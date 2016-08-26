﻿المدعي العسكري الإسرائيلي يغلق التحقيق في عدد من جرائم الجيش في غزة خلال عدوان صيف 2014

الناصرة – «القدس العربي» ما زالت النيابة العسكرية في جيش الاحتلال تحاول تغطية جرائمه بقتل مدنيين في غزة خلال عدوان «الجرف الصامد» في صيف 2014 ، رغم القرائن والملابسات المتوفرة. وكشف في إسرائيل أمس أن المدعي العسكري الرئيسي قرر إغلاق سبع ملفات تتعلق بجرائم جيش الاحتلال خلال الحرب دون فتح تحقيق، من بينها أربعة ملفات تتعلق بقتل مدنيين فلسطينيين.

وحسب بيان اصدرته النيابة العسكرية أمس، وبعد تحقيق أجراه جهاز التحقيق في القيادة العامة تبين «عدم وجود شبهة بارتكاب مخالفة جنائية في تلك الحالات». بالإضافة الى ذلك قرر النائب العسكري، العميد شارون اوفك، إغلاق خمس تحقيقات أجرتها الشرطة العسكرية في موضوع نشاط الجيش في غزة. وتقرر في إحدى الحالات فقط فتح تحقيق بشكوى تتعلق بالتنكيل بمعتقل فلسطيني وسرقة أمواله.

وتطرق بيان الجيش الإسرائيلي ولأول مرة بشكل رسمي، الى تحقيقه الذي تم فتحه في أعقاب تقرير المنظمة الحقوقية «يكسرون الصمت» حول الحرب في قطاع غزة، من دون ذكر اسم المنظمة. وجاء في البيان انه في تقرير لتنظيم غير حكومي، طرحت ادعاءات مجهولة الهوية بشأن عشرات الانتهاكات والأحداث الاستثنائية. وفي محاولة لتبرير عدم معالجتها يدعي المدعي العام العسكري أن هذه الادعاءات لم تكن عينية ولم تثر أي اشتباه معقول بارتكاب مخالفات عدا في ست حالات اشارت لها «يكسرون الصمت» وبدون هذه كانت هذه الجرائم أيضا دون أي تحقيق. يشار الى أن جيش الاحتلال بادر لخطوة استباقية وقتها لتشكيل لجان تحقيق بشكاوى حول انتهاكات جنوده خلال الحرب وذلك من أجل منع تحقيق دولي بها كما حصل غداة حرب» الرصاص المصبوب» عام 2009.

نظام هنيبعل

من بين الأحداث التي تقرر عدم التحقيق فيها، حادث قتل 15 مدنيا خلال الهجوم على منزل في رفح في الأول من أغسطس/ آب 2014. وحسب ادعاء الجيش، فإن الهجوم استهدف كادرا في حماس هو نظمي زعرب، الذي قتل خلال العملية، ولم يملك الجيش معلومات حول وجود مدنيين في المكان. وبحسب مزاعم المدعي العام لجيش الاحتلال فقد اتضح لاحقا انه كانت هناك فجوة بين المعلومات الاستخبارية حول إمكانية وجود مدنيين في المبنى وبين الحقائق التي اتضحت بعد الهجوم». وادعى الجيش انه «تم تخطيط الهجوم وتنفيذه بشكل قانوني بناء على المعلومات المتوفرة لدى القوات». وبررت النيابة العسكرية إغلاق الملف، ايضا، بالقول إنه «خلافا لادعاءات جهات مختلفة، لم يرتبط الهجوم بجهود البحث عن هدار غولدين وانما شكلت جزءا من العمليات الحربية العامة التي جرت في منطقة رفح.» يذكر أن الجيش الإسرائيلي فتح وقتها النيران العشوائية طبقا لنظام «هنيبعل» عقب أسر الضابط هدار غولدين في محاولة لقتله وآسريه مما تسبب بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين.

