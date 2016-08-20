مجزرة «رابعة» تعود إلى الواجهة في مصر ودعاة سلفيون يثيرون الجدل حولها في وسائل الإعلام
لندن ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات لمجموعة من الدعاة السلفيين في مصر، أبرزهم الشيخ محمد حسان الذي يملك قناة «الرحمة» الفضائية، حالة من الجدل على الانترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أدان الدعاة السلفيون ضحايا مجزرة «رابعة» بالتسبب فيها والمسؤولية عن الدماء، بينما برأوا الجيش والنظام من المسؤولية.
وأثارت تصريحات محمد حسان موجة من الجدل في مصر لأنه لزم الصمت تجاه أحداث فض اعتصامي «رابعة» و»النهضة» منذ آب/أغسطس 2013، ولم يعلق على الأمر، في الوقت الذي كان فيه الكثيرون يستنكرون سكوته ويدعونه لموقف واضح يدين المجزرة ويدين مرتكبيها، خاصة وأنه أحد مالكي القنوات الفضائية الدينية، إلا أن خروجه عن صمته بعد ثلاث سنوات كان مفاجئاً بإدانة المعتصمين وليس من قاموا بفض الاعتصام.
وتفاوتت ردود الأفعال في أوساط النشطاء المصريين على الانترنت بين من قام بتكذيب محمد حسان ونفي بعض المعلومات التي وردت على لسانه، وبين آخرين اعتبروا أن تصريحاته مع عدد آخر من الدعاة السلفيين، والتي تصب كلها في الاتجاه نفسه تمثل دليلاً على أنها ربما جاءت بطلب وضغط من النظام في مصر الذي يبدو أنه يقوم باستخدام دعاة جدد من التيار السلفي غير أولئك الذين استعان بهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتعرضوا لانتقادات.
ويأتي هذا الجدل في مصر في الوقت الذي يحيي فيه المصريون ذكرى مرور ثلاث سنوات على قيام الجيش المصري وأجهزة الأمن باستخدام القوة لفض اعتصامي «رابعة» و»النهضة» اللذان كان الإخوان المسلمون قد نظماهما لرفض ما يعتبرونه انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وجاء بالجنرال عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.
محمد حسان:
الإخوان رفضوا الصلح
وبثت قناة «الرحمة» الفضائية شهادة الشيخ محمد حسان عن فض اعتصامي «رابعة» و»النهضة» ضمن برنامج خاص أطلقت عليه اسم (لله ثم للتاريخ) حيث أكد أن السيسي وافق على جميع مطالب قيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل فض الاعتصام، لكنهم تراجعوا عن الاتفاق، حتى إن الرئيس عرض عليهم الاستفتاء على بقاء الرئيس مرسي في الحكم إلا أنهم رفضوا.
وحمَّل حسان ومعه كل من الشيخ جمال المراكبي والداعية عبد الله شاكر الإخوان المسلمين مسؤولية فض الاعتصام بالقوة، والمسؤولية عن الدماء التي سالت، وذلك بسبب رفضهم التصالح مع النظام.
وقال الشيخ المراكبي الذي تحدث على شاشة قناة «الرحمة» وإلى جانبه حسان: «خوفنا السيسي بالله من عاقبة أن تسيل الدماء في مصر وأقنعناه بعدم فض الاعتصام وقال لن أفض الاعتصام بالقوة ولو قعدوا سنة بس هما مينفعش يقفلوا الطريق حتى المطار ويوقفوا حياة المواطنين»،مكملا: «طالبنا السيسي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومنهم الرئيس مرسي ولكنه قال لنا ده في إيد القضاء واحنا وافقنا على أن القضاء يقول كلمته».
وتابع: «السيسي وافق على أنه من الممكن الإفراج عن المعتقلين خطوة مقابل خطوة من الإخوان واشترطنا أن يجلسوا على مائدة التفاوض فوافق السيسي أن يجلسوا بصفتهم أكبر حزب في مصر». مستطردا: «لما جلسنا مع الإخوان وقلنا لهم على نتيجة المقابلة مع السيسي قالوا لنا شكراً يا مشايخ نعتذر لكم لسنا موافقين».
قيادات إخوانية ترد
ورد العديدُ من قادة الإخوان على تصريحات حسان عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي ازدحمت بالجدل حول تصريحاته، فيما ردت أيضاً شيماء، ابنة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي وأدلت بشهادتها حول فترة ما قبل فض الاعتصامين، وذلك من خلال تدوينة مطولة على «فيسبوك» خاطبت فيها الشيخ محمد حسان بقولها: «يا صاحب اللحية».
وكتب القيادي في حزب الحرية والعدالة عمرو دراج على «فيسبوك» متهماً حسان بالكذب، وقال دراج: «المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس. يدعي أنني قلتُ له كلاماً رغم أني لم أقابله في حياتي. ويدعي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام أن الدكتور مرسي سيعود ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي، في حين أن آشتون لم تكن موجودة في مصر في ذلك الوقت أصلاً. كلامه كله تناقض فكيف يقول إن آشتون قالت لنا علينا قبول الواقع وفي نفس الوقت وعدتنا بعودة الدكتور مرسي؟!».
