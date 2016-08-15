القوات المغربية تنسحب من منطقة «قندهار» على الحدود مع موريتانيا
محمود معروف
الرباط – «القدس العربي» : أفادت مصادر إعلامية مغربية بان القوات المغربية انسحبت صباح امس الاثنين، من منطقة «قندهار»، على الحدود مع موريتانيا، التي سيطرت عليها صباح الأحد، وأكدت المصادر ان هذا الانسحاب يأتي لدواعٍ أمنية و صعوبة تأمين المنطقة وأن القوات المغربية قد تعود الى المنطقة بوقت لاحق.
ونقلت المصادر عن شهود عيان «أن شاحنات تابعة لشركة مختصة بمدينة العيون، قامت بشحن مجموعة من السيارات التي تخلى عنها أصحابها بمنطقة قندهار التي قامت قوات مغربية مكونة من 1000 جندي مغربي بدعم أليات ثقيلة وسلاح الجو عبر معبر «الكركرات» بالسيطرة عليها.
وتمكنت القوات المغربية، في وقت سابق من يوم الأحد، من فرض سيطرتها على منطقة «قندهار» القريبة من الحدود المغربية الموريتانية، وضربت طوقاً أمنياً حولها، دون أي مواجهة مباشرة مع تجار السيارات وبائعي المتلاشيات هناك من الصحراويين والموريتانيين، وذلك بعد أن باشر مسؤولون مغاربة، بإقامة حوار مباشر مع المعنيين، تمخض عنه منحهم مهلة زمنية لإجلاء سياراتهم و بضائعهم من المنطقة المذكورة.
وأفادت «صفحة القوات الخاصة المغربية»، غير الرسمية، على «الفيسبوك»، بأن القوات المسلحة قد قامت بمداهمة مستودعات لسيارات خاصة بتهريب المخدرات حيت تم تكديس هذه السيارات لنقلها، كما تم القبض على أشخاص على صلة بجبهة البوليساريو» التي تناهض سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وأضافت أن القوات المسلحة المغربية أقامت ثكنات بالمنطقة إضافة لمطار خاص بالمروحيات وتقوم الفرق الهندسية المغربية بفتح طرق لمرور الآليات العسكرية. واعتبرت أن مسألة دخول القوات المسلحة الملكية، إلى منطقة «لكويرة» والتي يتنازع عليها المغرب وموريتانيا، مسألة وقت فقط، خاصة بعد إقدام موريتانيا على اقتحامها ورفع العلم الموريتاني.
وتقوم دوريات عسكرية موريتانية منذ سنوات بتفقد شواطئ لكويرة بين الحين والآخر، حيث بقيت لكويرة المغربية ضمن الأراضي التي لم تفوتها موريتانيا الى المغرب بعد انسحابها 1979 من الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية.
وقالت المصادر نفسها وفي سياق التطورات التي تشهدها الحدود المغربية الموريتانية في منطقة «قندهار»، منعت السلطات الموريتانية، الأحد، القنصل المغربي في مدينة نواذيبو من التوجه صوب «لكويرة».
واعادت السلطات الأمنية الموريتانية سبب منع قنصل المغرب في المدينة، محمد السعداوي، ومرافقيه، من زيارة لكويرة، بضرورة الحصول على موافقة الأمم المتحدة . وتشكل لكويرة كلمة أسطورية للمغاربة للشعار الذي كان قد رفعه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني حول الوحدة الترابية للمغرب «من طنجة الى لكويرة».
وقال موقع الأيام 24 المغربي انه منذ إعلان المغرب عزمه بناء ميناء الداخلة كبرى حواضر وادي الذهب/ اقصى الجنوب المغربي، للانفتاح على منطقة غرب إفريقيا، عمدت موريتانيا تدريجيا الى ترسيخ وجودها العسكري في لكويرة، مما شكل توتراً بين الرباط ونواكشوط.
وتشهد العلاقات المغربية الموريتانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع قبل عقد تقريباً حالة مد وجزر، خاصة بعد تولي الرئيس ولد عبد العزيز الحكم، تقول الاوساط المغربية انه اختار الانحياز للجزائر وجبهة البوليساريو.
