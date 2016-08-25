جبهة البوليساريو تواصل حملتها على عملية مغربية لتطهير المناطق الحدودية من المهربين وتجار المخدرات
محمود معروف
الرباط – «القدس العربي»: تواصل جبهة البوليساريو حملتها على عملية التطهير من التهريب وتجارة المخدرات، التي قامت بها السلطات المغربية، لمنطقة حدودية مع موريتانيا، وتطالب الجبهة الامم المتحدة بالتدخل لوقف هذه العملية رغم ان بعثة المنظمة الدولية بالمنطقة قالت إنها لم تلحظ، في العملية المغربية، أي خرق لوقف اطلاق النار.
وقالت جبهة البوليساريو ان عبد الله لحبيب البلال المكلف بالدفاع الوطني وعضو أمانتها الوطنية، استقبل امس الخميس، قيادة بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية (المينورسو) بمكونيها المدني والعسكري لإبلاغهم من جديد احتجاج جبهة البوليساريو «الشديد» على تمادي الحكومة المغربية في خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات. وتقع منطقة الكركرات (قندهار)، خارج الجدار الامني الذي زنرت به القوات المغربية الصحراء الغربية لمنع هجمات جبهة البوليساريو، وابقت القوات جزءاً من المنطقة خارج الحزام لتحاشي مواجهات مباشرة، مع القوات الجزائرية شرق الصحراء او الموريتانية جنوبها، اثناء أي اشتباك مع قوات جبهة البوليساريو، وذلك قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار 1991، الذي اعتبر الجدار خطاً لوقف اطلاق النار.
واعتبرت جبهة البوليساريو ان العملية المغربية التي استهدفت تجار المخدرات، خرقاً لوقف اطلاق النار، كون المناطق خارج الجدار الامني المحاذية للحدود الجزائرية والموريتانية، «مناطق محررة»، ويتواجد فيها جزء من قواتها ومقراتها، كما تقيم في منطقة تيفاريتي الحدودية مع الجزائر، احتفالات واستعراضات عسكرية كثيراً ما كانت تثير احتجاج المغرب ويبلغ الامم المتحدة بذلك. وقالت وكالة الانباء الصحراوية التابعة للجبهة ان البلال، في لقائه مع نواب بولدوك ممثلة الامين العام للامم المتحدة بالمنطقة ومساعدي قائد قوات المينورسو القادمين من العيون والدكتور يوسف جديان مدير مكتب المينورسو في تندوف، حمل بعثة المينورسو «مسؤولية التدهور القائم».
واضافت ان عبد الله لحبيب طالب المينورسو باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأشغال الجارية في المنطقة العازلة وإرجاع آليات الهندسة والدرك الملكي الذي يحرسها إلى خلف الجدار، وأن المطلوب «هو الوقف الفوري للأشغال وتحمل المسؤولية عن التداعيات بما فيها العودة إلى مربع الحرب».
وقالت تقارير صحافية مغربية ان عملية التمشيط الجارية في الشريط العازل على الحدود الجنوبية «قندهار»، جاءت بناء على تقارير استخباراتية كشفت عن مخطط لتمرير شحنات أسلحة إلى داخل المغرب من قبل شبكات تهريب تنشط في الساحل والصحراء، مرجحة بداية حرب عصابات من جانب «البوليساريو».
وكشفت صحيفة «الصباح» المغربية، عن أن التقارير المذكورة أوصت بضرورة تمكين الجيش المرابط في الجدار الأمني بمعدات خاصة لمواجهة احتمال وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، خاصة في ظل تأكيدات تكشف توفر الشبكات المذكورة على أسلحة غير تقليدية.
واضافت الصحيفة انه ينتظر استمرار التنسيق، الذي بدأه مدير المخابرات الخارجية «لادجيد»، ياسين المنصوري، مع السلطات الموريتانية، لتعبيد وتسييج الطريق الرابطة بين البلدين.
ورغم إعلان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن بعثة «المينورسو» إلى الصحراء، لم تلحظ أي تحركات عسكرية للمغرب خلف الجدار الأمني قرب الحدود مع موريتانيا، طالبت جبهة البوليساريو بإقامة مراكز مراقبة دائم للبعثة في المركز الحدودي المذكور.
وابلغت جبهة البوليساريو في وقت سابق رئيس بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» بتندوف الدكتور يوسف جديان احتجاجها القوي على الخرق المغربي والخطير لوقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع «جبهة البوليساريو والمملكة المغربية».
