﻿عضو في مركزية فتح ينفي تدخل الملك الأردني والرئيس المصري في شؤون الحركة

غزة – «القدس العربي»: نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مزاعم ادعت أنه تناول موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعد تصريحات نشرت على لسانه تفيد بعدم وجود أي قرار داخل الحركة لعقد صلح مع أي من الأعضاء المفصولين.

وأكد في بيان صحافي احترامه لموقف الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي وحرصهما على القضية الفلسطينية، وعلى وحدة الشعب والشرعية الفلسطينية. وقال «إننا في خندق واحد لتحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ونفى ما أوردته وكالة «وطن للأنباء»، على لسانه، وقال إنه «لا أساس له من الصحة.. لا من قريب ولا بعيد، وهو مجرد مزاعم ملفقة هدفها مشبوه».

وكان موقع الوكالة، قد نقل عن محيسن نفيه في وقت سابق أن يكون هناك توجه أو قرار داخل الحركة لعقد صلح مع أي من الأعضاء المفصولين، وذلك بعد أن أعرب كل من الملك عبد الله والرئيس السيسي، خلال قمة جمعت الرجلين في العاصمة المصرية القاهرة، عن تقديرهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ «استجابته لدعوة لم الشمل الفلسطيني، وإصدار اللجنة المركزية لحركة فتح بيانًا للتأكيد على دعوتها لإعادة أبنائها تحت «مظلة الحركة بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، التي تتطلب وحدة الصف ودعم القوى المعتدلة لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه العالم أجمع».

وجرت بعد ذلك الإشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المصالحة العربية لإعادة النائب محمد دحلان إلى حركة فتح، التي فصل منها في عام 2011، ومن بعده عدد من قادة الحركة المحسوبين عليه.

ونقلت «وكالة وطن» أيضا عن محيسن قوله إن بيان اللجنة المركزية الأخير لم يتضمن الإشارة إلى عودة المفصولين من الحركة، وإنه لا يمكن لأي شخص ينفصل من الحركة أن يعود بـ «القوة أو الواسطات».

ونقل عنه القول «فصل أي عضو من الحركة هو قرار تملكه الحركة فقط، ولا يوجد قرار داخل الحركة بذلك»، مضيفاً «تاريخيا أي شخص يتم فصله من الحركة يقوم برفع كتاب تظلم للحركة، التي تشكل بدورها لجنة تحقيق لدراسة ملفه «.

وكذلك نقل عنه القول قبل أن يبادر بنفي تلك التصريحات «الشأن الداخلي الفتحاوي ليس مسموحا لأحد أن يتدخل به، هذا شأن داخلي ولدينا نظام داخلي، يحدد طبيعة العقوبات على عناصر الحركة».

وجاء في بيان اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس عباس «أن حركة فتح وهي تزف شهداءها يوميا، وتعالج جرحاها وتسعى للإفراج عن أسراها والأسرى كافة، لتؤكد تصميمها على إنجاح الانتخابات المحلية وإجرائها في موعدها المحدد، وعلى هذا الأساس تدعو أبناءها وكوادرها كافة لتعزيز وحدتهم وتعاضدهم وتضامنهم، والتعالي عن الخاص للعام، وتؤكد على أن أطرها ومؤسساتها مفتوحة أمام جميع أبنائها للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية».

يشار إلى أن دحلان الذي كان يشغل منصب عضو اللجنة المركزية، فصل بقرار من الحركة عام 2011، ووجهت له العديد من التهم.

وعقب ذلك جرى فصل الكثير من القيادات الموالية لدحلان، بتهمة «التجنح» داخل حركة فتح. ونقلت تقارير صحافية عن سمير المشهراوي، أحد أبرز مساعدي دحلان دعوة أعضاء الحركة الذين طالتهم قرارات الفصل للبدء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي تكفل لهم «عودة حقوقهم كأعضاء وقيادات أصيلين في هذه الحركة».

ولم يعرف بعد أن كان هناك قرار رسمي اتخذته قيادة حركة فتح ببحث ملفات المفصولين، تمهيدا لتحديد مصيرهم في المرحلة المقبلة أم لا، في ظل تأكيدات من قيادات كبيرة داخل حركة فتح، تشـير إلى أن الحركة ذاهبة إلى خـوض الانتـخابات الـمحلية الـقادمة «واحدة موحدة».