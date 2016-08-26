تركيا.. توقيف 40 مشتبها في عمليات أمنية ضد تنظيم الدولة

قونيا- أضنة- الأناضول- أوقفت قوات الأمن التركية، 40 شخصا، في حملة أمنية ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، في ولايتي قونية وأضنة، صباح الجمعة.

وقالت مصادر أمنية تركية للأناضول إن فرق مكافحة الإرهاب داهمت صباح اليوم، عدداً من الأماكن في مركز مدينة قونية وسط الأناضول، بعد أن وصلتها معلومات عن مجموعة ذات صلة بتنظيم “داعش”.

وأضافت أن هذه العملية أسفرت عن توقيف 20 شخصاً، ومصادرة عدد من الوثائق، مشيرة إلى أنه جرى نقل الموقوفين إلى مديرية أمن قونية، ومن ثم سيتم نقلهم إلى القصر العدلي في المدينة.

وفي ولاية أضنة جنوبي البلاد، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب، في حملة مشابهة 20 مشتبها بعلاقتهم بتنظيم “داعش” بينهم نساء، تم نقلهم جميعاً إلى مديرية أمن الولاية للتحقيق معهم.