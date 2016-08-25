﻿جبهة البوليساريو تواصل حملتها على عملية مغربية لتطهير المناطق الحدودية من المهربين وتجار المخدرات

الرباط – «القدس العربي»: تواصل جبهة البوليساريو حملتها على عملية التطهير من التهريب وتجارة المخدرات، التي قامت بها السلطات المغربية، لمنطقة حدودية مع موريتانيا، وتطالب الجبهة الامم المتحدة بالتدخل لوقف هذه العملية رغم ان بعثة المنظمة الدولية بالمنطقة قالت إنها لم تلحظ، في العملية المغربية، أي خرق لوقف اطلاق النار.

وقالت جبهة البوليساريو ان عبد الله لحبيب البلال المكلف بالدفاع الوطني وعضو أمانتها الوطنية، استقبل امس الخميس، قيادة بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية (المينورسو) بمكونيها المدني والعسكري لإبلاغهم من جديد احتجاج جبهة البوليساريو «الشديد» على تمادي الحكومة المغربية في خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات. وتقع منطقة الكركرات (قندهار)، خارج الجدار الامني الذي زنرت به القوات المغربية الصحراء الغربية لمنع هجمات جبهة البوليساريو، وابقت القوات جزءاً من المنطقة خارج الحزام لتحاشي مواجهات مباشرة، مع القوات الجزائرية شرق الصحراء او الموريتانية جنوبها، اثناء أي اشتباك مع قوات جبهة البوليساريو، وذلك قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار 1991، الذي اعتبر الجدار خطاً لوقف اطلاق النار.

واعتبرت جبهة البوليساريو ان العملية المغربية التي استهدفت تجار المخدرات، خرقاً لوقف اطلاق النار، كون المناطق خارج الجدار الامني المحاذية للحدود الجزائرية والموريتانية، «مناطق محررة»، ويتواجد فيها جزء من قواتها ومقراتها، كما تقيم في منطقة تيفاريتي الحدودية مع الجزائر، احتفالات واستعراضات عسكرية كثيراً ما كانت تثير احتجاج المغرب ويبلغ الامم المتحدة بذلك. وقالت وكالة الانباء الصحراوية التابعة للجبهة ان البلال، في لقائه مع نواب بولدوك ممثلة الامين العام للامم المتحدة بالمنطقة ومساعدي قائد قوات المينورسو القادمين من العيون والدكتور يوسف جديان مدير مكتب المينورسو في تندوف، حمل بعثة المينورسو «مسؤولية التدهور القائم».

واضافت ان عبد الله لحبيب طالب المينورسو باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأشغال الجارية في المنطقة العازلة وإرجاع آليات الهندسة والدرك الملكي الذي يحرسها إلى خلف الجدار، وأن المطلوب «هو الوقف الفوري للأشغال وتحمل المسؤولية عن التداعيات بما فيها العودة إلى مربع الحرب».

وقالت تقارير صحافية مغربية ان عملية التمشيط الجارية في الشريط العازل على الحدود الجنوبية «قندهار»، جاءت بناء على تقارير استخباراتية كشفت عن مخطط لتمرير شحنات أسلحة إلى داخل المغرب من قبل شبكات تهريب تنشط في الساحل والصحراء، مرجحة بداية حرب عصابات من جانب «البوليساريو».

وكشفت صحيفة «الصباح» المغربية، عن أن التقارير المذكورة أوصت بضرورة تمكين الجيش المرابط في الجدار الأمني بمعدات خاصة لمواجهة احتمال وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، خاصة في ظل تأكيدات تكشف توفر الشبكات المذكورة على أسلحة غير تقليدية.

واضافت الصحيفة انه ينتظر استمرار التنسيق، الذي بدأه مدير المخابرات الخارجية «لادجيد»، ياسين المنصوري، مع السلطات الموريتانية، لتعبيد وتسييج الطريق الرابطة بين البلدين.

ورغم إعلان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن بعثة «المينورسو» إلى الصحراء، لم تلحظ أي تحركات عسكرية للمغرب خلف الجدار الأمني قرب الحدود مع موريتانيا، طالبت جبهة البوليساريو بإقامة مراكز مراقبة دائم للبعثة في المركز الحدودي المذكور.

وابلغت جبهة البوليساريو في وقت سابق رئيس بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» بتندوف الدكتور يوسف جديان احتجاجها القوي على الخرق المغربي والخطير لوقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع «جبهة البوليساريو والمملكة المغربية».

ودعت جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء الماضي الأمم المتحدة الى اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب «رداً على خرق المغرب للاتفاقية العسكرية رقم 01 من اتفاقية وقف إطلاق لسنة 1991، حاثة المجلس على الدعوة الى الوقف الفوري للأعمال التي يقوم بها المغرب في منطقة الكركرات».

وطالبت جبهة البوليساريو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بإقامة نقطة مراقبة في المنطقة لتهدئة الوضع، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي وفقاً لولايتها لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقالت الجبهة أنه منذ 11 آب/ اغسطس الجاري قامت القوات المغربية بشكل متكرر بعبور الجدار في منطقة الكركرات في تحد للاتفاقية العسكرية رقم 01 من وقف إطلاق التي تحظر أي عمل أو نشر في قطاع 05 كلم على طول الجدار.

وفي رسالة وجهها زعيم الجبهة الى الأمين العام للام المتحدة بان كي مون أكد أن «مثل هذه التصرفات هي جزء من مخطط للتصعيد الممنهج»، والذي كان آخر مظاهره طرد الموظفين المدنيين والإداريين للبعثة من طرف المغرب وان «هذا العمل يمثل سابقة خطيرة تستهدف النيل من ولاية البعثة وإهانة صارخة وخطيرة لقرارات اختصاصات مجلس الأمن الدولي».