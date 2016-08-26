﻿مقتل 11 طفلاً في «مجزرة» بقصف للنظام بالبراميل المتفجرة على حلب والتوصل لاتفاق لإنهاء حصار ضاحية داريا وإجلاء جميع السكان والمقاتلين منها

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قتل 11 طفلاً أمس الخميس في قصف جوي لقوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على احد الاحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 15 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، في قصف بالبراميل المتفجرة على حي باب النيرب» في الجهة الشرقية لمدينة حلب، مشيراً إلى انه بين القتلى «ستة اطفال ومواطنتان من عائلة واحدة».

واشار إلى ان «القصف استهدف منازل المواطنين»، واسفر ايضاً عن سقوط عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلاً للقصف بين قوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الاحياء الشرقية.

وافاد المرصد ايضاً عن «مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، الخميس جراء قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على الاحياء الغربية».

ويتزامن القصف المتبادل مع تواصل المعارك بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة والجيش السوري من جهة ثانية في جنوب غرب مدينة حلب. وتمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية في السادس من الشهر الحالي من التقدم في جنوب غرب حلب، ما مكنها من فك حصار فرضه الجيش السوري لنحو ثلاثة اسابيع على الاحياء الشرقية.

ويسعى الجيش السوري منذ ذلك الحين إلى استعادة المواقع التي خسرها، واعادة تطويق الاحياء الشرقية.

جاء ذلك فيما قال مسؤولون من الأمم المتحدة امس الخميس إن روسيا وافقت على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب السورية المقسمة للسماح بتوصيل المساعدات لكن المنظمة الدولية تنتظر ضمانات أمنية من أطراف أخرى على الأرض.

وقال ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا للصحافيين «نحن نركز بدرجة كبيرة على الحفاظ على نهجنا. نريد هدنة مدتها 48 ساعة والاتحاد الروسي قال «نعم» وننتظر من الآخرين أن يحذوا الحذو نفسه… لكننا مستعدون والشاحنات جاهزة ويمكنها التحرك في أي وقت نتلقى فيه تلك الرسالة.»

وقال يان إيجلاند الذي يرأس مهمة العمل الإنسانية الأسبوعية التي اجتمعت في جنيف إن خطة الإنقاذ التي أعدتها الأمم المتحدة لحلب تشمل ثلاثة عناصر منها تسليم مساعدات غذائية بشكل متزامن للمناطق التي يسيطر عليها المعارضون في الشرق والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الغرب فضلا عن إصلاح النظام الكهربائي في الجنوب الذي يغذي محطات ضخ مياه تخدم 1.8 مليون نسمة.

إلى ذلك قال قائد عسكري في المعارضة السورية إن المعارضة المسلحة والجيش السوري توصلا لاتفاق لإجلاء جميع السكان والمقاتلين من ضاحية داريا المحاصرة في دمشق لتنتهي بذلك واحدة من أطول المواجهات في الصراع المستمر منذ خمسة أعوام.

ويحاصر الجيش السوري قوات المعارضة والمدنيين ومنع وصول شحنات الطعام إلى داريا منذ 2012 ودأب على قصف المنطقة التي تبعد سبعة كيلومترات فقط عن دمشق مقر سلطة الرئيس بشار الأسد.

وكانت داريا من أول الأماكن التي شهدت احتجاجات سلمية ضد حكم الأسد وقاومت محاولات متكررة لسيطرة القوات الحكومية عليها مع تحول الصراع إلى حرب أهلية.

وأضاف الرائد أبو جمال قائد لواء شهداء الإسلام وهو الأكبر بين جماعتي المعارضة الرئيسيتين في داريا «لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن إجلاء جميع الأشخاص في داريا مدنيين ومقاتلين.»

وأضاف أن عملية الإجلاء ستبدأ اليوم الجمعة وتستمر ليومين أو ثلاثة.

وذكرت مصادر بالمجلس المحلي أن نحو خمسة آلاف شخص سيجلون من الضاحية التي كانت قبل الحرب الأهلية موطنا لربع مليون نسمة.

وقالت المعارضة إن ذلك سيشمل ألف مقاتل سيجلون بأسلحتهم إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة.

ولم توافق السلطات إلا في يونيو /حزيران على السماح بإدخال شحنات الغذاء إلى الضاحية بموجب اتفاق لوقف الأعمال القتالية لكن لم تدخل سوى شحنة واحدة منذ ذلك الحين.

وفي الأسابيع القليلة الماضية صعد الجيش قصفه للضاحية التي تسيطر عليها المعارضة مكثفا استخدامه للبراميل المتفجرة والقنابل الحارقة. وقالت المعارضة وعمال إغاثة إن المستشفى الوحيد هناك تعرض للقصف الأسبوع الماضي.

الى ذلك قال شهود إن تسع دبابات تركية أخرى على الأقل دخلت شمال سوريا امس الخميس في إطار عملية تستهدف إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية المحيطة ببلدة جرابلس ومنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على المنطقة.

وذكر مسؤول تركي كبير أن هناك الآن أكثر من 20 دبابة تركية داخل سوريا وأنه سيتم إرسال دبابات إضافية ومعدات تشييد إن تطلب الأمر. وقال المسؤول «نحتاج معدات التشييد لفتح طرق… وربما نحتاج المزيد في الأيام القادمة. لدينا أيضا حاملات جند مدرعة يمكن استخدامها على الجانب السوري. وقد نستخدمها حسب الحاجة.»

ويأتي نشر الدبابات التركية في إطار «عملية درع الفرات» التي دخل بموجبها مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات خاصة ودبابات وطائرات من تركيا جرابلس وهي من آخر معاقل الدولة الإسلامية على الحدود التركية-السورية. وهو أول توغل تركي كبير بدعم من الولايات المتحدة في سوريا.

ودوى صوت إطلاق النيران القادم من تلة على الجانب التركي من الحدود ويطل على جرابلس في وقت مبكر من صباح امس الخميس وتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة.

وصرحت مصادر بوزارة الخارجية التركية بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو امس الخميس بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية تتراجع إلى شرق نهر الفرات الذي يعد خطا أحمر بالنسبة لتركيا.

وقالت المصادر إن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي أن قتال تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا سيستمر في الوقت نفسه.

وخلال زيارة إلى تركيا أمس الأربعاء حاول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدئة المخاوف التركية بشأن المكاسب الكردية على الأرض في سوريا. وقال بايدن إن سوريا يجب أن تبقى موحدة ولا يجب أن يكون هناك كيان كردي منفصل في شمال سوريا. وأضاف بايدن أن المقاتلين الأكراد في سوريا لن يتلقوا دعما أمريكيا إذا لم ينسحبوا إلى شرق نهر الفرات كما وعدوا.