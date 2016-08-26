﻿ضبط عصابة دولية تخصصت في تزوير تأشيرات الحج للأجانب المقيمين في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت سلطات مطار القاهرة أمس عن عصابة دولية في الصين وتركيا والغردقة والقاهرة لسرقة حصة مصر لتأشيرات الحج الممنوحة للأجانب المقيمين فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم ضبط أعضاء العصابة في مصر وإحالتهم للنيابة.

وصرحت مصادر أمنية في المطار، بأن السلطات الجمركية قامت بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي والأموال العامة في ضبط العصابة الدولية، بعد أن قامت السلطات الجمركية بضبط راكب وبحوزته 120 جواز سفر أجنبياً.

وبدأت عملية الكشف عن العصابة بعد اشتباه جمارك المطار بأحد الركاب، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، وبعرض الأمر على مدير إدارة الجمرك تم تشكيل لجنة لتفتيش الراكب وحقائبه، حيث عثرت على 120 جواز سفر لمواطنين أتراك وصينيين داخلها، حيث أشار الراكب إلى أنه يقوم بعملية نقل الجوازات فقط مقابل مبلغ مالية.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتسليم الراكب لإدارة البحث الجنائي، حيث أشار الراكب إلى أنه لا يعرف أصحاب هذه الجوازات وأنه يعمل لصالح أحد مكاتب السياحة مقابل مبلغ مالي.

وقرر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، تشكيل فريق بحث أثبت أن الراكب يعمل لصالح عصابة دولية تتخذ من مصر مقرًا لها لتزوير تأشيرات الحج للمواطنين الأجانب بمقابل مادي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لدخول شركة السياحة، حيث تم العثورعلى أختام وتأشيرات مزورة وجاهزة لوضعها على جوازات السفر ومبالغ مالية تبين أنها مقابل تزوير التأشيرات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى قيام روسية في مدينة الغردقة بالعمل داخل العصابة وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقبض عليها بعد قدومها البلاد وبحوزتها مجموعة أخرى من جوازات السفر.