بسبب الحب.. تزوجت شاباً محكوماً بالسجن المؤبد

لندن – القدس العربي: أقدمت فتاة تونسية على خطوة غريبة عندما وافقت على الزواج من شاب محكوم بالسجن المؤبد وسوف يقضي ما تبقى من حياته في السجن، وذلك بسبب إعجابها به الذي تطور الى حالة حب نادرة.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن امرأة تونسية تعيش بأوروبا وافقت على الارتباط بشاب محكوم عليه بالإعدام ويقضي عقوبته بأحد السجون شمال تونس، إعجاب وصل حد الزواج.

وكشف المحامي منير بن صالحة لإذاعة “موزاييك” أن “امرأة أعمال تونسية مقيمة بإيطاليا أعجبت بشاب محكوم عليه بالإعدام وتم تخفيف الحكم في حقه إلى المؤبد بعد تورطه في جريمة قتل خطيبته، مشيرا إلى أن هذه المرأة قد اتصلت به وعبرت عن رغبتها في الزواج به.

وقال بن صالحة إن “هذا الشاب ظهر في برنامج تلفزيوني على القناة الوطنية منذ سنة حول وضعية السجون التونسية وعبّر خلال التقرير الذي تم بثه عن ندمه ورغبته في مغادرة السجن”.