وقال الخبير المغربي في شؤون الصحراء عبد الفتاح الفاتحي، تعليقاً على التحرك المغربي الأخير عن أهم الأسباب التي دفعت المغرب للتحرك صوب قندهار إن «المغرب من واجب مسؤوليته تدبير الفضاء الجغرافي لأي منطقة من ترابه في الصحراء، فهو معني اليوم في ظل ارتفاع التهديدات الإرهابية أن يضبط المناطق السوداء، وخاصة تلك التي تتميز بالتجارة السوداء».
واعتبر الفاتحي في تصريحات لموقع «الأيام 24» أن هذا «الإجراء جد عادي في سياق الدور الأمني الذي يقوم به المغرب تماشيا مع التطورات الإرهابية الأخيرة. وفي تلازم مع الاستراتيجية الوطنية والدولية للمغرب في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، فهو معني بتحريك قواته لتطهير منطقة يشير الاسم الذي يطلق عليها بأنها تعاني نقصاً على المستوى الأمني».
ولا زال الصمت يسود الموقف الرسمي المغربي والموريتاني فيما نقلت مصادر موريتانية على لسان مسؤولين موريتانيين قولهم إن الجيش الموريتاني «سيرد بقوة» على أي تحرك مغربي نحو لكويرة، وقالت منابر إعلامية لجبهة البوليساريو إن أمينها العام ابراهيم غالي شرع في تفقد الخطوط الأمامية لميليشياته، بعد التحركات العسكرية للمغرب في أقصى الجنوب.
في أول رد فعل شبه رسمي اعتبرت جبهة البوليساريو، ان العملية العسكرية المغربية تعد «خرقاً سافراً وواضحاً وعلنياً لوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو رد عملي على الرسائل الأمريكية والمطالب الأممية المتكررة بمفاوضات جدية».
واشارت المصادر الى أن التحركات المغربية تأتي بالتزامن مع تصريح محمد اخداد القيادي في جبهة البوليساريو بعد لقائه بالرئيس الموريتاني يوم الجمعة الماضي، إن «لكويرة أرض صحراوية»، وقالت ان اخداد كشف بذلك عن موضوع المباحثات التي جمعته بالرئيس الموريتاني.
محمود معروف
متي يحين دور سبتة ومليلية
سياتي دورهما،لكن الاولوية هي تامين ظهر المغرب من طعنات الانفصاليين ومن وراءهم.
حربنا كمغاربة هي حرب هذه الامة ضد المخططات الصهيونية التي مزقت بلدانها ولا زالت تمزق ماتبقى منها،فالعدو له وجوه عديدة ويلبس ثارة لباس الثوري والممانع،وثارة لباس الورع.
لغويرة و هي شبه جزيرة مشطورة الى نصفين الجنوبي منه هو القلب النابض لموريطانيا حيث تتواجد نواذيبو و هو اهم ميناء للجارة الجنوبية و هو بالطبع الميناء المصدر للحديد الموريطاني و شماله يعتبر جنة فوق الارض ارض عذراء و تتميز بتواجد المرجان و انواع نادرة من الكائنات البحرية و الطريق اليها يمر عبر التراب الموريطاني و الطريق الاخرى المباشرة عبر التراب المغربي غير صالحة و مزروعة بالالغام و لا يستعملها احد،لذلك اعتقد ان القوات المسلحة بدأت في انشاء طريق آمنة توصل الى شبه جزيرة اللغويرة و من تمة فلن يسمع بعدها باي تواجد موريطاني عليها و ربما بناء جدار لفصلها عن الجزء الجنوبي الموريطاني،لا اعتقد ان بمقدور او نية السلطات الموريطانية منع الاجراءات المغربية الاحادية،لذلك بالنسبة لي الامر محسوم و ماهي الا مسألة وقت لاقفال هذا الملف و اقبار الاطماع الموريطانية كما ورد في المقال فلغويرة هي جزء من الشعار الوطني المغربي….
الحمدلله الذي خيب ظن بعض المرجفين من المغاربة الاشقاء الذين كانو ينتظرون ان يغزو الجيش المغربي منطقة لكويرة وهو ما لن يتحقق لان ولي الامر بالمغرب يتمتع بحنكة وبصيرة فريدة وليس من اهل الغلو ولا التهور اطال الله عمره وهداه الى تطبيق شرعه.
