مقتل شخص وإصابة 4 جراء انفجار بمركز رياضي في بلجيكا





بروكسل- د ب أ- قتل شخص وجرح 4 آخرون جرّاء انفجار كبير بمركز رياضي في بلدة بلجيكية قرب الحدود مع فرنسا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا” اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن سبب الانفجار الذي وقع في بلدة تشيماي لم يعرف بعد. كما أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ووقع الانفجار بعد وقت قصير من منتصف الليل في المركز الرياضي. ولم يكن هناك أشخاص آخرون في المركز الرياضي.

وطوّقت الشرطة موقع الانفجار في البلدة، التي تبعد نحو 110 كيلومتراً عن جنوب بروكسل. وهناك اثنان من المصابين في حالة خطرة.