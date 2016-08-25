﻿تونس: هل يتفوق الشاهد على الصيد في اختبار البرلمان؟

تونس – «القدس العربي»: يستعد رئيس الحكومة التونسية المكلّف يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، لعرض تشكيلته الجديدة أمام البرلمان التونسي بهدف نيل ثقته، حيث من المتوقع أن تحظى بأغلبية مريحة في ظل اتجاه الأحزاب الكبرى لمنحها الثقة، في وقت تواصل فيه أحزاب المعارضة وبعض النشطاء توجيه الانتقادات للفريق الحكومي الذي أعلن عنه الشاهد قبل أيام، ملمحة إلى احتمال أن تواجه الحكومة الجديدة مصيراً مشابهاً لحكومة الحبيب الصيد.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم السابق (نداء تونس، النهضة، آفاق تونس، الاتحاد الوطني الحر، أعلنت نيتها منح الثقة لحكومة الشاهد، رغم وجود بعض التحفظات لديها على فريق الشاهد الجديد.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لـ»نداء تونس» سفيان طوبال تحدث عن وجود تحفظات لدى حزبه حول تركيبة الحكومة وهيكلته، لكنه أشار إلى أن الشاهد تفاعل إيجابيا مع هذه التحفظات، مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً كبيراً لتقريب وجهات النظر داخل الكتلة، فيما توقعت مصادر من داخل كتلة النداء أن يصوت أغلب أعضائها لصالح حكومة الشاهد، وخاصة أن رئيساً هو بالأساس قيادي في الحزب، وبالتالي سيكون من السهل تجاوز الخلافات معه مستقبلاً.

فيما أكد نائب رئيس حركة «النهضة» علي العريض أن الحركة ستمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد «حتى تنطلق بأسرع وقت ممكن في عملها»، مشيراً إلى أن «المشاورات حول الحكومة طالت أكثر من اللازم. والابقاء على حكومة تصريف أعمال يهدر الكثير من الوقت المهم في مؤسسات الدولة».

وقرر حزب «آفاق تونس» في ختام اجتماع مجلسة الوطني تأكيد المشاركة في حكومة الشاهد ومساندتها والتصويت لصالحها في البرلمان، حيث أكد أمين عام الحزب فوزي عبدالرحمن أن الشاهد أبدى، خلال اجتماعه مع ممثلين عن «آفاق تونس»، تفهمه للتحفظات التي أبداها الحزب و»قدم تفسيرات ناقشها المجلس الوطني للحزب وقبلها».

فيما أبدى قياديون بارزون في «الاتحاد الوطني الحر» (رفض المشاركة في الحكومة) مواقف متناقضة حول حكومة الصيد، حيث هدد الأمين العام للحزب (وزير أملاك الدولة في حكومة تصريف الأعمال) حاتم العشي بمغادرة الحزب إذا لم يصوت لصالح حكومة الشاهد، مشيراً إلى أن التحاق حزبه بالمعارضة «عملية انتحارية»، لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب طارق الفتيتي أكد أن حزبه لم يحسم أمره بشأن التصويت لصالح الحكومة أو ضدها، في وقت أشارت فيه مصادر غير مؤكدة إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى رئيس «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي، مشيراً إلى أن الرياحي وعد بأن يصوت لصالح الحكومة.

من جانب آخر، «تبرأت» الجبهة الشعبية (أكبر تكتل يساري معارض) من أحزاب المعارضة المشاركة في حكومة الشاهد، حيث أكد القيادي في الجبهة الجيلاني الهمامي وجود «طلاق» مع حزبي «الجمهوري» و»المسار الديمقراطي» منذ مشاركتهما في حكومة محمد الغنوشي بعد الثورة.

وأضاف في تصريحات صحافية «نحن اخترنا توجهنا وهم اختاروا توجههم، ما يهمنا هو مصلحة الشعب التونسي ونحن على يقين أنّ الكثير من الأوساط الشعبية ستعي أنّ الجمهوري والمسار تخليا عن بعض المطالب الشعبية بالنظر إلى وثيقة قرطاج التي لن تخرج البلاد من المأزق”.

وكان الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي دعا الجبهة إلى إعادة قراءة الواقع السياسي في البلاد، مذكراً بأنها لم تلتزم بالاتفاق السابق بين الطرفين حول المشاركة بالحوار حول حكومة الوحدة الوطنية والذي انته بالتوقيع على «وثيقة قرطاج».

ويشارك الحزب «الجمهوري» بحقيبة واحدة داخل حكومة الشاهد، من خلال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني، كما يشارك حزب «المسار الديمقراطي» أيضا بحقيبة واحدة لأمين العام سمير الطيب والذي تم اختياره كوزير للفلاحة.

وكان عدد من الأطراف تحفظوا على تعيين الطيب على رأس وزارة الفلاحة، حيث أكدوا أنه في بلد زراعي كتونس يفترض تعيين شخص مختص في مجال الفلاحة على رأس هذه الوزارة الهامة، بدلاً من اختيار سياسي وحقوقي كالطيب، فيما أبدى عدد من قياديي حركة «النهضة» تحفظا تجاه الطيب المعروف بمواقفه «المعادية» للحركة الإسلامية، ونشر ناشطون على موقع «فيسبوك» شريط فيديو قديماً يتهجم فيه الطيب على حركة «النهضة» ورئيسها الشيخ راشد الغنوشي، ويحملهم مسؤولية الاغتيالات السياسية والفوضى في البلاد.

فيما انتقد آخرون اختيار عبدالجليل بن سالم وزيراً للشؤون الدينية، حيث تداولوا شريط فيديو يظهر فيه بن سالم إلى جانب الغنوشي، ويؤكد فيه أن «الإسلام السياسي هو من سيسود المنطقة في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «جميع الأطروحات العلمانية والليبرالية واليسارية باءت بالفشل».

وتداول نشطاء آخرون تدوينة سابقة على موقع فيسبوك لكاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة المحامي مبروك كورشيد، يهاجم فيها وزير الخارجية والداخلية في حكومة الحبيب الصيد مشيراً إلى أنهم كانوا في خدمة نظام بن علي، حيث تساءل النشطاء عن المستجدات التي دفعت كورشيد للتخلي عن قناعاته السابقة والعمل إلى جانب الشخصيات التي هاجمها سابقاً، على اعتبار أن الوزيرين المذكورين سيحافظان على مركزهما في حكومة الشاهد.

من جانب آخر، أكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أنّ الشخصيات النقابية المقترحة لعضوية حكومة الوحدة الوطنية «مستقلّة ولا علاقة لها باتحاد الشغل».

واعتبر أنّه من حق هذه الشخصيات (وزيري الشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية) التي تحمّلت مسؤوليات سابقة في المنظمة الشغيلة، المشاركة في حكومة يوسف الشاهد، مذكراً بموقف اتحاد الشغل الرافض لأن يكون طرفاً في الحكم. يُذكر أن حكومة يوسف الشاهد الجديدة تحتاج لثقة 109 على الأقل من أعضاء البرلمان (50 بالمئة + 1) البالغ عددهم 217 نائباً، كي تتمكن من مباشرة عملها، غير أن البعض يرى أن الحكومة الجديدة تحتاج لموافقة حوالي 170 نائبا (على غرار حكومة الحبيب الصيد الأولى) كي تحظى بالدعم السياسي الكافي لإنجاز مهامها، رغم أن تحصيل هذا الرقم قد يبدو صعباً في ظل رفض أحزاب المعارضة وبعض نواب الائتلاف الحاكم التصويت لصالحها.