عزيزي رفيع وشكرا جزيلاً على الدعوة الكريمة وحيا الله الجميع
أعدك بأنه متى ما تصالح الشعبين المغربي والصحراوي سأزوركم
ولا حول ولا قوة الا بالله
* لا اتوقع قيام ( حرب ) ف المنطقة لعدة اسباب منها :
1- عدم جاهزية ( البوليساريو ) وتراجع قدراتهم العسكرية ..؟؟
2- عدم جاهزية القيادة ( الجزائرية ) وترقب الجميع ( موت )
الرئيس في اية لحظة لشدة مرضه ..؟؟
3- الصراع الخفي ع ( السلطة ) ف الجزائر بين ( العسكريين )
و الحلقة المقربة للرئيس من ( المدنيين ) ..؟؟
* كلها مؤشرات ضد قيام حرب ف المنطقة .
* ان شاء الله لن تقوم الحرب ويسود التعقل والحكمة
ويعم السلام والرخاء وشكرا .
سلام
تخرج من الجزائر لتغير على الحدود المغربية ثم تعود إلى الجزائر بمباركة الدولة الجزائرية با لحكام الجزائر كابرانات فرنسا
الأخ داوود،”اقرأ، اقرأ…” أعد قراءة التاريخ جيدا، التاريخ المغربي، انصحك بابن خلدون. المغرب كان و لايزال في صحرائه، الصحراويون المغرر بهم من طرف القدافي، بومدين، ايران، والاتحاد السوفييتي سابقا لا علاقة لهم بالمغرب. مجموعة مرتزقة اصولها من جنوب الصحراء.
المقدمة بالخاتمة.
و فعلا لا حول و القوة الا بالله العلي العظيم!
ألم يتقاسم المغرب الصحراء الغربية مع موريتانيا؟
لا يهمني التأريخ يا عزيزي طاهر بقدر ما يهمني شعب مظلوم
شعب خرج من مستعمر ليغدر به شقيق إستولى على أرضه !
مأساة الشعب الصحراوي هي نفسها مأساة الشعب الفلسطيني
مع تحياتي ومحبتي وإحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
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لا يجوز استعمال فلسطين لتحسين سمعة البوليزاريو.
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هذا لا يخدم فلسطين. بل بالعكس.
الاخ الكروي . اولا شكرا على نبلك الانساني لانك تكره الظلم….تقسيم بلد وزرع الفتنة بين الاشقاء هو اكبر الظلم. فلسطين ليست مستعمرة بل الموضوع اكبر من ذالك بكثير والتفاصيل معروفة…اسمحلي ان اعقب على كلامك….اين هو الدليك على ان المغرب لم يفعل شيىا لتحرير اقاليمه الجنوبية…اليس المغرب من طرح القضية في الامم المتحدة لتصفية الاستعمار…..وقبل كل هذا كيف يكون لاي مجموعة قاومت الاستعمار وحصلت على استقلالها ان تنشىء دولة….لكانت فرنسا مقسمة الى خمسة دول والمغرب الى اربع دول على الاقل….نشوء هذه الازمة له علاقة بالحرب الباردة وكره القدافي رحمه الله للملكيات بصفة عامة…اما على الظلم فاساندك الف في المىة. يجب كل المغاربة ان يكونو ضد الظلم مورس في حق اي شخص من طنجة الى الكويرة…جزب كبير من القباىل ابصحراوية تعيش معززة مكرمة في وطنها ولها من الامتيازات ما ليس لغيرها والقاسي والداني يعرف ذالك…اما من هو ماجور لزرع الفتنة وقتل عناصر قواة الامن فالقانون له بالمرصاد وهذا لايكون ظلما بل تطبيقا للعدالة….
حياك الله عزيزي أكرم وحيا الله الجميع – الأرض ليست أغلى من البشر
لازال الشعب الصحراوي مضطهد بمعظمه ومشرد خارج بلده
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا تريدون لهم ان يرجعوا عند ذويهم.
