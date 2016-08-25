وزير الدفاع الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه!
رأي القدس
في جلسة صوّتت، بعد انتظار سنوات، لقانون العفو العام في العراق، قرّر النوّاب العراقيّون سحب الثقة وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، وهو الوزير نفسه الذي هاجم رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من النواب في بداية الشهر الجاري متّهماً إيّاهم بالفساد أثناء جلسة استجوابه، هو نفسه، بتهم فساد.
تسنّ قوانين العفو العام في العالم بعد مرحلة اضطراب كبرى (كالتي جرت في العراق (وما تزال) منذ الاحتلال الأمريكي له عام 2003) كإجراء استثنائي يهيئ كيانات المجتمع لفترة عدالة انتقالية ومصالحة وطنية.
تمرير القانون أمس سيعني إطلاق سراح الآلاف ممن كانوا ضحايا وشايات مخبرين سرّيين كما سيشمل عراقيين قاوموا الاحتلال الأمريكي لكنّه سيستثني المتهمين بالإرهاب والأجانب وثلاث عشرة حالة أخرى بينها (ويا للعجب): جرائم الرشوة والاختلاس والتجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتهريب الآثار والتزوير الخ…
أمّا سبب التعجب فهو أن النخبة السياسية العراقية التي أقرّ نوّابها أحكام هذا القانون يمكن أن تنطبق على الكثيرين منهم تهم الضلوع في قضايا رشوة واختلاس وتجسس على أمن الدولة وتهريب آثار (ونعفّ عن ذكر الجرائم الأخرى)، فوزير الدفاع الذي أقاله البرلمان من منصبه تم استجوابه بتهم بينها دخول أحد أبنائه على خط العقود والشركات واستغلال منصبه للإثراء غير المشروع، وهو ما ينسحب أيضاً على من استجوبوه، والذين اتهمهم بقضايا فساد بينها طلب رفع سعر عقد سيارات عسكرية من 60 مليون دولار إلى 340 مليون دولار، وإحالة عقد إطعام الجيش إلى شركات تعود لأشقاء وأقرباء أعضاء في… الكتلة السياسية نفسها التي ينتمي إليها.
غير أن هذه الاتهامات التي تم تبادلها تحت قبّة البرلمان وتحت سمع ونظر الشعب العراقيّ لا يمكن اعتبارها غير تهريج خفيف (أو كما وصفها رئيس البرلمان نفسه: مسرحيّة) هدفها تسلية الفئة الحقيقية الحاكمة التي قام الطرفان، وهما من الكتلة السنّية نفسها، بالعراك أمامها على قضايا يمكن اعتبارها «تافهة» أمام ما يجري حقيقة من تدمير شامل لحضارة العراق، ومن ممارسات جعلت العراق في أعلى قائمة البلدان فساداً في العالم، ومن استتباع مخز للنخبة الحاكمة لأوامر السيدين الآمرين في «المنطقة الخضراء»: إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
إن الرائحة التي لا تطاق لاجتماع ثلاثيّة التبعيّة المهينة مع الاستبداد الوحشيّ والفساد البنيوي فتحت الطريق لأزمة كبرى يعتبر تنظيم «الدولة الإسلامية» أحد تجلّياتها وهي لن تنتهي، بالتأكيد، بهزيمته العسكرية المؤكدة، لأنها لا تفعل غير إعادة إنتاج الأزمة بأشكال مختلفة.
كما أنّها الأزمة نفسها التي تجعل مقبرة «وادي السلام» في النجف مركز «أكبر مقبرة في العالم»، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء قبل أيّام، فالأفق الذي يفتحه ثلاثي التبعية والاستبداد والفساد لسكّان العراق، الذين صنعوا أول حضارات العالم، هو أفق صفريّ لا أمل فيه.
كان لطيفاً، على سوء المشهد العراقيّ هذا، أن نشهد طلب رئيس «هيئة النزاهة» العراقية من رئيس الوزراء حيدر العبادي إعفاءه من منصبه، فهو منصب فيه من إمكان ممارسة النزاهة مثل ما في منصب وزير الدفاع من ممارسة الدفاع.
رأي القدس
الفساد تسعى إليه كل قوة مهيمنة ليستشري من أجل إضعاف البلد المستهدف مستعملة بارونات الفساد.
تقدم الدول يبدأ بمحاربة الفساد وأهله ولعل في تركياخير دليل حيث أن صُعود نجمها هو من وراء كيفية معالجة كل ما يكرس التخلف. كما إيران التي يعيب البعض على تشددها داخليا كذلك الأمر بالنسبة لروسيا. في بلدي تونس من أسباب تقهقرها هم الفاسدون الذين يقع تكريمهم بتمديد فسادهم بتمكينهم من الإستمرار في الوزارات دون اعتبار للشعب التونسي الذي غير ملامح العالم. قطع دابر الفساد إنما هو مدعاة للخروج من ظلمات التخلف والضعف والوهن.
لا ينبغي لوزير أن يتطاول على نائب بالبرلمان فللنائب حصانة لا تتوفر للوزير
كان ينبغي عليه مفاتحة القضاء أو لجنة النزاهة بالبرلمان وليس بالتشهير أمام وسائل الإعلام
أتوقع أن تتوالى القضايا عليه لأنه لم يأت بأدلة على إتهامه للنواب وعلى رأسهم رئيس البرلمان نفسه !
