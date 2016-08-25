أمير سعودي يهدي يختاً ثمنه 200 مليون دولار للممثل جوني ديب للتنزه به
Aug 25, 2016
لندن ـ ظهر النجم العالمي جوني ديب، في إبيزا بإسبانيا، على متن يخت كبير مملوك لأمير سعودي يقدر ثمنه بحوالي 200 مليون دولار، وهو أول ظهور لجوني بعد واقعة انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية امبر هارد التي شغلت الرأي العام الامريكي خلال الفترة الماضية.
وتعود ملكية اليخت لأمير سعودي تبلغ ثروته 10 مليارات دولار أمريكي، حيث يحتوي اليخت الذي اهداه لجوني من أجل التنزه به ملعب كرة قدم كبير، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
يشار الى أن ديب أنهى إجراءات انفصاله عن هارد بحصولها على 10 ملايين دولار كتعويض مادي عن إدعائها بانه قام بالتعدي عليها بالضرب.
هلا هلا
الاسره الحاكمه السعوديه يجب ان تتنحى عن الحكم وتحاكم
يعني الرجل أعني ديب يتقاضى 75 مليون في الفلم ومش محتاج ايش واحد يقل الناس تموت جوع تقريبا في أغلب الدول العربية وشعوب تحت الحروب والنزوح في سوريا والعراق واليمن والله مالاقين اللقمة لاطفالهم ومئات الشباب ماتوا في البحار وآلاف هربوا للمجهول والأخ يهدي يخت ب200 مليون دولار ايش تقل في هؤلاء الله ينتقم منهم
مسكين يستاهل. لكم يوم يا ظالمين!
بددو وبعثرو باموال الامة كما تريدون وسوف ياتي يوم دفع الحساب!
الثروه العربيه تبدد في بلاد الغرب على الشهوات من قبل حفنه لصوص تتحكم في الناس وتتحكم في الأموال ربنا على الظالم
ولكن لم يتساءل احد مقابل ماذا؟, فتش عن النساء!