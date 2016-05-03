المغرب يجمد المطالبة بـ«سبتة ومليلية» المحتلتين مقابل تفهم اسبانيا لموقفه
حسين مجدوبي
مدريد- «القدس العربي»: انضمت اسبانيا إلى فرنسا في محاولة تخفيف الضغط على المغرب في مجلس الأمن خلال بلورة قرار 2285/2016 الخاص بنزاع الصحراء الغربية. وتختلف دوافع مدريد عن باريس، فهي مرتبطة بتنازلات قدمتها الرباط وكذلك بالاستقرار السياسي في هذا البلد المغاربي.
ووجهت جبهة البوليساريو انتقادات قوية إلى اسبانيا، واتهمتها بالانخراط في أطروحة فرنسا التي تؤيد المغرب في مواقفه في الصحراء وأصبحت ناطقة باسم مصالحه في مجلس الأمن. ورغم أن فرنسا لا تعترف بمغربية الصحراء علانية ولا تعتبر الحكم الذاتي هو البديل للإستفتاء، تبقى دعامة رئيسية حتى الوقت الراهن لتفادي فرض أي حل أو إجراءات راديكالية ضد المغرب من طرف مجلس الأمن.
وتقوم فرنسا بهذا الدور لأنها تعتبر المغرب شريكاً هاماً في المغرب العربي والعالم العربي علاوة على فضاء هام لإنتاجها الثقافي الفرنكفوني والصناعي.
في المقابل، تتحكم عوامل مختلفة في اسبانيا في وقوفها النسبي حالياً إلى جانب المغرب. ويوجد عاملان رئيسيان لتفسير موقف مدريد الحالي: ويتجلى الموقف الأول في تفاهم غير معلن بين الرباط ومدريد، تقوم الأولى بتجميد مطالب سبتة ومليلية المحتلتين في الوقت الراهن مقابل تفهم اسباني لموقف المغرب في الصحراء.
وعلاقة بالعامل الأول، كان المغرب قد هدد سنة 2007، تاريخ زيارة الملك السابق خوان كارلوس إلى سبتة ومليلية بجعل هذا الملف في أجندته مستقبلاً. وتعهد الملك محمد السادس ورئيس الحكومة وقتها عباس الفاسي، لكن مع مرور السنوات، غاب الملف نهائياً عن الأجندة المغربية بل حتى في الخطابات الرسمية. ويفسر المغرب الرسمي هذا التحول بأن البلاد لا يمكنها فتح جبهتين: الأولى في الجنوب ضد جبهة البوليساريو والجزائر، والثانية في الشمال ضد اسبانيا المدعومة أوروبياً وغربياً بينما المغرب يفتقد للعمق العربي في ظل تطورات الربيع العربي. ويضيف التفسير أن ملف سبتة ومليلية معقد ويتطلب زمناً طويلاً.
أما العامل الثاني، وهو الأطروحة السائدة وسط الهياكل العميقة للدولة الاسبانية ومفادها أن خسارة المغرب للصحراء قد يطيح بالملكية في هذا البلد وقد يترتب عن هذا الحادث غياب استقرار سيكون «زلزالا» على الأمن القومي الاسباني. وكان السكرتير العام لوزارة الدفاع الاسبانية ألخاندرو ألفاغونثالث قد تحدث خلال أكتوبر الماضي للصحافة الاسبانية عن احتمال سقوط الملكية في المغرب في حالة خسارة الصحراء الغربية وانتشار الفوضى في ظرف 24 ساعة. وتناولت «القدس العربي» هذا التصريح بالتحليل في عدد 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وجاءت تصريحاته ضمن الأخطار التي تهدد الأمن القومي الاسباني والأوروبي عموما.
وعمليا، اعتادت فرنسا استحضار الحكم الذاتي خلال الحديث عن الصحراء، وهي التي تدافع عن هذا الطرح في مجلس الأمن، لكن يحدث العكس في حالة اسبانيا. وتعمد مدريد إلى تجنيب المغرب عقوبات أو فرض إجراءات مثل مراقبة حقوق الإنسان من طرف المينورسو، ولكنها لا تدافع عن الحكم الذاتي. وكلما سنحت الفرصة للمسؤولين ومنهم وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو يبرز تقرير المصير ويتجنب الحكم الذاتي.
وتاريخياً، عندما كادت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش الإبن أن تذهب في دعم الحكم الذاتي سنة وهو مشروع جيمس بيكر الأول2002، قبل أن يطرحه المغرب رسميا، قام رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار بإقناع الرئيس الأمريكي عندما استضافه في منتجع كامب ديفيد في السنة نفسها بالتخلي عن تأيد الحكم الذاتي.
ويوجد سببان وراء الموقف الاسباني الذي يتحفظ على تأييد الحكم الذاتي: الأول وهو وجود رأي عام موال لجبهة البوليساريو، يحول دون قيام أي حكومة بدعم الحكم الذاتي. ومن جانب آخر، وجود تيار قوي وسط هياكل الدولة الاسبانية من جيش واستخبارات ودبلوماسية لا ترغب في مغرب مساحته تضاعف اسبانيا مما يعطيه امتداداً استراتيجياً قوياً.
حسين مجدوبي
قبل الهجوم على المغرب، في هذا الموضوع الدسم لبعض القراء:
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== التجميد ليس هو النسيان !!!!! تركيز هنا ….
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== المغرب يتعامل مع قضاياه بمقاربة الاهم ثم المهم
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== لتحرير سبتة و مليلية يستوجبنا الدخول في مواجهة مع اسبانيا، و وراءها الاتحاد الاور بي و وراءهما الناتو.
و كل هذا بهون، الا مساندة الجزائر لاسبانيا و في هذا الضرف.
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== المامن لا يلدغ من الجحر مرتين. و قد لدغنا في قصة صخيرة ليلى بلا قيس
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== فهل من منتقد بعد كل هذا؟ بمعنى اخر، لتحربر المدينتين، يجب ان نامن دهرنا اولا، من لا سامح الله طعنات في الخلف، و التاريخ الحديث شاهد على ما اقول. و يا لها من تجربة.
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== فهل من مزايد علينا بعد كل هدا …. باسم الرجولة و الفحولة و …..
يا سيد خالد .. المبادئ لا يمكن تقسيمها… لا يمكن تبرير التنازل عن حق لأجل حق آخر(بافتراض أن الصحراء حقكم).. تبريراتك واهية ونفيها بسيط : لماذا لم يجمد المغرب مطالبه في الصحراء لاستعادة سبتة ومليلية بحكم أنها تاريخيا الأقدم استعمار والأهم استراتيجيا؟ أما عن مواقف الجزائر فأنتم لا تريدون الإقرار بأن السياسة تعترف فقط بالمصالح المشتركة والسؤال : منذ استقلالها ماذا فعل المغرب لطمأنة الجزائر وكسبها إلى صفه. الجواب للأسف لا شيء سوى التهديد والوعيد وإظهار العداء.. سلام.
