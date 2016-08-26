مركز حقوقي في 1948: إسرائيل تحرم الأسرى الفلسطينيين من الهواء
الناصرة – «القدس العربي»: يطالب مركز حقوقي داخل أراضي 48 سلطات السجون الإسرائيلية بالعمل فورًا على تركيب المكيّفات الهوائيّة أو أجهزة التبريد في غرف الأسرى الفلسطينيين المحرومين من التهوئة. وتوجّه مركز «عدالة» في حيفا أمس إلى رئيسة «مصلحة السجون» الإسرائيلية عوفرة كلينغر، ومسؤول سجن الجلبوع، باسل قشقوش، مطالبًا إياهما بالعمل على تركيب مكيّفات هوائيّة أو أجهزة تبريد في غرف الأسرى. ويعيش بالمعدّل 8 أسرى في غرفة ليس فيها إلا نافذةٍ صغيرة كثيفة القضبان، وهو ما يحوّل ظروف العيش في هذه الغرف إلى ظروفٍ غير معقولةٍ أو محتملة.
وذكر المحامي آرام محاميد من مركز عدالة في توجهه أنّ «مصلحة السجون» التزمت قبل خمس سنوات بمعالجة هذا الشأن، إلا أن ترميم الأقسام في سجن الجلبوع لم يشمل ترميم أقسام الأسرى الذين تصنّفهم إسرائيل «سجناء أمنيين». وجاء في الرسالة أنه بعد خمس سنوات على هذا الالتزام وبعد عدم تحقيق أي حلٍ للوضع القائم، يتدهور الوضع في غرف السجن، وباتت ظروف العيش خانقة، غير ملائمة وغير إنسانيّة. ويؤكد مركز «عدالة» أن هذه الأوضاع تؤثّر سلبًا على الأداء اليوميّ للأسرى، صحّتهم وسلامة جسدهم، وتؤدي إلى حالات أرق حادّة لاسيما أنهم يمكثون في هذه الغرف أغلبيّة ساعات النهار والليل.»
ونبه «عدالة» أن ظروف العيش الحاليّة في غرف السجن تشكّل انتهاكًا للقانون الإسرائيلي كما للقانون الدوليّ مثلما تشكّل مسًا بالحقوق الأساسيّة للكرامة، والحق بالحد الأدنى من ظروف السجن والعيش. ويشدد المركز على أن الحق بالحدّ الأدنى من ظروف العيش هو جزء من الحقّ الدستوري بالكرامة، الذي يؤمّن الحفاظ على كرامة الإنسان لكونه إنسانًا، كان حرًا أو بين جدران السجن. إلى جانب حقّ الأسرى في ظروف العيش والسجن الملائمة، هناك واجب ملقى على كل دولة بأن تزوّدهم بحاجاتهم الأساسيّة بذات المستوى الذي تؤمّن فيه هذه الحاجيات لسكّان الدولة عمومًا.
ويتابع «في الحالة التي أمامنا، تتنصّل مصلحة السجون من مسؤوليّتها الأساسيّة، وهي توفير الحد الأدنى من ظروف العيش للأسرى وتخصيص الموارد اللازمة لذلك». ويوضح محاميد لـ «القدس العربي» أن معايير الحدّ الأدنى لمعاملة الأسرى بحسب الأمم المتّحدة، التي حُددت في عام 1955 وتمّت المصادقة عليها في المؤتمر الأوّل للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعالجة العنف، تتطرق في بندها العاشر إلى ظروف العيش في السجن. وينوه أن هذه المعايير تعتبر أن «غرف السجن يجب أن تلائم معايير صحيّة، تأخذ في الحسبان الظروف المناخيّة، خاصةً في ما يتعلّق بالتهوية، والحد الأدنى من مساحة العيش، والإضاءة والتدفئة. من المتّبع أن يكون هذا هو الحد الأدنى للظروف المعقولة التي يستحقّها الأسرى».
