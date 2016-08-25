كشفت خيانته… فأقامت الزفاف بمفردها
باريس ـ قبل شهرين على موعد زفافها، علمت إحدى الفنانات الفرنسيات أن زوجها المنتظر يخونها، وبعد أن فسخت الخطوبة قررت أن تلتزم بالدخلة من دونه. وفي الموعد المحدد سافرت إلى لورد للاحتفال بزفافها وحدها، قبل أن تسافر لقضاء شهر العسل.
الممثلة الفرنسية الشابة إيفا أوستروفسكا، 27 عاما، عاشت هذه التجربة. ففي مايو، قبل شهرين من اليوم الموعود ألغت الشابة زواجها بعد أن علمت أن خطيبها يخونها.
وحتى لا تفسد الاستعدادات قررت إيفا أوستروفسكا الملقبة بأوستروف أن تتزوج بمفردها في اليوم الفعلي الذي اختاره الزوجان قبل انفجار الزواج بينهما.
كان خطيبها السابق، وهو أمريكي وعائلته وأقارب الزوجين حجزوا تذاكر الطائرة والفنادق لحضور العرس، المقرر إقامته في جنوب فرنسا.
قالت العروس في تصريح لمجلة مترونيوز “لقد تم تنظيم كل شيء. فستان الزفاف وصلني في طرد في الأسبوع الذي تلى فسخ الزواج. ومند أن جربته وأنا لم أتوقف عن البكاء”.
وعن قرارها هذا قالت إيفا “بدلا من إلغائه قررتُ الاحتفال بهذا اليوم، ولو بصورة رمزية، لنفسي شخصيا، لأنني كنت فقدت كل الثقة في نفسي”.
“قررت ألا أبقى حبيسة البيت ووحيدة في حالة من الاكتئاب، أبكي طوال كل الصيف على مصيري، وأن أحوّل هذه التجربة السلبية إلى يوم جميل.”
عند انطلاقها من باريس التحقت أوستروفسكا باللورد (مدينة فرنسية مزار روحي للكاثوليك) وهي تحمل الفستان الأبيض وخاتمها وباقة من الورود. أي كل لوازم الزفاف – باستثناء العريس.
وقالت الزوجة المنفردة التي استأجرت لهذه المناسبة مصور أعراس “ذهبت وحدي، ولم أخبر أي شخص. شعرت بالحاجة لأن أعيش هذه التجربة وحدي، من الألف إلى الياء”.
وفي ليلة اليوم الكبير، دفنت هذه العروس غير العادية حياتها كفتاة شابة، وحدها في فندق محلي، “ماريان”، المجهز بالنبيذ الأحمر والشيبندال (فرقة رقص لرجال شبه عراة).
وفي اليوم التالي، وأمام المغارة الشهيرة حيث ظهرت العذراء مريم – وهو المكان الذي “تحدث فيه المعجزات” كما ورد في تقاليد هذا المكان، أدخلت المرأة الشابة في أصبعها خاتم الزواج ورمت على وجهها حبوب الأرز وفقا للتقليد، قبل أن تطلق باقة الورد في الهواء.
وعلى موقعها الخاص Ost-Rov.com قالت “جاء بعض السياح لتهنئتي، وجاءت الراهبة لتقول لي إنها ستدعو لي في قداس المساء”.
وأضافت “لقد شعرت بمزيج من الإثارة والفرح، ثم في نهاية اليوم، شعرت بشعور عميق وغريب بالتحرر”.
بعد هذا الحفل الرمزي سافرت العروس في رحلة لخمسة أيام، بمفردها، لقضاء شهر العسل في جزر البليار في إسبانيا، حيث استأجرت شقة صغيرة مع حمام سباحة.”لقد سمح لي هذا بفتح صفحة جديدة من الجمال. ثم تلقيت العديد من رسائل الدعم، بعضها من نساء هن أيضا قد ألغين زواجهن بسبب الخيانة. وقد تأثرت لهن أيما تأثر”.
أغلب الرجال يخونون سواء بالحلال (مثنى وثلاث ورباع) أو بالحرام – لهذا يجب أن يتعود النسوة على التطنيش
ولا حول ولا قوة الا بالله
استغفر ربك على قولك يخونون في الحلال (مثنى و ثلاث و رباع ) لقد قلت كلمة عظيمة و كما تعلم نحن محاسبون على ما نقول او نكتب .
ألف مبروك للعريس الذي كتب له عمر جديد سيكون من الغباء بمكان اذا أنهاه بزواج اخر فالزواج ببساطة هو مشروع مضمون له الفشل و هنيئا لكل العزاب و حظاً أوفر للمتزوجين
* مسكينة شربت مقلب قلب حياتها
وعليها عدم الإستسلام والبحث عن ( عريس )
جديد ربما يكون مخلص ويقدس الحياة
الزوجية.
سلام
والله هذا تصريح خطير يا اخ داوود الله يستر
تحيه اخ داوود
الخيانه حرام لمادا تحللها و لمادا على النساء التطنيش لو كان العكس هل كنت لتقول نفس الكلام هل لو كانت اغلب النساء خائنات هل يجب على الرجال التعود على التطنيش !!!!!!!! مجتمع دكوري بحت
حياك الله أخت ر من الجزائر وحيا الله الأخت أم جومانا وحيا الله الجميع
نعم نختلف نحن الذكور عن الإناث – فالإناث أكثر وفاءً منا نحن الذكور ! هكذا خلقهن الله سبحانه وتعالى
ولهذا أحل لنا الله المثنى وثلاث ورباع حتى لا نقع بالحرام – ومن الطبيعي أن تسمي الزوجة الأولى المثنى وثلاث ورباع بالخيانة !!!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الرجل ,,, لا يخون ,,, لا يكذب ,,, لا يخاف ,,, لا ينافق
عزيزتي ,, ام جومانا
دائما التفاحة الفاسدة تحاول تفسد كل التفاح الصحي الذي في صندوق لذلك نرميها خارج الصندوق حتي لا تنشر فسادها و سمومها ,,, من يحب لا يخون ابدا و من لم يعرف مذاق الحب فلا يمهة ان خان ,,, لان من يحب لا يؤذي من يحبة ,, و لو علم الخائن مدي الالم النفسي الذي يسببة للغير لتمني انة ابدا لم يخون لانة اجل او عاجل سوف يشرب من نفس الكاس ,, فطاهي السم لابد ان يذوقة ,,,, احر تحياتي عزيزتي
المرأة في اوروبا من السهل عليها ان تجد راجل التي ترغب فيه في اي وقت وكم من الرجال منتظرين اشارتها اما الراجل من الصعب ان يجد المرأة حتى ان المرأة تجد شباب اصغر منها سنا والراجل من الصعب عليه ان يجد حتى امرأة اكبر منه سنا بعشرات السنين وهو من سوف يخسر ولن يجد امرأة تكون على استعداد ان تتزوجه وتكوين اسرة اما هي فسوف تجد من يتزوج عليها وتكوين اسرة .