تأجيل لقاء بين رئيسي الأركان الروسي والتركي كان مقرراً اليوم

أنقرة- الأناضول- كشفت مصادر عسكرية تركية عن تأجيل اللقاء المرتقب الذي كان سيجمع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع نظيره التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، في العاصمة أنقرة، إلى موعد لاحق.

وأفادت المصادر بأن اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع فاليري على رأس وفد، الساعة 11:00 حسب التوقيت المحلي (08:00 تغ)، مع نظيره أكار، في مقر هيئة رئاسة الأركان التركية، تأجل إلى موعد لاحق.

ولم تحدد المصادر الموعد الجديد للقاء، وأسباب الإرجاء.