(بالمناسبة هل ما زلت تعتقد أن قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بعودة المينورصو هو في صالح المغرب؟)
الزفة الجزائرية غير مبررة على الاطلاق، روسيا تجني ملايير الدولارات من توريدها السلاح للجزائر، كان يفترض بالتالي ان تصوت ضد القرار مثلما فعلت فنزويلا والاورغواي،لكنها لم تفعل وأمسكت العصا من الوسط،وهو موقف يخدم المغرب أكثر في الحساب الاخير،، الامتناع عن التصويت قابل لكل التأويلات، في الحالة الروسية هنا يعني الحياد،وهوحياد ايجابي بالنسبة للمغرب سلبي بالنسبة للجزائر، لان روسيا تفترس بنهم شديد الغلة الجزائرية بملايير ممليرة من صفقات السلاح دون ان ينعكس الامر مناصرة سياسية للمشتري الجزائري بل أقصى ما قدمته هو الامتناع عن التصويت،فأي حليف تقليدي هذا،فهل تستطييع الجزائر الامتناع عن شراء السلاح الروسي ،،،في المقابل ،المغرب من يجني الارباح بصادراته لروسيا واستقطاب سياحهم، الموقف يذكرني بالصين التي استحوذت على صفقات جزائرية بالملايير وعندما إرتأت عقد قمة اقتصادية صينية افريقية اختارت مراكش ما أدى الى سخط واحتجاج وزراء جزائريين على هذا النكران والخذلان
ساجيبك يا سيد عبد الوهاب على كل اسئلتك، واحدتا تلو الاخرى، و كما اتفقنا بدون شخصنة النقاش
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== المغرب لم يتنازل عن حق، بل جمد مناقشته في هذا الضرف (المرجو اعادة قراءة المقال).
لمذا التجميد: لان فتح هذا الموضوع الان هو، ما تريده الجزائر، للهجوم عليه باسم حرمة
الحدود الموروثة من الاستعمار. و هذا ستضرب عصافيييييير بحجرة واحة، و تاكل الثوم
بفم اسبانيا و الاتحاد الاوروبي و الناتو دفعتا واحدة. ذكاء خطير … لكن المغرب تفطن لهذا …
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== المغرب دو سيادة و هو من يقرر اهمية شؤونه. و قد قرر ان الصحراء المغربية اولا، اولا ..
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== المغرب دائما كان في صف الجزائر، و قد رفض استعادة اراضيه من فرنسا قُبيل استقلال
الجزاىر لكي لا يطعنهم من الخلف، كما جرى في ما يخص جزيرة ليلى .. و للاسف الشديد ..
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== قرار مجلس الأمن الأخير هو فعلا في صالح المغرب، لان النتيجة هي التعادل السلبي.
و هذا ما كان يريده المغرب. لان هناك لاعب قوي و قوي جدا يلعب في صالح المغرب،
و هذا الاعب لا يراه الا ذوي بصيرة: الوقت و تنمية البلاد و استنزاف الجزائر استنزافا معاكسا.
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== زيادة على ذلك، رئيس فنزولا سوف يرحل. دول الخليج دخلت بكل تقلها. ادارة اباما .. باي باي
عزلة الجزائر في العالم العربي و الاسلامي …. فلوس الجائر تنفد و رجوعها الى المديونية….
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انا ارحب بكل نقاش موضوعي يركز على الآراء..
- إسبانيا لن تتنازل عن المدينتين
- المغرب مكلف بمهمة في المنطقة من طرف فرنسا ودول الخليج
- لم يكن المغرب بتاتا في صف الجزائر (قضية قادة الثورة المختطفين، إعتداء 1963، عدم ترسيم الحدود، الأطماع الترابية المستمرة إلى يومنا هدا، حجم المخدرات المرسلة إلى الجزائر، السياسة العدائية المنتهجة من طرف المخزن “أنظر الوثائق المسربة من طرف كريس كولمان”)
- لم يجني المغرب شيء من القرار الأخير سوى التباكي على الموقف الأمريكي
- أما العزلة، فأنت واهم، من دول الخليج؟ لانحتاج إليها. الدول الكبرى؟ مصالح مشتركة. باقي الدول العربية؟ تابعة والتابع تعرف مصيره
- أما العزلة في العالم العربي والإسلامي، صباح الخير يا سي.. أرني المنفعة سوى الإنبطاح
من الدي يطعن في الظهر، ما سمي بحرب الرمال سنة 1963 والجزائر جريحة
” ويوجد عاملان رئيسيان لتفسير موقف مدريد الحالي: ويتجلى الموقف الأول في تفاهم غير معلن بين الرباط ومدريد، تقوم الأولى بتجميد مطالب سبتة ومليلية المحتلتين في الوقت الراهن مقابل تفهم اسباني لموقف المغرب في الصحراء.” أهـ
والله لا أدري ما أقول ؟ هل وصل الحال بالنظام المغربي أن يقايض الأعداء الإسبان بأراضيه ؟
حرام على الصحراويين المسلمين حكم بلادهم وحلال على الإسبان أعداؤنا حكم سبتة ومليلة !!
الآن فهمت لماذا قال معلق صحراوي بأن التحالف مع الصهاينة أفضل من التحالف مع المغرب
لقد وصلنا للدرك الأسفل من الضحالة الفكرية حين نسلم لحيتنا للآخرين يمسحون بها (……)
ولا حول ولا قوة الا بالله
سأذكرك بحادثة جزيرة ليلى،وكيف أعلنت الجزائر تأييدها لإسبانيا ضد المغرب.لو أشعلها المغرب ضد إسبانيا والدول الغربية ،فهل سياسعدنا الجزائريون كما ساعدناهم ضد فرنسا،طبعا لن يفعلوا ويستغلون الفرصة لإقامة دويلة الصحراء العربية .فيخسر المغرب الصحراء دون أن يسترجع ماأخدته إسبانيا.
أما من يقول أنه يتحالف مع الصهاينة فلاعذر له وهو مدان .
انا تفهم اخي تاوناتي لمذا قال احد المعلقين “بأن التحالف مع الصهاينة أفضل من التحالف …”.
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يجب علينا قراءتها في النسق وليست معزولة كما فعل الاخ الكروي ،اكاد اجزم، متعدما.
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كانت سردا مجازيا لايصال رسالة … و قد وصلت …
لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة وبدعم مطلق من عبد الناصر ضمت كل حركات التحرر المغاربية ومنها جبهة التحرير الجزائرية،و لم تشهد لا شعبا صحراويا مزعوما ولا بوليزاريو، فهل تمكن المغرب ،وهولازال تحت الاستعمار، من إرغام عبد الناصر على إقصاء من تزعم عن جهل انهم حرروا الصحراء، أم ان البوليزاريو بدعة لاحقة من بنات افكارالمرحومين القذافي وبومدين ألم يسترجع المغرب من نفس المحتل الإسباني منطقة طرفاية وسيدي إيفني الصحراوية ما بين 1958 و1969 ؟ الا تشكل هذه المنطقة المسترجعة قبل تفريخ البوليساريو إمتدادا إثنيا وقبائليا وثقافيا ومذهبيا وتاريخيا وجغرافيا للصحراء المغربية المسترجعة مع التحيات
الاحتلال الاسباني لسبتة ومليلية مسنود اوروبيا واطلسيا وكذلك جزائريا حيث سارع بوتفليقة الى دعم اسبانيا ابان ازمة جزيرة ليلى ،لو لم تستعمر الجزائر تقريبا سنة500متواصلة -من العثمانيين الى الفرنسيين-،ماكان استعمار المدينتين ليدوم ،لان المغرب كان منشغلا عنهما بتفرغه لصد العدوان العثماني والفرنسي المنطلق من الجزائر ولمن تعوزه المعلومة أخبره ان مساحة سبتة ومليلية كل على حدة بحجم حي سكني واحد في الرباط ورغم إنشغالنا بقضية الصحراءالمفتعلة فمسيرة التحرير في سبتة ومليلية لم تتوقف يوما ،المغرب نفسه طويل، فالتركيبة الديموغراية للمدينتين تتمغرب باضطراد والمغرب من يزودهما بالماء والكهرباء ،لو شاء لأغرقهما بالحراقة الافارقة ، الحركة التحريرية لعبد الكريم الهمت حركات التحرر في العالم أجمع و أذاقت الاسبان اكبر هزيمة في تاريخهم و كانت على مشارف كنسهم من المدينتين لولا الحرب الكيماوية التي شنها التحالف الاسياني الفرنسي بغازات سامة ألمانية، وهو نفس التحالف الذي هاجم بشراسة جيش التحرير المغربي الذي توغل في العيون والسمارة سنة1958 في ما يعرف بحرب إيكوفيون قبل استرجاع منطقة طرفاية وسيدي إيفني الصحراوية ما بين 1958 و1969 من نفس المحتل الإسباني قبل تفريخ البوليزاريو
من يتأمل مليا أبعاد قضية الصحراء المغربية،يدرك جيدا ان اسبانيا لاتريد لا الحكم الذاتي ولا تقرير المصيربل تريدها قضية مزمنة وعاهة دائمة ،تتربح من وراءها على اكثر من صعيد،ونفس الشيء النظام العسكري الجزائري
لا عليك يا داوود،
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سوف لن نبتلع الشرك. و المغرب يقرر ما فيه صالح البلاد بعقله و ليس بانفه.
