هالة صدقي تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الانتاج الفني

لندن – القدس العربي: قالت الفنانة المصرية هالة صدقي، إنها لن تخوض تجربة الإنتاج مرة ثانية وذلك بعد الخسارة المالية الكبيرة التي تعرضت لها بسبب مسلسل “جوز ماما”.

وأضافت هالة صدقي في تصريحات صحافية: “أفضل أن أركز على التمثيل فهو مهنتي الاساسية التي أتقنها، لان هناك عوامل كثيرة غابت عنها وتسببت في خسارتها في الإنتاج”.

كما عبرت عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل “ونوس″، الذي خاضت به السباق الرمضاني مع الفنان يحيى الفخراني، مؤكدة أنها رفضت العديد من العروض بسبب هذا العمل حتى تركز فيه قائلة: “كنت محقّة بقبول هذا العمل، بل ومن شدة حماستي له تنازلت عن جزء كبير من أجري حتى لا يتعثر إنتاجه”.