وانتهى إلى القول: «هذا الرجل مشارك في مسؤولية الدماء التي سيسأله الله عنها يوم القيامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يُطلقون على أنفسهم علماء».
أما القيادي الإخواني الشيخ عصام تليمة فكتب مقالاً يرد فيه على حسان بالقول: «صمت الشيخ محمد حسان فترة طويلة فحمدنا الله أنه سكت، فالسكوت خير من قول الباطل، وليته داوم على فضيلة الصمت، رغم أن الصمت ليس مقبولا كموقف لأهل العلم، فالساكت عن الحق شيطان أخرس».
وتابع: «ليت الشيخ حسان ظل صامتا، فقد كان في صمته حجة في إسكات الناس عنه، وأنه خير من غيره ممن تكلم بالباطل، لكنه للأسف خرج عن صمته بما يعبر عنه الناس بقولهم: سكت دهرا، ونطق كفرا».
وانتهى تليمة إلى القول: «لقد قدم الشيخ حسان خطابا يسيء للشرع، ويقدم الشرع للناس على أن دماء الناس درجات وطبقات، فهناك طبقات يدفع فيها المال ليسكت الناس عن حقها، بينما هناك طبقة فوق كل الناس، لا يتساهل الناس في حقها، وهي دماء الشرطة والجيش، بينما الشعب فيمكن أن يتبرع الخليجيون ترضية لأهل الشهيد عن دمه؟! في أي مذهب فقهي، أو كتاب أو سنة وجدت هذا التفريق يا شيخ حسان؟!».
جدل بين النشطاء
ولم تتوقف الردود على الشيخ محمد حسان عند قادة الإخوان، بل توسعت إلى العديد من النشطاء الذين انشغلوا بجدل حول كلام حسان، حيث تساءل الصحافي عمرو فراج ساخراً: «هو يعني قتل الناس برصاص خارق للدروع وحرقهم عشان كانوا معطلين المرور!!؟ هراء مستمر ومتبادل من الجميع وناس مورهاش حاجة غير إنهم يتكلموا، لا حق اللي ماتوا رجع ولا حق المحروقين رجع، والمعتقلين لسه في السجون بيتعذبوا وبيموتوا بالبطيء وبيتحكم عليهم بالاعدام وبتنفيذ الإعدامات».
أما الناشط محمد فريد سلام فكتب على «فيسبوك»: «نعم محمد حسان صادق في أن الإخوان رفضوا أي اتفاقات مع الجيش، وأصروا على المواجهة، هذه حقيقة ولا يجب نفيها ولا يجب شتمه لأنه قال ذلك، هذا لا يصح، ومسبته لن تقدم ولن تؤخر».
وأضاف: «ولكن حسان أيضا قال كلاما عائما خائبا ليس فيه إنكار حاسم على من سفك الدماء، وساوى بين الفريقين وكأنهما متساويين في الجريمة وعمَّم، وهذا قبيح منه جدا وتدليس، محمد حسان حمل الإخوان وحدهم مسؤولية المذابح، وهذا انحراف كبير وعدم إنصاف منه وتدليس وموالاة للظالمين بلا شك، نعم الإخوان أخطأوا طبعا وهو «خطأ» قد يصل إلى الخطيئة والرعونة وربما يجب مسائلتهم أيضا، ولكن هذا لا يرقى إلى مستوى جرم السيسي أبدا بأي شكل من الأشكال!
وتابع: «حسان صدق في أمور ودلس في أخرى ولف ودار محاولا الخروج من المأزق فائزا، ربما أعجب كلامه البعض، وربما رأى البعض أنه محق، وربما نافح عنه البعض ولكن التاريخ يا محمد لا يرحم».
بسم الله الرحمن الرحيم
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) الأعراف
ولا حول ولا قوة الا بالله
المشكلة الحقيقية اننا وصلنا الى مرحلة ليس قيها قيادة دينية في الشارع العربي. تبين بالدليل الان ان هؤلاء السلفيين الجدد المعتدلين لهم نظرة للامور لاتؤهلهم لتولي القيادة الدينية و الاحزاب الاسلامية وخاصة حركة الاخوان المسلمين بان حبهم للسلطة وعدم كفاىتهم في الحكم. حتى في تركيا حركة غولن التي كان ينظر اليها وكانها الرحم الشرعي لحزب اردوغان وتحمل مشروع ناجح تبين فيما بعد كيف هذه الحاضنة الدينية والاجتماعية انقلبت على دراعها السياسي المثمتل في حزب العدالة والتنمية وارادة ان تحكم مستعينة بالغرب. ثلث امثلة لقيادات دينية كلها فاشلة. الامة اصبحت بلاقيادة دينية.
