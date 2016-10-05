عودة موراتا تتسبب في رحيل مهاجم ريال مدريد

مدريد ـ ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن خيسي رودريجيز، لاعب ريال مدريد بات يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف، بعد انخفاض فرص مشاركته في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع “fichajes” الإسباني، فإن خيسي يريد البقاء مع الريال إلا أن عودة ألفارو موراتا إلى صفوف الفريق الملكي، جعلته يفكر في الرحيل.

وأضاف الموقع “اللاعب يعلم أن ريال مدريد لا يريد رحيله، بل يعمل على تجديد عقده الذي ينتهي في 2017، ولكن مع وجود بنزيمة وموراتا في الهجوم ورونالدو وبيل بالأجنحة فضلًا عن ظهور لوكاس فاسكيز، فإن من الصعب لخيسي أن يأخذ دقائق للعب أكثر”.

وتابع الموقع الإسباني “خيسي عليه غلق ملف تجديده مع الريال أولًا ثم اتخاذ قراره إما بالبقاء أو الخروج على سبيل الإعارة”.