ودعت جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء الماضي الأمم المتحدة الى اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب «رداً على خرق المغرب للاتفاقية العسكرية رقم 01 من اتفاقية وقف إطلاق لسنة 1991، حاثة المجلس على الدعوة الى الوقف الفوري للأعمال التي يقوم بها المغرب في منطقة الكركرات».
وطالبت جبهة البوليساريو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بإقامة نقطة مراقبة في المنطقة لتهدئة الوضع، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي وفقاً لولايتها لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقالت الجبهة أنه منذ 11 آب/ اغسطس الجاري قامت القوات المغربية بشكل متكرر بعبور الجدار في منطقة الكركرات في تحد للاتفاقية العسكرية رقم 01 من وقف إطلاق التي تحظر أي عمل أو نشر في قطاع 05 كلم على طول الجدار.
وفي رسالة وجهها زعيم الجبهة الى الأمين العام للام المتحدة بان كي مون أكد أن «مثل هذه التصرفات هي جزء من مخطط للتصعيد الممنهج»، والذي كان آخر مظاهره طرد الموظفين المدنيين والإداريين للبعثة من طرف المغرب وان «هذا العمل يمثل سابقة خطيرة تستهدف النيل من ولاية البعثة وإهانة صارخة وخطيرة لقرارات اختصاصات مجلس الأمن الدولي».
محمود معروف
المبادرة المغربية في تنظيف منطقة شريطه الحدودي هي مسألة سيادية و استراتيجية ،و عندما يتعلق الأمر باخطار تهدد المملكة و منها تلك المتعلقة بالإرهاب أو التهريب بكل أشكاله فإنه يجب التعامل معها بحزم و صرامة . و هو ما تقوم به المملكة..أما الانفصاليون و خرجاتهم الأخيرة فلا تعدو أن تكون صرخة يائس من ملف خاسر سلفا. كما أنهم لا يستطيعون التحرك قيد أنملة إلى بالضوء الأخضر من الجزائر.
(وطالبت جبهة البوليساريو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بإقامة نقطة مراقبة في المنطقة لتهدئة الوضع، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي وفقاً لولايتها لمراقبة وقف إطلاق النار.) الأمم المتحدة راعية السلام وحقوق الإنسان ممثلةً في قبعاتها الزرق المينورسية يوجه لها هذا النداء من أصحاب الحق و ستتواصل النداءات والتحذيرات والتنديدات من جبهة البوليساريو، ولكن يجب تدارك الأمر من المجتمع الدوَّلي قبل فوات الآوان لاقدَّر الله.
” ورغم إعلان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن بعثة «المينورسو» إلى الصحراء، لم تلحظ أي تحركات عسكرية للمغرب خلف الجدار الأمني قرب الحدود مع موريتانيا، طالبت جبهة البوليساريو بإقامة مراكز مراقبة دائم للبعثة في المركز الحدودي المذكور.” أهـ
الظاهر أنه توجد عمليات تهريب لأسلحة لداخل الصحراء الغربية دعماً لإنتفاضة قادمة ! لكن السؤال هو : أين الدليل ؟
الصحراء الغربية مقبلة على عمل عسكري والسبب هو بإنغلاق سبل الحل السلمي عن طريق الأمم المتحدة
الظاهر هو أن للمغرب شكوك في أنه توجد أنفاق تحت الأرض تستخدمها البوليساريو لإدخال الأسلحة
والسؤال هو : هل سيستعين ملك المغرب بالسيسي لإغراق هذه الأنفاق كما فعل مع حماس بغزة ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
لبوليساريو تقول ان شعب الصحراوي مستعد للحرب لتحرر من المستعمر المغربي هده فرصتكم ما دام المغرب خرق وقف إطلاق النار .ام ان البوبيساريو اصبحت حركة اعلامية تكتفي بشجب والادانة
كما تعودنا عليه في الماضي.. والتوترمع موريتانيا ليست ببعيد ..يستمر المخزن في سياسته العرجاء والتي لا زالت تعاني من أعطاب بنيوية ولا تنبني على قراءة موضوعية ..بالمقابل نجد ان الدبلوماسية الصحراوية دبلوماسية فعالة وأضحت لها وزن على الساحة الدولية ..
“غباء الساسة المغاربة ..احسن استثمار للساسة الصحراويين ” بدأ يعطي ثماره…
النقطة الأولى : البعثة الأممية أكدت أنها لم تلحظ أي خرق لاتفاق إطلاق النار في المنطقة، إذن فهو إدعاء باطل من طرف قيادة الإنفصاليين.
