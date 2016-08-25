كحول
د. ابتهال الخطيب
نشر الإعلام فيديو لفتى ينتمي «لأشبال الخلافة»، وهي فرقة تابعة لتنظيم داعش، وهو محوط بفريق شرطة عراقي يحاول تفكيك حزام ناسف من خصره كان ينتوي تفجير نفسه به في مدينة كركوك. انهمرت التعليقات محللة أصول التنظيم وتمويله في إجماع كبير من «الخبراء العرب» وكل الجمهور العربي خبراء، بأن داعش صنعتها مخابرات أجنبية، فهي في الواقع صنيعة غربية لتشويه سمعة المسلمين ولإضفاء الشرعية على التوغل في الشرق الأوسط ولتسبيب الأسباب لإشعال الحروب ولإسقاط أنظمة وإحياء غيرها.
في الواقع أتفق وكثير من التحليلات هذه، ولكن المرعب هو الغياب التام لذكر أي دور عربي اسلامي في خلق هذه الكارثة. لا توجد هناك أي محاسبة داخلية أو تقييم حقيقي لدور التراث والفكر الاسلاميين ولدور مشايخ الدين السابقين والحاليين في تخصيب تربة العنف وريها وتشميسها كذلك.
نعم هناك أصوات عقل متناثرة، ولكن ليس هناك شعور جمعي بالمصدر الداخلي للكارثة، ليست هناك رغبة في تحمل المسؤولية، وهو غياب للرغبة مفهوم ومبرر تماماً. مواجهة النفس دوماً ما تكون مؤلمة، فهي تدفع لمواجهة قطعيات ومسلمات في الحياة مزروعة في الروح والعقل، وانتزاعها وإعادة فحصها وتقييمها هي عملية مؤلمة معذبة. ولكن حتى يطيب الجرح هل من مفر من سكب الكحول عليه؟
صبي صغير، في الرابعة عشرة من عمره، ماذا استخدم التنظيم لإقناعه بتبديد حياته؟ لنقل أن داعش صنيعة غربية، ولنقل إنها مؤامرة من العالم كله للإيقاع بنا، ولو أنه تصور نرجسي مريض في حد ذاته، ولكن، ماذا يستخدم هذا التكوين المؤامراتي لجذب الصغار وتجنيدهم؟ ألا يستخدمون تفاسير شهيرة للنصوص الدينية؟ ألا يستخدمون حججاً وقصصاً تراثية؟ يمتلئ التراث الإسلامي وتاريخه بقصص لشخصيات اسلامية مهمة قتلت أقاربها، أب أو خال أو عم أو أم أو أخت بسبب من «كفرهم» وتلك قصص لها من التأثير الحماسي على الشباب ما يفوق أي محفز آخر تجاه العنف.
طبعاً هنا أنا لا أحكم على هذه الشخصيات ولا حتى أطالب بتغيير القصص التاريخية، ولكن ما هو مهم وعاجل هو إعادة قراءة هذا التراث ووضعه في قالبه التاريخي الذي يبين للشباب أنه لم يعد المقياس الذي به نقيم ونقدر الأمور، فالحال كان غير الحال، والظروف غير الظروف، وحتى التقييم الحقوقي اختلف ومعه الكثير من المبادئ والمثل. فلم يعد حز الرؤوس وسبي النساء مثلاً أدلة شجاعة وإقدام، ولم يعد تفريق السبايا بين المحاربين مكافأة مقبولة، تغير الزمن ومعه حتى المبادئ والتقييم الحقوقي للإنسان.
هذا لا يغير شيئاً من الماضي، ولا حتى يتهم الأسلاف الذين ما كان لهم سوى أن يتصرفوا بحكم العرف والمقبول في ذلك الوقت، الهدف ليس تغيير الماضي ولكن قولبته في زمنه والتوقف عن اعتماده نبراساً للحاضر، فالماضي الذي نحاول جاهدين إحياءه لن يقودنا سوى الى كهف عميق نضيع بين أخاديده، فلا نحن من واقعنا ولا نحن من ماضينا. لا يمكن اليوم الاستدلال بالماضي لإرضاخ العالم للدين الإسلامي مثلاً أو للتفكير في فرض جزية على من لا ينضم تحت لواء الدين، لا يمكن اليوم الاستمرار في تمني دولة خلافة لا يمكن لها أن تكون، ليس فقط لاستحالتها السياسية ولكن لاستحالتها الإنسانية كذلك.
لا يمكن اليوم التشدق بفارس ضرب ضربة عن يمينه فأوقع مئة وضرب ضربة عن يساره فأوقع مئة، تلك قصص نقرأها في التراث والتاريخ، نتعلم منها كيفية قيام الدولة الإسلامية في صباها، نستخلص منها عبراً ودروساً، ولكن لا نقتاد بها في بناء الحاضر، الحاضر الذي سادت فيه مبادئ السلام والحقوق الإنسانية فوق كل مبادئ، وان لم يستتب لها أن تتحقق كاملة بعد.