من المقال
«طالبنا السيسي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومنهم الرئيس مرسي ولكنه قال لنا ده في إيد القضاء واحنا وافقنا على أن القضاء يقول كلمته».
السؤال هنا
هل أختطف الرئيس مرسي واعتقل بأمر قضائي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أول درس يتعلمه الأطفال عندنا في البيوت و المدارس اول ما يفتحوا عيونهم على الحياة ، أن الكاذب مصيره النار !
هذا الرجل الذي يصيبني اسلوبه بالشفقة عليه منذ اول مرة سمعته فيه و في كل مرة اسمعه عرضاً في تسجيلاته المنتشرة بين جموع العوام ، لأنني لم اشعر بأي نوع من انواع الإخلاص في كلامه ، و انما اسلوب منمق انشائي اقرب الى التمثيل منه الى الحقيقة ، ربما ينفع مع جموع السذّج الذين هاموا حباً به ، كشفه الله على حقيقته اخيراً و يا سبحان الله !!
الكذب و البهتان يا محمد حسان و بهذه العلنية الفاضحة ؟!
اسلوب تمثيلي و كذب و ادعاء و بهتان و متاجرة بالدين و تعكز عليه !! يا آلهي ! كم يشبه اسلوب فرعونه ؟!!
يا اخ اثير
لماذا تحكم على محمد حسان انه كاذب
وتحكم على الطرف الاخر انه غير كاذب
الا اذا كنت حضرتكم حاضر اجتماعهم مع بعض
لست انا من حكم بذلك ، و لست في موقع لأصدر حكماً و لا جنابكم.
ما فعلته هو تحليل الخبر نفسه الذي جاء في طياته ان اكثر من شخص لا ينتمون الى نفس الاتجاه هم من كذبوه هذا اولاً ، فلم يجتمع اكثر من شخص و بعضهم بينهم ما صنع الحداد على تكذيبه ، مما يجعل لإجتكاع شهادتهم مصداقيه أكبر.
لقد أقسم هذا الشيخ بأنه لا يأخذ جنيه واحداً مقابل خروجه الإعلامي بالفضائيات وهو صادق لأنه كان يشترط الدفع بالدولار !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
قالت الشيماء إبنة الرئيس مرسي على صفحتها على فيسبوك : “عُقد لقاء بين الدكتور سليم العوا وعبد الفتاح السيسي بتاريخ ٧/٢، قال له : الرئيس يعرض خارطة طريق أراها جيدة ومن الواجب دراستها والأخذ بها لنحمى البلاد من السقوط فى مربع الفوضى والانهيار لعقود ، فرد عليه عبد الفتاح السيسى قائلا :””أنا بعمل انقلاب عسكري يا دكتور، عارف يعنى إيه انقلاب يا دكتور سليم ، يعنى مينفعش أسيب حد منهم على وش الأرض !!! “”.
و هذا بالضبط ما صنعه . فالرجل كان يعيش نشوة الإنتصار ، وصدور وعيد كهذا على لسان غادر خائن للأمانة لا ينكره عاقل .. هذا المتشيخ في المقابل ، و هو يبرئ ساحة قاتل آلاف الأرواح ، ما هو في الحقيقة إلا واحدا من تلك النوعية من أشباه الدعاة الذين تربوا على الخنوع من أجل اللقمة و السلامة ، أو قل : الأمن مقابل الدين .. و أين ؟ في بلد العز بن عبد السلام .
لا فض فوك يا الكروي داود
حياك الله عزيزي سليمان وحيا الله الجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
ابتلي المسلمون في الآونة الأخيرة بمجموعة عليمة اللسان ، ولبست ثياب الواعظين ، واتخذت من الدين ستارا تخفي وراءه أهدافها الخبيثة التي انكشفت . .. … والله حسيبهم ..
وعاظ السلاطين ، يقفون مع القوي دون أي إعتبار للمبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية ولو بتلطيخ أيديهم بدماء الضحايا المدنيين الأبرياء .. أي عار سيلاحقهم إن في الدنيا أو الآخرة ؟!!!
الكذب وشهادة الزور هما أكبر آفة في قوانين مجتمعات الدول الديمقراطية المتحضرة كما في أحكام الشرائع السماوية…
هذا الشيخ ” الداعية ” سقط سقوط المتردية من علٍ ..
مهما كانت مواقف الطرف الأخر في رابعة أو النهضة ، تبقى سلوكاً مدنياً مسالماً للتعبير عن الرأي بأسلوب ديمقراطي ، وهذه المواقف والسلوكات ليست أبداً مبرراً لإستعمال العنف الدموي والبطش والقوة والسلاح والحرق والقتل ضدهم …
هذه المحرقة أحدثت شرخاً بليغاً في اللحمة والعلاقات الإجتماعية بين المصريين وسيظل مستقبل مصر رهيناً لهذه المحرقة إلى الوقت الذي يسود فيه التعقل وروح الإنسانية وإحقاق الحق لأصحابه.