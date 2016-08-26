توصيل البيتزا بطائرات دون طيار في نيوزيلندا

ويلنجتون – رويترز: تسعى سلسلة محلات بيتزا في نيوزيلندا لكي تصبح أول شركة في العالم تقدم خدمة توصيل بطائرات بلا طيار باستخدام أسطول نقل جوي يستغني عن العنصر البشري.

وتخطط مجموعة من أكبر الشركات في العالم ومنها أمازون وغوغل (ألفابت) لتوصيل الطلبات بطائرات بلا طيار وتخفف السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا القواعد للسماح بها.

ونقلت “دومينوز بيتزا” طلبا بطائرة بلا طيار في مدينة أوكلاند، الخميس، وقالت بعدها إنها تسعى أن تكون أول شركة تطلق خدمة توصيل منتظمة من هذا النوع في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال دون ميغ، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: “كنا دائما نقول إنه لا معنى لاستخدام وسيلة تزن طنين لتوصيل طلب يزن كيلوغرامين”.

وفي ظل سمائها الصافية وصغر عدد سكانها البالغ 4.4 ملايين نسمة أصبحت نيوزيلندا العام الماضي واحدة من أولى دول العالم التي توافق على تسليم الطلبات بطائرات بلا طيار.

لكن فيليب سولاريس، مدير شركة طائرات بلا طيار وهي إكس-كرافت إنتربرايزيس، قال إنه رغم توفيق القواعد بشأن الطائرات بلا طيار فإن “دومينوز″ ستواجه عقبة تستلزم بقاء الطائرات مرئية طوال الوقت.

وتستخدم “دومينوز″ وشركة “سيفن-إليفن” طائرات بلا طيار من شركة “فليرتي” الأسترالية التي مقرها الولايات المتحدة.

وقالت “دومينوز″ إنها تدرس فرصا للقيام بتجارب على نقل الطلبات في طائرات بلا طيار في كل من أستراليا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا، واليابان، وألمانيا.

ومن المنتظر أن تجيز أستراليا تسليم الطلبات بطائرات بلا طيار اعتبارا من الشهر المقبل بشرط أن تقف الطائرات على مسافة 30 مترا من المنازل.

وفي الولايات المتحدة ستسمح السلطات بنقل طلبات بطائرات بلا طيار اعتبارا من 29 آب/ أغسطس الجاري.