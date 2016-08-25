نام بملابسه الرسمية فاستدعت زوجته الشرطة
Aug 25, 2016
برلين ـ إذا كنت متزوجا ورفضت زوجتك أن تنام بملابس الخروج في السرير فاحرص عند عودتك إلى المنزل مهما كنت متعبا ألا تنام بملابس الخروج، وإلا عرضت نفسك لما فعلته زوجة ألمانية مع زوجها.
عاد رجل ألماني إلى منزله ونام بالسروال والجوارب، وهو ما لم يرق لزوجته فاستدعت الشرطة على الفور بدعوى أن زوجها حطم المنزل.
وعندما وصل أفراد الشرطة إلى منزل الزوجين في مدينة باد بيرليبورغ غربي ألمانيا، وجدوا الزوج نائما في هدوء في الفراش.
ولما سأل أفراد الشرطة المرأة أقرت بالحقيقة أنها استدعتهم لأنها لا توافق على نوم زوجها في الفراش بملابس الخروج.
وغادر أفراد الشرطة المسكن بعد أن نبهوا على المرأة أنها ستتعرض لغرامة في حال تكرارها إساءة استخدام مكالمات الطوارئ.
من حق الزوجة أن تطلب من زوجها عدم النوم بملابس العمل ومن حق الزوج أن يطلب من زوجته عدم النوم بملابس المطبخ !
كما يحق للزوج أن يرى زوجته فللزوجة نفس الحق !
على فكرة :
أنا أتعطر داخل البيت دائماً !!!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
* ما شاءالله على دلع حواء..!!؟
الزوجة الحكيمة تقدر حالة زوجها
وتعذره لو كان مرهقا او مريضا
*كذلك الزوج العاقل يعذر زوجته
لو حضر للبيت وكانت تعبانه ولم تطبخ
او تقوم بواجباتها المنزلية.
سلام
السلام عليكم.الى الاخ العزيز داود انا متابع جيد لكتاباتك وتعليقاتك بارك اللة بيك اسألك باللة اي عطر تستعمل وشكرا لك ههههههههه
حياك الله عزيزي أبو صلاح وحيا الله الجميع
عطري الذي أحبه هو : BOUCHERON أي : بوتشارون
أما عطري الذي تحبه زوجاتي فهو : JEAN PAUL GAULTIER BLUE أي : جين باول جولتير الأزرق
ولا حول ولا قوة الا بالله