استهداف مدرسة

ولم يتطرق بيان الجيش الإسرائيلي الى أحد الفحوصات الرئيسية التي اجرتها النيابة العسكرية حول ذلك اليوم الأسود. فبعد أسر الجندي هدار غولدين فتح الجيش نيرانه الجوية والمدفعية على المدينة، ما ادى الى قتل عشرات الفلسطينيين. وبعد سنتين من انتهاء الحرب، لم يقرر النائب العسكري الرئيسي حتى الآن ما إذا سيفتح تحقيقا في عمليات الجيش في ذلك اليوم.

وكان وزير الأمن السابق موشيه يعلون قد ادعى أنه لا مكان للتحقيق في الحادث. كما انتهى الفحص من دون إجراء تحقيق في قضية قتل بين 7 و15 مدنيا بالقرب من مدرسة الاونروا في رفح. وقال الجيش إن قواته كانت تلاحق ثلاثة نشطاء عسكريين يمتطون دراجة نارية. وحسب جيش الاحتلال توجه الناشطون خلال تعقبهم الى مسار آخر ولم يلاحظ الجيش مجموعة المدنيين التي تواجدت على مقربة منهم، خارج المدرسة. ويدعي الجيش انه في المرحلة التي تم فيها تشخيص المدنيين لم يكن بالإمكان حرف الصاروخ الذي تم إطلاقه على الدراجة. وبشأن هجوم آخر وقع في مخيم البريج وقتل خلاله أربعة مقاومين من حماس والجهاد الإسلامي، حددت النيابة بأن إطلاق النار استهدف مقرا لحماس وكان معياريا أي معقولا».

الرغبة بالانتقام

وقالت إنه في إطار إجراءات التخطيط للعملية تم التقدير بأن حجم الإصابات المتوقعة في صفوف المدنيين لن يكون كبيرا مقارنة بالفائدة العسكرية الكبيرة المتوقعة من إصابة مقر القيادة والناشطين العسكريين فيه» . كما تقرر عدم فتح تحقيق في ظروف قتل 12 مواطنا في رفح، بعد ان بين الفحص بأن الجيش لم يهاجم في المنطقة، مدعيا أنه قد اصيب المدنيون بنيران فلسطينية.

ومن بين تحقيقات الشرطة العسكرية التي تم فتحها، قرر الجيش إغلاق ملفي تحقيق يتعلقان بشبهات السرقة وملفين يتعلقان بالتنكيل بفلسطينيين. اما التحقيق الخامس الذي تقرر إغلاقه فيتعلق بشبهة قيام قائد كتيبة المدرعات نريا يشورون بأمر جنوده بإطلاق النار على بناية انتقاما لمقتل ضابط في الكتيبة.

يشار الى ان الجيش قرر حتى الآن تقديم لوائح اتهام ضد جنود فقط في حالات الاشتباه بالسرقة والمساعدة على السرقة خلال نشاط لواء جولاني داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة وكل ما فعله واستنكف عنه المدعي العسكري ليس سوى تغطية جرائم الاحتلال في غزة بأوراق تين.

ليبرمان يهدد حماس

يذكر أن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان وجه تهديدات جديدة لحركة حماس بعد أيام من شن غارات متواترة على غزة. وقال إن إسرائيل لن تسمح لها بمواصلة التسلح. وادعى ليبرمان أن حماس تستخدم ميزانيات الرفاه المعدة للمواطنين في القطاع من أجل حفر أنفاق عسكرية. وقال خلال جولة ميدانية إن توجهه إزاء غزة هو «الترميم مقابل نزع الأسلحة».

كما تطرق رئيس إسرائيل رؤوبين ريفلين، خلال زيارة قام بها الى مستوطنات «غلاف غزة» الى الهجمات على القطاع، وقال: «لسنا معنيين بالتصعيد. تماما كما يريد الجانب الثاني العيش بسلام وبشكل معقول، هكذا نريد نحن أيضا. ولكننا في الوقت نفسه، مستعدون لمواجهة كل عداء لنا.» وجاءت تصريحات ليبرمان وريفلين بعد عدة ساعات من غارات ليلية قام بها الجيش في الضفة الغربية المحتلة تم خلالها حسب زعمه كشف 22 مخرطة لتصنيع الاسلحة، ومصادرة 54 قطعة سلاح.