لينتهي العنف، لا بد أن ينتهي مصدر الإقناع، لا بد من إعادة قراءة التراث، من وضع التفاسير في زمانها ومكانها، من خلق قراءة جديدة وفهم جديد يناسبان زمننا، فيستطيع الصغار أن يستخلصوا العبر من الماضي ويفتخروا بأجزاء منه ولكن لا ينقادون به ولا إليه، الماضي ماض، لا يعود، كما الصغار الذين يقتلهم داعش كل يوم باسم الدين لا يعودون.
نعم، لربما داعش مؤامرة أجنية، لكن التنفيذ، ديني تراثي باحتراف.
د. ابتهال الخطيب
” يمتلئ التراث الإسلامي وتاريخه بقصص لشخصيات اسلامية مهمة قتلت أقاربها، أب أو خال أو عم أو أم أو أخت بسبب من «كفرهم» ” أهـ
مع إحترامي لك يا دكتورة إبتهال أقول بأن هذا الكلام غير صحيح
الصحيح أن بعض الصحابة قتلوا من أقاربهم بسبب محاربتهم لهم في الحروب وليس بسبب كفرهم ! فالمحارب غير الكافر !!
غير هذا فالكروي داود يؤيد تنقيحاً جديداً بكل ما هو إسلامي بدأً بتفاسير القرآن وتنقيح السنة النبوية حتى لو كانت كتب الصحاح
الكتاب الوحيد الصحيح 100% هو القرآن الكريم فقط
….. ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)
نعم يا دكتورة إبتهال نحتاج لتنقيح تراثنا الإسلامي لهذا نحتاج لمجددين كالعلامة المجدد الشيخ القرضاوي أطال الله بعمره
ولا حول ولا قوة الا بالله
يادكتوره … هذا الجزء من العالم لن يفيق وسيبقى يؤمن بالخرافات لالشيء … سوى رغبته بدخول الجنة ومتابعة النوم
إرضاخ العالم للدين الإسلامي ” ؟!
هذا العالم لم يتردد في غزو العراق و تدمير ليبيا بحجج واهية ..و قبل ذلك غزو أفغانستان ، و بذا أطلق الإرهاب ، فهم يتحملون مسؤولية كبرى الى جانب رجال الدين من كلا الطائفتين .
أما الشيخ القرضاوي أخي الكروي فقد أفتى بقتل القذافي في وقت كان واضحاً أن الغرب المنافق كان ينتهز الفرصة لتصفية حسابات .
كل من له مشكلة مع هذا الدين تخصص في إختلاق الذرائع للطعن فيه ..
لو كنت صهيونيا ما سعدت بمقال سعادتي بهذا و أمثاله .. لولا هذا الذي
تصفينه بالتراث ــ أي الإسلام ــ و فكرة الجهاد فيه لكان العرب محل الهنود
الحمر اليوم .. لا أدري إن كان لك فكرة عن سبب إبادة هؤلاء القوم و هم
بالملايين: سذاجتهم أم وحشية غزاتهم ؟ أعتقد السذاجة كانت أغلب !
لا أصدق أني قرأت هذا :
” الحاضر الذي سادت فيه مبادئ السلام والحقوق الإنسانية فوق كل مبادئ،
وان لم يستتب لها أن تتحقق كاملة بعد.” اهـ. مع النووي و الجرثومي و العابر
للقارات و عسكرة البر و البحر و الغزو و الإحتلال و الإنقلابات .. و و و
لو قال هذا الكلام أمريكي أو أروبي لتفهمته ، أما من شخص بيته يحترق فلا
يمكنني تجاهل ما ينفقه الغرب على الدعاية .. ثم هل يعقل أن تخطئ عيني كل
الأهوال التي يتعرض لها أطفال العراق و سوريا على يد الغزاة و الوكلاء ، و
أتساءل ــ تساؤل الخواجة في بلده الآمن ــ : ما الذي أقنع هذا الطفل بالتفكير في
تفجير نفسه ؟ و بنفس عقلية الخواجة أبحث له عن أي قشة في الدين أفسره بها ..
ما الذي سيتكلفه أي غازي إذا ما قتلت فكرة الجهاد و المقاومة في أمة ؟ يبدو أن
البعض لا يكترث حتى و إن عكفنا على إستدعاء الخلافة الأمريكية لتحريرنا ، و
سمينا أبناءنا بأسماء رؤسائها ! ..
أعجب كيف يستعير مغزي قراءة دينه من غازيه ؟
جود / الجزائر
ليس كل من انتقذ شيئا من الثرات أو الدين قد يراه عتيقا أو تخطاه الزمن يوصف ” عميلا للغرب” أو ” منسلخا من جلدته ” هذا غير معقول وغير طبيعي وخطير, ماسر وجود أذمغة وعقول في جماجم البشر؟ أفقط كي تحفظ وتردد كالببغاوات؟
يجب الإنفتاح والإطلاع على أفكار الغير, وعدم الكفاية فقط بما يقدم جاهزا مدروسا منقحا . مطالعة حتى مالا يسر , وليس كل معارض لرأيك وفكرك صهيوني عميل للغرب .
