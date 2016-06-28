أكثر الدول العربية مشاهدةً للمواقع الإباحية في رمضان 2016
لندن ـ نعلم جميعاً أن شهر رمضان هو شهر للعبادة، والذي يجب على كل مسلم صائم أن يبتعد فيه عن المعاصي، لكن وبحسب موقع “اليكسا” لإحصائيات عدد زيارات المواقع على الانترنت من دول العالم، وُجد أن بعض الدول العربية في شهر رمضان لديها إقبال كبير على المواقع الاباحية، حيث نشرت إحدى القنوات “اليوتيوبيّة” قائمة بهذه الدّول، وهي على النحو الاتي:
1.مصر: سجلت معدل 4 مواقع اباحية في اليوم تصل عدد زياراتها الى 350 الف زائر في اليوم.
2.العراق: وصلت زيارات المواقع الاباحية في العراق الى 290 ألف زيارة في اليوم.
3.الجزائر: 270 الف زيارة للمواقع الاباحية يومياً.
4.المغرب: 240 الف زيارة للمواقع الاباحية يومياً.
5.تونس: سجلت حضور 220 الف زيارة للمواقع الاباحية يوميّاً .
6.الاردن: وصل عدد متصحفي المواقع الاباحية في الاردن الى 110 ألف زائر يومياً.
7.لبنان: بلغ عدد زائري المواقع الاباحية في هذا البلد الى 75 الف زيارة في اليوم الواحد.
8.ليبيا: بلغ عدد متابعي المواقع الاباحية حوالي 45 الف زيارة في اليوم.
الحل الوحيد هو بالزواج
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما بني بناء في الاسلام أحب الى الله من التزويج.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) / من ترك التزويج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) / من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) / النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) / تزوجوا فأني مكاثر بكم الامم غداً
صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم
ولا حول ولا قوة الا بالله
كلامك صحيح يا اخي الكروي ولكن الكلام ب بلاش والزواج بالفلوس.
عندنا الزواج بالنرويج ببلاش يا عزيزي سلام بعد التحية والمحبة والإحترام لك وللجميع
إحدى بناتي تزوجت من أوروبي مسلم ولم يدفع فلساً واحداً فقد كان المهر رحلةً للحج والله أعلم من سيدفع ثمنها !
فأنا إشتريت لها سيارة جديدة وأمها أعطتها ذهباً وتكفلت بحفلة زفافها
المهم سعادتها والحمد لله عريسها طيب
ولا حول ولا قوة الا بالله
اخ الکروی الحبیب ثق بان اکثر المتابعین المواقع الاباحیه هم المتزوجون مشکله لیس بزواج ام عزوبه
إذاً الحل الآخر وهو بالمثنى وثلاث ورباع !
مع تحياتي ومحبتي وإحترامي لك يا عزيزي حسن (من الأحواز العربية وليس الأهواز الأعجمية) وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما هذا النفاق؟ يعني المشكلة بسبب شهر رمضان كان عليهم التوقف عن زيارة المواقع الاباحية و”يبتعد فيه عن المعاصي “؟ طيب هل هو حلال ان يدخلوا هذه المواقع بالاشهر الاخرى ولن تحسب “معاصي”؟
- وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى إمرأَةٍ ليشتهيها فقد زنى بها في قلبهِ (متي 5: 28)
سلام علیکم
أنا شخصیا اعتقد إن هذه الإحصائیة غیر دقیقة و مفبرکة و هدفها النیل من معنویات و عزیمة الأمة العربیة و الإسلامیة التي رغم الفتن و الموامرات و الجهل و الضعف الموجود فینا في طریقها الی النهوض و العودة الی تعالیم دینها الإسلامي العظیم.
الأخ عادل من الأهوار
بعد التحية والسلام
ربما تكون الإحصائية مفبركة وغير دقيقة كما أوردت في تعليقك ولكن عن اي نهوض وعزيمة تتحدث؟ وعن أي عودة للتعاليم الاسلامية تقصد؟؟ عندي صديقات مسلمات توقفن عن الصوم في رمضان وايضا عن الصلاة في أيام رمضان وباقي أيام السنة. وإحداهن تزوجت بشخص لا يؤمن لا بالله ولا بالرسول ولا بأي دين آخر. شبابنا وبناتنا يبتعدون بشكل أكبر وأسرع مما تعتقد عن التعاليم الاسلامية وأمتنا في طريقها للحضيض وليس للنهوض وموضوع الاحصائية الغير دقيقة لن يؤثر على طريق السقوط الذي نحن سائرون به. أول ما تنهار بسببه الأمم هو السقوط الأخلاقي ..
اسأل الله لهن الهداية والتوبة و الرجوع الى طريق الحق ..ابشرك الاخت بأن تعاليم الاسلام قادمة الى النهوض من جديد و الامة قائمة بها و الخلافة الاسلامية راجعة بإذن الله تعالى و هذا كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم …الاحصائية صحيح مفبركة ولم يقم بها الكافرون الا لهز الثقة و زرع التشكيك في قلوبنا نحن المسلمين و بالنسبة للاخوات من واجبك انت نصيحتهن والاخذ بأيديهن الى الصواب كيف لهن ان يتزوجن بمن لا يدين بدين الله تعالى و التوقف عن الصلاة التي هي عماد الدين و الصوم ايضا يعني ما لي الا ان ادعوا الله لهم بالهداية و الرجوع عن هذا الخطأ العظيم والاستغفار والتوبة الى الله تعالى عله يقبل توبتهم انه ولي ذلك والقادر عليه…
ملاحظة انا طالب جامعي ادرس بكلية الطب بالجزائر العاصمة ولا انتمي الى اي تنظيمات لكي اتفادى سوء الظن..
من دعوات عباد الرحمن الذين جمعوا الخصال والفعال الحميدة، ومن جميل الكلمات الحسان من الدعوات، فقالوا: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾
جميعونا خطائين وخيرنا من يتوب و يدعوا الله بأخلاص للخلاص الى النور و راحة القلب و الفكر
الحمد لله الذى انزل لنا كلامه وحفظ كتابه و ارسل رسوله ان لله و ان اليه راجعون فى مصائب الدنيا وهموم الدنيا و هجوم القريب و البعيد على المسلمين و الاسلام
اللهم اسئلك باسمك الاعظم صلاح حالي و حال كل مسلم و مسلمة و ان تنصر دينك و رسولك
اللهم اسئلك الهدى و التقي و العفاف و الغني اللهم اتي نفوسنا تقوها و ذكيها انت سبحانك خير من ذكاها انت و لينا و مولانا
اللهم ارزقنا جميعا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار يا عزيز يا غفار
اللهم اني ظلم لنفسي فان لم تهدينى و تتوب علي اكون من الخاسرين