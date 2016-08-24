ليبرمان يشكر شكري على تبرئة إسرائيل من الإرهاب ضد الفلسطينيين
لندن ـ «القدس العربي»: شكر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي هدد يوما بقصف سد أسوان، وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات صدرت عنه يوم الأحد الماضي، برأ فيها إسرائيل من الارهاب ضد الفلسطينيين، برفض وصف القتل الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بالعمل الإرهابي، مبررا ذلك بتفسيرات ومصطلحات وتعريفات دولية للإرهاب.
وجاء هذا الشكر الذي اضطرت جريدة «الأهرام» إلى حذفه من موقعها الإلكتروني، في سياق لقاء مع أوائل الطلبة المصريين جرى يوم الأحد الماضي في مقر وزارة الخارجية.
وكانت «الأهرام» قد نشرت الخبر تحت عنوان: «وزير الدفاع الإسرائيلي: نشكر سامح شكري على نزاهته وإخلاصه في أداء مهامه المقدسة»، وأرفقته بعلامة تعجب!
وقال ليبرمان في حسابه على «فيسبوك»، إن تصريحات شكري تعبر بشكل عميق عن مدى تفهم الدولة المصرية ومؤسساتها السياسية والدبلوماسية للموقف الإسرائيلي في حربها على من وصفهم بالمتطرفين خلال العقود والسنوات الماضية. وأضاف ليبرمان أن مواقف شكري وحكومته، تعكس الواجب المنشود لحماية وتعزيز مصالح الدولتين الصديقتين، موجهاً الشكر له، على ما أسماهما بالنزاهة والإخلاص في أداء مهامه المقدسة.
وجاءت تصريحات شكري التي قال بيان لوزارة الخارجية إنها حرفت وأخرجت من سياقها بهدف النيل من مصر، ردا على سؤال من أحد الطلبة المتفوقين، مفاده: هل قتل الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين يعد إرهابا؟، ورد شكري: «لا يمكن أن يوصف بأنه إرهاب، دون اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، وهناك مصطلحات دولية مثل إرهاب الدولة، الذي تمارسه بعض الدول ضد شعوب خارج حدودها، أو قمع معارضين داخل حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية».
وأضاف «لكن في الإطار السياسي يمكن أن نعتبر العمل العسكري دون شرعية هو عمل غير شرعي وغير معتمد دوليا، والتدخل في شؤون الدول الداخلية هو عمل متناف مع ميثاق الأمم المتحدة، أما وصف العمل بأنه إرهاب فلا بد من توافق للمجتمع الدولي على هذا الوصف».
يا سلام عل العار يا مصر! شكرا لكم انكم تقومون بواجبكم المقدس كما قال ليبرمان!
يا شعب مصر العظيم ويا احرار مصر الم يحن الوقت للقيد ان ينكسر؟
لله أشكو انبطاح العرب تحت أرجل الصهاينة !
صورة مقززة جدا…..
حسبي الله ونعم الوكيل !
يا له من نصر لإسرائيل، ويا له من خزي لمصر!
السؤال: كم قيمة الشيك؟
سيادة الوزير يقدم خدماته هاته مجانيا فهو يعبر عن موقف حكومة بلده ومشاعره هاته نابعة من قناعات راسخة لدى نخبة في مصر متشبعة بعقيدة الإنبطاح وخيانة القضية المركزية للأمة العربية. لما نقارن تقارير منظمتي أمنستي وهيومان رايت وتش بالمقابل مع تصريحات سيادة الوزير تستحضر قول القائل: “كم مرة هزمتنا الخيانة.. ودون قتال” . لايسعنا إلا أن نقول: يا سيادة الوزير إذا لم تستحيي فقل ما شئت.
لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون زلة لسان لأن الرجل يمثل قمة هرم الديبلوماسية الخارجية لبلده ولن يستطيع عاقل أن يستصيغ أن التصريح أسيئ فهمه لأن سيادة الوزير أتبع تصريحه الصادم بتبريرات واضحة الدلالة والمعنى محاولا إقناع مخاطبيه. الشكر من ” نتن يا هو” هو موجه ليس فقط لسيادة الوزير فحسب بل وأيضا لحكومة مصر. فهنيئا لأرض الكنانة بهذا ال… ولاحول ولاقوة إلا بالله.
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- إنقلبت الآية .
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- وكل شيء إنقلب في مصر السيسي .
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- المقاومة الفلسطينية باتت إرهابية حسب تبرئة وزير السيسي للمجرمين الصهاينة .
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- والإستعمار الإسرائيلي لفسطين ، وذبح الفلسطينيين ، أصبح ” أمرا عاديا ” في تصورنظام مصر السيسي .
بل ربما ” دفاع عن النفس ” ، وهذا ما سبق وصرح به الصعلوك جورج بوش الإبن بالنسبة لقتل الفلسطينيين .
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- إنها مرحلة الذل والمسخ .
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- وبشار الفساد هو كذلك يعتبر المقاومة السورية لنظامه ، ” إرهابا ” .
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- ومرتزقة الحوثي والمخلوع ، المسخرين من قبل إيران ، تعتبر الشعب اليمني ، إرهابيا وغير شرعيا .
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- يحدث ، أحيانا ، أن يتخذ بعض الدبلوماسيين تعض المواقف التي فيها ” الأخذ والرد ” ، وذلك بحسب المصالح ، لكن هناك في المقابل ، مبادء يستحيل التخلي عنها أو إخضاعها للمساومة . يجب أن تكون الأمور واضحة في هذا الصدد .
