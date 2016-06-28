أكثر الدول العربية مشاهدةً للمواقع الإباحية في رمضان 2016

لندن ـ نعلم جميعاً أن شهر رمضان هو شهر للعبادة، والذي يجب على كل مسلم صائم أن يبتعد فيه عن المعاصي، لكن وبحسب موقع “اليكسا” لإحصائيات عدد زيارات المواقع على الانترنت من دول العالم، وُجد أن بعض الدول العربية في شهر رمضان لديها إقبال كبير على المواقع الاباحية، حيث نشرت إحدى القنوات “اليوتيوبيّة” قائمة بهذه الدّول، وهي على النحو الاتي:

1.مصر: سجلت معدل 4 مواقع اباحية في اليوم تصل عدد زياراتها الى 350 الف زائر في اليوم.

2.العراق: وصلت زيارات المواقع الاباحية في العراق الى 290 ألف زيارة في اليوم.

3.الجزائر: 270 الف زيارة للمواقع الاباحية يومياً.

4.المغرب: 240 الف زيارة للمواقع الاباحية يومياً.

5.تونس: سجلت حضور 220 الف زيارة للمواقع الاباحية يوميّاً .

6.الاردن: وصل عدد متصحفي المواقع الاباحية في الاردن الى 110 ألف زائر يومياً.

7.لبنان: بلغ عدد زائري المواقع الاباحية في هذا البلد الى 75 الف زيارة في اليوم الواحد.

8.ليبيا: بلغ عدد متابعي المواقع الاباحية حوالي 45 الف زيارة في اليوم.