الأخت إبتهال الخطيب من المفضلين المحببين عند الكثيرين من القراء بدون شك, صريحة في رأيها , محترمة ممن يقدر منزلتها ,لا تخشى في اللوم لومة لائم خصوصا إن كان اللوم نابعا عن قلة معرفة ووعي.
*( داعش ) انتهى دورها الخبيث وهي الى زوال
وأتوقع و( الله أعلم ) ستنقرض خلال الشهور
القادمة.
* (الاسلام ) العظيم النقي العطر براء من داعش وأخواتها .
سلام
كلام صحيح ومقال رائع ولكن هل يمكن ان تقبل المؤسسات الدينية التي تخرج هذا الكم الهائل من مؤسساتها ان تراجع مناهجها وتنقحها بالطبع لن تفعل لان مصالحها ستتاثر وكذلك الحكومات لن تقوم بذلك لان من مصلحتها بقاء الامور هكذا من اجل استخدام الدين لماربهم.لو اردنا اعطاء امثلة لما تزخر به كتب التراث والحديث من قصص لما تعجبنا مما يحدث الان.اما عن داعش وقبلها القاعدة وكل المنظمات الاسلامية الاخرى فهي صناعة محلية ولكن امريكا تعرف كيف تستغل الظروف لتكون هذه المنظمات فعندما غزا السوفيت افغانستان جاءت الفرصة وتم تجميع المجاهدين العرب هناك وتكونت القاعدة لتقوم بما قامت به من افعال ونفس الامر استغل في العراق وبعده ليبيا وسوريا ولو عدنا الى حماس من اسرائيل وفرت الظروف لانشائها لكي ينقسم الفلسطينيين فيما بينهم.اعتقد ان القرائنيين الذين يعتبرون القران المصدر الوحيد لالاسلام هم الوحيدون القادرون لتغيير الامر اذا سمح لهم بذلك. فالاسلام الشيعي مليء بالخرافات والاسلام السني هو اسلام البخاري
المشكلة ليست في الدين والتراث
ولا التجديد والتنقيح ومعها التنقيب
على حسب علمي الاسلام تعاليم
واحكام جميع المبادئ ومعها الاخلاق
تجد فيهما نصيب !
دعينا من داعش وعمله فنحن لا
ندري ما فعلوه طيلة ثماني سنوات
في بوكا كما ان اجتزاء بعضا من الايات
وانتقاء قليلا من القصص والتاريخ
لا يوضح الدين وينصف الحقيقة
اوافق مع الاستحالة السياسية
ولا اوافق مع الاستحالة الانسانية
ربما تكون لداعش تسمية اسلامية
انتقامية ولكنها لا تحتكم بالاحكام
ولا تقتدي بالتعاليم وهنا يكون الاحتراف
لا احد يريد ارضاخ العالم للاسلام
والدليل عالم الانسان يرضخ طوعا
وسنويا بالمئات وربما بالالوف
لدين انتهت صلاحيته في هذا الزمان
حسب رؤيتكم
نعم ، لا زلت ارى ان المرض مرض قلوبنا في فهم الاسلام الذي هو ديننا الحنيف ، الاسلام مبادئه واضحة ورسالته طاهرة ، ولكن العلة في الكثير من المسلمين قبل ان نتهم غيرنا ، فنحن لم ننتقن فهمه او تطبيق أوامره وترك نواهيه ، حتى نلوم غيرنا في الإساءة اليه ، باختصار : نحن المسلمين – الا من رحم ربي – لم نفهم ديننا الاسلامي حق الفهم حتى نفهمه ونشرحه لغيرنا ، ألم يقل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : خيركم من تعلم القران وعلمه ، ولم يقل خيركم من حفظ القران وحفّظه ؟ الاسلام بحاجة الى فهمه فهما عميقا لكي ندرك قلبا وقالبا انه دين عظيم .
سيدتي الدكتورة ابتهال ، لا تغرنك مظاهر الحياة في الغرب ،فربط الفكر الداعشي بالتراث الاسلامي غير منطقي تماما، صحيح ان الاسلام يدعو الى الجهاد للدفاع عن الارض والارض ولولا هذه القيمة المعيارية لما تحررت العديد من البلدان الاسلامية من قبضة الاستعمار ،كما ان الدين الاسلامي لايربد ان يخضع العالم له، والشاهد على ذلك ان هناك علماء ونوابغ اذكى مني ومنك بكثير وقد دخلو الاسلام … كنت اتوقع منك ان تقفي عند الظاهرة الداعشية المخابرتية ،اما وانك انتقلت وربطتها بالظاهرة التراثية فاعتقد انك مخطءة والله اعلم.
لا فض فوك يا سيد الكروي داود
حياك الله عزيزي عبدالله من الحبيبة الجزائر وحيا الله الجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله