كيري يصل جنيف قادماً من جدّة للقاء نظيره الروسي.. لمسات أخيرة بشأن اتفاق حول سوريا





جنيف- رويترز- وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الخميس إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق بين البلدين بشأن التعاون العسكري وتبادل معلومات المخابرات في سوريا.

ومن المتوقع أن يلتقي كيري ولافروف الجمعة.

ومنذ يوليو تموز الماضي يلتقي مسؤولون أمريكيون وروس للعمل على هذه الخطة التي تهدف إلى هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال كيري في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن المحادثات تقترب من نهايتها مع استمرار اللقاءات بين الفرق التقنية.

ووصل كيري إلى جنيف قادماً من مدينة جدة السعودية، حيث أعلن خطة لإنهاء النزاع في اليمن، كما ناقش قضية سوريا مع دول الخليج العربية، التي تدعم فصائل مسلحة معارضة متنوعة هناك.