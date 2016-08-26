مقتل سبعة أشخاص بهجوم شنه مسلحون من حركة الشباب على مطعم في مقديشو

مقديشو- أ ف ب- اعلنت مصادر رسمية الجمعة مقتل سبعة أشخاص هم خمسة مدنيين واثنان من عناصر الامن، في الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة الشباب الاسلامية الصومالية مساء الخميس على مطعم على شاطئ البحر في مقديشو.

وقال عبد الفتاح حلان الناطق باسم بلدية المدينة لوكالة فرانس برس إن “تسعة اشخاص قتلوا في الهجوم بينهم اثنان من المهاجمين الشباب”.

واكد مسؤول في شرطة المدينة لوكالة الانباء الصومالية حصيلة القتلى، موضحا انهم خمسة مدنيين ورجلا أمن.

وصرح الكولونيل بيشار قائد شرطة منطقة بانادير الادارية التي تشمل مقديشو ان “كل المهاجمين قتلوا والمطعم بات حاليا تحت السيطرة الكاملة لجنود الحكومة”.

وقالت وكالة الانباء الوطنية الصومالية نقلا عن بيشار ان “الهجوم الارهابي اسفر عن سقوط تسعة قتلى هم خمسة مدنيين واثنان من افراد قوات الامن والاثنان الآخران ينتميان الى الميليشيا التي شنت الهجوم” في اشارة إلى حركة الشباب.

واضاف ان شخصين آخرين جرحا واعتقلت السلطات مهاجما ثالثا بعد اصابته بجروح ويعتقد انه هو من قام بتفجير السيارة.