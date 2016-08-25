﻿البرلمان العراقي يصدر قانون العفو العام ويقيل وزير الدفاع

بغداد -«القدس العربي»: بعد جهد وضغوط كبيرة وتأخير لعدة سنوات، وافق مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام للسجناء، كما صوّت على سحب الثقة وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، وسط خلافات عنيفة بين القوى السياسية.

وزفّ نواب تحالف القوى العراقية البشرى للعراقيين الذين لديهم أبرياء وضحايا في السجون جراء المخبر السري أو انتزاع الاعتراف من المتهمين بالقوة، مؤكدين أن القانون هو إنصاف الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون دون التحقيق معهم او توجيه تهم محددة لهم، وهو يمثل الحد الأدنى من إنصاف السجناء الأبرياء وخطوة نحو المصالحة الوطنية لإخراج الأبرياء من السجون.

كما هنأ نواب كتلة الأحرار الصدرية الشعب العراقي للتصويت على قانون العفو والإفراج عن اتباع التيار الذين قاوموا الاحتلال وتحملوا سنوات طويلة في السجون، مقدمين الاعتذار لبقائهم سنوات في السجون ومعاناة عائلاتهم.

وعقدت جلسة مجلس النواب يوم الخميس وسط اجواء متشنجة وخلافات بين الكتل السياسية، وخاصة بخصوص التصويت على قانون العفو العام والتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي.

وذكرت مصادر من داخل البرلمان لـ«القدس العربي» أن جلسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، شهدت قبل تمرير قانون العفو العام المثير للجدل منذ سنوات، تشنجات ومشادات بين أعضاء مجلس النواب عندما قرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تأجيل عرض التصويت على قانون العفو العام من أجل إزالة الخلافات حوله، مما دفع النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، إلى الاعتراض على التأجيل، وحصول مشادة كلامية مع الجبوري».

وأضاف المصدر أن «الجبوري طالب العوادي بالالتزام بالنظام الداخلي وعدم التجاوز».

وأكد الجبوري في مؤتمر صحافي بعد إقرار قانون العفو العام، أن القانون استثنى 15 نوعا من الجرائم التي لن يشملها القانون، وأن تأخيره جاء لاختلاف وجهات النظر والمخاوف من استفادة الإرهابيين من بعض فقرات القانون.

كما أعلن أن التصويت على قانون المساءلة والعدالة سيتم خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجراء التعديلات الضرورية عليه.

وبدوره أكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون عدم شمول «الإرهابيين» بقانون العفو العام وكذلك لا يُشمل بالعفو سارقو المال العام حتى يعيدوا ما سرقوه إلى الدولة».

وعبر الكثير من العراقيين عن الارتياح لصدور قانون العفو العام وإنصاف الآلاف من السجناء الأبرياء القابعين في السجون منذ سنوات دون جريمة او تهمة.

كما صوت مجلس النواب بالأغلبية على سحب الثقة وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منصبه بأغلبية 142 نائبا مقابل 102 عارضوا سحب الثقة منه وبطلان 18 صوتا.

وشهدت جلسة التصويت خلافات قوية في مجلس النواب عندما جعلت رئاسة مجلس النواب جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع سرية، بينما أصر كثير من النواب على علنية الجلسة لكشف المدافعين عن الفساد.

وبدأ البرلمان بعد ذلك بطرح التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع بجلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد بعد أن انسحب رئيس المجلس سليم الجبوري من رئاسة الجلسة وجلس مع النواب، إثر اتهامات له كونه خصما لوزير الدفاع ولا يجوز أن يرأس جلسة التصويت على سحب الثقة منه.

وطلب آرام من النواب البالغ عددهم 253 نائبا، التصويت لسحب الثقة من وزير الدفاع من خلال كتابة كلمة نعم أو لا على الأوراق التي تم توزيعها على النواب الحاضرين في القاعة ووضعها في صندوق. (رأي القدس ص 23)