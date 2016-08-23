﻿رئيس هيئة النزاهة يناشد العبادي قبول استقالته

بغداد ـ «القدس العربي» ـ الأناضول: كرر رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري مناشدته رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبول استقالته التي كان قد قدّمها مطلع تموز/يوليو الماضي من العام الحالي.

وقال بيان صادر عن هيئة النزاهة إن رئيسها بالوكالة حسن الياسري « كرر مناشدته لرئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة بعد رفض الأخير لها»، مذكـرا بأن «تريث رئيس هيئة النزاهة بالمضي بإجراءات الاستقالة إنما جاء بناء على تداعيات قضية استجواب وزير الدفاع، حيث أكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقية بالقضيةَ، وأحالت أولياتها ومحاضرها التحقيقية كافَّـة إلى الهيئة التحقيقية القضائية المؤلَّفة في مجلس القضاء الأعلى».

واوضح البيان أن «من بين الأسباب التي دعت الياسري إلى المضي في إجراءات الاستقالة الآن إكمال بعض الأمور وعلى رأسها مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2016 ـ 2020) التي بذلت الهيئة فيها جهودا حثيثة تكللت بإكمال المسودة وإحالتها إلى مجلس الوزراء، بغيةَ إقرارها، فضلاً عن إيضاح وجهة نظر الهيئة من فقرة شمول بعض أو معظم المدانين بجرائم الفساد بقانون العفو العام الذي تجري مناقشته في مجلس النواب، مسلطةً الضوء على الجوانب الخفية التي لم تشبع بحثا في هذا القانون، والتي يمكن أن تسبب حرجاً للعراق، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا»، حسب البيان.

ويعتقد المراقبون ان تقديم رئيس هيئة النزاهة الاستقالة يعود إلى الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الهيئة من قبل القوى السياسية والشعبية والدينية لكشف الفساد، مقابل ضغوط مافيات وحيتان الفساد في العراق من اجل عدم كشف الفساد والفاسدين الذين اهدروا مئات المليارات من اموال البلد واوصلوه إلى حالة الافلاس.

وتعقيبا على مطالبة رئيس هيئة النزاهة بقبول استقالته من منصبه، قال رئيس الهيئة الأسبق، موسى فرج إن «هناك عراقيل تواجه مكافحة الفساد في العراق دعت رئيس الهيئة الحالي إلى الاستقالة من منصبه».

وفي تصريح له قال فرج إن «رئيس الهيئة الحالي حسن الياسري تعهد عندما تولى إدارة الهيئة بمحاربة الفساد وكشف الفاسدين، لكنه واجه مشاكل كبيرة في الإيفاء بتعهداته ومنها ضغوط القوى السياسية وعدم تنفيذ قرارات النزاهة الخاصة باعتقال المتورطين بالفساد»، دون مزيد من التوضيح.

وأضاف فرج أن «الياسري تخلى عن منصبه حتى لا يتم اتهامه بعدم إيفائه بتعهداته التي قطعها سابقا بمكافحة الفساد».

ومنذ نحو عام ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ «تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء».

وكانت هيئة النزاهة أعلنت مارس/ أذار الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرا وأكثر من 2700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بـ»الفساد» خلال العام الماضي 2015.

وضمن السياق أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود، أمس الأول، أمرا بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمهمة متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية في بيان، إن «القاضي المحمود اصدر أمراً قضائياً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام – بدرجة خاصة- وبالتفرغ تام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال». وتابع بيرقدار أن «المتابعة تكون في دوري التحقيق والمحاكمة ومعرفة المراحل التي وصلتها وأسباب عدم حسمها، إن وجدت، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات كافة وبشكل دوري».

واشار إلى أن «القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض اعطاء قضايا النزاهة وغسيل الاموال الاهمية القصوى في الانجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حسم تلك القضايا».

وكانت القوى السياسية والناشطون المدنيون والمتظاهرون انتقدوا القضاء العراقي لعدم لعب دوره المطلوب في مكافحة الفساد وهدر المال العام أو لتأخيره في البت في المئات من قضايا الفساد، مشيرين إلى خضوع القضاء للنفوذ السياسي.

ويحتل العراق مراتب متقدمة عالميا في انتشار الفساد وهدر المال العام وفق تقييمات منظمة الشفافية العالمية، وذلك رغم وجود العديد من المؤسسات الحكومية والبرلمانية المعنية بالنزاهة.