كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلادها في دبي

لندن – القدس العربي: قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان الاحتفال بعيد ميلادها الـ36 الذي يصادف في 21 تشرين أول/ أكتوبر المقبل في دبي.

وأعلنت كاردشيان على حسابهاعلى انستقرام أنها قادمة في 14 أكتوبربرفقة خبير الماكياج ماريو وديديفانوفيك الذي سبق أن عملا معا لفترة طويلة.

وكانت كيم قد غردت منذ أشهر بالقول: “دبي هل أنت مستعدة؟! أنا وماريوقادمان في الـ14 من أكتوبرلتقديم درس احترافي!