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لا حول و لا قوة الا بالله
انا لله و انا اليه راجعون.
ورد في المقال والتعاليق ان تنظيم بوليساريو عاوزه الإمكانيات لخوض حرب. لكن قبل الامكانيات، فهو لا يملك أرضا وقواعده منسوبة على تراب دولة اجنبية. فهل يقوى على مهاجمة أي كان انطلاقا من بلد اجنبي؟. وهل يقبل البلد المعني بمهاجمة جيرانه من طرف تنظيم مسلح هو من ياويه؟. وهل يحتاج هذا البلد إلى ” دولة” جديدة على حدوده؟ وهل يقوى على فتح جبهة جديدة على نفسه؟.
تحية للقدس العربي
الصحرء الغربية ملف شائك وجرح مفتوح
في حال نشوب حرب – لا قدر الله – الكل خاسر( المغرب – الجزائر – البوليزاريو)
لن أمل من التساؤل والتكرار وأنتظر جوابا من كل من يدعم الإنفصال
- من يضمن أن الدويلة الصحراوية الوليدة لن تصبح خنجرا في ظهرالمغرب أو الجزائر أو موريطانيا ؟
- لو قدر للدويلة الصحراوية أن تولد فهل ستصبح مثل سويسرا أو جنوب سودان ثاني ؟
- هل تمارس قيادة البوليزاريو الديموقراطية في المخيمات ؟
- لماذا تتكثل الدول الكبرى والشركات العابرة للقرات ونحن ندعم التمزق والتفتيت وبعد ذلك نتهم الغرب بأنه يتآمر علينا ؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا طبيعي لعدم قلقهم …فبما ان القاتل والمقتول من المسلمين..فعن ماذا يقلقون ؟..منذ متى والدول الكبرى تقلق لموت المسلمين والعرب ؟؟..ولكن للاسف الشديد دائما العرب بصفة عامة يقعون في المصائد الغربية فيحطمون بعضهم ويتحطمون…فالمغاربة أشقاؤنا والصحراويين أشقاؤنا…ونحن كعرب نطلب من كلا الطرفين التعقل والتفكير بأنه لا حل للمشاكل الا بالسلمية…ونتمنى من دول الخليج عدم تزكية الفتنة بين المغرب والبوليساريو وابقاء القضية في اطارها الدولي تحت غطاء الامم المتحدة تفاديا لاراقة الدماء…..والله اعلم…..سلام.
إدا اندلعت الحرب لا قدر الله سوف تكون بين البوليساريو و المغرب بدايتا.
المغرب لن يسمح بعودة مليشيات البوليساريو إلى خطوطه الخلفية تندوف في الأراضي الجزائرية و من تم سوف تندلع الحرب بين المغرب و الجزائر.
لهذا ليس من مصلحة الجزائر دخول حرب سوف يصعب تبريها للشعب الجزائري و لن تكون محسومة.
في رأي تهديدات البوليساريو هي فقط للاستهلاك الداخلي و للي يد مجلس الأمن قبل تقرير مجلس الأمن.
و كلنا يتدكر مصطلح سنة الحسم في 2014 عندما عندما بشر جهابذة البوليساريو الصحراوين المحتجزين في تندوف بأن 2014 ستكون سنة الحسم الديبلوماسي و العسكري.
و لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
و كل شهر أبريل و أنتم بألف خير
سيرجع الحق لأصحابه شئتم أم أبيتم، عألم يقتسم المغرب الصحراء الغربية مع موريتانيا؟ ضف إلى دلك ألم يطاب المغرب في يوم من الأيام بضم موريتانيا؟
لا أعتقد أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) من سيبدأ الحرب، لكن المُمَاطالات وتمديد عُهد قوات حفظ السلام، والعراقيل المغربية الجمَّة (كان آخرها طرد الشق المدني للمينورصو من الصحراء الغربية) هي التي تضع العربة أمام الحصان وعدم إجاد إرادة سياسية حقيقية لدى دول القرار كل هذا وأكثر يشكل أرض خصبة لا قدَّر الله لإدارة رحى الحرب من جديد، الخاسر فيها من تسبب أكثر في إشعالها. تحية للقدس الشريف المحتل وعبر القدس اللإكترونية لجميع القراء.
