الفنانة التونسية أساور بن محمد: لا مانع لدي من الغناء في إسرائيل وأنا موافقة على التقاط صورة مع جندي إسرائيلي ـ فيديو

تونس ـ قالت الفنانة والممثلة التونسية أساور بن محمد إنه “لو طلب مني جندي إسرائيلي التقاط صورة معي لفعلت دون أن تتردد”.

ويأتي تصريح الممثلة التونسية على خلفية سؤالها من قبل إذاعة “كاب اف ام” المحلية عن موقفها من صورة الفنان صابر الرباعي مع الجندي الإسرائيلي و التي اعتبرتها شيء عادي مؤكدة أنه لا علاقة للفنان بالصراعات السياسية و من الطبيعي أن يلتقط صور مع الإسرائيليين مثلما يفعل مع الفلسطينيين وأن يغني في إسرائيل مثلما يغني في تونس أو في العراق أو في أي بلد آخر من العالم. وفق قولها.

وفاجئ تصريح الفنانة التونسية مقدّم برنامج “لا تيراس″ الذي تساءل، “هل ما فعله الإسرائيليون بحق الفلسطينيين قليل من قتل واحتلال وتشريد؟”.