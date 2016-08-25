الجيش اليمني يطرد “القاعدة” من آخر معاقلها في أبين جنوبي البلاد 





عدن- الأناضول- تمكنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المواليين للرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت متأخر من مساء الخميس، من السيطرة على آخر مديريات محافظة أبين، جنوبي اليمن، وطرد عناصر تنظيم “القاعدة” منها.

وقال مصدر عسكري يمني موال لهادي لـ”الأناضول”، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، إن “وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية، دخلت قبل منتصف ليل الخميس بساعة واحدة، مركز مديرية المحفد، آخر معاقل القاعدة، في أبين (270 كلم إلى الشرق من عاصمة المحافظة)، ونشرت جنودها على مداخل المدينة ومخارجها، دون مقاومة تذكر”.

وقال المصدر ذاته إن طيران التحالف العربي شن الخميس غارات مكثفة على مواقع لـ”القاعدة” في المحفد، قبل دخول الجيش إليها، وهو ما سهل عملية السيطرة على مركز المدينة دون مقاومة.

ولم يصدر عن الجيش اليمني حتى الساعة 22:55 تغ من يوم الخميس، تعقيب رسمي على هذا التطور.

وتعد المحفد آخر معاقل “القاعدة” في أبين، وأكثرها صعوبة، نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة، ووجودها بين سلسلة جبلية طويلة، وتحصن معظم عناصر “القاعدة” فيها خلال فترة سيطرتهم على المحافظة، ولقربها أيضا من مديرية عزان بمحافظة شبوه، التي تسيطر عليها “القاعدة” منذ عام 2011.