يا داوود النرويج، إذا نشبت حرب (لا قدر الله) ستكون دماء الأبرياء في رقبة دعاة الانفصال، نحن في المغرب دعاة اتحاد لأن فيه قوة ودعا إليه الله ورسوله .. امير المؤمنين حفظه الله لطالما اتسمت مواقفه بالمرونة والانفتاح في الملف، لكنه غير منهجه لما اقتنع أن الموضوع يحتاج للتشمير على السواعد مع انفصاليين ودائرين في فلكهم مستعدون لتقديم ما ملكت يمينهم من أجل الحصول على طلة على المحيط الأطلسي…
فمرحبا بالحرب إذا إن كانت هي الحل، ولم لا ؟.. فالقوات المسلحة المغربية في اتم الاستعداد العسكري والنفسي، لأنهم على حق ..
إدا كان المغرب على حق فلمادا لا تعترف الأمم المتحدة بدلك
هل تنتظر فعلا جوابا على سؤالك يا سليم؟
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انها الامم المتحدة العالمية الكونية الهروغليفية…..المصلحجية….
حياك الله عزيزي الفاتحة وحيا الله الجميع
أتمنى منك أن تقرأ تعليق العزيز مراد من الجزائر وترد على حججه
ولا حول ولا قوة الا بالله
الحجج التاريخية المغربية واهية ، احيل كل متبجح بحق لا يملكه اصلا و كل جاهل ان يعود الى تاريخ المملكة المغربية نفسه ، اريد جوابا عن بلاد السيبة و امارة سيدي هاشم بسوس و امارة واد نون لاولاد بيروك ، المخزن لم يكن نفوده في القرن التاسع عشر يتجاوز اقليم سوس الدي كان تحت امرة سيدي هاشم المستقلة عن نفوذه، ارجعوا الى كتاب اسفار و استكشافات في الصحراء الغربية لصاحبه الفرنسي موريس باربي و الذي جمع و وثق لاسفار و مغامرات و استكشافات اكثر من 20 رحالة من اسبانيا و فرنسا و بلجيكا و الولايات المتحدة الامريكية و غيرها وقعوا في اسر القبائل الصحراوية من سنة 1810 الى 1885 غداة بدء التوغل الاستعماري الاسباني في الصحراء الغربية . كلهم اجمعوا من خلال ما عايشوه على الطبيعة الاستقلالية للقبائل الصحراوية عن اي سلطة غير سلطة شيخ القبيلة و و اكدوا على ان حدود مملكة المخزن المغربي لا تتعدى حدود سوس و في افضل الحالات واد نون . و يكفي ان نذكر ان تحرير هولاء الرحالة تم من خلال تكفل امارة اولاد بيروك المستقلة ل بشرائهم من القبائل الصحراوية لصالح القنصل البريطاني بمقادور او الصويرة حاليا و الذي كان لما يحتج لدى سلطات المخزن يقال له ان تلك المناطق غير خاضعة لسلطة المخزن .
ارجعوا كذلك الى كتاب المسالك و الممالك لصاحبه البكري و غيره .
اما من يتحجج بالدين فالصحراويين لم يغزوا احد و حربهم هي دفاع شرعي عن النفس و عن الارض و العرض و هم شعب مظلوم فليتقي الله كل من لا علم له و نصرتهم واجبة و نصرهم ات لا محالة لان الله سبحانه و تعالى مع المظلوم .
