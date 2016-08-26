﻿تقرير دولي يحمل دمشق مسؤولية هجومين كيميائيين وتنظيم «الدولة» هجوم بغاز الخردل… ويعرض أمام مجلس الأمن

نيويورك(الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: سلم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن 2235 الصادر عام 2015.

ويستعرض التقرير التحقيقات المفصلة التي أجراها الفريق المكون من 24 خبيرا حول تسع حالات محددة، ويقدم النتائج والتقييم والخلاصة من اللجنة التي تقود الآلية.

ويؤكد التقرير أن الفريق تمكن من التحقق من إستخدام الأسلحة الكيميائية في ثلاث حالات، إثنتين على أيدي القوات الحكومية السورية مستخدمة الغازات السامة وحالة واحدة إستخدم تنظيم «الدولة» غاز الخردل.

أما بقية الحالات الستة فما زال بعضها يحتاج إلى المزيد من التحقيقات. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يتطلع إلى مجلس الأمن للنظر في التقرير ويتمنى أن لا يفلت أحد من المساءلة بسبب إستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن مناقشة محتوى التقرير في الثلاثين من آب/أغسطس الحالي.

وأعرب بان كي مون عن تقديره للجنة القيادة وموظفي آلية التحقيق المشتركة، وأيضا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب نزع السلاح، لدعمهما المستمر للآلية. كما أبدى تقديره للدول الأعضاء لمساعدتها لآلية التحقيق، بما في ذلك تقديم الدعم المالي.

وافاد المحققون في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015. واضاف التقرير ان تنظيم الدولة الإسلامية استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015.

وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة بما فيها ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيناقشه في 30 آب/اغسطس.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 فريق «آلية التحقيق المشتركة» الذي يضم 24 محققا، اثر هجمات بالكلور استهدفت ثلاث قرى سورية وادت إلى مقتل 13 شخصا. واكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام اسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين بشكل واضح.

وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات ما ان يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل قاطع.

وطالب البيت الابيض فور اعلان نتائج التحقيق الاربعاء بـ»محاسبة» المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي نيد برايس انه «بات الآن مستحيلا انكار ان النظام السوري استخدم غاز الكلور مرارا كسلاح ضد شعبه».

واضاف «سنعمل مع شركائنا الدوليين من اجل محاسبته، ولا سيما امام مجلس الامن الدولي».

وفي تلمنس خلص المحققون إلى ان طائرة هليكوبتر تابعة للقوات السورية ألقت قنبلة نشرت «مادة سامة» يرجح انها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين إلى ان هذا الهجوم طاول «عددا كبيرا» من المدنيين.

وتكرر السيناريو نفسه في 16 اذار/مارس 2105 في سرمين حيث قتل ستة اشخاص داخل منزلهم.

وحول ما حصل في 21 اب/اغسطس 2015 في مارع قال المحققون ان «هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة للاستنتاج بان تنظيم الدولة الإسلامية كان الطرف الوحيد القادر على استخدام غاز الخردل والذي كانت ليها الدوافع لفعل ذلك».

ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته»، في اشارة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية او احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا نظيره البريطاني بيتر ويلسون إلى «محاسبة» المسؤولين عن الهجمات. لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض اي خطوة في مجلس الامن، على غرار ما فعلتا مرارا منذ بداية النزاع السوري في اذار/مارس 2011.

وان كانت باريس ولندن وواشنطن توجه اصابع الاتهام إلى النظام السوري، فان دمشق نفت على الدوام ان تكون استخدمت اسلحة كيميائية.

وتؤكد موسكو حتى الآن عدم وجود أي أدلة قاطعة تدين حليفها، متهمة في المقابل المعارضة المسلحة بشن هجمات كيميائية.

وصدر التقرير بعد ثلاث سنوات على هجوم كيميائي اوقع مئات القتلى في ريف دمشق الشرقي في 21 اب/اغسطس 2013.

وعلى اثر هذه المجزرة، انضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ووافقت على خطة لتفكيك مخزونها من غازي الخردل والسارين.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدمير الترسانة السورية. لكن غاز الكلور الذي يستخدم في القطاع الصناعي، غير مدرج بصفته سلاحا كيميائيا واشارت المنظمة إلى تناقضات في القائمة التي اعدتها الحكومة السورية بترسانتها

من جهة أخرى أصدر ت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بيانا دعت فيه مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والتأكد من أن المسؤولين عن إرتكاب هذه الهجمات سيمثلون أمام العدالة . وجاء في البيان «بدون مساءلة فإن الانتهاكات الجسيمة في سوريا من قبل جميع الأطراف سواء باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التقليدية ستسمر دون إنقطاع».