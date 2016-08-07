علماء أمريكيون توصّلوا الى اثبات على وجود حياة اخرى بعدَ الموت
لندن ـ استطاع فريق من علماء أمريكيين التوصل إلى إثبات وجود حياة أخرى ما بعد الموت، في دراسةٍ جديدة، إذ اكتشفوا أن وظائف بجسم الحيوانات تنشط بعد الموت لم تكن نشطة في حياتها، واختار العلماء لدراساتهم حيوانين مختلفين تمامًا فيما بينهما، وهما فئران التجارب وسمك الدانينو المخطط.
وعكف العلماء على دراسة نشاط خلايا الحامض النووي فيها قبل وبعد موت الحيوان، أو بمعنى أدق رصدوا نشاط جينات بعينها بالحامض النووي، ومن المعروف أننا جميعًا لدينا أعداد كبيرة من الجينات غير المستخدمة الكثير منها لم يتم الكشف عن وظيفته بالجسم، ولكن منها ما ينشط فقط لدى الإنسان وهو جنين ببطن والدته، ثم يهدأ نشاطها خلال بقية حياة الإنسان.
وتكمن المفاجأة في هذا الاكتشاف في أن العلماء حددوا بعض من هذه الجينات غير النشطة خلال حياة الإنسان تنشط في الجثة عقب الوفاة في فترة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 4 أيام، ومن الغريب أننا نجد جينات المقاومة للتوتر والمقوية لجهاز المناعة تنشط في نفس الوقت من بعد الوفاة على الرغم من أن عمليات تحلل الجسد في هذه الفترة تجعل نشاط هذه الجينات عديم الفائدة.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن غموض نشاط هذه الجينات بعد الموت على الرغم من عدم نشاطها طيلة حياة الإنسان يرجح بالدليل العلمي أن حالة الموت التي يراها المحيطون بالإنسان ليست النهاية الحقيقية لوجوده بل يؤكد أن هناك ما يخفى عن أبصارنا خلف هذه الحالة من السكون، لأنه حتى أثناء وبعد تحلل الجسد يبدأ في تشكيل وسائل مناعة من نوع جديد.
ما شأن هذا الإكتشاف بالحياة الأخرى ؟ وهل الحياة الأخرى ستكون بنفس هذا الجسد الفاني ؟
نعم سنبعث من قبورنا حفاة عراة كما خلقنا الله أول مرة لكننا لن نعيش بهكذا جسد فاني بالجنة حيث لا فناء
ولا حول ولا قوة الا بالله
قال الحق سبحانه – وما اوتيتم من العلم الا قليلا – صدق الله العظيم.
* سبحانك يا رب ما أعظمك .
* ( الأمريكان ) صرفوا المليارات على دراسة ( قمر الأرض )
ليكتشف أنه يوجد به ( شق ) أو كسر والتحم .
* والان الله أعلم صرف كم ليقولوا لنا توجد ( حياة بعد الموت )؟!
* أطفال المسلمين يعرفون هذه الحقيقة يا أمريكان وشكرا.
سلام
ماهي الا البداية
في الانجيل مكتوب عندما نزرع ما ينبت يختلف عن البذار ، هكذا في القيامه يزرع بفساد ويقام بمجد ولا يرث الفاسدعدم الفساد . الله سيعطي المستحقين اجسادا سماويه سنلبسها كما لبسنا الجسد الارضي.
الأخ داوود إنها محاولات للمعرفة التي يحاولون الوصول من خلالها لماهية الحياة والكون ، ولو انهم آمنوا لانكشفت أمهامهم حقائق مذهلة
صح النوم. توكم مكتشفين شيئ معروف من زمان ويؤمن فيه مليار ونصف من سكان الارض
بطن الأم سبحان الله قبر للإنسان ينبض بحياة لايدركها الإنسان وعند بعثه يولد الى عالم غريب عن عالم بطن الأم
النوم هو قبر مؤقت للإنسان ينبض بالخيال والأحلام وعوالم تسرح فيها الروح بعيدة عن الجسد
فما قبل النوم ليس كما هو أثناء النوم
والقبر الأرضي هو بداية حياة أزلية لاندركها
فسبحان الله يحيي العظام وهي رميم
اللهم أحسن ختام دنيانا يارب العالمين.
نحن العرب والمسلمون دائما ، حينما يصل العلماء في الغرب ألى اكتشافات علمية ، نقول بأن هذه الاكتشافات نعرفها منذ زمان ولكننا لم نبينها للعالم العربي بالملموس العلمي لأن جمود العقل وكسله يعطل التفكير والعمل والابتكار والابداع فكفى من الكلمات الطنانة الخادعة للذات الغربية والاسلامية
علي من وجدة ربما انت تجهل ما قاله العرب و اكده العلم لكن البعض في الغرب لا يزالوا يؤمنون بأنّ أصل الانسان قرد و منهم من يقول بدايته حوت حتى بعد اختراع التصوير ورؤيا الجنين و معرفة جنسه الذي ذكر في القرآن مفصلا,فلا تستهزئ ان كنت من المبهورين بالغرب و بعض سخافاتهم,مع ذلك لا ننكر تقجمهم في العلوم بعدما نهلوا من الثقافة العربية الاسلامية.
لم نقل هذا يا ابن وجدة فهو مكتوب عندنا في القرآن والغرب يعرفون بهذه الآيات بل ويؤمنون بأنها حقيقة ولكن يكفرون بها لأن للإيمان تبعات لا يريدون أن يلتزموا بها : قال تعالى: “وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلو, فانظر كيف كان عاقبة المفسدين”. والعاقبة هنا هو الشقاء الذي يعيش فيه الغرب ونحن نعيش بين ظهرانيهم ونعرف مقداره.
حتي و ان كانت هناك حياة بعد الموت فلن تكون تلك الحياة التي تصفها الاديان
سبحان الله ..( تفكروا في خلق الله يا أولي الألباب )ان الله سبحانه وتعالى يحض الانسان المؤمن على التفكير في مخلوقات الله تعالى ومعرفة عظمة الخالق في إنشاء الكون بنظام متقن وأسس علمية..ومنطقية..فهؤلاء العلماء أينما كانت جنسيتهم يكتشفون الحقائق العلمية التي تدل على عظمة خالق الكون.. ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )..وهناك الكثير من الحقائق لو يكتشف بعد..(وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق )
سبحان الله
إكتشف علماء أمريكيون لذبذبات فوق صوتية تصدرها نباتات بعد دراسة استغرقت ما يقرب من ثلاث سنوات وعجزوا عن تفسير هاته الظاهرة التي أصابتهم بالذهول إلا من طرف عالم بريطاني مسلم فسر ذلك عندما قرأ عليهم الآية الكريمة “وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا” مما دفع البروفيسور وليام براون المسؤول عن فريق البحث العلمي لهذا الإكتشاف العظيم إلى إشهار إسلامه بعد اكتشافه لهذه المعجزة الربانية زيادة على المعجزات الأخرى المكتشفة يعرفها المسلمون منذ أزيد من أربعة عشرة قرنا كانشقاق القمر ومراحل تكوين الجنين في رحم الأم أدت بعدد غفير منهم إلى إشهار إسلامهم بعدما أيقنوا أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي وحي رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
سبحان الله والحمد لله ولاإله الا الله والله أكبر ……
ثبت ان الإنسان اصله قرد ووجد في مغاور في شمال أفريقيا الكثير من المقابر التي تحتوي على بقايا عضام تثبت ان الانسان اصله قرد وتطور
الإنسان اصله قرد ووجد في مغاور في شمال أفريقيا الكثير من المقابر التي تحتوي على بقايا عضام تثبت ان الانسان اصله قرد وتطور منذ ملايين السنين ليصبح انسان