ألم يطلب القنصل البريطاني في طنجة أنداك وساطة السلطان المغربي لتحريرهم و هو ما تم أرجو أن تنشر التاريخ كاملا و لا تنتقص شئ
ما يسمى بجيش البوليساريو ليس جيشا نظاميا وحسب آخر تقرير للمعهد الدولي للإستراتيجية الدفاعية فإن هذه المجموعة الإنفصالية تملك عددا قليلا جدا من الدبابات التي تخلى عنها الجيش الجزائري وهي من نوع تي 55 السوفياتية وبعض المدافع المحمولة من نوع بي 10 وبي 11 ورشاشات من نوع توشكا السوفياتية ومدافع هاون ومضادات طائرات أرض جو من طراز قديم سام 6 و7 أما عدد المجندين فلا يتعدى 6000 فرد لا يملكون أي قدرات قتالية باستثناء حرب العصابات التي ورثتها عن الجزائر خلال الحرب الباردة والتي أوقفها المغرب بعد بناء الجدار العازل أواخر ثمانينيات القرن الماضي
فهل البوليساريو قادر على خوض حرب ضد جيش مغربي محترف يملك كل مقومات الجيوش الدفاعية المؤهلة للتدخل بقوة في مثل هكذا حرب عبثية ربما يريدها الغرب أن تكون بداية لسحق المجموعات الإنفصالية التي تغدي الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء ومن بينها مجموعة البوليساريو
ستكون الجزائر مغفلة إن لم تأخد بالحسبان كيف يفكر الغرب وأمريكا اللذان ينتظران الفرصة لخلق وضع فوضوي بالجزائر الشاسعة الأطراف بعد أن تأكدا من أن تدخل روسيا في سوريا كان تدخلا فاشلا وبالتالي فإن الجزائر هي أيض
لست أدري أي استراتيجية يتبعها النظام المغربي…لما استقلت الجزائر هاجم المغرب الجزائر بالسلاح وقال تندوف وبشار ملك لي…ولما استقلت موريتانيا طالب بضم موريتانيا للمغرب…ولم يعترف باستقلال موريتانيا إلا بعد 10 سنوات…وإلى يومنا هذا المغرب لا يعترف لا بحدود الجزائر ولا موريتانيا…ولما استقلت الصحراء الغربية..احتلها وقال هي لي….والله سؤال للمغاربة ما هذا المنطق…يعني لما لما الناس تكافح من أجل استقلالها ولم تحصل عليه يأتي المغرب ويقول هي أراض لي….لماذا لم يساعد المغرب… الصحراويين لما كانو مستعمرين من اسبانيا..يعني بقي يتفرج مثلما كان يتفرج على سبتة ومليلية ولم يطلق ولا رصاصة على المستعمر…واليوم يتباكى…والأغرب من ذلك تجد المغاربة يقولون لك كنا قوة عظمى وامبراطورية لم يقدر علينا أحد…وهم لم يستطيعو حتى تحرير أراضي في شمالهم….نصيحة للنظام المغربي..أرجو أن يبتعد عن السياسة التوسعية على حساب دول شقيقة ومسلمة…لأنه والله لن يصل إلى مبتغاه إلى يوم الدين…ولا تتبعو فرنسا هي تكذب عليكم..وتقول لكم أن كل تلك الأراضي هي للمغرب….ولو كان الكل يعود للتاريخ…نعود كلنا ..مملكة نوميديا كانت تمتد حتى وادي ملوية في المغرب….وموريتانيا الطنجية كانت حدودها حتى الشمال المغربي…ولو عادو للتاريخ لطالبو بأراضي المغرب الآن….يا إخواني المغاربة كونو عقلاء…وتخلصو من عقلية التوسع.
أرجو أن تبحث عن شخصية مغربية تدعى محمد بن سعيد أيت إيدر أطال اله عمره في دور جيش التحرير المغربي في جلاء المستعمر الفرنسي من أقاليمنا الجنوبية .
المرجو عدم تزييف التاريخ.
دائما تنظرون إلى الأمور بعين واحدة
نحن لا نتكلم على الازمنة الغابرة و الساحقة. قبل الفينيقيون.