الاخ المحترم محمد علي كثر الله من امثالك واشكرك على تدخلك وعلى بعد نظرك.
” وتشكل لكويرة كلمة أسطورية للمغاربة للشعار الذي كان قد رفعه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني حول الوحدة الترابية للمغرب «من طنجة الى لكويرة». ” أهـ
قال من طنجة إلى الكويرة قال ونسي أن سبتة تقع شمال طنجة !
وكذلك نسي بأن لكويرة بيد موريتانيا بعد أن تنازل عنها الحسن الثاني
ولا حول ولا قوة الا بالله
الموريتانيون ..والمغارب ..والجزائريون ..والصحراويون….شعب واحد ذرية بعضها من بعض والحدود خطوط وهمية تركها المستعمر العين لليستخدمها حين تفشل مخططاته في الداخل ….نحن شعب واحد قوي افشلنا مخططات الارهاب ومخططات الغرب .التي ولاسف نجحت في بعض الدول العربية.نحن احوج الى التماسك اكثر من اي وقت مضى …
السلام عليكم اخ عبد الطيف هؤلاء هم الرجال الأحرار الدين أعرفهم عن بلاد شنقيط بلاد العلماء والفقهاء وحفضة القران وأقول لبعض الأخوة في الجزائر هداكم الله الى طريق الحق
والسلام
لم يعد المغرب الجار المزعج لاسبانيا..و كـأن شـيـئـاً لــم يـكـن (سبتة ،مليلة ،جزر الخالدات …) ياريت يحظى بقية الجيران بنفس اللون ..الجزائر ،الصحراء الغربية، موريطانيا
البوليساريو لقنوا القوات المغربيه الغازيه في المعارك الشرسه التي دامت ستته عشر عاما دروسا لن تنسي وساكتفي فقط بعدد الاسري المغاربه
حيث بلغ عددهم اكثر من 4000 اسير. ومن الجانب الصحراوي كان صفر اسير.
ونتيجة لهذه الانتصارات البطولية فالمغرب يركز وجوده في العيون و باقي المدن الصحراوية ويمارس سيادته و يقوم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بينما يستقر أبطال البوليساريو الذين لا يشق لهم غبار في مخيمات تندوف.
الصحراء الغربية ارض متنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمغرب حول تقرير المصير للشعب الصحراوي , الجبهة الشعبية لتحرير الساقية وواد الذهب هي حركة تحرر لها كلمتها في المنظمات الدولية
إنها الحقائق الثابة والدلائل القاطعة تتجلى واضحة الآن: مليشيات مرتزقة البوليزاريو مدعومة من جنرالات عسكر الجزائر تعيش على تهريب المخدرات والسلاح والسيارات والاتجار بالبشر. المغرب من حقه تأمين كل حدوده ما دامت ما تسمى بموريتانيا عاجزة عن إدارة نفسها بنفسها.
عاش الجيش المغربي العظيم
وعاشت الأمة المغربية قوية موحدة من طنجة إلى لكويرة
المغرب في وضعية لا يحسد عليها كان يعتقد ان موريتانيا مزرعة سائبة يسرح ويمرح عليها ما يشاء ,لكن تحذير موريتانيا للمغرب زرع فيه الرعب و ذكره بمعاركه مع البوليزاريو قبل وقف اطلاق النار و الخسائر الفادحة التي مني بها بشرية و مادية التي اخفاها عن المغاربة ,المغرب لا يستطيع ان يطلق رصاصة واحدة ضد موريتانيا لانه يحتل الصحراء الغربية و هناك معاهدة التقسيم التي امضاها مع موريتانيا في تقسيم صحراء الغربية الى قسمين شمالي تحتله المغرب و جنوبي تحتله موريتانيا التي تراجعت و عقدت اتفاق مع البوليزاريو اصحاب الارض الحققيون و بقيت لكويرة تديرها موريتانيا في انتظار الاستفتاء لتستلمها الجمهورية الصحراوية,لكن النظام المغربي و بطبيعته التوسعية يحاول ان يستولي على هذا الجزئ من اراضي الصحراء الغربية
الصحراء الغربية يحتلها المغرب منذ1975 و بعد انسحاب موريتانيا من القسم الجنوبي الذي كانت تحتله استولى على هذا الجزئ و بقيت لكويرة تديرها موريتانيا الى ان يتم الاستفتاء و تستقل الصحراء الغربية
المغرب نسي ان ارضه في الشمال تحتلها اسبانيا سبتة و مليلة و يحتل ارض الصحراء الغربية و ينهب خيراتها و يشرد اهلها ليصبحوا لاجئين في دول الجوار,و يحاول ان يحتل لكويرة التي تديرها موريتانيا ,كل اراضي الصحراء الغربية هي محتلة حسب القانون الدولي في الامم المتحدة
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- الآخ الكروي .