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و انا لله و انا اليه راجعون
اسبانيا إدا دعمت انفصال الصحراء عن المغرب فستكون هي الأخرى مهيئة للتقسيم فلها الباسك و كطالانيا يطالبان بالانفصال لدلك هي تنظر بمنظور استراتيجي و واقعي لكن الجزائر عكسها تدعم انفصال جنوب المغرب ناسية أنها مستهدفة أكتر فلها القبايل 10 ملايين قبايلي و لها صحراء شاسعة اقتطعتها فرنسا من المغرب و مالي و هم يطالبون بها.
المغرب يتكالب عليه الأعداء من كل جانب الجزائر شرقا و إسبانيا شمال,
و لكل واحد سبب فإسبانيا لم تنسى أن الفتح الإسلامي للأندلس كان من ناحية المغرب على يد الأمازيغي طارق ابن زباد,
و الجزائر لم تنسى عقدة حرب الرمال التي مني جيشها الفتي حين ذاك بهزيمة أمام الجيش المغربي,
حتى أن مصالح الجزائر و إسبانيا قد تتقاطع في التحالف بينهما كما حدث خلل أزمة جزيرة ليلى حيث ساندت الجزائر إسبانيا في عدوانها على المغرب في خروج عن الإجماع العربي و الإسلامي المساند للمغرب
المرجو من الإخوة المغاربة عدم الوقوع في فخ بعض التعليقات المستفزة و الغير الموضوعية الراغبة في نزول مستوى النقاش و تميع الحوار,
المرجو الدفع بالأجوبة موضوعية و محاولة الإقناع و شرح الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية
انا اساند اخي المسناوي في رأيه. فاسمعوا وعوا … و ان وعيتم، فاسمعوا وعوا ..
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انتم تخاطبون اناس متدربين … جامعات صيفية في الجزائر .. و لا يبخل عليهم من شيئ…
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الحمية و النرفزة تجعل من صاحبها محاميا فاشلا لقضية عادلة…. فاسمعوا و عوا ..
تتمة،
ندائي هذا لا يخص الا البعض. و الباقي نحن نتعلم منهم و بكل تواضع.
دقة في المعلومات، حنكة في السرد، احترام الخصم…
ارفع القبعة، و لستم اتنم من اعني.
اسبانيا ليست بالوزن الدولي و دورها محدود في قضية الصحراء الغربية و عمليا اسبانيا في الاتجاه المعاكس لمصالح المغرب و هي كل ما تخشاه ان يتوقف المغرب عن لعب دور دركي الجنوب ،اللعبة مركبة و متشابكة و من مصلحة اسبانيا ابقاء الجرح مفتوح حتى لا يوضع ملف سبتة و مليلية و جبل طارق و جزر الخالدات على الطاولة و ذكرى المسيرة الخضراء لا زالت حية ، لانها تعلم انها بدون سبتة لم يعد لها و لا لاوروبا اي سيادة على مضيق جبل طارق …
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- الفرق بين استعمار الجزائر لمناطق مغربية ، واستعمار إسبانيا للمدينتين المغربيتين هو كالتالي .
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- إسبانيا تتعرف باستعمارها لمدينة سبتة ومدينة امليلية .ولا ترفض مناقشة الموضوع . إلا أنها لأسباب سياسية داخلية ( حداثة الحكم ) ، تفضل التريث .
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- الجزائر تستعمر مدينة تندوف المغربية ، والصحراء الشرقية المغربية بفضل التقطيع الحدودي الذي رسمته فرنسا سابقة ، لغرض في نفس الإستعمار.
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- لكن الجزائر ترفض الإعتراف باستعمارها لتلك المناطق المغربية . وترفض مناقشة الموضوع ، والأخطر من ذلك إنها صنعت تنظيم البوليزاغيو لضرب الوحدة الترابية المغربية في الصميم ، وعملا بمبدء M A C H I A V E L L I ” فرّق تسود “.
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- بل الأخطر من ذلك فإن الجزائر سخّرت موازنة ضخمة بملايين الدولارات $ لشراء الدمم عبر العالم ، ومواكبة لذلك ” المجهود ” الجبار ، جيشت الجزائر أطقم من الدبلوماسيين الجزائريين ، للهجوم على المغرب على صعيد هيئة الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولي ، والإتحاد الأوروبي ، والإتحاد الإفريقي ، ومنظمات حقوقية دولية ، وجهات اقتصادية – مالية بالتوقيع على صفقات السلاح تكلفتها فلكية ، وضخامتها ، قارّية ..
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- شخصيا تسائل مرة في نفسي ، أه نظرا لما تبذله السلطات الجزائرية من مساعي فرعونية للتغطية على استعمارها لمناطق مغربية ، هل تهتم بالشعب المغربي ( ضرب وحدته ) أكثر مما تهتم بالشعب الجزائري نفسه في متطالبه المشروعة كتعيين رئييس غير مريض ، والسكن ، والتطبيب ، والتعليم ، والتشغيل مثلا ؟ ..
بوتفليقة سارع إلى مساندة إسبانيا لأنه يعرف جيدا نواياكم التوسعية،فقط أنظر إلى خرجات عبدالحميد شباط
لمادا تم استغفال موضوع كاتالونيا و خوف اسبانيا من انتقال نعرة الانفصال إليها إذا انفصلت الصحراء عن مغربها؟
* متى يفهم ( العرب ) ان ( الغرب ) لا يريد لهم الخير
بل الشر والفتنة والمصلحة فقط..؟؟؟
* الشعبان في ( المغرب والجزائر ) حبايب وأخوة وجيرة
وهمهم واحد ودينهم واحد ولغتهم واحدة شاء من شاء
وأبى من أبى وشكرا.