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*************الوزير المصري هذا ، ضرب في الصفر تضحيات ملايين المصريين ، شهداء مصر، لعقود من الحرب ، و الذين ضحوا بأرواحهم في ميدان الوغى بسبب مساندتهم للمقاومة الفلسطينية ، مقاومة العدو الصهيوني المشترك . الوزير تنكر لشهداء فلسطين وتنكر – ما هو أخطر – لإستشهاد بني جلدته .**********************
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- ماذا يمكن للوزير أن يحصده من الصهاينة مقابل هذا الإنحطاط والذل والعار ؟ . لا شيء . كالعادة .
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- لماذا لعنة الذل والعار ما زالت تلاحق بعض العرب ؟ .
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- ألم ينشد شهعراء العرب المنفلوطي وطه احسين وقبلهما قيس وامروؤ القيس ، وغيرهم كثر ، ” الشهامة والكبرياء والكرامة و التصحية والبطولية ” وغيرها من أخلاق العرب المخلصين ؟ ، أخلاقهم النبيلة …
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- ماذا حصل لكرامة العرب ؟ .
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- قادةعرب لصوص ومجرمين وقتلة ومتنكرين لتضحيات شعوبهم ، مازالوا يتشبتون بالكراسي ؟ رغما عن أنف شعوبهم …
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- ما هذا النوع من ” الرجولة ” ، يا قوم ؟ .
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- بعض القادة العرب باعوا كل شيء ، واحتفظوا بالرذيلة وبالنفايات في أدمغتهم ، ومازالوا يبتسمون ويضحكون . يعتقدون أنهم ابطال . يا للويل .
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- الصهاينة الذين تلقوا هذا النوع من الإطمئنان من وزير باع قضية العرب الأولى ، نكاية في أبطال الإنتفاضة ، أبناء الحجارة ، الحجارة المقدسة ، ….الذين تغنى عن بطولاتهم الشاعر درويش ، وغيره ، ….الصهينيون انفسهم ولا بدّ أن يضحكوا ويسخروا بمستوى الذل الذي ” حققه ” بعض القادة العرب ..
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************ الصهاينة ، بشار والمخلوع ، يبيعون القردة ، ويستهزؤون ممن اشتراها منهم ************
لاداعية يا سيادة الوزير لشرح لنا مفهوم الارهاب والذهاب الى الامم المتحدة لاعطاءهم معنى الارهاب هم يعرفونه حق المعرفة سموه كما تريدون قتل الانسان والاطفال اجرام وضلم وعدوان على الشعب الفلسطيني والله هذا قمة جبانك يا معالي الوزير تحسب انك اخذت عطفهم والله مازادك هذا الى اهانة .وانا اشك في اصلك ان تكون عربي قح
امر غير مستغرب على وزراء خارجية مصر ….مثلا
ايام احمد ابو الغيط ززز تسفي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني أعلنت حربها على غزه من قاهرة المعز خلال مؤتمر صحفي مع ابو الغيط الذي اصبح أمين جامعة الدول العربية
نبيل فهمي بعد أبو الغيط قال العلاقة بين مصر وأمريكا علاقة زواج وليست نزوه
وهذا سامح شكري يتهم الفلسطينين بالإرهاب ويبرئ الكيان الصهيوني
وكل يوم نسمع أن مصر تدعم القضية الفلسطينية ولا أحد يستطيع أن يزاود على دور مصر وفلسطين في قمة أولويات سياسة النظام المصري وهذا كله ذر للرماد في العيون والسبب هو أن نظام السيسي يبحث عن شرعيته من خلال الكنيست الصهيوني بالإساءة لفلسطين وشعب فلسطين
كلما اعتقدنا ان العصابة المغتصبة للسلطة هوت الى قاع الهاوية الى الحضيض اذا بهم يفاجئوننا بحضيض جديد وعار مديد !
الشئ المثير للغثيان والقرف ان أذرع الدكر الإعلامية أدخلت فى دماغ البسطاء ام هذا اللا نظام السفاح الخاين قاتل شعبة والمنبطح امام عدوة هو قمة فى الوطنية وهو اللى بينيّم الولايات المتحدة واسرائيل من المغرب !!
طبعاً أليس هو من أسر قائد الإسطول السادس
السيد الوزير عبر بصراحة عن موقف رسمي لحكومة بلاده، هو لم يفعل سوى التصريح بصوت عال وبدون لبس أو نفاق عن ما لا يجرؤ “رفاقه في الدرب” البوح به في العلن وما خفي أعظم. سبقت هذه الفضيحة خبر نشر منذ شهرين لمتابعة معالي الوزير مباراة كرة القدم في نهائي اليورو مع نتن ياهو، فالسيد الوزير تربطه بهم علاقة جد طيبة !! فلا يعتقدن ساذج أن سكوت القوى العظمى عن الإطاحة برئيس منتخب كان بدون مقابل. مقولة لإيزنهاور قال فيها : “إذا خانك إنسان مرة فهذا ذنبه… وإذا خانك أكثر من مرة فهو ذنبك أنت”.
بتحطوا نفسكوا في مواقف بايخة ليه !!
ربنا لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا
واعد لنا مصرنا العزيزة ومكانتها
المسلوبة وفرج هم المظلومين فينا
وارنا بطشك فيمن ظلمنا وناصر
عدونا علينا
مشتاقلك يا مصر انت فين