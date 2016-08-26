﻿مركز حقوقي في 1948: إسرائيل تحرم الأسرى الفلسطينيين من الهواء

الناصرة – «القدس العربي»: يطالب مركز حقوقي داخل أراضي 48 سلطات السجون الإسرائيلية بالعمل فورًا على تركيب المكيّفات الهوائيّة أو أجهزة التبريد في غرف الأسرى الفلسطينيين المحرومين من التهوئة. وتوجّه مركز «عدالة» في حيفا أمس إلى رئيسة «مصلحة السجون» الإسرائيلية عوفرة كلينغر، ومسؤول سجن الجلبوع، باسل قشقوش، مطالبًا إياهما بالعمل على تركيب مكيّفات هوائيّة أو أجهزة تبريد في غرف الأسرى. ويعيش بالمعدّل 8 أسرى في غرفة ليس فيها إلا نافذةٍ صغيرة كثيفة القضبان، وهو ما يحوّل ظروف العيش في هذه الغرف إلى ظروفٍ غير معقولةٍ أو محتملة.

وذكر المحامي آرام محاميد من مركز عدالة في توجهه أنّ «مصلحة السجون» التزمت قبل خمس سنوات بمعالجة هذا الشأن، إلا أن ترميم الأقسام في سجن الجلبوع لم يشمل ترميم أقسام الأسرى الذين تصنّفهم إسرائيل «سجناء أمنيين». وجاء في الرسالة أنه بعد خمس سنوات على هذا الالتزام وبعد عدم تحقيق أي حلٍ للوضع القائم، يتدهور الوضع في غرف السجن، وباتت ظروف العيش خانقة، غير ملائمة وغير إنسانيّة. ويؤكد مركز «عدالة» أن هذه الأوضاع تؤثّر سلبًا على الأداء اليوميّ للأسرى، صحّتهم وسلامة جسدهم، وتؤدي إلى حالات أرق حادّة لاسيما أنهم يمكثون في هذه الغرف أغلبيّة ساعات النهار والليل.»

ونبه «عدالة» أن ظروف العيش الحاليّة في غرف السجن تشكّل انتهاكًا للقانون الإسرائيلي كما للقانون الدوليّ مثلما تشكّل مسًا بالحقوق الأساسيّة للكرامة، والحق بالحد الأدنى من ظروف السجن والعيش. ويشدد المركز على أن الحق بالحدّ الأدنى من ظروف العيش هو جزء من الحقّ الدستوري بالكرامة، الذي يؤمّن الحفاظ على كرامة الإنسان لكونه إنسانًا، كان حرًا أو بين جدران السجن. إلى جانب حقّ الأسرى في ظروف العيش والسجن الملائمة، هناك واجب ملقى على كل دولة بأن تزوّدهم بحاجاتهم الأساسيّة بذات المستوى الذي تؤمّن فيه هذه الحاجيات لسكّان الدولة عمومًا.

ويتابع «في الحالة التي أمامنا، تتنصّل مصلحة السجون من مسؤوليّتها الأساسيّة، وهي توفير الحد الأدنى من ظروف العيش للأسرى وتخصيص الموارد اللازمة لذلك». ويوضح محاميد لـ «القدس العربي» أن معايير الحدّ الأدنى لمعاملة الأسرى بحسب الأمم المتّحدة، التي حُددت في عام 1955 وتمّت المصادقة عليها في المؤتمر الأوّل للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعالجة العنف، تتطرق في بندها العاشر إلى ظروف العيش في السجن. وينوه أن هذه المعايير تعتبر أن «غرف السجن يجب أن تلائم معايير صحيّة، تأخذ في الحسبان الظروف المناخيّة، خاصةً في ما يتعلّق بالتهوية، والحد الأدنى من مساحة العيش، والإضاءة والتدفئة. من المتّبع أن يكون هذا هو الحد الأدنى للظروف المعقولة التي يستحقّها الأسرى».