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- تدقيق جغرافي ، ” سبتة لا تقع في شمال طنجة “.
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– تدقيق تاريخي ، إسبانيا المحتلة لسبتة ، لم تتآمر يوما على سيادة ووحدة المملكة ، بل تقف بجانبها .
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- تدقيق استراتيجي ، من إحتل مدينة تندوف المغربية ، ومن احتل الصحراء الشرقية المغربية أنت تعرفه ، وتعلم كذلك أنه يتآمر على وحدة المغرب وسيادته منذ أربعة قرون .
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-أما أن ” يحارب ” المغرب إسبانيا بسبب سبتة ، ويصفق للجزائر باحتلالها لاراضي مغربية ، شايعة ، فمن درب الجنون .
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- لما كثرت عمليات الإجرام في قندهار ، والتهريب ، تهريب السلع والمخدرات والأسلحة والبشر ، وترويج العملات الصعبة الأجنبية المقلدة ، إشتكى المغرب للأمم المتحدة .
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- وقالت الأمم المتحدة أنها لا تملك المقومات الآزمة لإستثبات الأمن والنظام في قندهار …
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فقام المغرب بعملية إرجاع الأمن والنظام والإستقرار لقندهار .
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- هذا كل ما في الأمر . والدليل على ذلك ان دولة موريتانيا إستحسنت المبادرة المغربية .
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- المبادرة المغربية ، مبادرة عبقرية ، وحيث لم تطلق ولو رصاصة واحدة ، وأكثر من هذا هو ان العملية إنطلقت خلال انعقاد اجتماع عام لتنظيم الإنفصال في ………..الجزائر . ففي الأمر حكمة ورسالة ، لمن يفقهون .
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- الآخ الكروي .
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- سبتة لا توجد بالكاد في شمال طنجة .
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- ومن يوجد بالكاد في شمال الجزائر ، هو شعب قبائلي محتل ، ويقاوم منذ عقود بالتحرير .
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***** فمتى يا ترى سيتم تحريره وتقرير مصيره ؟ . *****
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- السيد عبد اللطيف – انواكشوط .
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- أشكرك على إحساسك القومي . فما دام أمثالك موجودين في شمال إفريقيا فهناك أمل كبير . إن شاء الله .
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- لكن بصراحة ، شخصيا لا أعتقد اننا أتممنا المهمة ، مهمة ” التوحيد ” ، مادامت هناك أنظمة عربية مجاورة تدعو إلى التقسيم والإنفصال والتشتيت . عقيدة ” فرّق تسود ” . كان على ” دول الجوار ” أن يلطفُّوا الأجواء بين المملكة وموريتانيا وأن لا يعملوا على صبّ الزيت على النار (……..).
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- وكما تعلم التقسيم عقيدة اخترعتها لوبيات الإستعمار في أمريكا ، حزب المحافظين الجدد ، TEA PARTY… لتقسيم الدول العربية في مصلحة إسرائيل ومصلحة التجارة الأمريكية .
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********ففي مصلحة من يا ترى ” يجتهدون” الإخوان الشقاء ، على تقسيم المملكة ؟. ولأي غرض ؟ ********
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- وفي الإتحاد قوة وازدهار وتحدي …
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- السيد أحمد / ESPANA …
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- عدد الأسرى المغاربة لدى الجبهة يتجاوز بكثير الأربعة ألف .
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- والدرس الذسي لقنته الجبهة للجيش الملكي المغربي درس تاريخي بطولي فريد واستثنائي ، وحيث علم الجيش الملكي المغربي مازال يرفرف فوقمدن ومؤسسات المنطقة الجنوبية المغربية بالصحراء الغربية المغربية .
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- الآخ ” الجزائر ” .