سلام
كل الدول العربية -باستثناء ليبيا المرحوم القذافي-كانت مع مغربية الصحراء بما في ذلك عراق المرحوم صدام وسورياالمرحوم حافظ الاسد الاقرب اديولوجيا للجزائر انذاك ،وهو ما جعل المرحوم بومدين يرفض بشدة اقتراح المرحوم الحسن الثاني بادراج قضية الصحراء ضمن اجندة الجامعة العربية مادام الامر يتعلق كما زعم المرحوم بومدين بشعب عربي وجمهورية عربية وهمية من بنات افكار المرحوم القذافي وفضل المرحوم بومدين المنظمة الافريقية التي كانت تعج بمختلف الديكتاتوريات المرتزقة الرخيصة التي تشترى بثمن رخيص والتي كانت تصبح على انقلاب وتمسي على انقلاب،
أشكرك دكتور خالد. أريد التعليق على هذا النزاع المفتعل بين المغرب والجزائر. لكنك دائما تدخلات وآرائك الحكيمة. تكفيني فخرا وشرف وعزة. إعلم أن 40 مليون وأكثر يشاطرونك الرأي. ومستعد للدفاع عن بلدهم. تحياتي أخ خالد وشكرا.
ان كنت تعنيني ( لا يوجد خالد اخر اليوم هنا )، فشكرا لك اخي على مداخلاتك الهادفة، و الدقيقة.
انا لا اكتب من الخيال، بل من الواقع، و كما ترى يصعب على بعضهم الجواب بدون اللف و الديماغوجيا.
نحن دوي حق، و الحق معنا.
تحية تقدير لك.
يا أخي كيف تفتخر بالإعتداأ على أخ و جار خرج جريح من 132 سنة من الإستدمار و الإستخراب الفرنسي و هذا بعد ستة أشهر من إستقلال الجزاير !!! حرب الرمال هي عار على المغرب و مع هذا لم تنالوا شيأ و بلادكم محتلة من كل جانب !! أترك التعليق للأخ الكروي
جمهورية الريف إنشاأ الله
يعني حلال على إسبانيا إحتلال المغرب و حرام على الشعب الصحراوي إسترجاع ارظه !!! يفكرني بسقوط الأندلس
ذكر الجنرال خالد نزار -في حوار مع قناة الشروق- أن المرحوم الرئيس بوضياف كاشفهم ان قضية الصحراء ما كان ينبغي ان تفتعل، وهو نفس موقف المرحوم حسين ايت احمد وبن بلة، وكذلك المرحوم مفدي زكريا صاحب كلمات النشيد الوطني الجزائري نشيد قسما الذي عاش لاجئا بين المغرب وتونس لان المرحوم بومدين لم يتحمل موقفه ،السياسي الجزائري المخضرم عمار سعداني الذي كان اول من امتلك شجاعة مواجهة الجنرال توفيق -مدين-رئيس المخابرات وهو في منصبه، وهو ما أعطى لكلامه بشأن الصحراء المغربية مصداقية،قال لويعرف الشعب الجزائري الحقيقة بشأن الصحراء لخرج الناس الى الشارع
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- الآخ سامح // الأردن .
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- فكرتك عالية النبل، وسامية الهدف . لكن في الساحة العربية ، إتضح أن ما يتآمر به ضد المغاربة بعض العرب ، أخطر مما يمكن أن ننسبه للغرب . إن الجيران أشد عدواة . وتآمرا .
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- يعني حلال على شعب جنوب المغرب الإنفصال من المغرب ، وحرام على الجزائر رفع استعمارها عن مدينة تندوف المغربية ، ورفع استعمارها عن الصحراء الشرقية المغربية ؟ . هذا يذكروني في سقوط الحكم العسكري . فليسقط حكم العسكر .
ya korawi. norway.
You are calling for dividing muslim land. Why you want anew muslim small entity? la hawla wa la kouata ila bi Allah
* حياك الله عزيزي ( مسالم ) والجميع.
* كلامك ( بالمجمل ) صحيح ولا غبار عليه.
* النقطة الأساسية: فرقوا بين ( الشعب الجزائري )
الطيب المسالم والمغلوب على أمره وبين قيادته المتحجرة
الفاسدة التي تعيش في برج عالي واخر همومها
مصلحة الوطن والمواطن .
سلام
الحل الوحيد هو مطالبة استرجاع الصحراء الشرقية اخر مستعمرة في القارة الافريقية رسميا بعدها ستكون امورا واضحة وشاملة لنواجه العدو ومساندة الانفصال في الجزائر بالمال والغتاد للطوارق تيزيز وزو والغرداية وغيرها . انا استغرب لمادا المغرب لم يقطع العلاقة مع العدو بصفة نهائية لم نعد نتحمل اكثر مما فات اما السلام والحرب .
لا فرنسا خرجت من مقاطعتها باستفتا نظمه راس الدولة دوغول،فلا تزايد علينا ولما قام المغرب بمغربة الادارة أو استبدال الفرنسيين غضب علينا الجزايريين وهم وقتها فرنسيين هوية وولا
الحق لا يسقط بالتقادم وثغورنا نستردها حتما فقولوا اننا توسعيون… فهل طلب لبنان لمزارع سبعة توسع!!
ويبقى الشعب الصحراوية ضحية كل المؤامرات الرجعية والإمبريالية بالتعاون مع الجارة الشمالية (المغرب) التي هي سبب الجرائم الإنسانية المتواصلة لمائات اللاجيئين منذ عقود،( الأطروحة السائدة وسط الهياكل العميقة للدولة الاسبانية ومفادها أن خسارة المغرب للصحراء قد يطيح بالملكية في هذا البلد وقد يترتب عن هذا الحادث غياب استقرار سيكون «زلزالا» على الأمن القومي الاسباني. ) تصوروا إلى أي درجة إرتبط العرش المغربي بهذه القضية حتى ولو كلفه ذلك السكوت عن الأرض المستعمرة حقيقةً سبتة و مليليا… أما الجزر الأخرى فتحينوا مؤامرة من نوع آخر كآخر طلقة للمحارب.. ..الشكر للقدس العربي والتحية للقدس والقراء
لا استفتاء بدون احصاء ،والاحصاء كما هو معلوم حاسم لحصرقوائم الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت،علما ان اغلب الشيوخ الذين عينهم البوليزاريو ضمن اللجنة المشتركة لتحديد الهوية بعد الشروع في تطبيق المسار الاممي، عادوا الى المغرب نابذين خيارهم الانفصالي السابق، السؤال الحقيقي هو لماذا الان تخشى البوليزاريو الاحصاء الضروري لتحيين القوائم؟ ببساطة لان الوسائل البيومترية الحديثة ستكشف حجم الخديعة، وحجم المندسين في المخيمات الذين ينتحلون صفة لاجئ صحراوي للعيش على حساب المساعدات الدولية، والتضخيم الديموغرافي يستهوي قيادة البوليزاريو التي تسترزق بهم المساعدات،بعدما تعرضت المخيمات لنزيف بشري هائل بعودة آلاف العائلات الى المغرب،منهم قادة مؤسسون للجبهة وقادة عسكريون ،فيما اختارت آلاف اخرى الالتحاق بقبائلها في موريتانيا،معلوم ان نسبة كبيرة من المندسين في مخيمات البوليزاريو هم من ساكنة الجنوب الجزائري الذي ابقي خارج مسار التنمية علما ان الثروات النفطية تنبع منه، اخر ما يحلم به الصحراوي الجزائري العمل بوابا عند شركة سوناتراك، تهميش الجنوب الجزائري جعل شبابه تلتحق بالجماعات الارهابية كما تمارس تهريب السجائر و تنظيم هجرة الافارقة السريين
إلى كريم
- طبعا يجب ألا تنسى إحصاء المستوطنين المغاربة القادمين من الشمال
- المغرب يرفض الإستفتاء فلمادا يريد الإحصاء
- الإدعاء بأن ساكنة المخيمات جزائريون كدب وبهتان
- بمقياس الحساب، كم عدد المغاربة المنظوين تحت لواء الجماعات التكفيرية خاصة في العراق وسوريا
- أغلبية ساكنة الجهة الشرقية للمغرب، ألا تمارس التهريب
إلى سليم يعقوبي ي مستقبل او حتى حاضر لاقتصاد مشدود كليا الى النفط يتدرحج مع براميله كلما انخفضت اسعاره الخاضعة للعبة الامم ، لا تملك معها القوة الاقليمية! الا التفرج وانتظار الفرج لان ليس بيدها شيء وتصدر خارج النفط اقل من مليار دولاروتستورد تقريبا كل شيئ لانها بلد ريعي غير منتج وتشتري السلم الاجتماعي بقروض استهلاكية لمنتوجات غير وطنية، بينما الاقتصاد المغربي متنوع نصدر تقريبا 40مليار دولار علما ان الرقم الحقيقي اكبر بكثير كما تفيد تقارير اوروبية نظرا للتهرب الضريبي ، المساهمات المالية الخليجية والأوروبية والأميركية كلها مجتمعة لا تتخطى مليار دولارسنويا وتأثيرها لا يذكر،في حين ان الاقتصاد المغربي يعتمد على سواعد أبنائه لخلق الثروة،،المغرب حقق اكتفاءه الغذائي باستثناء القمح الذي نعيد تصدير كميات منه كمواد غذائية مصنعة ،عائدات السياحة 10مليار دولار والرقم الحقيقي اكبر جراء التهرب الضريبي ،علما ان حوالي مليون سائح من الجالية الجزائرية في أوروبا وايضا من الجزائر،قطاع الخدمات بملايير الدولارات ،بروزقطاعات واعدة مثل صناعات السيارات والطائرات بصادرات تقترب من 6مليار دولار- العملاق المتوسطي ميناء طنجة يدر ملايير الدولارات سنويا و بات فاعلا عالميا في الشحن البحري فارضا بقوة المضيق المتوسطي كعلامة لا محيد عنها في التجارة الدولية،عبارات الشحن البحري الحاملة للواردات الجزائرية تضطر للرسو في ميناء طنجة لغياب موانئ جزائرية في المياه العميقة وهشاشتها
الى سليم يعقوبي الابناك المغربية تسير اكثر من مليون حساب بنكي جزائري في أوروبا كما افادت بذلك الشروق الجزائرية نظرا لعزلة البنوك الجزائرية و غياب الثقة جراء فضيحة بنك الخليفة -عملات عربية منها الدينار التونسي و الدرهم المغربي يتم صرفها في جل الدول العربية نظرا لقوتها جراء تنوع نسيجها الاقتصادي في حين ان الدينار الجزائري لا يتم صرفه الا في الجزائربل ان بعض الفنادق الجزائريةتطالب روادها بالدفع بالعملة الصعبة نظرا لانحدار قيمة الدينار لغياب التبادل التجاري المتنوع لان الاقتصاد الجزائري مشدود كله الى برميل ، لك ان تستفسر الحجاج الجزائريين الذين ترفض ديناراتهم بينما تقبل دراهم المغاربة ودنانيرالتوانسة،
الى سليم يعقوبي القانون المغربي يتيح لكل مواطن الاستفادة من 4الاف يورو سنويا كعملة صعبة بينما القانون الجزائري لا يسمح بأكثر من 130يورو ما يضطر المواطن الجزائري الى اللجوء الى سوق السكوار الموازية التي تضخ فيها اموال صعبة جزء كبير منها مصدرها المغرب حيث يبيعها المغاربة للمهربين الجزائريين بهامش ربح كبيرالمغرب اول مستثمر افريقي في غرب افريقيا وثاني مستثمر في كل افريقيا بعد جنوب افريقيا بملايير الدولارات- المرور عبر المغرب بات خيارمغريا للشركات الدولية في طريقها الى افريقيا لاسيما مع بروز قطب مالي عالمي مغربي اسمهCasablanca Finance City المغرب من اكبر مستقطبي الاستثمارات المليارية الاجنبية ،هل تقوى الجزائر مثلا على توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر مثل المغرب ام قدرها ان تحتمي بعزلتها القسرية، لايمكن مقارنة رقم معاملات البورصة المغربية بنظيرتها الجزائرية نظرا للمسافة الضوئية بينهما، السوق الاعلانية المغربية تضاعف الجزائرية 3مرات،اما الابناك المغربية ففروعها بالمئات في أوروبا وغرب افريقيا وتستأثربمعاملات مليارية لاحتضانها الحسابات البنكية للجاليات الافريقية والمغربية والجزائرية في أوروبا فضلا عن فروعها في غرب افريقيا اين تتولى تدبير مشاريع التنمية، النسيج الاقتصادي المغربي متين ومتنوع وطبعا متفوق
فرنسا هي من افتعلت مشكلة الصحراء وكان هذا خلال القمة الفرنكفونية عام ت1974حيث امر الرئيس الفرنسي انذاك جيسكار المختار داداه والملك الحسن الثاني بعدم قبوله بكيان مستقل في هذه المنطقة خارج المنظومة الفرنكفونية وتعهد بالتوسط بينهم واسبانيا وكانت النتيجة تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب و موريتانيا وسكوت المغرب عن المطالبة بسبتة ومليلية. اذن ليس غريبا اذا فضلت اسبانيا وفرنسا ان يبقي الوضع على ما هو عليه
الحركة التحريرية لعبد الكريم الخطابي الهمت حركات التحرر في العالم أجمع و أذاقت الاسبان اكبر هزيمة في تاريخهم و كانت على مشارف كنسهم من المدينتين لولا الحرب الكيماوية التي شنها التحالف الاسياني الفرنسي بغازات سامة ألمانية، وهو نفس التحالف الذي هاجم بشراسة جيش التحرير المغربي الذي توغل في العيون والسمارة سنة1958 في ما يعرف بحرب إيكوفيون قبل استرجاع منطقة طرفاية وسيدي إيفني الصحراوية ما بين 1958 و1969 من نفس المحتل الإسباني قبل تفريخ البوليزاريو واختلاق الجمهورية التضاريسية الغبارية الرملية السرابية الغرابية
المغرب في واقع الامر يدفع ضريبة موقعه الجغرافي الاستراتيجي الفريد كجار لصيق لاوروبا على مسافة14Kفقط،مشرفا جنوبا على احد أهم المضايق العالمية،مضيق جبل طارق الحيوي، وهو مايفسرأيضا احتلال بريطانيا لجبل طارق الاسباني، واحتلال اسبانيا لمدينة حدودية برتغالية، المغرب كان يأتمن على البوابة الغربية للامة الاسلامية وخط التماس الاول مع الضفة الشمالية مجابها كل انواع الامبراطوريات ;العثمانية الاسبانية والبريطانية والفرنسية والبرتغالية التي دحرناها في معركة وادي المخازن واستحالت جراءها البرتغال الى مستعمرة اسبانية
اذا كانت الصحراء للمغرب وتندوف للمغرب فياتي لتحريرهما
الخوف على أمير المؤمنين أن يخسر الجهتين أي الصحراء الغربية و سبتة ومليلية .
عند ذاك ستكون القشة التي ستقسم الهدنة الغير معانة مع نظام الجنرالات الجزائرية
عجبا و الله ،عجبا و الله من قوم يؤجلون العاجل و يعجلون الاٌجل ، يفرطون في الملك الذي لا ينازعهم فيه احد و يغتصبون ارض الغير . يالها من شهامة و نخوة و عزة ، يستأسدون على الضعيف المسلم الجار و يطمعون في حقوق الغير و يلينون بل و يهينون و يستجدون و يخافون القوي الكافر .
من يستحق الشفقة هو من يزعم انه قوة اقليمية لكنه يهرع الى التقشف و شد الاحزمة مع كل تدحرج لاسعار النفط، من يستحق الشفقة هو من يسعى الى اصطناع كيان وهمي في حين ان لا الجامعة العربية ولامنظمة المؤتمر الاسلامي تعترف به ، لانهما ادرى بشعاب اللعبة وخفاياها، وبعدما أعيت النظام الجزائري الحيلة امام منظمة عدم الانحياز بقادتها الكبار الذين استخفوا بصنيعهم، وجدوا للكيان الوهمي متبني افريقي لم يتردد في تقسيم بلد عضو فيه-السودان-
من يستحق الشفقة هو من يزعم تجريم الاستعمار لكنه في واقع الامر يمجد حدوده لانها تخدم مصالحه ويتشدق بالمبادئ، من يستحق الشفقة هو من يعتقد ان المحكمة الاوروبية يحكمها العدل في حين انها تتغافل عن احتلال مدينتين افريقيتين اسلاميتين هما سبتة ومليلية ونهب ثرواتهما البحرية والبرية، ولم تلق بالا للشعب الكتالاني الذي صوت بأغلبية ساحقة على انفصاله عن اسبانيا،ولازالت تتعامى ايضا عن المستعمرات الفرنسيةوالبريطانية فيما ورء البحار، ،من يستحق الشفقة هو من يزعم انه قوة اقليمية لكنه يهرع الى التقشف و شد الاحزمة مع كل تدحرج لاسعار النفط، من يستحق الشفقة هو من يسعى الى اصطناع كيان وهمي في حين ان لا الجامعة العربية ولامنظمة المؤتمر الاسلامي تعترف به ، لانهما ادرى بشعاب اللعبة وخفاياها، وبعدما أعيت النظام الجزائري الحيلة امام منظمة عدم الانحياز بقادتها الكبار الذين استخفوا بصنيعهم، وجدوا للكيان الوهمي متبني افريقي لم يتردد في تقسيم بلد عضو فيه-السودان
… وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. لا كلام بعد الذي خطه الأخ المحترم/ كريم المغرب، لك مني تحية إجلال وتقدير، اتحفت القراء بمعلومات قيمة جميلة لا غبار عليها (مرجع لمن يريد أن يبني آراءه على معلومات موضوعية تاريخية لا ذاتية عاطفية)… وتحية لسامح// الأردن، ولكل المعلقين.. والشكر للقدس العربي المنبر الحر..
يا داوود، +حميد الجزائر
مادامت الجزائر لم تتصالح مع ماضيها فتوقعوا دائما أن يضل العداء قائما
فترة العشرية السوداء التي قتل فيها 200 ألف جزائري الله يرحمهم أغلبهم أبرياء وقتلوا لذنب لم يعرفوه
لم يقتل ولو 1 في المئة من هذا العدد في حرب الرمال وحرب أمكالا التي دارت بين المغرب والجزائر
ذهب عصر الحسن الثاني وبومدين وجاء عصر محمد السادس وبوتفليقة
فتح الملك محمد السادس باب المصالحة الوطنية والاعتذار الرسمي لضحايا سنوات الرصاص
ولا يمكن مقارنتها بالعشرية السوداء لأنه في سنوات الرصاص القتلى كانوا فقط بالعشرات
أما في العشرية السوداء فأعداد مهولة وبالآلاف ومع ذلك تم طي صفحة الماضي
ومدت يد الصلح ليس فقط مع أبناء المغرب بل حتى مع الجزائر والمطالبة بفتح الحدود
كما أنه تم تقديم مقترح شجاع للصحراويين لحل القضية المفتعلة
وهذا إن دل على شيئ إنما يدل على رغبة حقيقية في الإصلاح والتغيير ،
أما في الجانب الاخر ماذا قدم بوتفليقة من أجل التغيير، لم يفتح باب المصالحة الوطنية مع ضحايا العشرية السوداء
ولم يتم تعويضهم ولا الاعتذار لهم ، كما أنه رفض قبول اليد الممدودة للصلح مع المغرب وفتح الحدود
بالإضافة إلى أنه ضغط على الصحروايين المحتجزين عندهم بعدم القبول بالحكم الذاتي وأنه ذلك مقترح ملغوم
يعني لا جديد قدم من طرف بوتفليقة لحل مشاكل الماضي
ضل يغرد نفس لحن الماضي ويشغل نفس الأسطوانة التي هرمنا ومللنا من سماعها
عزيزي صحراوي مغربي بعد التحية والمحبة والإحترام أقول :
بالنسبة لي فإن نظامي الجزائر والمغرب سواء بالسوء من الأعمال
كما شعبي الجزائر والمغرب أيضا سواء بالطيب من الأعمال وحسن الجوار
تحياتي ومحبتي وإحترامي للعزيز Yogharta Chlef وأقول له تناسى الأوجاع وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
اذا كان سكوت المغرب الرسمي راجع لحسابات السياسة وعلاقته مع القوى التي تحميه ….فان ما لا يمكن فهمه هو هذا الصمت المطبق لرواد الكيبورد ومناضلي الفضاء الافتراضي …لان ببساطة الكل يتحرك بمهماز وكما هو معروف في الانظمة الاستبدادية الكل وراء الحاكم بامره …… الم يدخل الاستعمار الى المغرب بطلب من السلطان ليحتمي من شعبه…نفس المنطق مازال مستمرا…
Allah Allah ya dounia they never asked their land in United nation ?! Why I don’t know ! may be there is a deal! Allah knows All al moustaan
شعار حرية تقرير المصير للشعوب الذي ترفعه الجزائر، هو شعار الكذب والدجل والنفاق.
لو كانت الجزائر تؤمن بحرية تقرير المصير للشعوب، فلماذا ساندت بشار الأسد ضد شعبه الذي يريد التخلص منه. ولماذا ساندت الجزائر الصرب ضد حرية تقرير مصير البوسنة والهرسك، ولماذا ساندت الجزائر الصرب ضد الكوسوفو الذي كافح من أجل استقلاله. ولماذا ساندت الجزائر روسيا ضد الشيشان الذي طالب باستقلاله وحرية تقرير مصيره ,وكيف أعلنت الجزائر تأييدها لإسبانيا ضد المغرب.
