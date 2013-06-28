حينما تصبح ‘الله أكبر’ جريمة؟!
Jun 28, 2013
احذر أن تقول الله أكبر إذا اقتربت من اسرائيلي أو جاورته، والزم الصمت ان سمعت المؤذن ينادي الله أكبر، ولا تقول كما يقول الله أكبر، فقد يسمعك اسرائيلي فيطلق عليك رصاصات الغدر من سلاحه فيرديك قتيلا، فإن الله أكبر أصبحت جريمة العصر عند الإسرائيليين ومن حالفهم ولا يفرقون بين قائلها، فكل من قالها إرهابي عندهم، وأن لم تصدق قولي فاسمع لما حدث في الأقصى الشريف قبل أيام فقد قال سائح الله أكبر بجوار حارس يهودي فسرعان ما استدار الحارس وأطلق الرصاص على السائح المسكين فارداه قتيلا في الحال، وبعد التحقيق مع الحارس تبين أنه سمعه يقول الله أكبر فظن أنه إرهابي فبادر إلى قتله في الحال وارداه جثة هامدة فانظر كيف جاء هذا الرجل إلى الأقصى حيا سائحا ورجع إلى أهله إرهابيا مقتولا!؟
والعجيب أن هذه القصة الحقيقية لم تأخذ حقها من الإعلام والإدانة والسبب في ذلك واضح لأن الفاعل يهودي والمقتول يهودي فيستر عليهما في هذه الحالة وتمر كقصة خيالية من غير أي شجب وإدانة، أما لو كان القاتل أو المقتول أحدهما مسلم لكان للقصة حدث آخر، وسرعان ما توجهت التهم للمسلمين بالقتل المتعمد، واستمرت الصحف والقنوات والإذاعات تتناقل الخبر وتناقشه وتحلله فإذا كان القاتل مسلما قالوا انظروا كيف المسلم يقتل يهوديا متعمدا من غير ذنب ولا يقبلون للمسلم المظلوم أي عذر ويجمعون عليه أنه إرهابي يجب القصاص منه، وإذا كان المقتول مسلما قالوا بكل بساطة وبدم بارد هذا مسلم إرهابي فقتله الحارس، ففي كلا الحالين المسلم هو الضحية، سواء كان قاتلا أو مقتولا عامدا أو مخطئا لأن التهمة جاهزة وثابتة ولا تحتاج إلى دليل وبرهان!
والسؤال لمن يطالبون المسلمين بتطبيع العلاقات مع الصهاينة، كيف يمكننا العيش معهم وإقامة شعائر ديننا وإظهارها علنية إذا كان مجرد قول المسلم الله أكبر جريمة عندهم، وكيف يأمن المسلمون على أنفسهم إذا صلوا جماعة، وقال الإمام الله أكبر؟ وفي القصة السابقة حكمة وعبرة فالعبرة أن تعتبر بالمقتول ولا ترفع صوتك عندما تقول الله أكبر، والأفضل أن تسر بها، والحكمة أن لا تجاور يهوديا أو تقترب منه لأن ذلك يعرض حياتك للخطر.
عقيل حامد
والعجيب أن هذه القصة الحقيقية لم تأخذ حقها من الإعلام والإدانة والسبب في ذلك واضح لأن الفاعل يهودي والمقتول يهودي فيستر عليهما في هذه الحالة وتمر كقصة خيالية من غير أي شجب وإدانة، أما لو كان القاتل أو المقتول أحدهما مسلم لكان للقصة حدث آخر، وسرعان ما توجهت التهم للمسلمين بالقتل المتعمد، واستمرت الصحف والقنوات والإذاعات تتناقل الخبر وتناقشه وتحلله فإذا كان القاتل مسلما قالوا انظروا كيف المسلم يقتل يهوديا متعمدا من غير ذنب ولا يقبلون للمسلم المظلوم أي عذر ويجمعون عليه أنه إرهابي يجب القصاص منه، وإذا كان المقتول مسلما قالوا بكل بساطة وبدم بارد هذا مسلم إرهابي فقتله الحارس، ففي كلا الحالين المسلم هو الضحية، سواء كان قاتلا أو مقتولا عامدا أو مخطئا لأن التهمة جاهزة وثابتة ولا تحتاج إلى دليل وبرهان!
والسؤال لمن يطالبون المسلمين بتطبيع العلاقات مع الصهاينة، كيف يمكننا العيش معهم وإقامة شعائر ديننا وإظهارها علنية إذا كان مجرد قول المسلم الله أكبر جريمة عندهم، وكيف يأمن المسلمون على أنفسهم إذا صلوا جماعة، وقال الإمام الله أكبر؟ وفي القصة السابقة حكمة وعبرة فالعبرة أن تعتبر بالمقتول ولا ترفع صوتك عندما تقول الله أكبر، والأفضل أن تسر بها، والحكمة أن لا تجاور يهوديا أو تقترب منه لأن ذلك يعرض حياتك للخطر.
عقيل حامد
السلام عليكم
إلى السيد الكاتب عقيل حامد بارك الله فيك على هذا الموضوع و الذي أصبحت كلمة الله أكبر جريمة في كيان الصهاينة ، لكن إلى هنا يعتبر الامر ( طبيعيا ) مع انه ليس طبيعيا إذ لو حللنا نقاشنا لوجدنا أن الكيان الاسرائيلي له ديانته و المسلمين لهم ديانتهم و هم محتلين غاصبين يرون أنفسهم في حرب مع ملة اخرى و شعب آخر غير ( شعب الله المختار ) .
الأدهى و الأمر يا سيدي الكاتب و أرجو أن تكتب موضوعا عليه هو أن تكون الله أكبر وسيلة من وسائل التفاخر و سلاحا من أسلحة ( التدمير و الذبح ) بيننا نحن المسلمين قد تكون شاهدت و أدركت أكثر مني ما جرى و يجري في وطننا العربي من دمار و سفك دماء و تبدأ هذه الاعمال بكلمة الله أكبر ففي ليبيا مثلا قبل أن ينطلق السلاح تنطلق الله أكبر من حناجر (الثوار) المسلمين طبعا لتصيب ( الكفار ) و المسلمين طبعا أو لتصيب ( المنشآت ) التي كانت يوما تفيد الجميع ، و هاهي سوريا اليوم بنفس الوتيرة بل اكثر تبدأ عملية ( الذبح ) و ( الغدر ) و ( التدمير ) بكلمة الله أكبر و بتفاخر و جنون و كأن من يقولون هذه الكلمة في أرض غير إسلامية و يحاربون أناسا غير مسلمين و كأنهم يقولون لنا بأن من يقول هذه الكلمة هو صاحب الحق المهدور و الآخر هو العدو المأجور ، كثيرا ما ( كرهونا ) العرب في كلمات رددوها ( دفاعا ) و ( ترهيبا ) كسلاح في وجه المعتدي و هي الشجب و الإدانة في اجتماعاتهم ( الطارئة ) و خاصة في ( جامعة الذل العربية ) و هاهي كلمة الله اكبر أصبح لها مفهوم ( يرغموننا ) على فهمه بمفهوم لآخر .
وعليكم السلام
اخي الكريم طاهر كتبت عن الموضوع الذي اشرت به في تعليقك ارجو النظر فيه مع التنبيه ان اعدائنا يستغلون اخطاء المسلمين وخاصة الجهلة منهم لتشويه ديننا الحنيف وشكرا .
وعليكم السلام اخي طاهر لقد كتبت عن الموضوع الذي اشرت به في تعليقك ارجو النظر فيه مع التنبيه ان اعدائنا يستغلون اخطاء المسلمين وخاصة الجهلة منهم لتشويه ديننا الحنيف
وشكرا لك وللجميع .