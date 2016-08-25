الفنانة التونسية أساور بن محمد: لا مانع لدي من الغناء في إسرائيل وأنا موافقة على التقاط صورة مع جندي إسرائيلي ـ فيديو
Aug 25, 2016
تونس ـ قالت الفنانة والممثلة التونسية أساور بن محمد إنه “لو طلب مني جندي إسرائيلي التقاط صورة معي لفعلت دون أن تتردد”.
ويأتي تصريح الممثلة التونسية على خلفية سؤالها من قبل إذاعة “كاب اف ام” المحلية عن موقفها من صورة الفنان صابر الرباعي مع الجندي الإسرائيلي و التي اعتبرتها شيء عادي مؤكدة أنه لا علاقة للفنان بالصراعات السياسية و من الطبيعي أن يلتقط صور مع الإسرائيليين مثلما يفعل مع الفلسطينيين وأن يغني في إسرائيل مثلما يغني في تونس أو في العراق أو في أي بلد آخر من العالم. وفق قولها.
وفاجئ تصريح الفنانة التونسية مقدّم برنامج “لا تيراس″ الذي تساءل، “هل ما فعله الإسرائيليون بحق الفلسطينيين قليل من قتل واحتلال وتشريد؟”.
أدع التعليق لشرفاء تونس – رحمك الله يا زميلنا التونسي كمال من ألمانيا
ولا حول ولا قوة الا بالله
فنانه مغموره تريد ان تعرف باعمال يرفضها الرأي العام
أرجوا من المعلقين عدم السب عليها فواضح جداً أنها جاهلة و لا تمثل و لا حتى 1% من التونسيين الأحرار.
فنانين و فنانات دون ضمير.دون نخوة و لا عروبة .لا يحملون اي قضية على عاتقهم و لنا في فنانين الإنقلاب في مصر عبرة.
تصورك يا اساور ويا رباعى لا يغير شئ يبقى السارق سارق ويبقى الحق حق ولو طبع مع السارق اهل الارض جميعا وخاصة المسلمين وبقيت انا الدكتور عطوة من القدس فلن اعترف بسارقى ولا اشرع له فبلادى غير خاضعة لبيع او اى مقايضة فنعرف انك ترغبين ان تعرفى للناس ولو انى اول مرة اسمع باسمك وبيقولوا فى بلادى 0 على بال مين ياللى بترقص بالعتمة 0 فانا ممن قالت بهم كتب السماء 0 القوم الجبارين 0 وقال بهم الحبيب المصطفى صلعم 0 لا يضيرهم من خذلهم ولا يهمهم من خالفهم 0 ونحن انشاء الله لعدونا قاهرين فلا تتعبى كثير مش شايفينك بقى ان تعرفى اننى ابن القدس واصل عائلتى من القيروان اتت فاتحة مع صلاح الدين ورحم الله من قال 0 خدعوها بقولهم حسناء بلدى عاش بها ايوب وزكريا ويحيا والمسيح وامه مريم وابراهيم واسماعيل ويعقوب وسليمان وداوود والعزير وعندما قدم اليها ابراهيم قبل جميع الاديان وجد بها ممالك وامم يدعون الفلسطينيين والكنعانيين حسب العهد القديم اقدم كتاب تاريخ مدون باجماع العلماء والسلام على من اتبع الهدى0
الى كل المعلقين انا الدكتو عطوة من القدس انى متأكد ان فاجأكم صابر واساور فلا تنخدعوا باسم محمد صلعم فمقابله بالعبرية عوفاديا وكثير من استغل هذا الاسم من اعداؤنا فذاك محمد فلان ومحمد علان وكثير ممن انتسبوا زورا لال البيت وهم مع الاسف عملوا 0 حاميها حراميها0 فلا ابعد وعادى ان يكون اسم الضابط محمد فليس كل النفوس سواء واقول تصوير صابر مع الضابط الصهيونى اشرف من ضباط السلطة تدريب المخابرات الامريكية والصهيونية والمصرية والاردنية يقومون بما عجز الاعداء عن فعله ونسميهم اخوتنا الله يهديهم والسلام على من اتبع الهدى
غباء مخيف….
فعلا يعجز اللسان عن التعبير !
حسبي الله ونعم الوكيل !
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- أحيانا يذطر الإنسان ان يتسائل عن برائة ونظافة بعض الدماء…..المفروض عربية .