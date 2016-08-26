أكثر من أربعين هزة ارتدادية ليلا في ايطاليا بعد الزلزال

اماتريتشي- أ ف ب- سجل اكثر من اربعين هزة ارتدادية ليل الخميس الجمعة في وسط ايطاليا حيث دمر زلزال الاربعاء عددا من القرى واسفر عن سقوط 250 قتيلا على الاقل، بينما يواصل رجال الانقاذ البحث عن ناجين.

وقال المركز الوطني للزلازل إن أكثر من أربعين هزة ارتدادية سجلت ليلا، تتجاوز قوة بعضها ثلاث درجات – اقواها 3,8 درجات – حوالى منتصف الليل.

وواصلت فرق الاغاثة عمليات البحث عن ناجين ليلا.

وتفيد الحصيلة النهائية للضحايا التي نشرها الدفاع المدني في بيان مساء الخميس ان الزلزال اودى بحياة 250 شخصا على الاقل وتسبب بجرح 365 آخرين نقلوا الى المستشفيات.

لكن السلطات تواجه صعوبة في تقدير عدد المفقودين. فسكان قرى الوسط السياحية يرتفع عددهم ثلاث أو اربع مرات في الصيف ويصعب معرفة عدد الذين كانوا موجودين عند وقوع الزلزال.

وحول المواقع المتضررة، اقامت فرق الانقاذ قرى من الخيام يتم تدفئتها ليلا، لايواء السكان المنكوبين. لكن الكثير من هذه الخيام بقيت فارغة ولجأ السكان إلى بيوت اصدقاء أو اقرباء أو فضلوا أن يمضوا الليل في سياراتهم.

واعلنت الحكومة الايطالية مساء الخميس حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة وافرجت عن شريحة اولى من الاموال تبلغ خمسين مليون يورو.

كما اعلنت عن خطة جديدة للوقاية من الزلازل بعد التساؤلات عن سبب ارتفاع حصيلة الضحايا في مناطق كان من المعروف انها مهددة بزلازل.