النقطة الثانية : الشريط العازل الذي تركه المغرب بين جداره الأمني والحدود مع جيرانه ليست لا مناطق محررة ولا متنازل عليها، إنما هو تكتيك دفاعي مؤقت فقط، ففي حالة ما تعرض الجيش المغربي لعدوان من طرف أي مرتزقة يمكنه الرد وحسم الأمر في مساحة الشريط العازل دون التورط في دخول التراب الموريطاني أو الجزائري، ميليشيات الإنفصال لا يمكنها مجابهة جيش نظامي بعدته وعتاده، لذلك كانت تلجأ إلى حرب العصابات في التمانينات و ترتكز على هجمات خاطفة ومباغثة، تعود بعدها بسرعة لتختفي في أراضي الدول المجاورة. أما اليوم في ظل تطور أنظمة الرصد والمراقبة، أصبحت فرضية عودة الإنفصاليين إلى حرب العصابات مغامرة غير محسوبة العواقب. على كل حال فقد حطمت قيادة الإنفصال موسوعة غينس للأرقام القياسية بعدد التهديدات الوهمية لرفع السلاح خلال العشرين سنة الماضية!
النقطة الثالثة : لو كانت قيادة الإنفصاليين صادقة في إبراء الذمة لكانت تحركت منذ مدة للحيلولة دون تطور أنشطة تجار المخدرات بهذه المنطقة الحساسة عوض الإعتراض على المغرب لقيامه بتنظيف المنطقة من المجرمين.
الا يبدو عجيبا اصرار هذه الحفنة الجاهلة على ابقاء الاقليم خارج اطار الزمن،فهي ترفض اي مبادرة للتنمية او التعريف بالاقليم و ترغب في بقاءه قاعا صفصفا شبيها لمخيمات تندوف،ما المشكلة في تعبيد طريق و سابقا نددت بمؤتمرات و نددت بتظاهرات رياضية و استثمارات اجنبية اقامت الدنيا و لم تقعدها و بل ذهبت الى المحكمة الاوروبية لتعطيل الصادرات القادمة من الاقليم،اقليم الصحراء الغربية يقيم فيه مئات الالاف من الصحراويين و هؤلاء يرغبون في العيش الكريم و تطوير بلادهم و لا يمكنهم الانتظار حتى يحصل الاتفاق بين هذا و ذاك كي يعيشوا…عزيزي غالي انت جاهل و الحياة تمضي و لا احد يعيرك اهتماما الا من تشتريهم حاصنتك باموال شعبها….
السيد داود لا تتمادى في الحلم ف الصحراء هي رملية والمغرب يجد صعوبة في البحث عن المياه لانه كلما حفرت تواجهك كتبان رملية تحت لارض وتقوم بعدم اللذي تم حفره يمكنك زيارة المكان للتضطلع عليه بنفسك وكفاك من معلومات السيد غوغل
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- الشعب الصحراوي الغربي المغربي قرر مصيره . وتحرر .
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- إنه يحمل بطاقة وطنية للتعريف .
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- وينحني احتراما علم وطني أحمر تتوسطه نحمة خماسية .
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- الشعب الصحرواي الغربي المغربي ، يقول لا للمغرضين المتربصين بالوحدة الوطنية للمملكة .
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-الصحراء في مغربها . والمغرب في صحرائه . والخونة في مستنقع الذل والعار والتآمر .
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- المسألة في منتهى البساطة :
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****** المغرب ينظف المنطقة .
والمرتزقة ” يدافعون ” عن استمرار التهريب والفوضى والنفايات والأزبال في قندهار *******.
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- والتسمية ” قندهار ” تعني ما تعنيه .
الكروي داود النرويج
أنفاق تحت الأرض وفي الصحراء سبحان الله ماشاءالله تبارك الرحمن
اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين و المحسنين
المرتزقة يدافعون على عصابات مهربي الأسلحة والمخدرات وعلى الارهابيين. هدفهم هو جر المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار. إنهم يتمنون نقل نموذج دول أمريكا اللاتينية التي تؤيدهم إلى المنطقة.
المغرب يدرك جيدا أن خطر التقسيم ليس في معزل عنه ويستهدفه هو والجزائر، بعدما بات من الواضح أن الغرب يحاول تأجيج الصراع بين الجارين لإضعافهما وليسهل عليه التمدد في المنطقة المغاربية. ومن ثم، فمبادرة المغرب هي بمثابة محاولة استباقية لبناء تحالف جديد مع الجزائر في سياق الوضع الدولي المضطرب، بهدف تعزيز موقع الطرفين والتصدي لإستراتيجية “الفوضى الخلاقة” التي تحاول أمريكا بواسطتها رسم خرائط جديدة وزعزعة استقرار بعض الدول والتحكم في مصير الشعوب