الجزائرمع المخطط الاسرائيلي الامبريالي الاستعماري الهادف الى تفرقة و تشتيت و شرذمة و تمزيق الجسم العربي و لاعجبا أ ن نرى أي نداء الى الوحدة و لم شمل الشعوب العربية و الاسلامية الا وجدنا الجزائرتعاكسه و تتهرب منه و تحاربه بكل الوسائل .. بلد يغرد خارج السرب العربي و الاسلامي …يا اخوة صدقوني .. لو كانوا حقيقة يدعمون حق تقرير مصير الشعوب كما يزعم عسكرهم فلماذا يصمتون امام كل الدعوات المطالبة بالانفصال و المطالبة بالحكم الذاتي في كل من اسبانيا و فرنسا و المانيا و بلجيكا و روسيا و الصين و العديد من الدول الغربية و الاسيوية و بامريكا الجنوبية ?? لماذا فقط معاكسة المغرب ? انه الحقد و الحسد و الغيرة هو ما يدفعهم الى هذا السعر ضد هذا البلد الشقيق الكريم الضارب في عمق التاريخ في الأصالة و الحضارة و التمدن و الدمقراطية و الكرم ? ….
الجزائر مع المخطط الإسرائيلي والإمبريالي؟؟؟؟
من الدي علاقاته جيدة مع الكيان الصهيوني
الحسد ؟ من مادا؟ من نسبة الفقر، نسبة البطالة، من بلد الرائد عالميا في إنتااج المخدرات (الحشيشة)
لا عليكم فسنرد ثغورنا ثغرا ثغرا فلدينا نفس طويل وحكم سبتة كحكم تندوف العيون أطنجة اكادير و. شنقيط.
وعهدي بكم ان تحاججونا باسم الله .
يا داوود
كالعادة كل الأمة العربية و الاسلامية والوطن العربي على باطل (المغرب تونس ليبيا السعودية الامارات تركيا …) و الجزائر هي اللي على حق! دولة الجزائر ليس لها نظرة ولا تخطيط للمستقبل . مشكلتهم انهم تحسبون انفسهم احسن من الناس ولكنهم في نظر الناس أبخس مما تتصورون ضنهم بهم …… دولتهم معزولة عن العالم وتُعتبر من محاور الشر بالعالم وتصنيفها مثل كوريا الشمالية وإيران … فكيف لدولة مستبدة حزب واحد حاكم من عهذ الاستعمار وليس لديها حرية ان تتقدّم وتبتكر وتبذع وتُسابق اوربا ودول الجوار….فليحاسبوا أنفسهم . فنحن المغاربة لا نحقد عليهم ولكن نرد على كلامهم فقط وبنفس أسلوبهم
أعان الله قلوباً أرهقتها الغيرة و الضغينة و حفظ الله المغرب بملكه و رجالاته. و لِيمُت كل ذي غلٍ بِغله
ما يخيف الجزائريين هو مثل هذه المشاريع الكبرى التى تعود بالنفع على اصحاب المنطقة. مشاريع سترد مثلا مدينة الداخلة دبي إفريقيا. مشاريع تنموية ترفع من كرامة سكان المنطقة عوض إحتجاز بعض سكانها في مخيمات الذل والإسترزاق أو التباكي بمآسيهم مع منح شبابها خردة من الأسلحة والتلميح بالحرب لتعظيل هذا المسلسل التنموي.
* حياك الله أخت ( الفاتحة ) والجميع.
* ربنا يوفق الجميع للخير والعمل الصالح.
سلام
أدعو الأخ الكروي إلى الاستماع لمحاضرات الدكتور السرجاني لمعرفة حقيقة النزاع في الصحراء المغربية و تعنت نظام الجزائر كما أن يعرف حقيقة احتلال سبتة و مليلية أما الاخوة من الجزائر ما هم إلا أعضاء من الجيش الالكتروني الجزائري الدي يشيطن المغرب في نظر الشعب الجزائري الشقيق و هو يعرف حقيقة الصحراء المغربية. كما أن هناك برنامج أعدته الجزيرة رشيفهم و تاريخنا حول النزاع المغربي الجزائري و هزيمة حرب 63
عزيزي يوسف بعد التحية والمحبة والإحترام أقول :
أنا من دعاة الوحدة ولكن بالمحبة والتفاهم وليس بالجبر والقهر
لو كان النظام المغربي عادلا لقبل الصحراويين الإتحاد ولكنه نظام مستبد
ملاحظة : هل لاحظت أن ملابس الصحراويين قريبة بالشكل من ملابس الموريتانيين
ولا حول ولا قوة الا بالله
مبروك للإخوة الجزائريين رئيسهم الجديد السيد شكيب خليل الذي ارتضته لهم المؤسسة العسكرية و لقي تزكية الإدارة الأمريكية
انتظروا يا عرب يا مسلمون يا امازيغ يا اخلاط افارقة ..فان المغرب سيطالب بمواقع المرابطين في الاندلس ..اما سبتة ومليلية فقد انتهى امرهما والمغرب خير من يعرف كم ستكلفه المطالبة بهما ولو شفويا ..محمد السادس حوصر من قبل البحرية الاسبانية لمجرد انه كان يمتع نظره من بعيد بشاطئ احدى المدينتين .
عنوان جيد لمعني الحقيقي لسياسة امير المومنين
جاء في التقرير: الأطروحة السائدة وسط الهياكل العميقة للدولة الإسبانية ومفادها أن خسارة المغرب للصحراء قد يطيح بالملكية في هذا البلد
وقد يترتب عن هذا الحادث غياب استقرار سيكون “زلزالا” على الأمن القومي الإسباني.ـ اهـ
إذن هي المقولة ” أنا ومن بعدي الطوفان” والشعب المغربي أصبح بين نارين، الصحراء والملكية أو الزلزال المدمر للدولة ..لا ليس صحيح
قد تذهب الملكية وتذهب الصحراء ،لكن الدولة والشعب باقيان..
المعارك التي خاضها جيش التحريرالمغربي أحيت كوابيس معركة أنوال، اكبر هزيمة عسكرية في التاريخ الاسباني المعاصر التي استتبعت ردا انتقاميا بحرب كيماوية شنها التحالف الاسياني الفرنسي وهو نفس التحالف الذي هاجم جيش التحرير المغربي الذي توغل في العيون والسمارة الصحراوية سنة1958 في ما يعرف بحرب إيكوفيون،2 لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة وبدعم مطلق من عبد الناصر ضمت كل حركات التحرر المغاربية ومنها جبهة التحرير الجزائرية،و لم تشهد لا شعبا صحراويا مزعوما ولا بوليزاريو، فهل تمكن المغرب ،وهولازال تحت الاستعمار، من إرغام عبد الناصر على إقصاء من تزعم عن جهل انهم حرروا الصحراء، أم ان البوليزاريو بدعة لاحقة من بنات افكارالمرحومين القذافي وبومدين 3اليس المغرب من طالب بتحرير الصحراءوأدخل القضية إلى الأمم المتحدة وقد تم ذلك في دجنبر 1960 أي قبل ميلاد البوليساريو ب13 سنة وقبل استقلال الجزائر برنامج الجزيرة ;أرشيفهم وتاريخنا والجرائد الجزائرية لتلك المرحلة و الوثائق الاممية لازالت تشهد على مناصرة الجزائر للموقف المغربي بشأن استرجاع الصحراء قبل ان ينقلب موقف الجزائر مع المرحوم بومدين !!! 4 ألم يسترجع المغرب من نفس المحتل الإسباني منطقة طرفاية وسيدي إيفني الصحراوية ما بين 1958 و1969 ؟ الا تشكل هذه المنطقة المسترجعة قبل تفريخ البوليساريو إمتدادا إثنيا وقبائليا وثقافيا ومذهبيا وتاريخيا وجغرافيا للصحراء المغربية المسترجعة
جيش التحرير المغربي خاض معارك شرسة ضدالإحتلال الإسباني والفرنسي ومن بين المقاومين كان والد زعيم الوليزاريو الذي لازال يعيش هو وابناؤه وعائلته فوق التراب المغربي وهذا وحده يحمل دلالة تصفع كل الترهات
عنوان جيد هو يمثل اساس لسياسة المغرب الخارجية
الكروي داود النرويج+ سليم يعقوبي-الجزائر
مشكلة النظام الجزائري انه اكتشف في الحقيقة أنه هو النظام
المعزول مغاربياوعربيا اأفريقياوحتى دوليا والخناق يشتد عليه داخليا وخارج يا بفضل الأزمات التي يصنعها لنفسه الازمات يتورط فيها ويسقط في الشر اعماله حتى حلفاء االجزائر التقليديين يبتعدون عن الجزائر إيران حليفة الجزائر داعمة للمغرب في وحدته الترابية متل السعودية ولا تعترف بالبوليساريو وتقيم علاقات معها إيران ثلهت لسنوات لاقامة علاقات مع المغرب وهو الذي قطع العلاقات معها وليس العكس وانا لم اأسمع مسؤول ايراني يسيء للمغرب أويقول تصريحات داعمةللبوريساريووحتى جنوب افريقيا بدأت تبتعد في الآونة الاخيرة من الجزائروتتقرب من المغرب والعلاقات معها بدأت بالتحسن
في 2016 فقط أدكرك بعدد الرؤساء الدين زاروا الجزائر، فأين العزل؟
تبارك الله على السي خالد،الله إنورك ويطولنا عمرك.
