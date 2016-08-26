وزير خارجية ايران ينفي تصريحات كيري بإرسال بلاده أسلحة إلى اليمن

طهران - د ب ا – في معرض رده على تصريحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري، حول ارسال ايران أسلحة إلى اليمن، نفى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ذلك جملة وتفصيلاً.

وأضاف ان مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحه اطلاقاً، متابعاً ان” الإدارة الامريكية ومن خلال مثل هذه التصريحات تجعل من نفسها شريكاً للسعودية في ارتكاب جرائم الحرب المناهضة للإنسانية، و قتل الاطفال وأبناء اليمن العزل”، مؤكداً على ضرورة ان تتحمل امريكا مسؤولية جميع هذه الجرائم، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

واستطرد قائلاً” ان كيري يعرف جيداً إن السعودية بذلت خلال عام و نصف قصارى جهدها، لإفشال جميع الجهود الرامية لإقرار وقف اطلاق النار في اليمن”.

و رفض ظريف تصريحات وزير الخارجية الامريكي و توجيه التهديدات ضد ايران، وقال ان الوقت قد حان كي تتعظ امريكا بأخطائها الفادحة التي ارتكبتها سابقاً في سوريا والعراق وان تفتح عينيها على الحقائق .

وأكد انه وكما شددت الجمهورية الاسلامية الايرانية مراراً، فإن قدراتها العسكرية غير موجهه ضد أي دولة بل هى ذات ت طابع دفاعي بحت.

وأشار إلى أن ما يهدد المنطقة والعالم اليوم هو الأسس الفكرية والتمويل المالي، والدعم السياسي للإرهاب التكفيري في العالم إذ أن من المفترض ان يعرف” السيد كيري” مصدره واسبابه.

و تابع أنه بلا شك، فإن امريكا و من خلال تقديم الدعم وغض الطرف عن الحقائق تزيد من عدم مصداقية سياساتها في المنطقة أكثر فأكثر.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد أعرب الخميس في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي في جدة، عن مخاوفه من تواجد صواريخ إيرانية على الحدود اليمنية السعودية، وقال: “هناك صواريخ جاءت من إيران موجودة على الحدود السعودية ونحن قلقون من استعمال هذه الصواريخ لضرب السعودية.. وأي انتهاك لهذا الأمر فهو غير مقبول..”.