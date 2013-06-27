زوجة حسن الشافعي: لم أكن أحبه ووالدته رفضتني

القاهرة ـ اشارت “ليالينا” الى أنه وفي مقابلة مميزة أجرتها أحد المجلات مع زوجة الموسيقار الشهير حسن الشافعي، تحدثت زينة نطوط عن عمرها وعلاقتها بزوجها قبل الزواج وقد قام الموقع الخاص بحسن الشافعي بنشر المقابلة على صفحته.
زينة نطوط الفتاة اللبنانية التي درست وعاشت ولازالت تكمل مسيرة حياتها في مصر أكدت ان علاقتها بحسن قبل الزواج لم تكن سوى علاقة ودية تجمعهما معرفة الأهل ببعض فهي لم تكن على علاقة حب ولا هو كذلك، وقد اعترفت ان الخطوبة التي تأخرت لمدة 4 سنوات لم يكن سببها سوى كثرة انشغال حسن في أعماله وهو الأمر الذي أزعج أهلها في بداية الأمر.
كما وصرحت زينة نطوط ولأول مرة ان والدة حسن لم تكن ترغب بها كزوجة لابنها حسن الشافعي بالرغم من حبها الكبير لها إلا أن رغبتها بزواج ابنها من فتاة مصرية كانت أكبر من ذلك وخاصة رغبتها في زواجه من ابنة خالته لكن علاقتهما الآن على أحس ما يرام. وعلى الصعيد الآخر اكدت زينة نطوط أن حسن الشافعي لولا تفضيله لها لما اختارها هي، كما أن كثرة معجباته به لا تزعجها أبداً فهي على ثقة كاملة به وهذا الإعجاب يزيد من نسبة سعادتها.
والله انا كمان ما بحبة جامد دمة ثقيل الله يعينك علية
من فيهم حسن؟!!!
يا (أستاذ (عبقري ) يا حسن الشافعي أرجو الواقعية وأن تنزل على الأرض شوي منشان تاشع أحسن هل أن الفلوس أعمت العيون وسكرت الأذان وصرت تتكلم بكلام خيالي لإرضاء بعض الناس وخاصة المستثمرين وإدارة المحطة؟ هل من عاقل يستطيع أن يتنبأ ليوم واحد؟ بل أنت قد تنبأت أنه في خمسمئة سنة سوف لم نسمع صوت مثل صوت محمد عساف!! هل هذا هو ما كان مطلوب منك أن تقوله من جانب إدارة ال-(MBC) أم أنه بفضل الخمسمئة حاسة التي تملكها استطعت التنبؤ بذلك؟
على كل حال مبروك لك هدية زوج المتسابقة برواز حسين وهي ساعة ذهبية عليها خريطة كردستان مع أن كردستان ليست دولة مستقلة ليكون لها على خاص بها، وكيف تقبل أن يرفعوا علم كردستان على مسرح عاصمة عربية في برنامج مخصص لمحبوب العرب وليس لمحبوب الأكراد؟ بل كانت بعض الأغاني وتعليقات برواز باللغة الكردية مع أن الحضور كلهم عرب ولم يفهموا شيئاً … مبروك هذا الإنحطاط الفني والتخلي عن المبادئ مقابل المادة والفلوس يا فنان يا عبقري
لو كان هناك نزاهة في هذا البرنامج لاختلفت النتيجة لأنك أنت شخصياً تعرف أن هذا البرنامج مسيس ولا يعتمد على النزاهة ولكن الإغراءات والفلوس سكرت الأفواه
بصراحة اختلف تقييمي لك كلياً عما كنت أعرفك سابقاً
حسن شافعي اكبر مغرووووووور
البسي كعب كثيير طويل تصيري قدو واطول وانتي على شو ماخدك مهو بيجنن بس لابقين لبعض
بصراحه انا أموت عال الارض لي بيمشي عليها بس الله رزقني بواحد يشبه لي حسن
حسن حلو بس زوجة حلو اكتر مينو لكن هيا بتبان اكبر سن منوى
انا بحبك كتير يييييييحسن …………..بحبك
ألف مبروك ( زواج سعيد إن شاء الله )
انه اناني و اظن انه لا يحبهااااا
انت احلى هيك
كلامي هو انو الله يهدي المغنيين لانهم علموا الشباب الانحراف وهم اساس الفتنة فالعالم
انا معجب باسلوبك وبشخصيتك جدأ وانتا جنتل مان
حسن الشافعي افضل موزع في الدنيا
زواج سعيد والله يرزقك الذرية الصالحة بإذن الله تعالى ولا يهمك الكلام كل واحد راح يقابل ربه والله هو يحاسب مو العبد
لا تحكم على انسان ما بتعرفو زوجة حسن الشافعي على افضل خلق ورقي واهلها افضل ناس وعلم كردستان بشرف يا استاذا شوف شو عملت اعلام العربية ياريتكم متل كردستان