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- أرجوك ان تستوعب ان إسبانيا تحترم المملكة وتدعمها وأن استقلال المدينتين آت لا ريب فيه ، وأن السلطات الجزائرية تناور لتقسيم المملكة .
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- فحسب منطقك هذا ، يتوجب على المغرب أن يشطح للجزائر …
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- السيد أبو هيثم .
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- ما دمت تحكي ” احتلال ” ، فما قولك في احتلال المدينة المغربية تندوف T I N D O U F ؟ . واحتلال الصحراء الشرقية المغربية ؟ .
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*****************حلال عليّ ، حرام على الآخرين *************
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– السيد أبو النجا الخفجي .
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- المغرب وموريتانيا دولتان شقيقتان ، عربيتان ومسلمتان . لهما تاريخ مشترك . وجغرافية مشتركة ( أهمية الجغرافية لذا BISMARK و CLAUSWITZ ) .
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- بينما القبائل بفضل ” ترحالها ” في الصحاري ، صنعت من المنطقة ” أمة واحدة ” . يجمها الدين واللغة والحضارة والثقافة و التجارة والمصالح والحبّ المتبادل .
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- لكن من يعتبر موريتانيا مزرعة سائبة يمرح ويسرح فيها ، ليس المغرب ، بل من يستفيذ من التفرقة والتشتيت والإنفصال وخلق البلبلة والتوتر والعداوة بين شعبين إخوة ؟ .
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-يقول مبدء في علوم الإجرام : ” لتوضيح الأمور (…..) ، وتحديد المسؤولية ، إبحث عمن يستفيذ من ارتكاب الجريمة ؟ “.
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- المملكة لا تستفيذ من الجريمة ، جريمة الإنفصال . وموريتانيا لا تسنفيذ من جريمة التقسيم ، ولها مصلحة عظمى على ان تكون لها علاقات وطيدة أخوية بينها والمملكة .
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******* يبقى السؤال الحرج المؤلم وهو من يستفيذ من التوتر بين البلدين ؟ ******* .
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- إذا ظهرت الجزائر ، فلا فائدة في الدوران في الفضاء الوهمي …
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- لجميع الإخوة …
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- الملاحظ أن كثير منا يجهل بكيفية تبعث على القلق ، يجهل مبادء الجغرافية والتاريخ والإستراتيجية والدين واللغة والمصالح .
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- ويجهل مغزى مؤامرات الغرب والأعداء لتقسيم العالم العربي الإسلامي .
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- أكبر خطئ يمكن أن يرتكبه الإنسان هو ان****** يتجاهل ******ان قداسة توحيد المملكة ، مسألة لا يجوز ولا يتصور التشكيك فيها .
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- ما كتبته توا على فيما يتعلق بأصول ومتانة العلاقات الأخوية بين شعب المغرب وشعب موريتانيا ، هو نفس الروابط والعلاقات التي تجمع بين شعبا المغرب والجزائر .
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- وشخصيا أنتمي للشعبين بفضل العلاقة الأبوية (….) ولا أرى في ذلك تناقض او مشكل ، بل أفتخر لإنها علاقة حبّ قوي جمع بين والديّ ، علاقة تعطي النموذج الأفضل لنوع العلاقة التي يجب أن تنموا بين الشعبين ، بعض النظر عن التوت المفتعل بين البلدين .
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- سبب التوتر هم الأشرار الذين يمتصون دماء الشعوب بهدف استنزاف الثروات .
(وقالت منابر إعلامية لجبهة البوليساريو إن أمينها العام ابراهيم غالي شرع في تفقد الخطوط الأمامية لميليشياته، ) جيش الجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب منظم، مدرب،كلاسيكي موزع على شكل نواحي عسكرية وكل ناحية تنقسم إلى فيالق وكتائب وفصائل و زمر ولا ينحدر لمستوى ميليشيات كما ورد.