رَبِي يْكَبَر بِيك و يطولنا عمرك أ خويا، شكرا لك على مداخلاتك القيمة.
الى سليم يعقوبي نعم هناك مهربون مغاربة على حدودنا الشرقية فقط، يتعاملون وينشطون مع مهربين جزائرين على حدودكم الغربية،الفارق ان للجزائر مهربين اخرين على حدودها التونسية وايضا حدودها الجنوبية الصحراوية مع الافارقة، يعني الاقتصاد الجزائري كله ريع وتهريب في تهريب، ويجري اللجوء الى قروض استهلاكية لمنتوجات غير وطنية من باب شراء السلم الاجتماعي، لا اصدق ان بلدا بحجم الجزائر صادراته خارج المحروقات اقل من مليار دولار-تونس الصغيرة تصدر 20مليار يورو-،فمتى تقررون مصيركم الاقتصادي خارج براميل النفط المتدحرجة، اما مصيركم السياسي فلقد كبدكم مئات الآلاف من الضحايا جراء مصادرة اختياركم الانتخابي في التسعينات الدامية،الهروب الى الامام تحت شعارات مبدئية زائفة بدعوى الدفاع عن تقرير مصير شعب مزعوم، فالقاعدة الذهبية تقول فاقد الشيء لا يعطيه
اريد تطمين الاخوة من الجزائر الدين يشمتون في احتلال سبتة و مليلية . أقول لهم هذين التغرين في القلب لن نفرط فيهم و دورهما سيأتي حين نطمأن على ظهورنا من الجزائر التي تنتظر بفارغ الصبر الصدام مع اسبانيا و أظنهم يتدكرون جزيرة ليلى حين ساندوا اعتداء اسبانيا على المغرب.
الم تلاحظ با داود الكردي ان لباس اهل وجدة المغربية يشبه لباس الجزائريين وكذلك كلامهم.. الم تلاحظ أن اهل طنجة وتطوان المغربيتان يعيشون كالاسبان ويستعملون كلمات اسبانية في حديثهم… كل ذلك نتيجة القرب الجغرافي لا شيء اخر … والامثلة كثيرة حتى في بلدان اخرى غير المغرب.. سكان جنوب موريتانيا يشبهون حياة جنوب السنغال مثلاً…
من الأخطاء الأصلية التي ارتبطت بملف الصحراء منذ البداية تغييب عنصر الأمازيغية في الصراع الدائر بين المغرب وجبهة انفصاليّي البوليساريو، التي كانت تهدف إلى إقامة ما سمته” الجمهورية العربية الصحراوية” على أرض الصحراء، ولم ينتبه الكثيرون في ذلك الوقت إلى أن جبهة الانفصاليين لا تمثّلُ إلا أقلية صغيرة فيما يسمّى “الشعب الصحراوي”، الذي هو في الحقيقة مُكوَّن في أغلبيته من قبائل أمازيغية معروفة بأصولها وتقاليدها وعاداتها ولغتها.
لقد كان عنصر الأمازيغية مُهمًّا في إثبات تهافت أطروحة “البوليساريو” والنظام الجزائري، وذلك على مستويين:
أولا: أن تاريخ الأمازيغ المغاربة يُثبت امتداد الدولة المغربية من شمال المغرب إلى جنوب الصحراء، حيث كانت الإمبراطورية الكبرى تحكم كل هذا التراب من عاصمة مركزيةٍ، إما مراكش أو فاسَ ثمّ الرباط، وكانت عصبية القبائل التي تأتي من الصحراء وتؤسّس الدولة بمراكش أو فاس تعتبر أن التراب المغربي واحد من الصحراء إلى الشمال، حيث كانت بيعة القبائل للسلاطين المغاربة معروفة ومعمولا بها.
ثانيا: أنّ أسماء الأماكن في الصحراء هي في معظمها أسماءٌ أمازيغية، وهي الأسماء نفْسُها المتواجدة بمنطقة سوس وَواد نون، ممّا يدلّ على أن الصحراء امتداد طبيعي للمغرب.
هذه العناصر التاريخية والسوسيو ثقافية والجغرافية، أنكرها إنكارا تامًّا انفصاليو “البوليساريو”، حيث ارتكبوا الخطأ نفسَه الذي ارتكبته السلطات الجزائرية والسلطات المغربية في عهد الحسن الثاني، والذي هو اختزال هوية البلاد كلها في عنصر واحد هو العروبة.
والآن، بعد أن قام المغرب بتصحيح خطئِه واعترف بكل مكوناته وعلى رأسها الأمازيغية، فليس على الدولة المغربية إلا أن تدرك أهمية العمق الأمازيغي في قضية الصحراء، لأن ذلك أساسي في عزل أطروحة “البوليساريو”.
ومن هذا المنطلق، على الشباب الأمازيغي الصحراوي أن ينخرط في النضال الوطني من أجل تحقيق الديمقراطية في المغرب كله من شماله إلى جنوبه، وهذا هو الرهان الكبير وليس الانفصال، الذي يؤدي إلى مزيد من الانقسام والضعف.
الى كل جزايري
اولا شيء ادهبوا لتدرسوا التاريخ
ثاني شيء المغرب لم يتخلى عن شيء من ارضه طال الزمن او قصر
طيب من يعتقد من الجزايريين ان الصحراء ليست مغربية فليجب عن هده الاسئلة
1 منهم الزهماء او الرؤساء الدين حكموا منطقة الصحراء
2 ما عملتها
ما اتفاقياتها ……..اتقوا الله يا اخواننا لقد ساعدناكم في محنتكم اكتر من مرة ……..
ان اي حرب في هدة المنطقة ستكون مدمرة و ستاكل الطري و اليابس و اهلم ان المغاربة اكثر الشعوب تضحية و السلام
الجزائريين عندهم الحق..للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره