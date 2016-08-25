البرلمان البريطاني يتهم مواقع التواصل الاجتماعي بالتقصير في محاربة التطرّف

لندن- القدس العربي- من محمود أبو نعمة: أعلن مجلس العموم البريطاني الخميس عن تقرير أعدّه المجلس تحت عنوان “عمالقة الانترنت يفشلون في محاربة التطرف على شبكات الانترنت”، يتهم فيه المواقع العالمية الكبرى مثل “فيسبوك”، “تويتر”، “يوتيوب” و”جوجل” بالفشل الذريع في محاربة التطرف من خلال منصاتهم عبر الانترنت، الأمر الذي ساهم في استقطاب المقاتلين، وتجنيد الأموال لحساب تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

و يقول البرلمان البريطاني إن التحقيق استمر لمدة 12 شهراً، وشمل زيارات ميدانية إلى غلاسكو، برادفورد، يوروبول. ويضيف التقرير أن هذه المواقع أصبحت القناة المفضّلة في نشر الدعاية لتنظيم “الدولة الإسلامية” ولتجنيد الأموال لها.

و يقول التقرير المطوّل إن مكافحة التطرف تتطلب المشاركة الكاملة من الأسر والمجتمعات المحلية، كما يجب تطوير وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الشرطة البريطانية، ودعمها بكافة الأشكال المالية والتقنية لتكون قادرة على التحرك السريع، وأن تقوم بأفعال استباقية ضد الإرهاب على الشبكة العنكبوتية.

و تشير التقديرات، بحسب التقرير إلى أن 800 من المقاتلين في صفوف “الدولة الإسلامية” هم من المملكة المتحدة، سافروا إلى العراق وسوريا منذ بدء الصراع في المنطقة، و يفكّر 50% منهم بالرجوع إلى المملكة المتحدة، كما أن الاعتقالات التي تتعلق بتهم الإرهاب زادت بنسبة 35% في العام 2015 مما كانت عليه في العام 2010.

وتقول اللجنة في نتائجها إن استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في دعم الإرهاب هي واحدة من أكبر المخاطر التي تهدّد بريطانيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الشرطة المحلية بكافة الإمكانيات لمحاربة الإرهاب وحماية المواطنين البريطانيين من المتعصبين والمجرمين.

وعلى الرغم من أن موقع “تويتر” في الفترة بين منتصف العام 2015 وفبراير 2016 قد أغلق أكثر من 125 ألف حساب على مستوى العالم يرتبط بالإرهاب، فيما أزالت “جوجل” أكثر من 14 مليون مقطع فيديو في العام 2014، ولكن في الحقيقة هذا قطرة في بحر، وأضاف التقرير “يجب ان تشعر الشركات العملاقة بالمسؤولية، حيث إنها تجني مليارات الدولارات من الأرباح الناتجة من مليارات الحسابات على مواقعها ويجب أن يراقبوا بشكل أكبر مواقعهم والمواد التي توضع عليها، فهذه الشركات لديها المليارات من الحسابات، ولكن بضع مئات من الموظفين يعملون فيها لمراقبة الحسابات، وشركة “تويتر” ليس لديها أي مصدر عن الحسابات المتطرفة إلا من خلال البلاغات التي تصلها من المستخدمين، وهذه السياسة في الرقابة إذا ما استمرت على هذا النحو ستؤدي إلى تآكل سمعتهم في العالم”.

كما يقول التقرير إن على الحكومة البريطانية أن تتخذ نهجاً أكثر عمقاً لتحديد العوامل التي تحرّض على التطرف والتدابير اللازمة لعلاجها، كما يجب دمج أسر الأشخاص الذين سافروا إلى العراق والشام للاستماع إلى تجربتهم والتعلّم منها، ويجب أن تحافظ بريطانيا على علاقة قوية ومنتظمة مع منظمة الشرطة الأوروبية، والتي تزوّد بريطانيا بالمعلومات حول الإرهاب بعد إتمام إجراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.