لقد تم خداع الوزير من بعض الكتل السياسية لغرض إزاحة رئيس البرلمان عن عمله للإتيان بآخر متواطئ معهم
ولا حول ولا قوة الا بالله
وزير الدفاع نجح الى حد كبير في اداره وزارته ،،وخاصة انه جاء بعد ان كان 35%من الاراضي العراقية تحت سيطره الدوله
و استطاع باحترافيه ان يعيدضبط الجيش و ان يحرر تكريت و الانبار و قرى من نينوى
ولكن كان هناك مفاصل فساد في الوزاره شأنها شأن كل وزارات العراق ، فاستهدفوه بها ،،كان الجدى بالبرلمان ان ينتظر تحرير الموصل لانها المهمه الاهم من فساد وزاره
تحيه الى العبيدي ،،نحن فخورون بك
بسم الله الرحمن الرحيم.رأي القدس اليوم عنوانه(وزير الدفاع الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه )
الساسة العراقيون الحاليون ليسوا اكثر من عصابة نهب كل يتربص بفرصة للاثراء بالسرقة والاختلاس وهم يتربصون لبعضهم ؛ فبعد ان كاد وزير الدفاع ان يطيح برئيس البرلمان اطيح به .
الفساد في العراق استشرى وكشر عن انيابه بعد الاحتلال الامريكي العسكري الدموي البشع والذي مهد بدوره للاحتلال الايراني الاكثر دموية وبشاعة ؛ هذا الاحتلال الامريكي الايرااني المزدوج هو الذي فتح الباب على مصراعيه لغول الفساد الذي جعل من العراق خرابا مفلسا فاشلا . واما ما يعوم عليه العراق من بحيرة نفط تجعله في مصاف الدول الغنية والمكتفية ذاتيا لو استغل في انهاض البلد وعمرانه ، بدل ان يصب في جيوب الناهبين لهذه الثروة تحت سمع وبصر واشراف وتشجيع هذا الاحتلال المزدوج البغيض .
بعد الاحتلال الامريكي وجلب الميليشيات الشيعية من ايران على ظهو الدبابات الامريكية اصبح برايمر الحاكم بامره وبدأ عهده الاسود بتزوير الاحصاء السكاني ليجعل من الشيعة اكثرية حتى يساعدوه في تذبيح مكون العراق السني –ذو الاكثرية الحقيقية والمقاوم العنيد للاحتلال– وحتى يكون النفوذ الايراني الدموي هو الحاكم الحقيقي في العراق جهارا نهارا وعلنا . كل ذلك يتم بوحي وتشجيع من الاخطبوط الصهيواسرائيلي الذي دبر المكائد والمؤامرات للعراق انتقاما من تجرؤ صدام على ضرب تل ابيب بالصواريخ ، وبذلك استحق – في نظر اسرائيل – هذا الدمار والخراب والفوضى والتقتيل الذي يعم ارجاءه من اقصاه الى اقصاه
المدهش ان وزير الدفاع و رئيس البرلمان من الكثلة السنية و من نفس التجمع الحزبي و لكنهم بدل التضامن تقاتلوا و بشراسة فيما بينهم ،رئيس البرلمان من موقع قوة فهو جاء وفق منطق الترويكا او الرئاسات التلات و رغم كل المحاولات لاقالته فأنه باق اما الوزير الذي يتباهى دائما بزيه الحربي فليس له من الدفاع الا المساهمة في الفساد و الصفقات المشبوهة و ان تمسح فيه هزائم قواته اما القائد الفعلي فيبقى من خارج الحدود و بالضبط الحدود الشرقية و ان كان رئيس الوزراء هو القائد العام رسميا،كلا الرجلين خانا الجهة التي يمثلونها و اتبثوا ان السنة بحق لا يستحقون التواجد في السلطة في العراق…
يوصف البرلمان الحالي العراقي بأنه الأسوأ في العالم فالفساد يعتري هذا المجلس عبر سلوك معظم نوابه وعبر 13 عاما ً لم يقدم هذا البرلمان اي خير للشعب العراقي ، وعلى الجميع أن يفهموا أن البرلمان ليس منزها ً ولا يجوز إنتقاده ويفترض أنه جزء من مؤسسات الدولة العراقية المزعومة وأشك في وجود دولة إنما هناك سلطة غاشمة تمارس الفساد وهي تمص دماء الشعب العراقي وتأتمر بإمرة إيران لذا فلا يمكن أن يرى العراق خيرا ً طالما أن حكامه الجدد والملالي القابضين على جمرة الحكم في العراق ليسوا سوى ذيول لإيران الجارة صاحبة النزع التوسعية التي ما انفكت تبث الفوضى في العراق وسوريا ولبنان واليمن الى جانب المنظمات الارهابية
كلهم فاسدون ، المزيحُ و المزاح !… و الأبرياء من دفعوا و لا زالوا يدفعون الثمن
*( العراق) حاليا تحت الوصاية (الايرانية )
المباشرة ومعظم ساسة العراق ينفذون
أوامر وتعليمات طهران..؟؟؟
* حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد
وظالم وعميل.
سلام
أعجب ممن يصفون العراق بعد الغزو بالدولة ، و هي في الواقع محمية إحتلال ثنائي .
ما تتنازع عليه عصابة الوكلاء الحاكمة ما هو في الحقيقة إلا فتات الكعكة التي يتقاسمها
الأمريكي و الإيراني .. و كون العصابة كلها متورطة لم يجرؤ أحدهم على إدانة النهب الذي
يمارسه الإحتلال و ذنبه الإيراني .. لا غرابة مع تسلط الأقزام أن يفتقر و يلجأ عراق النفط إلى
الإستدانة من ناهبيه .. هل أدركت الآن لماذا لم يلتفتوا لتقرير شيلكوت ؟
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- مؤسسة الملالي ( حرس ثوري ) ، أقوى من مؤسسة الدفاع الوطني العراقي . مجرد مثل من بين مليون مثل .