نحن نتكلم عن البارحة من منضور الزمن التاريخي.
50 سنة لا تعد الا رمشة عين في تاريخ البشرية.
نحن نعلم ما حدث و بوثائق، لاننا لدينا ارشيف هذد الحقبة، بعكس دول اخرى يحتفض المستعمر بارشيفها.
هل يجوز ان نرفض اعادة الدين للبنك بدعوى قدمه في الزمان.
هذا مشكل يخص المغرب والمغاربة ليس للجزائريين اي ناقة والجمل فيه ، ركزوا على بوتفليقة
الى من يتكلم عن تقاسم الصحراء بين المغرب و موريطانيا أقول له عليه أن يقرأ التاريخ و يعرف أن كانت حدود المغرب ليكتشف أن موريطانيا كانت جزأ من المغرب قبل تستعمر و تستقل و تنفصل عن المغرب . أما عن الحدود مع الجزائر و مشكل حرب الرمال فهنا يجب أيضا الرجوع الى التاريخ و خريطة الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي و الاتفاقية بين الحكومة المغربية بعد الاستقلال مع فرحة حشاد …..الخ
عاهدت نفسي عهدا لارجعة فيه ان شاء الله ألا أدخل ثانية أي موضوع يخص الصحراء المغربية
التعليقات تشعر بالمرارة والأسى العميقين
أقسم بالله دمعت عيوني وأنا أرى كيف يكيد لك الجار العداء والحقد في موضوع يخص السيادة على ارضك ولا يمسه الأمر من قريب ولا من بعيد
” لقينا الخير فالبعيد ما لقيناه فالقريب ”
كيف لشعبين شقيقين أن يصبحا على هذه الحال من العداء والتربص ببعضهما البعض وقد كان كلاهما للآخر عونا وسندا ضد الاستعمار الذي هو رأس الأسباب في كل هذا
هل نحن حقا مجرد احجار على رقعة شطرنج يحركوننا كما شاؤوا
بت أعتقد ذلك اعتقادا يقينيا جازما
حسبنا الله ونعم الوكيل !
اناشدك الله ان تعدلي عن قرارك،
الوطن بحاجة لكل قلم امين،
ان احبطك ما يكتب، فهذا هو المقصود
ان بعضهم يمارس هذا بحرفية عالية و تقنية …
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يا اختاه دع الحزن و الاحباط،
الدود عن الديار فريضة
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و لا تحزني كلها غمامة و تزول.
والله العظيم حسينت بقلبي تزير هليا
ما قدرتشي دابا حتى نكتب بالفصحى
كنمناو من الله يجعل الفرج من عندو فالقريب العاجل وينصر كلمة الحق
المغرب ضحى بالغالي والنفيس من أجل الصحرا
كيحكينا الوالد ديالي كيفاش كانت الاوضاع الاقتصادية فالبلاد بخير وعلى خير . وملي ضمينا الصحرا قسمنا مع خوتنا الموارد ديالنا البسيطة وربما لي كان كيمشي لميزانية الصحراء اكبر من ميزانيات كل الجهات
وصحراوة حتى شي واحد ما كان كيقدر يهدر معاهم ، مواطنين فوق العادة !
وفالاخير يجيوا يقولوليك انتم مستعمرين وكيشبهونا بالصهاينة لي محتلين فلسطين
كيفاش تعمل ما تألمشي وتحس بالاحباط !!!
لا تقلقي يا اختي، اقراي تعليق الاخ مراد،
و الله تعليق مفرح، في الصميم. هذا يبشر بخير …
نتمنا ان يجلس الحكام للمفاوضات المباشرة..
لطي هذه الصفحة.
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كوني على يقين، بيننا و الجزائرين،
كلها غمامة و تزول
سامحيني يا أختي العزيزة ماجدة فلم أقصد البتة تشبيه النظام المغربي بالصهاينة لكني شبهت تشرد الصحراويين خارج بلدهم بتشرد الفلسطينيين فلا هؤلاء عادوا لبلدهم ولا أولئك عادوا
أعتذر منك يا أختي العزيزة مرة أخرى
ولا حول ولا قوة الا بالله
و هذا للاسف تشبيه خاطئ و مغرض و لا يخدم القضية الفلسطينية
لا انت يا كروي ولا مراد الدي تطلب قراءة تعليقه عندكم المام شامل وكامل بالتاريخ. اراكم ﻻ تتكلمون الا بالعواطف التي ﻻ تقدم وﻻ تؤخر. اقرا التاريخ جيدا وابحث عن اصل الموضوع بجدية واتركونا من الكلام الانشائي والعاطفي . اما بخصوص المدن و الجزر المحتلة فاني استغرب منكم يا جزائريين. كيف تطلبون من المغرب تحريرها و انتم تقولون انها اسبانية. هل ادكركم بجزيرة ليلى؟انه لعجب عجاب
حياك الله عزيزي عبدالحفيظ وحيا الله جميع المخالفين لرأيي والمؤيدين
أنتم تتكلمون عن تأريخ وأرض وأنا أتكلم عن إنسان مضطهد ومشرد
ولا حول ولا قوة الا بالله
و انا و الله يا اخي اشاطرك الراي،
انا اتكلم عن اناس في تندوف بدون بطاقة لاجئ
تمكنهم من حقوقهم الادمية رغم انف محتجزيهم
هذا جرح نشعر به، و بمرارة، لحد الان ما باليد حيلة..
نناشد العالم لتغيير هذا الوضع الشاذ..
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و لا حول و لا قوة الا بالله
انا لله و انا اليه راجعون.
للإخوة المغاربة ليكن في علمكم والله نحن في الجزائر لا تهمنا الصحراء إن كانت غربية أو مغربية…لأنه قبل كل شيء سيسكنها مسلمون وسميهم كيفما شئت مغاربة أو صحراويين…المشكلة في نظامكم…لما استقلت الجزائر استغل ضعف الجيش الجزائري الذي خرج للتوه من استعمار غاشم…وهجم على الجزائر من أجل أخذ بشار وتندوف….يا إخوتي هل تعلمون لو قال النظام الجزائري خلاص الصحراء هي للمغرب..ولا دخل لنا فيها..وانتهى المشكل..سيخرج لنا نظامكم بمشكل آخر سيقول سنسترجع بشار وتندوف..وهنا ستقع كارثة..وربما ستقوم حرب كبيرة….ولنفترض حتى لو أعطاه النظام بشار وتندوف…لن يرضى المغرب…ويقول بعدها…وهران وتلمسان مغربيتان ويجب استرجاعهما….هذا هو مشكل نظامكم…توسعي…وليس المشكل في الصحراء…وصدقيني أخت ماجدة لو كانت للنظام المغربي قوة كبيرة لاحتل معظم الدول المغاربية حتى السينغال…والدليل امتلك قوة صغيرة راح يضرب بها في سوريا والعراق واليمن….أتحداكم أن تعطيلي يوم واحد أخذ النظام الجزائري فيه الطائرات وتعدى على دولة أخرى…أقسم بالله نحن في الجزائر نحبكم ونحترمكم ويا ريت يأتي يوم تعلمون فيه ذلك…ونتمنى من كل قلوبنا أن ينتهي هذا المشكل ونعيش في سلام…معروف عن الجزائريين لا يريدون حروب ومشاكل مع إخوانهم المسلمين..ويعتبرونه خيانة لديننا الحنيف….الحل الوحيد هو أن يجلس الحكام الجزائريون والمغاربة على طاولة واحدة…ويكتبون تعهد على الجزائر أن تتخلى عن دعمها للصحراء..والمغرب يتعهد بأن لا يطالب بأراضي الجزائر…وبهذا يكون انتهى المشكل ونرتاح كلنا…ونبني مستقبل مع بعض…لأن من شعب واحد وتاريخنا واحد ودمنا واحد….نحن نحبكم يا شعب المغرب الشقيق
انا اعرف الجزائر جيدا و اشاطرك الراي من موقف العامة من القضية. و كن على يقين ان المغاربة يحبون الجزائر.
سوى في ديربي كرة القدم
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و اشاطرك الراي ان مشكل الصحراء هو لالهاء المغرب عن مطالبات اخرى. و احيي فيك هذا، للاول مرة اقرا هذا و من الجزائر. و لذلك نقول ان البوليزاريو مجرد مفعول به.
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لكن الان ما العمل؟ لمذا تهرب الجزائر من مناقشة صلب الموضوع مع المغرب مباشرة و امام الجميع. لمذا تحتاج الى البوليزاريو؟ المغرب ما فتءا يطالب بالجلوس الى طاولة المفاوضات المباشرة، و كل يدلي بدلوه، ولننتهي من هذا كله..
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احب ان اناقش امثالك يا اخي، فلا تغيب عنا.
يا اخي مراد، مثل هذا التعهد الدي تكلمت عنه قد كتب من قبل. يااخي هذا هو المحزن. و بعض حكام الجزائر نقضوه.
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انا لااخدك ان لم تكن تعلم. و كن على يقين، ان المغاربة مسالمين.
و ان كنت تريد نسخة من المعاهدة، سانشرها على هذا المنبر (رابط)، و ارجو من القدس ان تسمح ذلك.
هل صحيح نحن في عهد أمير المومنين
ناسف لعدم النشر بسبب طول التعليق
الصحراويون يهمهم أكثر أن يرحلوا عن مخيماتهم حيث ماء أوفر وحرية أكثر ولا يهمهم من يحكمهم سواء كان عزيز أو محمد ولكن مناضلوهم في الصحراء والجزائير يرون فيهم حلا سهلا لربح المال وهروب من مجابهة الفساد والتخلف كالكسالي يبحثون عن مايلهيهم عن واجباتهم تجاه مواطنيهم
تعليق الأخ مراد ملم بحقائق تاريخية تستحق التٱمل .الأخ حبيب الباهي تعليقه في الصميم.تحية احترام و مودة الى الأخت ماجدة اضم قلمي اليكي.
الاخوان الكروى و السيد سامح لكم كل التقدير على مجهودكم و ادراككم للأمور .و تعليق الأخ العربي الحر الدي يستحق الإجلال.
اما الباقي ندعو الله ان ينير بصيرتهم.و ان يغير ما بأنفسهم .
اللهم لا تآخدنا على ما فعل السفهاء منا.اللهم زلزل الأرض تحت أقدام ااصهاينة و من يواليهم.و رد كيد الكائدين.
حياك الله أختي العزيزة أسمهان وحيا الله الجميع
توسطي لي من فضلك يا أختي عند أختنا العزيزة ماجدة
فهي متألمة ومحبطة من تعليق لي لم أقصد به أي إساءة للمغرب
ولا حول ولا قوة الا بالله
كلنا يعرف أن المغرب لا يمضي يوم إلا و يخرج بجدال جديد أو مشاحنة مع احد ما. فهل يعقل أن كل من يتكلم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال فهو مجنون أو انفصالي كما يدعي المغرب. الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار مدرجة ضمن لوائح الأمم المتحدة و هي ارث من الاستعمار القديم. ثم إن المغاربة لا يحبون مواجهة الحقائق فكلما تعلق الامر بالصحراء الغربية إلا و أدخلو الجزائر كما لو أنها طرف في النزاع. الجزائر لا تخفى على أحد أن لديها مواقف تاريخية مشرفة ليست مع الشعب الصحراوي فقط بل مع المقاومة الفلسطينية،و غيرها من قضايا التحرر عبر العالم.
اقرا تعليق الاخ مراد، و دع الاخوة يحلون مشاكلهم بينهم.
اللي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها الصحراء مغربية وحذار من اللعب بالنار