إنّ المقال بقدرما هو( خبر) يشيرإلى عمق عميق ؛ ما نزال نتعامل معه بسطحية ؛ فيها من الإثارة والغرائبية أكثرمن الواقع البصير؛ ولا نفقه أبعادها الثلاثية ( الماضي الحاضرالمستقبل ) ومن هنا أريد القياس بشأن هذا الخبرلحرمان الأسرى من حقّ الهواء والماء كذلك ؛ كما حرموهم من حقّ الحريّة البيضاء والخضراء بل حرموهم حتى حقّ الماء الزائد عن الشرب والاغتسال ؛ كماء الوضوء للصلاة.وفي اللغة ماله ملك أي ماله ماء.وقالوا : الماء مُلك أمري..وقال أبووجزة السعدي :
ولم يكن ملك القوم يُنزلهم إلا صلاصل لا تلوى على حسب
وقال ثعلب : يقال ليس لهم ملك…إذا لم يكن لهم ماء.وملكنا الماء : أروانا…ينظرلسان العرب : ابن منظور؛ مادة ( ملك ).ولذا قالت العرب : مياهنا ملوكنا…وجاء القرآن لتثبيت معنى أنّ الملك هوالماء ؛ كما في عنوان ومضمون سورة المُلك.لهذا سمّي الماء العذب : الملائكة..ومن هنا قال الله على لسان ملكة سبأ بلقيس لوصف قوم الملك سليمان من بني إسرائيل : { قالت إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون }(النمل 34 ).والناس توهّموا أنّ الملوك هنا بمعنى السلاطين الحاكمين حتى إنّ أحدهم كان ( يمنع ) قراءة هذه الآية في الراديووالتلفزيون ؛ لحاسيته من ظاهرلفظها…والملوك هنا كناية لمنْ جعل من الماء العذب الوسيلة والغاية معاً ؛ أي بني إسرائيل…فهو( المائيون ) الذي لا يجذبهم إلا الماء العذب ومصادره الكوثرعند شواطيء الأنهاروالعيون…ولونظرنا اليوم فإنّ حدود إسرائيل تقوم على ضمها لمصادرالمياه وليس على الأراضي الخالية من الماء…حدود إسرائيل يحددها الأمن المائي فقط وليس الأمن العام باسم السّلام.قالها الله فيهم منذ أكثرمن ألف سنة وأربعمائة عام…
الملوك هم بنوإسرائيل وأتباعهم من اليهود اليوم…لأنهم اتخذوا من الماء قضية سياسية مصيرية عليهم ؛ فيما كلّ شعوب الأرض تتعامل مع الماء كقضية طبيعية بيئية غالباً…واسألوا الأسرى الفلسطينيين ألم تفرض عليهم سلطات الاحتلال أجرة مياه الوضوء للصلاة ؟ فأيّان نتعامل مع القرآن ككتاب حضارة مضمون ؟
تحياتي : في عبارة { فهو( المائيون ) الذي لا يجذبهم…}.الضميرعائد على ( إسرائيل ) لنكتة بلاغية تفيد أنّ ( إسرائيل ) هوسيدنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السّلام…وقد عاش في صحراء بئرسبع على بئرماء ( مجّة ) فحينما دعاه سيدنا يوسف بعدما أصبح عزيزاً على مصر…دخل مصرآمناً ؛ وحينما وقعت عيناه الكريمة على نهرالنيل قال النصّ : { ورفع أبويه على العرش }( يوسف 100).والعرش هوماء نهرالنيل…أي أسكن أبويه على ضفاف نهرالنيل.ويقال للماء ولحوض الماء العريض كالنهرأوالعميق الكثيركالبئر: العرش ؛ والملك والربّ من الربب : الماء قليله وكثيره.لذا نسبنا الضميرلإسرائيل وليس إلى ( بني ) إسرائيل فهوعليه السّلام أورثهم عشق الماء العذب نتيجة الحرمان في بئرسبع.فصاربنوإسرائيل عشاقاً للماء حيثما حلّوا ؛ ولأنّ الماء مُلك جمعه : ملوك ؛ وصفهم الله تشخيصاً : { إنّ الملوك إذا دخلوا قرية..}.والقرية في القرآن الموضع الذي يقرأ فيه الماء قرياً أيْ يجمع جمعاً كما يجمع الماء في الحوض أوفي قربة.أما الماء الذي يخرج من النبع ليكون نهراً أوجدولاً فيقال له ( البقرة ) وهذا هومحورسورة البقرة..من بقر الأرض بقراً : شقها شقاً حتى نبع الماء.{ وفوق كلّ ذي علم عليم }( يوسف 76).