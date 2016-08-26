القبض على موظف حكومي كويتي يعمل لصالح “جيش الخلافة الإلكتروني”

الكويت- الأناضول- أعلنت الداخلية الكويتية، مساء الخميس، القبض على موظف حكومي؛ وثلاثة من شركائه في العراق والأردن بالتنسيق مع بلدانهم، قالت إنهم اخترقوا مواقع الكترونية رسمية لبعض الدول الشقيقة والصديقة، لحساب ما يسمى بـ”جيش الخلافة الالكتروني” التابع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي أن “الأجهزة الأمنية المختصة ومن خلال رصدها ومتابعتها للمتهم منذ عدة أشهر، تمكنت من ضبطه متلبسا، واعترف بقيامه بتلك الأفعال”.

وأضافت أن المتهم “أرشد عن شركائه في العملية؛ وهم ثلاثة أشخاص، تم ضبط متهمين اثنين منهم بالعراق والثالث بالأردن (لم يقدم معلومات شخصية عن أي منهم)، مساء الخميس، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين”.

وقال البيان إن “الأجهزة الأمنية المختصة قبضت على المتهم عثمان زبن نايف (كويتي الجنسية من مواليد 1990)، يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية بالدولة مستغلا مكتبه وجهاز الحاسب الالكتروني (الكمبيوتر) الذي بعهدته، لاختراق المواقع الرسمية في بعض الدول الشقيقة والصديقة ونشر الفكر المتطرف لما يسمى بتنظيم داعش الارهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلك الجهات وبالتعاون مع شركاء له خارج البلاد”.

وأضاف أن “المتهم اعترف بأنه عضو رئيسي في ما يسمى جيش الخلافة الالكتروني، الذي يتبع ذلك التنظيم، والمختص باختراق المواقع″.

وأشار البيان إلى أنه تم “تحويل المتهم إلى النيابة العامة؛ بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي واختراق مواقع الكترونية لترويج أفكار ما يسمى داعش”، دون أن يوضح العقوبة التي قد يواجهها.