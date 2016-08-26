على غرار القذافي: فتاة تحرس جورج وسوف

لندن – القدس العربي: أعاد الفنان السوري جورج وسوف الى الذاكرة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي كان جميع حراسه الشخصيين من النساء، حيث فاجأ وسوف متابعيه على “فيسبوك” بنشر صور مع حارسة شخصية تدعى نرمين قام بالاستعانة بها مؤخرًا لحمايته.

ونشرت صفحة وسوف الصورة وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “أبو وديع مع حارسته الشخصي نرمين”، وانهالت عليه التعليقات التي تساءلت عن سر استعانته بفتاة كونه أول فنان يستعين بحارسة شخصية”.