بالنسبة للجزائريين الذين يتبجحون بسبتة ومليلة وان علينا استرجاعهم المغرب يعرف الغرب انه تنين نائم لو تحرر لاكل الاخضر واليابس يمسكونه من شماله وجنوبه وشرقه لو فكينا وثاقا الشرق والجنوب فنسترجع مليلة في نهارها لان 90%من سكانها مغاربة اصلا لكن الرعب الذي يرجف اسبانيا والجزائر من المغرب يجعلانهما يحاولان عرقلته بأي طريقة واقول ان من ولد الكبير يعيش ويموت كبيرا عاجلا ام آجلا سيأخض كل ذي حق حقه
المشكل مغربي – موريتاني فما دخل الإخوة الجزائريين ؟
الجزائر تسلح مليشيات داخل حدودهم ويهددون المغرب بالتقسيم ثم يتهمون المغرب بالإعتداء ، فبأي منطق تتحدثون ؟؟؟؟؟
إلى الإخوة الجزائرين إن كانت قلوبكم على سبتة ومليلية فلماذا وقفتم مع إسبانيا ضد المغرب في أزمة جزيرة ليلى ؟
وأخيرا أنتم كشعب لا تملكون حق تقرير مصيركم وأختيار حكامكم فكيف تقررون مصير شعب أخر ؟ وهل فاقد الشيئ يعطيه ؟
الأنفس البشرية التي تزهق والدماء التي تراق في الصحراء الغربية بسبب الكلمة التي قيلت في مرحلة من مراحل التاريخ العصيب للمغرب وأتخذت بعدذلك كشعاروطني ” من طنجة إلى الكويرة” ماهي إلا “سنة ” غير حميدة ويؤزر من عمل بها.. لأنهاكانت ضدالأخوة في الله..
الفتنة نائمة لعن الله من سيوقظهاشعب واحد دين واحد لغة واحدة ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا فلماذا كل هذا التباعد بيننا لعن الله السياسة ان كانت ستفرقنا
أخي زكي تحرير سبتة ومليلية، يوم يصبح للمغرب جيرانه وإخوانه ليسوا بأعدائه. كمثل إسبنيا
إلى الأخ الكروي النرويج، حيث انك تختم دائما مذاخلاتك بجملة “و لا حول ولا قوة الا بالله” فأنا اقول لك ان أول ما نزل في القرآن الكريم هو كلمة إقرأ، لذا أنصحك بقراءة عميقة لهذا النزاع المفتعل الذي تدعمه الجزائر بدميتها البوليساريو الذي لا تعرف عنه نقط جد مهمة، و آخر دليل على ضعف المامك بالموضوع هو ما تفضلت بتقديمه على أن المدينة المغربية سبتة المحالة تقع شمال مدينة طنجة، و هذا يدل انك لا تعرف من الجغرافيا إلى النذر اليسير. كما أدعوك و أدعو العديد من المتذخليين إلى زيارة جنوب المملكة في العيون و الذاخلة ليروا التنمية التي تعرفها هذه المنطقة المغربية العزيزة على قلب كل مغربي بعيدا على المغالطات و المناكفات السياسوية الضيقة.
موريتانيا احسن لها ان لا تتكلم لانها ارض مغربية وسنسترجعها انشاء الله عندما نتنهي مشكلة الصحراء المغربية …
المغرب من طنجة الى نهر السنعال
إن شاء الله يا عزيزي علوي حفظكم الله وليس إنشاء الله
مع تحياتي ومحبتي وإحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
وأفادت «صفحة القوات الخاصة المغربية»، غير الرسمية، على «الفيسبوك»، بأن القوات المسلحة قد قامت بمداهمة مستودعات لسيارات خاصة بتهريب المخدرات حيت تم تكديس هذه السيارات لنقلها، كما تم القبض على أشخاص على صلة بجبهة البوليساريو» التي تناهض سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
نتساءل من اين تاتي المخضرات ؟ و من هو اول مصدر للقنب الهندي في العالم؟ وهل المغرب له سيادة على الصحراء الغربية؟
اتحدى اي كان ان ياتي بدولة واحدة في العالم تعترف للمغرب بهده السيادة المزعومة.
المغرب لا حدود له مع موريتانيا، حدود المغرب مع الصحراء الغربية
ولا حول ولا قوة الا بالله
السلام عليكم اخي امبيرك
قلت دولة واحدة تعترف له بصحراءه واقليمه الجنوبية
أنا أعطيك الان اخي من كل قارة دولة السعودية ، اليابان ،السنغال والأرجنتين شكرًا والسلام
اتعجب لمن اختار رئيسا على كرسي متحرك ان يتكلم في امر لا يعنيه، ويترك الشوهة التي لم تحدث على حد علمي في اي بلد في العالم. حينما يكون لديكم الحرية لاختيار رئيس قادر على تحمل المسؤولية آنذاك تعالوا وتحدثوا عن مشاكل غيركم. كانسان نرجوا له الصحة والعافية ولكن بالنسبة للحكم فقد اعياه المرض.
