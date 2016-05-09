الجزائر: “طبيب” يدعي “اختراع″ دواء لمرض السكري يحاكي قصة “كفتة” اللواء “عبعاطي” في مصر

الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع حكاية غريبة، بطلها شخص لا يدري أحد إن كان طبيبا أو كيميائيا أو ممرض ظهر في برنامج تلفزيوني ليعلن أنه اكتشف دواء لمرض السكري، وهو ما أدخل المصابين بهذا المرض المزمن في حالة من الفرح، خاصة وأن وزير الصحة سارع لاستقبال “المخترع″ والحديث عن “دوائه”، لكن شيئا ما أثار تساؤل الكثيرين بعيدا عن بهرجة الإعلام وعن الأضواء الخاطفة، وهو إعلان صاحب “الدواء” أنه رفض جائزة نوبل، وهو ما أعاد إلى الأذهان حكاية “اختراع″ اللواء “الدكتور” عبد العاطي في مصر لمعالجة فيروس “سي” ومرض “الإيدز″، والذي أثيرت حوله جعجعة كبيرة، قبل أن يتبين أنه لا يوجد لا دواء ولا اختراع، ولا حتى الدكتور عبد العاطي دكتورا فعلا.

كل شيء بدأ عندما بثت قناة الشروق ( الخاصة) برنامجا عن الأدمغة الجزائرية المهمشة، وتلك التي فضلت الهجرة إلى الخارج، ومن بين هؤلاء قدم البرنامج شخصا يدعى توفيق زعبيط، على أساس أنه طبيب ومخترع أدوية، وأنه توصل إلى اختراع دواء لمرض السكري، وأنه قام بتجريبه على البشر، دون ترخيص من وزارة الصحة، ولا حتى فحصها “للدواء”، وتنقلت كاميرا البرنامج للحديث مع بعض الحالات، التي قال أصحابها إنهم أفضل حالا بعد تجريب “الاختراع″.

وزير الصحة عبد المالك بوضياف استقبل “المخترع″ أمام كاميرات القناة، ووعد بتسويق “الدواء”، بعد عرضه على لجنة مختصة تقوم بفحصه، لكن تلك الصور التي شاهدها المرضى على الشاشات جعلتهم يقتنعون أنها نهاية معاناتهم، وأن هناك فعلا دواء شافي لمرض السكري، الذي لم يعثر له الأطباء عبر العالم على دواء حتى الآن.

في خضم “الاحتفال” و”التطبيل” لهذا الاختراع، بدأ البعض يتساءل، وخاصة في الأوساط الطبية حول هذا “الطبيب” الذي قال إنه رفض نوبل، وحول هذا “الدواء” الذي لم يعرض على منظمة الصحة العالمية ولم تتحدث عنه المجلات العلمية المتخصصة، بل وظهر من يقول إن “الطبيب زعيبط” ليس طبيبا وإنما ممرضا، قبل أن يخرج هو نفسه عن صمته ليقول في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لم يخترع دواء، وإنما الأمر يتعلق بمشروع اختراع، أنه مجرد ملف، وأن التحاليل لم تنته بعد، وأن الأمر يتعلق باجتهاد في مخبر خاص، وأن الرد قد يكون بالرفض من طرف الوزارة، وأن الناس لم تفهم، واعتقدت أن الأمر يتعلق بدواء، وأن الذين قالوا إن هناك دواء يقومون بعملية نصب لا أكثر ولا أقل.

الوزير الذي شعر أنه ركب موجة خاطئة، بدل التراجع راح يدافع عن المشروع، وعن “الطبيب المخترع″، في حين أطلقت مجموعة من الأطباء عريضة تحذر من تجارب مخبرية “غير معلومة” ولا تتوفر فيها الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات، وأن توفيق زعيبط ليس طبيبا، على حد قول أصحاب العريضة، وأنه غير مسجل في قائمة الأطباء، وأنه ليس مسجلا كصيدلي أيضا، بالإضافة إلى تساؤلات عن مشواره الدراسي والمهني.

ويذكر هذا الدواء بقصة الاختراع في مصر، والذي فجر جدلا دام عدة أشهر، إذ أعلن اللواء عبد العاطي من خلال المؤسسة العسكرية عن اختراع يعالج مرضى فيروس سي والإيدز، وتحركت آلة الدعاية الإعلامية والسياسية لهذا الاختراع ولصاحبه الذي وصف نفسه بأنه “هرم”، وأنه ليس بحاجة إلى جائزة نوبل، ليتبين في الأخير أنه ليس هناك اختراع، وأنه لم تجرى أية اختبارات حقيقية، وأن اللواء عبد العاطي سبق أن دخل السجن بتهمة ممارسة الطب بدون ترخيص.