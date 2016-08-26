﻿إجراءات وأجهزة أمنية جديدة للحد من التفجيرات الإرهابية في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: بهدف الحد من الخروقات الأمنية المتواصلة في العاصمة العراقية، تتخذ السلطات الأمنية هذه الأيام العديد من الاجراءات والوسائل لمنع وقوع التفجيرات والأعمال الإرهابية الاخرى التي تستهدف المناطق والتجمعات المدنية في المدينة وتتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الابرياء.

فقد افتتح محافظ بغداد علي محسن التميمي أول منطقة يتم تأمين دخول العجلات اليها بواسطة منظومة البوابات الالكترونية الأمنية، مؤكدا ان النظام سيطبق في مدينتي الصدر والكرادة وفي باقي مناطق العاصمة.

وقال خلال افتتاح المشروع لوسائل الإعلام وبحضور قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي» ان هذه المنظومة توفر الكثير من الجهد في حفظ الأمن وتقلل من السيارات المسروقة والمفخخة وهناك عناصر أمنية تم تدريبهم لأدارة هذه المنظومة الأمنية التي تعتبر جزء من ضمن (منظومة صقر بغداد) الأمنية».

وأشار التميمي إلى «ان استخدام التكنولوجيا الحديثة سيسهم في القضاء على عدة أمور أهمها التقليل من عسكرة المدينة وكثرة نقاط التفتيش وانتشار أعداد كبيرة من منتسبي الأجهزة الأمنية وبشكل كثيف في مناطق وطرق المحافظة وأيضا القضاء على الفساد»، مؤكدا ان هذه المنظومة تم ربطها بأياد عراقية وتوفر سرعة في تداول المعلومة وتقليل المسافات من خلال قاعدة بيانات كاملة تعطيها للشخص الذي يدخل المنطقة عبر الكاميرات المنتشرة في مداخل المدينة».

وأوضح «ان هذه المنظومة تعمل من خلال التعرف على الشخص عبر الستيكر الموضوع في السيارات لتعطي أيعاز سريع للتعرف على معلوماته من خلال قاعدة البيانات، لافتا إلى انها « ستكون الاولى من نوعها في العاصمة تليها الكرادة ومدينة الصدر وفق أحدث ما توصلت اليه الشركات العالمية من خبرات في مجال المراقبة».

وضمن السياق ذاته أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، البدء في إدخال منظومة أمنية متنقلة جديدة لحماية بغداد من الهجمات بالسيارات المفخخة والسيطرة على انتقال المواد المتفجرة بين أحياء العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم عمليات بغداد سعد معن، إنه «تم إدخال 34 عجلة (سيارة) متطورة وحديثة لكشف المتفجرات في العاصمة بغداد من طراز (XBLM)، تمتاز بخاصية التنقل بين مناطق العاصمة لكشف المتفجرات والسيارات المفخخة».

وأضاف أن «المنظومة الجديدة لكشف المتفجرات تستغرق 30 دقيقة لنصبها، و5 دقائق لتفكيكها ونقلها إلى مكان آخر، ويمكنها فحص 120 سيارة، خلال الساعة الواحدة، وهذا سيقلل من الزحام في العاصمة».

وشدد معن أن «الهدف من إدخال المنظومة الجديدة هو «العمل على منع انتقال المواد المتفجرة ومنع الخروقات الأمنية».

وكانت الأجهزة الأمنية في السيطرات المنتشرة في شوارع العاصمة العراقية تعتمد منذ عام 2007، على استخدام أجهزة كشف المتفجرات اليدوية (ID) والتي ثبت فشلها في كشف المتفجرات، ولذا قرر رئيس الحكومة حيدر العبادي الشهر الماضي سحب تلك الأجهزة وتغيير قائد عمليات بغداد، وخاصة بعد حادثة التفجير الإرهابي المروع في منطقة الكرادة وسط بغداد في تموز الماضي، والذي راح ضحيته اكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين.

ويذكر ان مجلس النواب العراقي بحث في جلسة الاثنين الماضي، تقريرا عن حادثة الكرادة، اكدت خلاله اللجنة الأمنية النيابية وجود تقصير لدى الاجهزة الأمنية في عدم كشف السيارة المفخخة التي جاءت من محافظة ديالى ومرت بعشرات النقاط الأمنية دون كشفها إلى ان وصلت إلى مكان التفجير.