واسألوا الاخ الكروي من النرويج عن الشروط الواجب توفرها في الحاكم.
على تعليق كريم / إيطاليا من الواضح أنك تجهل التاريخ فكيف بالسرد ياسة ومن الواضح أنك حاليا مستشار شؤن الصحراء وصاحب القرار لاتنسى أنك حاليا مهاجر من بلد المغرب بحثا عن لقمة العيش خبزتك فلو كنت تمتلك أبسط معيار من الوطنية أو الإنتماء لماهاجرت ولكسبت من بلدك ولاداعية للتفرقة بين شعبين جمعتهم مالايستطيع أمثالك فهمه لأنه من الواضح أنك محدود الفكر والمستوى وربما قاصر ذهنيا
فموريتانيا والمغرب دولتين لهم لهم حكام مؤهلون لإتخاذي القرارات التي من شئنها اتخدم سياسة بلد وأقول لك القافلة تسير والكلاب تنبح
تفاقية مدريد الثلاثية
اتفاقية مدريد
في 14 نوفمبر 1975، صدر بيان ثلاثي : إسباني مغربي وموريتاني. يعلن عن اتفاق توصلت إليه الدول الثلاث بعد مفاوضات دامت أكثر من يومين وانتهت بتوقيع ما عرف باسم اتفاقية مدريد الثلاثية وهي تتألف من :
- وثيقة دعيت باسم (إعلان المبادئ)، وتنص على عملية تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي. وقد اتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كان مقابل إشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوكراع، وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية، وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري
- وقد تضمن الاتفاق المعلن النقاط التالية :
1- تبرم إسبانيا قرارها، الذي أعربت عنه مرارا أمام هيئة الأمم المتحدة، بتصفية استعمار أراضي الصحراء الغربية واضعة حدا لمسؤولياتها وسلطاتها كقوة إدارية على الأراضي المذكورة.
2- انسجاما مع القرار السابق ومع المفاوضات التي أوصت الأمم المتحدة بها مع الأطراف المعنية، تشرع إسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة في الأراضي، يشارك فيها المغرب وموريتانيا بالتعاون مع الجماعة وتنقل إلى هذه لإدارة المسؤوليات والسلطات التي تشير إليها الفقرة السابقة. وبناء عليه، اتفق على تعيين حاكمين معاونين، تقترحهما المغرب وموريتانيا لمساعدة حاكم البلاد في أعماله، وسيتم إنهاء الوجود الإسباني على الأراضي نهائيا قبل 28 فبراير 1976.
3.- يحترم رأي السكان الصحراويين المعبر عنه من خلال ال(الجماعة).
4- تحيط البلدان الثلاثة الأمين العام للأمم المتحدة علما بما أقر في هذه الوثيقة كنتيجة للمفاوضات المعقودة بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
5- تعلن البلدان الثلاثة المشاركة بأنها توصلت على النتائج السابقة بروح التفاهم المثلى والأخوة والاحترام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكأفضل مساهمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
6- تصبح هذه الوثيقة سارية في ذات اليوم الذي تنشر فيه في الجريدة الرسمية ” قانون تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ” والذي يخول الحكومة الإسبانية حيازة الالتزامات المتضمنة في هذه الوثيقة.
مدريد 14 نوفمبر 1975
ا لمغرب لم ولن يعتدي على احد بل يريد فقط تامين والدفاع عن ما تبقى له من ارضه التي مزقها الاحتلال الى اجزا كثيرة بيمن فيها الصحراء الشرقية وموريتانيا التي كانتا بالامس القريب جزء من المغرب
ا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يا جران
وانتم تعلمون الحقيقة فلماذا هذا النفاق والحسد البوليزاريو منظمة غير شرعية ولاتمثل الصحراويين خلقة ونشئة في دولة جارة حسودة وطماعة زورا وتحايلا وزودت بالمال والسلاح