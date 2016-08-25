أمير سعودي يهدي يختاً ثمنه 200 مليون دولار للممثل جوني ديب للتنزه به

لندن ـ ظهر النجم العالمي جوني ديب، في إبيزا بإسبانيا، على متن يخت كبير مملوك لأمير سعودي يقدر ثمنه بحوالي 200 مليون دولار، وهو أول ظهور لجوني بعد واقعة انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية امبر هارد التي شغلت الرأي العام الامريكي خلال الفترة الماضية.

وتعود ملكية اليخت لأمير سعودي تبلغ ثروته 10 مليارات دولار أمريكي، حيث يحتوي اليخت الذي اهداه لجوني من أجل التنزه به ملعب كرة قدم كبير، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يشار الى أن ديب أنهى إجراءات انفصاله عن هارد بحصولها على 10 ملايين دولار كتعويض مادي عن إدعائها بانه قام بالتعدي عليها بالضرب.